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अभिनेते प्रदीप रावत यांचं रक्ताच्या कर्करोगानं निधन; जाणून घ्या रोगाची सुरुवातीची लक्षणे, कारणे
ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत (Pradeep Rawat) यांचं रक्ताच्या कर्करोगानं निधन झालं आहे. तर रक्ताचा कर्करोग म्हणजे काय, त्याची लक्षणे आणि कारणे, जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून.
Published : August 6, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 12:28 PM IST
हैदराबाद : 'लगान' आणि 'गजनी' सारख्या सुपरहिट चित्रपटांमधील आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारे अभिनेते प्रदीप रावत (Pradeep Rawat) यांचं वयाच्या 74 व्या वर्षी रक्ताच्या कर्करोगामुळं (Blood Cancer) निधन झालं. 4 ऑगस्ट 2026 रोजी सायंकाळी मुंबईतील एका रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. या निमित्तानं रक्ताचा कर्करोग म्हणजे काय, त्याची कारणे, प्रकार, सुरुवातीची लक्षणे काय? याविषयी हैदराबाद येथील रक्त-कर्करोग तज्ञ आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. पद्मजा लोकिरेड्डी (Dr. Padmaja Lokireddy) यांच्याकडून जाणून घेऊया.
रक्ताचा कर्करोग म्हणजे काय? : हैदराबाद येथील डॉ. पद्मजा लोकिरेड्डी यांच्या मते, रक्ताचा कर्करोग (हेमॅटोलॉजिक कॅन्सर) हा गंभीर आजार आहे. त्यामुळे शरीरातील निरोगी रक्तपेशी तयार होण्याच्या आणि त्यांचे नियमन होण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होतो. या आजाराची सुरुवात प्रामुख्यानं रक्तपेशींची निर्मिती होणाऱ्या अस्थिमज्जेत होते. सामान्यतः अस्थिमज्जा तीन प्रकारच्या रक्तपेशी तयार करते. लाल रक्तपेशी (ऑक्सिजन वाहून नेण्यासाठी), पांढऱ्या रक्तपेशी (संसर्गाशी लढण्यासाठी) आणि प्लेटलेट्स (रक्त गोठवण्यासाठी). मात्र, रक्ताच्या कर्करोगामध्ये अस्थिमज्जा असामान्य पेशी तयार करू लागते. या पेशी अनियंत्रितपणे वाढून निरोगी पेशींच्या निर्मितीत अडथळा निर्माण करतात. त्यामुळं रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. शरीरातील महत्त्वाच्या कार्यांवर परिणाम होतो. वेळेत निदान आणि उपचार झाल्यास या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येऊ शकतं.
रक्ताच्या कर्करोगाचे प्रमुख प्रकार?
1. ल्युकेमिया : ल्युकेमिया हा अस्थिमज्जेमध्ये सुरू होणारा कर्करोग असून तो मुख्यतः पांढऱ्या रक्तपेशींवर परिणाम करतो. या असामान्य पेशींची संख्या झपाट्यानं वाढल्यानं शरीराची संसर्गाशी लढण्याची क्षमता कमी होते.
ल्युकेमियाचे प्रमुख प्रकार :
- तीव्र मायलॉइड ल्युकेमिया
- तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया
- तीव्र मोनोसाइटिक ल्युकेमिया
- तीव्र मायलोमोनोसाइटिक ल्युकेमिया
2. लिम्फोमा : हा कर्करोग लसिका प्रणालीवर परिणाम करतो. लिम्फोसाइट्स या पांढऱ्या रक्तपेशींची असामान्य वाढ होऊन त्या लसिका ग्रंथी, प्लीहा किंवा इतर अवयवांमध्ये साचतात.
मुख्य प्रकार :
नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा
हॉजकिन लिम्फोमा
3. मायलोमा : मल्टिपल मायलोमा हा प्लाझ्मा पेशींमध्ये होणारा कर्करोग आहे. या पेशी अनियंत्रितपणे वाढल्यामुळं अस्थिमज्जेतील रक्तपेशींची निर्मिती बिघडते. परिणामी हाडांमध्ये वेदना, रक्तक्षय (ॲनिमिया) आणि मूत्रपिंडाच्या समस्या उद्भवू शकतात.
रक्ताच्या कर्करोगाची कारणे : रक्तपेशींच्या डीएनएमध्ये बदल किंवा उत्परिवर्तन झाल्यामुळं रक्ताचा कर्करोग होऊ शकतो. या बदलांमुळं असामान्य रक्तपेशी वेगाने वाढू लागतात आणि निरोगी पेशींची जागा घेतात. परिणामी शरीरातील रक्तनिर्मिती आणि रोगप्रतिकारक शक्तीवर गंभीर परिणाम होतो.
4. रक्ताच्या कर्करोगाचे टप्पे किती?
- पहिला टप्पा : कर्करोग एका भागापुरता मर्यादित असतो.
- दुसरा टप्पा : जवळच्या लसिका ग्रंथी किंवा ऊतींमध्ये प्रसार झालेला असतो.
- तिसरा टप्पा : अनेक लसिका ग्रंथी किंवा अवयवांपर्यंत आजार पोहोचलेला असतो.
- चौथा टप्पा : कर्करोग अनेक अवयवांमध्ये किंवा अस्थिमज्जेत पसरलेला असतो.
रक्ताच्या कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे
- सतत थकवा जाणवणे
- श्वास घेण्यास त्रास होणे
- लसिका ग्रंथी सुजणे
- वारंवार संसर्ग होणे
- हाडांमध्ये वेदना
- रात्री जास्त घाम येणे
- यकृत किंवा प्लीहा वाढणे
- सांधेदुखी
- सतत ताप येणे
- अकारण वजन कमी होणे
- शरीरावर सहज व्रण पडणे किंवा असामान्य रक्तस्त्राव होणे
ही लक्षणे इतर आजारांमध्येही दिसू शकतात. त्यामुळं ही लक्षणे काही आठवडे कायम राहिल्यास तातडीनं डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.
(Declaration- वरील माहिती केवळ जनजागृती आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. कोणतीही लक्षणे आढळल्यास किंवा आरोग्याविषयी शंका असल्यास स्वतः उपचार न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.)
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