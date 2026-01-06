ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! कोबीप्रमाणे ‘या’ 5 भाज्यांमध्ये लपले असतात धोकादायक किटक; चुकूनही करू नका ही चूक
अनेक भाज्यांमध्ये टेपवर्मसारखे धोकादायक बॅक्टेरिया असू शकतात, ज्यामुळे आतड्यांसंबंधी गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. इतकेच नाही तर काही बॅक्टेरिया मेंदूवरही परिणाम करू शकतात.
Published : January 6, 2026 at 2:38 PM IST
eating raw vegetables dangerous: भाज्या सामान्यतः निरोगी असतात, मात्र, काही भाज्या शरीराला गंभीर हानी पोहोचवतात? हे तुम्हाला घाबरवण्यासाठी अजिबात नाही, फक्त तुमचे लक्ष वेधण्यासाठी आहे. कारण भाज्या कधीकधी आरोग्याला नुकसान करू शकतात. विशेषतः जेव्हा त्या व्यवस्थित शिजवल्या जात नाहीत किंवा धुतल्या जात नाहीत. आपण काही भाज्या सॅलड म्हणून कच्च्या खातो, परंतु प्रत्येक भाज्या कच्च्या खाण्यासाठी नसतात. यापैकी अनेक भाज्यांमध्ये धोकादायक बॅक्टेरिया, टेपवर्म असू शकतात, ज्यामुळे आतड्यांसंबंधी गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. इतकेच नाही तर काही बॅक्टेरिया मेंदूवरही परिणाम करू शकतात. इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, आरोग्य तज्ञ डिंपल जांगरा यांनी अशा भाज्यांबद्दल सांगितलं आहे, ज्या कधीही कच्च्या खाऊ नयेत.
अळूची पानं: अळूच्या पानांपासून विविध प्रकारचे पदार्थ तयार केले जातात. परंतु, अळूची पाने कधीही कच्ची खाऊ नयेत. त्यांच्या पृष्ठभागावर अनेक धोकादायक बॅक्टेरिया, रोगजनके आणि टेपवर्मची अंडी असू शकतात, जी धुतल्यानंतरही तिथेच राहतात. त्यांना कच्चे खाल्ल्याने आतड्यांसंबंधी गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून ते खाण्यापूर्वी ते उकळणे, ब्लँच करणे किंवा वाफवणे चांगले.
पालक आणि केळची पानं: आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, पालक आणि केळची पाने धोकादायक रोगजनक, टेपवर्म अंडी, अळ्या आणि परजीवी देखील ठेवू शकतात जे तुमच्या रक्तप्रवाहात प्रवेश करू शकतात आणि गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतात. इतकेच नाही तर त्यामध्ये ऑक्सलेटचे प्रमाण देखील जास्त असते, म्हणून जर तुम्ही ते जास्त प्रमाणात खाल्ले तर तुम्हाला किडनी स्टोनचा धोका असू शकतो. म्हणून खाण्यापूर्वी ते हलके उकळणे, वाफवणे किंवा शिजवणे चांगले.
पत्ताकोबी: पत्ताकोबीमध्ये टेपवर्म अंडी होण्याचा धोका सर्वाधिक असतो. प्रत्यक्षात कोबीचा आकार असा असतो, ज्यामध्ये अंडी सुरक्षित असतात. जर तुम्ही ती कच्ची खाल्ली तर ही अंडी तुमच्या रक्तात जाऊ शकतात आणि तुमच्या मेंदूत देखील जाऊ शकतात. यामुळे अपस्मार आणि ब्लॅकआउट्स सारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून कोबी हलके शिजवल्यानंतर नेहमीच खाणे चांगले.
शिमला मिरची: डिंपल स्पष्ट करतात की शिमला मिरचीमध्ये असलेल्या बिया अगदी टेपवर्मच्या अंड्यांसारखे दिसतात आणि कधीकधी ते अंडी देखील असू शकतात. माती, खत, पाणी इत्यादी मिसळल्यामुळे हे अनेक वेळा घडू शकते. म्हणून शिमला मिरची खाण्यापूर्वी त्याच्या बिया काढून टाका, नंतर पाण्याने चांगले धुवा आणि खा. त्यापूर्वी ते शिजवून घ्या.
वांगी: वांग्यांमध्ये विविध प्रकारचे परजीवी, अंडी, ओवा आणि सिस्ट देखील असू शकतात. बहुतेक सांस्कृतीमध्ये वांगी खाणं पूर्ण बंद आहे कारण वांग्यामध्ये सर्वप्रकारच्या गोष्टी जास्त असतात. म्हणून वांग्याची भाजी करताना ते चांगले उकडून घेणे किंवा स्टीम करणे गरजेचं आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)