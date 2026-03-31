अगदी 1-2 पेग देखील ठरू शकतात घातक! थेट व्हिटॅमिन बी-12 होऊ शकतं कमी
अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जे लोक दररोज अगदी कमी प्रमाणात अल्कोहोलचे सेवन करतात, त्यांच्यामध्येही व्हिटॅमिन बी-12 चे शोषण जवळजवळ होत नाही...
Published : March 31, 2026 at 12:00 PM IST
ALCOHOL AND VITAMIN B12: आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहित आहे की अल्कोहोल पिणे आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. अल्कोहोलमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांची यादी मोठी आहे. ज्यात वजन वाढणे, यकृताचे नुकसान आणि मधुमेह यांचा समावेश आहे. आता, या यादीत आणखी एका महत्त्वाच्या समस्येची भर पडली आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अहवालानुसार, अल्कोहोलचे सेवन अगदी कमी प्रमाणात केले तरी, पोट आणि आतड्यांच्या अस्तराला नुकसान पोहोचवून व्हिटॅमिन बी-12चे शोषण 5-6 टक्क्यांनी कमी करू शकते. व्हिटॅमिन बी12 हे आपल्या रोजच्या आहारात आढळणारे एक पोषक तत्व आहे.
यामुळे नसांचे नुकसान, थकवा आणि स्मरणशक्ती कमी होणे यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. परिणामी, शरीरात पोषक तत्वांची कमतरता निर्माण होते, कारण अल्कोहोल आतड्यांवर परिणाम करते आणि पोषक तत्वांच्या साठवणुकीत अडथळा आणते.
अल्कोहोलमुळे व्हिटॅमिन बी-12 ची कमतरता कशी निर्माण होते? अन्नातून पोषक तत्वे योग्यरित्या शोषून घेण्यासाठी आपल्या शरीराला निरोगी आतडे आणि पचनसंस्थेची आवश्यकता असते. जेव्हा आपण मद्यपान करतो, तेव्हा ते सर्वप्रथम आपल्या पोटाच्या आणि आतड्यांच्या आतील भिंतींना त्रास देते. अन्नातून व्हिटॅमिन बी१२ रक्तप्रवाहात शोषले जाण्यासाठी इंट्रिन्सिक फॅक्टर नावाच्या प्रथिनाची आवश्यकता असते. मद्यपानामुळे या प्रथिनाच्या निर्मितीमध्ये अडथळा येतो, त्यामुळे तुम्ही कितीही पौष्टिक अन्न खाल्ले तरी, त्यातील पोषक तत्वे वाया जातात आणि शरीराला उपलब्ध होत नाहीत. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जे लोक दररोज खूप कमी मद्यपान करतात, त्यांच्यामध्येही या व्हिटॅमिनचे शोषण सुमारे 5 ते 6 टक्क्यांनी कमी होते.
नियमित मद्यपानामुळे पोटात सूज येऊ शकते, या स्थितीला गॅस्ट्रायटीस म्हणतात. यामुळे पाचक आम्लांचे संतुलन बिघडते. व्हिटॅमिन बी-12, जे अन्नातील प्रथिनांशी जोडलेले असते, त्याच्या पचनासाठी पोटातील तीव्र आम्लाची आवश्यकता असते. जेव्हा मद्यपानामुळे हे आम्ल कमी होते. तेव्हा व्हिटॅमिन पचू शकत नाही आणि शरीरातून बाहेर टाकले जाते. शिवाय, स्वादुपिंडाद्वारे स्रवणाऱ्या एन्झाइम्सवरही मद्यपानाचा परिणाम होत असल्याने, पोषक तत्वांच्या शोषणाची संपूर्ण प्रक्रिया विस्कळीत होते. यामुळे हळूहळू कुपोषण होते.
यकृताचे नुकसान: व्हिटॅमिन बी-12 प्रामुख्याने यकृतामध्ये साठवले जाते. आपत्कालीन परिस्थितीत शरीर या साठ्याचा वापर करते. जेव्हा मद्यपानामुळे यकृताला सूज येते किंवा ते खराब होते. तेव्हा त्याची साठवण क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी होते. जेव्हा मद्यपानामुळे यकृताला इजा पोहोचते, तेव्हा त्यात साठवलेले व्हिटॅमिन बी-12 रक्तात गळू शकते.
अशा परिस्थितीत, रक्त तपासणीत व्हिटॅमिनची पातळी सामान्य दिसत असली तरी, शरीरातील पेशींना प्रत्यक्षात आवश्यक पोषक तत्वे मिळत नाहीत. या स्थितीला "कार्यात्मक कमतरता" (functional deficiency) म्हणतात. याचा अर्थ असा की, प्रयोगशाळेतील अहवाल सामान्य दिसत असले तरी, तुम्हाला शारीरिक अशक्तपणाची लक्षणे जाणवतील.
जेव्हा शरीरात व्हिटॅमिन बी-12 ची कमतरता असते. तेव्हा होमोसिस्टीन नावाच्या अमिनो अॅसिडची पातळी वाढते. सामान्यतः, या अॅसिडचे फायदेशीर प्रथिनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी व्हिटॅमिन बी-12 आवश्यक असते. मद्यपान या चयापचय प्रक्रियेत अडथळा आणत असल्यामुळे, रक्तातील होमोसिस्टीनची पातळी झपाट्याने वाढते. ज्यामुळे हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. ही केवळ पोषक तत्वांची कमतरता नसून, आरोग्यासाठी एक गंभीर धोका आहे. शिवाय, अल्कोहोलमुळे आतड्यातील फायदेशीर जीवाणूंचे नाजूक संतुलन बिघडते. त्यामुळे आतड्यांचे आरोग्य खालावते आणि पोषक तत्वांच्या शोषणावर गंभीर परिणाम होतो.
कमतरतेची लक्षणे कशी ओळखावी?
जेव्हा शरीरात व्हिटॅमिन बी-12 ची कमतरता भासते. तेव्हा शरीर काही विशिष्ट चेतावणी चिन्हांद्वारे संकेत देते. तुम्हाला सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. लाल रक्तपेशींच्या कमतरतेमुळे, त्वचा पिवळी पडू शकते किंवा त्यावर काविळीसारखे हलके डाग येऊ शकतात. मज्जासंस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे हात आणि पायांमध्ये मुंग्या येणे किंवा बधिरता येऊ शकते.
चालताना तुम्हाला तोल जाणे किंवा तोल जाणे जाणवू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुम्हाला मानसिक बदल जाणवू शकतात, जसे की वारंवार विसरणे आणि एका कामावर लक्ष केंद्रित करू न शकणे.
काही लोकांना धाप लागणे, चक्कर येणे आणि दृष्टी धूसर होणे यांसारखे अनुभव येऊ शकतात. जर या कमतरतेचे निदान झाले नाही, तर मज्जातंतूंचे नुकसान कायमस्वरूपी होऊ शकते. जे लोक अल्कोहोल पितात, त्यांच्यासाठी हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे की त्यांचा सामान्य थकवा कामाच्या तणावामुळे आहे की पौष्टिक कमतरतेमुळे. वेळेवर निदान आणि उपचारांमुळे त्यांचे आरोग्य सुधारू शकते.
नैसर्गिकरित्या जीवनसत्त्वांची पातळी कशी वाढवावी?
मांसाहारी व्यक्ती त्यांच्या आहारात मांस, मासे आणि अंडी यांचा समावेश करू शकतात. शाकाहारी व्यक्तींनी दूध, दही आणि चीज यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश करावा. बदामासारखे सुकामेवा देखील काही प्रमाणात उपयुक्त ठरू शकतो.
मद्यपान करणाऱ्यांनी विशेषतः त्यांच्या यकृत आणि पचनसंस्थेच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मद्यपान कमी करणे किंवा पूर्णपणे थांबवणे हाच एकमेव कायमस्वरूपी उपाय आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)