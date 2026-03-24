फॅटी लिव्हरची सुरुवातीची लक्षणं चेहऱ्यावर दिसतात, कोणता प्रकार आहे अधिक धोकादायक?
रक्तदाब आणि मधुमेहाप्रमाणेच, फॅटी लिव्हर डिसीज हा आजकाल चर्चेचा विषय बनला आहे. तज्ञाच्या मते, बैठी जीवनशैली...
Published : March 24, 2026 at 5:20 PM IST
early signs of fatty liver: फॅटी लिव्हर डिसीज हा जगभरातील सर्वात सामान्य लिव्हरच्या आजारांपैकी एक बनला आहे. हा प्रामुख्याने जीवनशैलीतील घटकांमुळे होतो, जसे की अयोग्य आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव, लठ्ठपणा आणि चयापचयाच्या समस्या. ही स्थिती तेव्हा उद्भवते, जेव्हा लिव्हच्या पेशींमध्ये अतिरिक्त चरबी जमा होते. ज्यामुळे लिव्हरच्या सामान्य कार्यात अडथळा येऊ शकतो.
शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकणे, पोषक तत्वांवर प्रक्रिया करणे, चयापचय नियंत्रित करणे आणि आवश्यक प्रथिने तयार करणे यांमध्ये लिव्हर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. कालांतराने लिव्हरमध्ये चरबी जमा झाल्यास, त्यावर उपचार न केल्यास सूज किंवा लिव्हरच्या अधिक गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.
फॅटी लिव्हर डिसीज म्हणजे काय?
जेव्हा लिव्हमधील चरबीचे प्रमाण त्याच्या एकूण वजनाच्या 5-10 टक्क्यांपेक्षा जास्त होते, तेव्हा फॅटी लिव्हर डिसीज होतो. याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत...
1. नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) हा सहसा लठ्ठपणा, इन्सुलिन प्रतिरोध आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोमशी संबंधित असतो.
2. अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (AFLD) याला अल्कोहोल-संबंधित फॅटी लिव्हर डिसीज असेही म्हणतात, हा आजार अति प्रमाणात मद्यपान केल्यामुळे होतो.
विशेषतः नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज हा एक छुपा आरोग्य धोका मानला जातो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, फॅटी लिव्हर डिसीज अनेक वर्षे लक्षणविरहित (सुप्त) राहू शकतो आणि त्याचे गंभीर आरोग्य परिणाम नंतरच दिसून येतात. याच कारणामुळे याला 'सायलेंट डिसीज' असंही म्हटलं जातं. जरी हा आजार अनेक वर्षे लक्षणांशिवाय टिकून राहू शकतो, तरी एकदा तो गंभीर झाल्यावर त्वचेवर विविध बदल दिसू लागतात. त्वचेतील हे बदल लिव्हच्या समस्या दर्शवतात.
त्वचेतील बदल जे कधीकधी लिव्हरच्या समस्यांशी संबंधित असू शकतात.
हॉपकिन्स मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, यकृताच्या समस्या असलेल्या काही लोकांना त्वचेत बदल जाणवू लागतात, जसे की त्वचा पिवळी पडणे (कावीळ), सतत खाज सुटणे, एडेमा (पायांना सूज), स्पायडर अँजिओमा आणि सहजपणे जखम होणे. त्वचेतील हे बदल लिव्हरच्या बिघाडाची सुरुवातीची लक्षणं असू शकतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. कारण त्वचेतील हे प्रमुख बदल लिव्हरच्या समस्या दर्शवतात.
लिव्हर रक्तातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते. जेव्हा लिव्हरच्या कार्यात अडथळा येतो, तेव्हा शरीरात काही विशिष्ट पदार्थ जमा होऊ शकतात. या संचयामुळे कधीकधी त्वचेला जळजळ किंवा खाज येऊ शकते, जी पाठीवर, हातांवर किंवा शरीरावर इतरत्र कुठेही दिसू शकते. परंतु, त्वचेतील बदल हे अॅलर्जी, संसर्ग किंवा त्वचेच्या इतर समस्यांसारख्या अनेक कारणांमुळे होऊ शकतात. त्यामुळे, केवळ या लक्षणांवरून तुम्हाला लिव्हरचा आजार आहेच असं नाही.
फॅटी लिव्हर डिसीजची इतर संभाव्य लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
मेडलाइनप्लसच्या एका अभ्यासानुसार, फॅटी लिव्हर डिसीजमध्ये अनेकदा कमी किंवा कोणतीही लक्षणे नसतात. जेव्हा लक्षणे दिसू लागतात, तेव्हा त्यात खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो...
- थकल्यासारखे वाटणे
- पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात सौम्य वेदना किंवा अस्वस्थता
- वजनातील अकारण बदल
- रक्त तपासणीमध्ये लिव्हर एन्झाइमची वाढलेली पातळी
- त्याची लक्षणे बहुतेकदा खूप सौम्य असल्यामुळे, फॅटी लिव्हर डिसीज बऱ्याचदा केवळ नियमित वैद्यकीय तपासणी किंवा इमेजिंग चाचणी दरम्यानच आढळून येतो.
फॅटी लिव्हर डिसीजसाठीचे धोक्याचे घटक:
क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या संशोधनानुसार, अनेक घटक फॅटी लिव्हर डिसीज होण्याचा धोका वाढवू शकतात, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे...
- जास्त वजन किंवा लठ्ठपणा
- उच्च कोलेस्ट्रॉल किंवा ट्रायग्लिसराइडची पातळी
- टाइप 2 मधुमेह किंवा इन्सुलिन प्रतिरोध
- बैठी जीवनशैली
- अति मद्यपान
- साखर किंवा प्रक्रिया केलेले पदार्थ जास्त प्रमाणात असलेला आहार
- हे धोक्याचे घटक समजून घेतल्यास लोकांना लिव्हरचे आरोग्य उत्तम राखणारी जीवनशैली निवडण्यास मदत होऊ शकते.
लिव्हरचे आरोग्य सुरळीत ठेवायचे
लिव्हरचे आरोग्य टिकवण्यासाठी, संतुलित आहार (तंतुमय पदार्थ, फळे आणि भाज्यांनी समृद्ध), नियमित व्यायाम, मद्यपान टाळणे आणि निरोगी वजन राखणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे चयापचयावरील ताण कमी होतो आणि लिव्हरला शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत होते.
- लिव्हरचे संरक्षण करण्यासाठी काही जीवनशैलीविषयक उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत...
- निरोगी वजन राखणे
- फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्यांनी समृद्ध असलेला संतुलित आहार घेणे
- गोड पेये आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे सेवन मर्यादित करणे
- नियमित व्यायाम करणे
- अति मद्यपान टाळणे
- नियमित वैद्यकीय तपासणी करून घेणे
- जीवनशैलीत छोटे बदल केल्यानेही यकृताचे कार्य आणि चयापचय आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)