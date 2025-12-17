ETV Bharat / health-and-lifestyle
प्रसिद्ध लेखक रस्किन बाँड ‘या’ गंभीर आजारानं ग्रस्त? जाणून घ्या लक्षणे आणि कारणे
प्रसिद्ध लेखक रस्किन बाँड यांना काही दिवसांपूर्वी देहरादून येथील रुग्णालयात दाखल करण्याल आलं होतं. तज्ञांच्या मते, त्यांना गेट डिसऑर्डर असल्याचा संशय आहे.
Published : December 17, 2025 at 5:24 PM IST
author ruskin bond Hospitalized: प्रसिद्ध लेखक रस्किन बाँडला काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याच्या बातमीने त्यांच्या चाहत्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. पायात असह्य वेदना होत असल्याने त्यांना डेहराडूनमधील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होते. त्यांच्या कुटुंबियांच्या मते, त्यांचा एक पाय कमकुवत झाला आहे, ज्यामुळे त्यांना चालण कठीण झाले आहे. त्यांना गेट डिसऑर्डर असाव असा संशय डॉक्टारांना वर्तवला आहे. 91 वर्षीय पद्यभूषण पुरस्कार विजेते मसूरीच्या लँडोर भागात राहतात. डॉक्टरांच्या मते, वृद्धांमध्ये ही समस्या निर्माण होणे सामान्य आहे. चला तर जाणून घेऊया गेट डिसऑर्डरची लक्षणं आणि उपाय.
गेट डिसऑर्डर ही अशी स्थिती आहे, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीची चालण्याची पद्धत असामान्य होते. ही समस्या विशेषतः वृद्धांमध्ये सामान्य आहे. मेंदू, नसा, स्नायू किंवा हाडांमधील समस्यांमुळे ही समस्या उद्भवते. या स्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीचा चालण्याचा वेग मंदावतो आणि त्यांचे संतुलन बिघडू शकते, ज्यामुळे पाय उचलण्यास अडचण येते किंवा ते अडखळतात. (अहवाल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा)
गेट डिसऑर्डरणे
- चालताना पाय ओढणे
- संतुलन बिघडणे, वारंवार पडण्याची भीती
- स्नायू कडक होणे
- खूप हळू चालणे
- वाकून चालणे किंवा लंगडणे
- पाय उचलण्यात अडचण, जणू काही पाय जमिनीवर चिकटले आहेत
- कधीकधी डोके वाकवून किंवा मान पुढे करून चालणे
- नितंब आणि पायांच्या स्नायूंमध्ये किंवा सांध्यामध्ये कडकपणा
- चालताना वेदना
कारणे
- तज्ञांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीचे वय वाढत असताना, समस्या वाढल्यामुळे चालणे कठीण होऊ शकते.
- वयानुसार स्नायू आणि सांधे कमकुवत होणे (संधिवात)
- पार्किन्सन, स्ट्रोक किंवा न्यूरोपॅथी सारख्या मज्जातंतू समस्या
- मेंदू किंवा मणक्याच्या समस्या
- पायासंबंधित जुणी दुखापत किंवा हाडांची कमकुवतपणा
- औषधांचे दुष्परिणाम, पौष्टिक कमतरता किंवा वजन वाढणे
- कानाच्या आतील समस्येमुळे संतुलन बिघडणे
- दृष्टीतील बदल
खबरदारी आणि प्रतिबंध
- नियमित व्यायाम करा, जसे की हलके चालणे, संतुलन व्यायाम. या सर्व क्रियाकलाप स्नायूंना मजबूत ठेवतात आणि पडण्यापासून रोखतात.
- घरातील घसरणाऱ्या भागांकडे लक्ष द्या, घरामध्ये चांगली लायटिंग आणि रेलिंग लावणे आवश्यक.
- आवश्यक असल्यास काठी किंवा वॉकर वापरा.
- संतुलित आहार आणि व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियमची कमतरता टाळा.
- तुमच्या डॉक्टरांशी नियमित तपासणी करा, विशेषतः जर तुम्हाला जुनाट आजार असेल.
- जास्त वजन वाढणे टाळा, मद्यपान मर्यादित करा आणि तुमच्या डॉक्टरांच्या निर्देशानुसार औषधे घ्या.
- पडणे टाळणे अत्यंत महत्वाचे आहे, कारण यामुळे वृद्धांमध्ये हाडे तुटू शकतात किंवा गंभीर दुखापत होऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)