ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुम्हाला खूप घाम येतो काय? असू शकते अंतर्गत समस्येचे लक्षण
घाम येणे हा तुमच्या शरीराला थंड करण्याचा एक नैसर्गिक मार्ग आहे. जास्त घाम येणे आरोग्याशी संबंधित असू शकते...
Published : March 28, 2026 at 12:00 PM IST
Hyperhidrosis causes: घाम येणे (व्यायामामुळे किंवा उष्णतेच्या संपर्कामुळे) ही एक नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रिया आहे. जी शरीराचे तापमान नियंत्रित करते (थर्मोरेग्युलेशन) आणि शरीराला थंड ठेवते. घाम ग्रंथींमधून स्रवलेला ओलावा त्वचेद्वारे बाष्पीभवन होऊन शरीरातील अतिरिक्त उष्णता काढून टाकतो. शारीरिक हालचालींसारख्या वाढलेल्या हृदयगती आणि चयापचय क्रियेमुळे ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. घाम येणे हा जरी जीवनाचा एक सामान्य भाग असला तरी, जास्त घाम येण्यामुळे लाज वाटू शकते. याकडे दुर्लक्ष करू नये किंवा ही एक किरकोळ समस्या आहे असं समजून सोडून देऊ नये. जाणून घ्या का...
आपल्याला घाम का येतो? क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार, घाम हा त्वचेतील ग्रंथींद्वारे शरीराचे तापमान निरोगी पातळीवर राखण्यासाठी तयार होणारा एक क्षारयुक्त द्रव पदार्थ आहे. यामुळे शरीर जास्त गरम होण्यापासून बचाव होते. यामुळे व्यायाम, उन्हात बाहेर काम करणे किंवा उष्ण हवामानात राहणे शक्य होते. परंतु, काही आरोग्यविषयक औषधांमुळे शरीराच्या सामान्यपणे घाम येण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला खूप जास्त घाम येत असेल, तर हे हायपरहायड्रोसिसचे लक्षण असू शकते. हायपरहायड्रोसिस म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त घाम येणे, आणि ही स्थिती नेहमीच उष्णता किंवा शारीरिक श्रमाशी संबंधित नसते. या स्थितीमुळे तुम्हाला इतका घाम येऊ शकतो की तुमचे कपडे पूर्णपणे ओले होतात किंवा तुमच्या हातांना घाम येऊ लागतो. जास्त घामामुळे तुमच्या दैनंदिन कामात व्यत्यय येऊ शकतो आणि सामाजिक चिंता व लाजिरवाणेपणा निर्माण होऊ शकतो.
अति घाम: अति घामावर उपचार करणे सहसा फायदेशीर ठरते. उपचारांची सुरुवात अनेकदा घामरोधक लोशनच्या वापराने होते. जर लोशनने आराम मिळत नसेल, तर तुम्हाला वेगवेगळी औषधे आणि उपचारपद्धती वापरून पाहण्याची गरज भासू शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये, तुमचे डॉक्टर घामाच्या ग्रंथी काढून टाकण्यासाठी किंवा अति घामासाठी जबाबदार असलेल्या नसांवर शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला देऊ शकतात.
घाम येण्याचे फायदे
डिटॉक्स: आजकाल, मायक्रोप्लास्टिक आणि प्रदूषणामुळे शरीरात विविध प्रकारचे विषारी पदार्थ जमा होत आहेत. यापैकी काही विषारी पदार्थ रोजच्या अंघोळीने बाहेर टाकले जातात. परंतु, शरीर घामाद्वारे बरेचसे उर्वरित विषारी पदार्थ बाहेर टाकते. महत्त्वाचे म्हणजे, घामामुळे त्वचेच्या खोलवर जमा झालेले विषारी पदार्थ (जसे की शिसे, पारा, कॅडमियम, आर्सेनिक आणि प्लॅस्टिक) बाहेर टाकले जातात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, नियमित घाम येण्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वे, चयापचय क्रियेतील टाकाऊ पदार्थ आणि विषारी पदार्थ बाहेर टाकले जातात, तसंच इतर महत्त्वाची समस्थिती राखणारी कार्येही पार पाडली जातात.
त्वचेतील आर्द्रतेसाठी आवश्यक : घाम येणे हे बंद झालेली त्वचेची छिद्रे उघडण्यासाठी फायदेशीर आहे. शिवाय, त्यामुळे त्वचेची श्वसन प्रक्रिया सुधारते. ज्यांना कोरड्या त्वचेचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी घाम येणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे त्वचा ओलसर आणि आर्द्र राहते. घामामुळे त्वचा मऊ होण्यासही मदत होते. चालताना, योगा करताना आणि व्यायाम करताना घाम आल्याने रक्ताभिसरण आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)