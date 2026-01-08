ETV Bharat / health-and-lifestyle

हृदयवविकाराच्या झटक्याने एखाद्याचे प्राण वाचवण्याकरिता 'हे' करा

जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्हाला किंवा इतर कोणाला हृदयविकाराचा झटका येत असेल, तर घाबरू नका आणि या टिप्स फॉलो करा...

हृदयवविकाराच्या झटक्याने एखाद्याचे प्राण वाचवण्याकरिता 'हे' करा
By ETV Bharat Health Team

Published : January 8, 2026 at 11:30 AM IST

First Aid For Heart Attack: अयोग्य जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयींमुळे अनेक लोक हृदयाशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त आहेत. अलिकडच्या काळात हृदयविकार आणि स्ट्रोकच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ ही चिंतेचा विषय बनली आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा हृदयविकाराचे झटके फक्त वृद्धांमध्येच सामान्य होते, परंतु आज तरुण लोक आणि मुले देखील हृदयविकाराच्या झटक्याने आपले प्राण गमावत आहेत. या लेखात, छातीत दुखणे किंवा हृदयविकाराची लक्षणे आढळल्यास काय करावे ते जाणून घेऊया...

या सूचनांचे पालन करताना काळजी घ्या: छातीत दुखणे आणि हृदयविकाराच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये. अशा वेळी काही खबरदारी ताबडतोब घेणे गरजेचं आहे, अन्यथा ते प्राणघातक ठरू शकतात. जर तुम्हाला छातीत दुखणे किंवा कोणतीही अस्वस्थता जाणवत असेल तर विलंब न करता वैद्यकीय मदत घ्या. जवळील रुग्णालयाशी ताबडतोब संपर्क साधा.

जर तुम्हाला छातीत दुखत असेल तर घाबरू नका; एका ठिकाणी शातं बसा आणि शांत राहण्याचा प्रयत्न करा. कारण ताण आणि चिंता हृदयरोग वाढवू शकतात. जर तुमच्या समोरची व्यक्ती बेशुद्ध झाली असेल किंवा हृदयविकाराच्या झटक्याने श्वास घेत नसेल तर ताबडतोब सीपीआर द्या. यासाठी त्यांच्या छातीच्या मध्यभागी दोन्ही हातांनी दाबणे आवश्यक आहे. जर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (AED) उपलब्ध असेल तर ते निर्देशानुसार वापरावे. AED हृदयाची लय पुनर्संचयित करण्यास मदत करते. आवश्यक असल्यास इलेक्ट्रिक शॉक देखील देऊ शकता. लक्षात ठेवा की प्रत्येक छातीत दुखणे हे हृदयविकाराचा झटका किंवा हृदयविकाराच्या झटक्याचे लक्षण नसू शकते. छातीत दुखण्याची इतर कारणे देखील असू शकतात, जसे की स्नायूंचा ताण, मानसिक ताण आणि अपचन. परंतु, छातीत दुखणे कधीही हलके घेऊ नये. ताबडतोब वैद्यकीय मदत घेणे चांगले. (अहवालाकरिता येथे क्लिक करा)

हृदयविकाराची लक्षणे(अहवालाकरिता येथे क्लिक करा)

  • हृदयविकाराची लक्षणे व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळी असतात. त्यात खालील कारणं समाविष्ट असू शकतात.
  • अचानक छातीत दुखणे किंवा अस्वस्थता
  • वेदना जी डाव्या किंवा उजव्या हातापर्यंत किंवा मान, जबडा, पाठ किंवा पोटापर्यंत पसरू शकते. काही लोकांना तीव्र वेदना किंवा कडकपणा जाणवतो, तर काहींना अस्वस्थता जाणवते. तसंच ते अपचनाच्या बाबतीत घडणाऱ्या वेदनांसारखेच, जास्त दाब किंवा जळजळ जाणवू शकते.
  • आजारी वाटणे, घाम येणे, चक्कर येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे.

इतर सामान्य लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे

  • अचानक चिंता वाटणे जी पॅनिक अटॅकसारखी वाटू शकते.
  • फुफ्फुसांमध्ये द्रव जमा झाल्यामुळे तीव्र खोकला.
  • हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, काही लोकांना या सर्व लक्षणांशिवाय हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो आणि हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे की, प्रत्येकाला वेदना वेगवेगळ्या प्रकारे जाणवतात. वृद्ध लोकांमध्ये किंवा मधुमेह असलेल्यांमध्ये हे होण्याची शक्यता जास्त असते, कारण ही स्थिती नसांना नुकसान पोहोचवू शकते, ज्यामुळे वेदना समजण्याची पद्धत बदलते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

