दररोज सकाळी हे ५ उपाय करा, एका महिन्यात लठ्ठपणा होईल कमी
चरबी कमी करणारे प्रशिक्षक म्हणतात की, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, झोपेची कमतरता आणि अपुरा व्यायाम यासारखे घटक लठ्ठपणा वाढविण्यात मोठी भूमिका बजावतात.
Published : November 10, 2025 at 6:48 PM IST
Fat loss tips: वजन कमी करणे ही लवकर साध्य करता येणारी गोष्ट नाही; त्यासाठी वेळ लागतो. वजन कमी करण्यासाठी योग्य आहार, योग्य पोषण आणि व्यायाम आवश्यक आहेत. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जास्त वजनामुळे मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब सारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो आणि त्यामुळे इतर अनेक आरोग्य समस्या देखील उद्भवू शकतात. तज्ञांचं असंही म्हणणं आहे की, जसजसं आपलं वय वाढते तसतसे आपली शारीरिक हालचाल कमी होते. म्हणून, शक्य तितके तुमचे वजन नियंत्रणात ठेवा. तण म्हणतात की, खूप लवकर वजन कमी करणे आरोग्यासाठी चांगले नाही. वजन कमी करण्याचे अनेक मार्ग आहेत आणि त्या पद्धतींचे पालन करणे योग्य आणि आरोग्यदायी मानले जाते.
मेटाबॉलिक फॅट लॉस कोच टेगन यांच्या मते, शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त कॅलरीज घेतल्याने वजन वाढू शकते, जे अतिरिक्त ऊर्जेचे चरबीमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे होते. त्या स्पष्ट करतात की, अस्वस्थ्यकर आहार, झोपेची कमतरता आणि अपुरा व्यायाम यासारखे घटक या समस्येला कारणीभूत ठरू शकतात. याव्यतिरिक्त, काही जीन्स आणि औषधे देखील वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. म्हणून, या सर्व घटकांचा विचार करणं महत्त्वाचं आहे.
फिटनेस कोच अलेव म्हणतात, की वजन कमी करण्यासाठी आपण काही खबरदारी घेतली पाहिजे, विशेषतः दररोज काही सवयी अंगीकारल्या पाहिजेत. इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितलं की, जर तुम्ही दररोज सकाळी या पाच गोष्टी केल्या तर वजन लवकर कमी होईल. सकाळी कोणत्या पाच सवयी अंगीकारल्या पाहिजेत ते जाणून घ्या.
- सकाळी लिंबाचा रस आणि सफरचंद सायडर व्हिनेगर: आपल्या शरीराला रात्री आठ तास पुरेसे पाणी मिळत नाही, ज्यामुळे आपल्याला थकवा जाणवतो. म्हणून, सकाळी उठताच, आपण कोमट पाण्यात लिंबाचा थोडा रस किंवा सफरचंद सायडर व्हिनेगर मिसळून प्यावं. हे पेय कॉफी किंवा चहापूर्वी प्यावे. यामुळे शरीर हायड्रेट राहते, पचन समस्या कमी होतात आणि आतडे निरोगी राहतात. हे पेय विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करते. परिणामी शरीराची जळजळ कमी होते. अल्कधर्मी पाणी यकृताला विषमुक्त करण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी सुधारण्यास मदत करते.
- उन्हात थोडा वेळ घालवणे: आजकाल, फार कमी लोकांना सूर्यप्रकाश आवडतो आणि अनेकांना त्याचे फायदे माहितही नाहीत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कमी वेळ सूर्यप्रकाशात राहणे त्वचा आणि डोळ्यांसाठी फायदेशीर आहे. ते व्हिटॅमिन डी प्रदान करते. तसेच हाडांसाठी आणि एकूण आरोग्यासाठी देखील चांगले आहे. उठताच किमान 30 मिनिटे सूर्यप्रकाशात घालवण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे चयापचय वाढतो आणि आपल्या शरीरात कॅलरीज जलद बर्न होण्यास मदत होते. तसंच सूर्यप्रकाश घेतल्यानं सेरोटोनिन, आनंदाचे संप्रेरक वाढवते. हे कॉर्टिसोल संतुलित करते आणि चरबी जमा होण्यास प्रतिबंध करते. झोपेच्या समस्या असलेल्यांसाठी देखील हे फायदेशीर आहे.
- हलका व्यायाम: व्यायामाबद्दल ऐकून बरेच लोक थकतात. पण जर तुम्ही हे काही दिवस सातत्याने केले तर तुम्हाला त्याचे फायदे कळतील. तुम्हाला जिममध्ये जाण्याची किंवा आवडत नसलेले व्यायाम करण्याची गरज नाही. नियमित तुम्हाला आवडणारे व्यायाम करा, जसे की योगा, नृत्य इत्यादी. यामुळे रक्ताभिसरण वाढेल, पचनाच्या समस्या दूर होतील आणि तुमचे पाय आणि हातातील स्नायूंचे पेटके टाळता येतील. तसंच यामुळे ताणही कमी होईल.
- बर्गर किंवा चिप्स खाण्याऐवजी: निरोगी, प्रथिनेयुक्त पदार्थ खा. यामुळे तुमचे पोट भरलेले राहील आणि तुमच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढण्यापासून रोखले जाईल. तसंच यामुळे भूक कमी लागेल आणि अन्नाची इच्छा कमी होईल. यामुळे स्नॅकिंग टाळण्यास मदत होईल, ज्यामुळे कॅलरीज जास्त प्रमाणात वाढू शकतात आणि वजन वाढू शकते. दुसऱ्या शब्दांत, बर्गर आणि चिप्स सारख्या अस्वास्थ्यकर पदार्थांच्या जागी प्रथिनेयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने भूक नियंत्रित होण्यास, रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास, खाण्याची लालसा कमी करण्यास त्याचबरोबर कॅलरीज कमी करून वजन नियंत्रित करण्यास मदत होऊ शकते.
- ध्यान: ध्यानाचा वजन कमी करण्याशी काही संबंध आहे असे गृहीत धरू नका. आपल्या शरीरातील अनेक समस्यांचे मूळ ताणतणाव आहे. ताणतणाव पोटाची चरबी आणि वजन वाढण्यास देखील कारणीभूत ठरतो. म्हणून, या समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी ध्यान करा. ते कॉर्टिसोल कमी करते, चरबी जमा होण्यास प्रतिबंध करते आणि पचन सुधारते. असं केल्यानं तुमचं वजन आपोआप कमी होईल.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)