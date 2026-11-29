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मासिक पाळीतील वेदनांनी हैराण आहात?, 'हे' 5 सोपे घरगुती उपाय देतील आराम!
मासिक पाळीदरम्यान होणारी पोटदुखी, पाठदुखी आणि थकवा कमी करण्यासाठी गरम पाण्याचा शेक, कोमट अंघोळ, ध्यान, मालिश आणि पौष्टिक आहार फायदेशीर ठरू शकतात.
Published : November 29, 2026 at 7:43 PM IST
हैदराबाद : दर महिन्याला मासिक पाळीच्या काळात अनेक महिलांना पोटदुखी, पाठदुखी, तीव्र वेदना आणि थकवा जाणवतो. या त्रासाचा त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि कामकाजावरही परिणाम होतो. पोटदुखी, पाठदुखी आणि थकवा यामुळं ऑफिसमधील काम, अभ्यास किंवा घरातील दैनंदिन कामे करणेही कठीण होऊ शकतं. काही महिलांना पोटात सौम्य अस्वस्थता जाणवते, तर काहींना पोट, पाठ आणि पायांमध्ये तीव्र वेदना होतात. मासिक पाळीच्या पहिल्या दोन दिवसांत या वेदना अधिक तीव्र असू शकतात.
मासिक पाळीदरम्यान गर्भाशयाचे स्नायू आकुंचन पावतात : खरं तर, मासिक पाळीदरम्यान गर्भाशयाचे अस्तर शरीराबाहेर टाकण्यासाठी गर्भाशयाचे स्नायू आकुंचन पावतात. या प्रक्रियेत प्रोस्टाग्लँडिन नावाची रसायने तयार होतात. त्यामुळं गर्भाशयाचे आकुंचन अधिक तीव्र होते आणि पोटात वेदना जाणवतात. मात्र, मासिक पाळीतील वेदनांबद्दल लाज वाटण्याचं कारण नाही. काही सोप्या सवयी आणि घरगुती उपायांच्या मदतीनं या वेदनांपासून आराम मिळू शकतो. जाणून घेऊया हे उपाय...
1. गरम पाण्याची पिशवी किंवा बाटली वापरा : जेपीएचएसच्या (JPHS) एका अभ्यासानुसार, मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या पोटदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी गरम पाण्याची पिशवी वापरणं प्रभावी ठरू शकतं. गरम पाण्याची पिशवी किंवा बाटली 15 ते 20 मिनिटे पोटाच्या खालच्या भागावर ठेवा. यामुळं गर्भाशयाच्या सभोवतालचे स्नायू शिथिल होण्यास मदत होते आणि वेदना कमी होऊ शकतात. तसेच, कंबरदुखीचा त्रास असल्यास शेक घेतल्यानं स्नायूंचा ताण आणि ताठरपणा कमी होऊ शकतो. मात्र, गरम पाण्याची पिशवी किंवा बाटली थेट त्वचेवर ठेवू नका. त्याऐवजी मध्ये पातळ कापड ठेवा. तसेच, अतिउष्ण पाण्याचा वापर टाळा.
2. कोमट पाण्यानं अंघोळ करा : मासिक पाळीदरम्यान पोटदुखी, पाठदुखी किंवा थकवा जाणवत असल्यास कोमट पाण्यानं अंघोळ केल्यानं आराम मिळू शकतो. कोमट पाण्यामुळं शरीरातील स्नायू शिथिल होतात. त्यामुळं पोटातील दुखणं आणि पाठदुखी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, अंघोळ केल्यानं शरीराला ताजेतवाने वाटते. मासिक पाळीच्या काळात अंघोळ करू नये, हा गैरसमज मनातून काढून टाका. या काळातही नेहमीप्रमाणे अंघोळ करणं आणि वैयक्तिक स्वच्छता राखणं महत्त्वाचं आहे.
3. श्वासोच्छ्वासाचे व्यायाम आणि ध्यान करा : शारीरिक वेदनांसोबतच मासिक पाळीदरम्यान मानसिक ताण, चिडचिड आणि चिंता जाणवू शकते. अशावेळी काही मिनिटे श्वासोच्छ्वासाचे व्यायाम करणं फायदेशीर ठरू शकतं. शांत ठिकाणी बसा. नाकातून हळूहळू श्वास घ्या आणि त्यापेक्षा अधिक हळूवारपणे श्वास सोडा. काही मिनिटे ही प्रक्रिया पुन्हा करा. ध्यानधारणा करणं, आवडतं संगीत ऐकणं किंवा पुस्तक वाचणं यामुळंही मन शांत राहण्यास मदत होते. ताण कमी झाल्यानं वेदना सहन करणं सोपं होऊ शकतं.
4. पोटाच्या खालच्या भागाला हळुवार मालिश करा : मासिक पाळीदरम्यान पोटदुखी जाणवत असल्यास हळुवार मालिश करून पाहू शकता. हातांना थोडं खोबरेल तेल लावून पोटाच्या खालच्या भागावर गोलाकार हालचालींमध्ये हलक्या हातानं मालिश करा. यामुळं शरीराला आराम मिळू शकतो आणि काही प्रमाणात वेदनाही कमी होऊ शकतात. मात्र, मालिश करताना जास्त दाब देऊ नका. मालिशमुळं वेदना वाढत असल्यास त्वरित थांबा.
5. पौष्टिक आहार घ्या आणि भरपूर पाणी प्या : मासिक पाळीच्या काळात आहाराकडं विशेष लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. ताजी फळे, हिरव्या पालेभाज्या, कडधान्ये आणि संपूर्ण धान्य यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करा. विशेषतः पालक, मेथी, नाचणी आणि चणे यांसारखे लोहयुक्त पदार्थ खा. याशिवाय, आवळा, लिंबू आणि पेरू यांसारखी व्हिटॅमिन सीयुक्त फळे खाल्ल्यानं शरीराला लोहाचं शोषण करण्यास मदत होते.
जवस आणि अक्रोडमध्ये ओमेगा-3 फॅटी ॲसिड आढळतात. काही अभ्यासांनुसार, ओमेगा-3 फॅटी ॲसिडमुळं मासिक पाळीतील वेदना काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, दिवसभर पुरेसे पाणी प्या. नारळपाणी, ताक आणि लिंबूपाण्याचाही आहारात समावेश करू शकता. चहा, कॉफी आणि शीतपेयांचे अतिसेवन टाळा. कारण काही महिलांमध्ये यामुळं पोट फुगणे आणि अस्वस्थता वाढू शकते.
(Disclaimer - येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)
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