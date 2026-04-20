भारतात 10 कोटींहून अधिक लोकांना मधुमेह! कोणत्या राज्यात सर्वाधिक रुग्ण? सविस्तर जाणून घ्या
भारतात मधुमेह साथीच्या रोगाचं स्वरूप धारण करत आहे. कोणत्या राज्यात मधुमेहाचे रुग्ण सर्वाधिक आहेत? त्याची कारणं काय आहेत? याचा आढावा आपण इथं घेणार आहोत.
Published : April 20, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद : मधुमेह कोणत्याही वयात होऊ शकतो. आजकाल, धावपळीची जीवनशैली, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे, मधुमेहानं ग्रस्त असलेल्या लोकांची संख्या सातत्यानं वाढत आहे. तज्ञांच्या मते, मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य आहार घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. लठ्ठपणा, वाढलेलं वजन किंवा अतिताण यांसारख्या घटकांमुळे काही व्यक्ती या आजाराला बळी पडतात. एकदा मधुमेहाचं निदान झालं की, त्या व्यक्तीला आयुष्यभर या आजारासोबतच जगावं लागतं. ही एक अनुवांशिक स्थिती आहे, जी कालांतराने अधिकच बळावत जाते.
भारतात, मधुमेहाच्या समस्येनं आता एका साथीच्या रोगाचं स्वरूप धारण केलं आहे. भारताचा उल्लेख आता वारंवार 'जगाची मधुमेह राजधानी' (Diabetes Capital of the World) म्हणून केला जातो. या संदर्भात, भारतातील कोणत्या राज्यात मधुमेहाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत आणि त्यामागील मूळ कारणं काय आहेत, हे आपण इथं जाणून घेणार आहोत.
भारतातील कोणत्या राज्यात मधुमेहाचे रुग्ण सर्वाधिक आहेत? :
The Lancet Diabetes & Endocrinology (जून 2023) मध्ये प्रकाशित झालेल्या ICMR-INDIAB च्या एका सविस्तर अभ्यासानुसार, भारतात 10 कोटींहून अधिक लोक मधुमेहानं ग्रस्त आहेत. मधुमेहाचे प्रमाण सर्वाधिक असलेले राज्य गोवा हे आहे. जिथं लोकसंख्येच्या 26.4 टक्क्यांहून अधिक लोकांना या आजाराचा संसर्ग झाला आहे. गोव्यानंतर, मधुमेहाचं प्रमाण अधिक असलेल्या इतर राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुदुच्चेरी, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब आणि चंदीगड यांचा समावेश होतो. 2025 मधील आणखी एका विश्लेषणातून असं दिसून येतं की, मधुमेहाचा 'वय-मानकीकृत प्रसार दर' (Age-Standardized Prevalence Rate - ASPR) तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक आहे. त्यानंतर गोवा आणि कर्नाटक यांचा क्रमांक लागतो. भारताचे राष्ट्रीय वैद्यकीय नियतकालिक (National Medical Journal of India 2023-2025) च्या एका अहवालानुसार, मधुमेहाचं प्रमाण सर्वात कमी असलेलं राज्य उत्तर प्रदेश (4.8 टक्के) हे आहे.
डॉक्टरांच मत काय? :
बंगळुरू येथील यशवंतपूर येथील 'स्पर्श हॉस्पिटल'मध्ये अंतर्गत औषधशास्त्र (Internal Medicine) आणि मधुमेहशास्त्र (Diabetology) सल्लागार असलेले डॉ. अशोक एम.एन. सांगतात की, गोव्यामध्ये मधुमेहाचं सर्वाधिक प्रमाण नोंदवले गेलं आहे. हा कल जीवनशैली, आहाराच्या सवयी आणि लोकसांख्यिकीय घटक यांशी संबंधित विविध बाबींच्या एकत्रित परिणामाचे प्रतिबिंब आहे. अत्यंत नागरीकरण झालेली लोकसंख्या, बैठी जीवनशैली आणि कर्बोदके, साखर व मद्य यांचे अधिक प्रमाण असलेला आहार हे सर्व घटक या वाढत्या समस्येस कारणीभूत ठरत आहेत. शिवाय, गोव्यामध्ये सुधारित तपासणी पद्धती (screening) आणि आरोग्याविषयी वाढलेली जागृती यांसारख्या घटकांमुळेही, इतर प्रदेशांच्या तुलनेत मधुमेहाचं निदान होण्याचं प्रमाण अधिक असू शकतं.
डॉ. अशोक एम.एन. यांनी पुढे नमूद केलं की, केरळ, तामिळनाडू, दिल्ली आणि पंजाब यांसारख्या काही राज्यांमध्ये मधुमेहाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचंही दिसून आलं आहे. शहरीकरण, शारीरिक हालचालींमधील घट आणि वाढता लठ्ठपणा यांसारखे जोखीम घटक या प्रदेशांमध्येही विद्यमान आहेत. अनेक प्रसंगी, ताणतणाव, झोप-जागण्याच्या अनियमित वेळा आणि आनुवंशिक प्रवृत्तींमुळे ही जोखीम आणखीच बळावते.
आणखी एक मोठी चिंता म्हणजे तरुणांमध्ये मधुमेहाचं वाढतं प्रमाण, जे प्रामुख्यानं लहान वयापासूनच अनारोग्यकारक जीवनशैली आणि चुकीच्या आहार सवयींमुळे वाढत आहे. सर्वात मोठं आव्हान हे आहे की, मधुमेह अनेकदा त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षात येत नाही, ज्यामुळे शरीरात गंभीर गुंतागुंत नकळतपणे निर्माण होते. या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेवर भर देणं आवश्यक आहे, ज्यामध्ये नियमित तपासणी, निरोगी आहार सवयींबद्दल जागरूकता, वाढलेली शारीरिक हालचाल आणि वेळेवर वैद्यकीय उपचार यांचा समावेश होतो. जरी एखाद्या प्रदेशाचं भौगोलिक स्थान देखील मधुमेहाच्या प्रसारावर परिणाम करू शकतं, तरीही जीवनशैली हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.
National Institutes of Health .gov च्या मते, तज्ज्ञ मधुमेहाच्या उच्च प्रमाणाचं विशेषतः गोवा आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कारण म्हणून अयोग्य जीवनशैली निवडी, पर्यावरणीय घटक आणि सामाजिक-आर्थिक घटक यांच्या संयोगाकडे निर्देश करतात. ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.
- लठ्ठपणाचे मोठे प्रमाण: भारतात मधुमेह होण्याचे सर्वात सामान्य कारण म्हणजे लठ्ठपणा. नेचर (Nature) या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या ICMR-INDIAB अभ्यासातून असं दिसून येतं की, ज्या प्रदेशांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण अधिक असते, तिथं पोटाचा लठ्ठपणा आणि सर्वसाधारण लठ्ठपणा यांचे प्रमाणही तितकंच उच्च असल्याचं अनेकदा आढळतं. हे असं घटक आहेत, ज्यांचा 'टाईप २' (Type 2) मधुमेहाशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे.
- जीवनशैलीतील बदल किंवा शहरीकरण: गोवा आणि तामिळनाडूसारखी राज्ये अत्यंत शहरीकृत आहेत; परिणामी, लोकांची जीवनशैली अधिकाधिक बैठी बनली आहे, शारीरिक हालचाली कमी झाल्या आहेत आणि उच्च-कॅलरीयुक्त व प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वापर वाढला आहे.
- आहाराच्या सवयी: आहाराच्या सवयींमधील बदल विशेषतः प्रक्रिया केलेले कर्बोदके (refined carbohydrates) आणि साखरेचं अतिसेवन हा 'मेटाबॉलिक सिंड्रोम'च्या वाढत्या प्रमाणामागील एक प्रमुख घटक आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, हा सिंड्रोम म्हणजे विविध आरोग्यविषयक समस्यांचा एक समूह आहे आणि या समस्या एकत्रितपणे 'टाईप २ मधुमेह', हृदयविकार आणि पक्षाघात (स्ट्रोक) होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढवतात.
- आनुवंशिक संवेदनशीलता: अनेक अभ्यासांमधून असे दिसून आलं आहे की, इतर लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतीयांमध्ये मधुमेह होण्याचा आनुवंशिक कल अधिक असतो, तसेच त्यांच्यामध्ये 'इन्सुलिन प्रतिरोधकते'चं प्रमाणही जास्त असतं.
आर्थिकदृष्ट्या विकसित राज्यांमध्ये, जीवनशैलीतील बदलांमुळे मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या असंसर्गजन्य रोगांचे (NCDs) प्रमाण वाढलेले दिसून येते. याच कारणामुळे, केरळ आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये ही आकडेवारी विशेषतः उच्च आहे. या प्रदेशांमध्ये साधारणपणे उत्कृष्ट आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा आणि लोकांमध्ये उच्च पातळीची जागृती उपलब्ध असते. परिणामी, कमी उत्पन्न आणि कमी शहरीकरण असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत, येथे अशा रोगांची अधिक प्रकरणे शोधली जातात आणि नोंदवली जातात.
मधुमेही रुग्णांनी कशाचं सेवन टाळावं? :
मधुमेहाच्या रुग्णांनी आपल्या आहारात मिठाचे प्रमाण मर्यादित ठेवावं. मांसाहारी पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, आईस्क्रीम, नारळाचं तेल आणि चिकन यांमध्ये चरबीचे प्रमाण अधिक असते. जर तुम्हाला मधुमेह असेल, तर तुम्ही 'फास्ट फूड' आणि तेलात खोलवर तळलेले पदार्थ पूर्णपणे टाळले पाहिजेत. नाश्त्यासाठी तुम्ही उपमा, बोंडा, वडा किंवा पुरी खाणं टाळलं पाहिजे. डॉ. श्रद्धेय कटियार यांनी आपल्या X हँडलवर मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत हानिकारक ठरणाऱ्या 31 पदार्थांची एक यादी शेअर केली आहे, जी खालीलप्रमाणे आहेत.
|गव्हाचे पीठ किंवा मैदा
|उकडलेले बटाटे
|कमी चरबी (फॅट) असलेले गोड पदार्थ
|बिस्किटं
|अननस
|स्किम्ड दूध
|रस्क
|टरबूज
|प्रोटीन बार
|मारी बिस्किट
|मध
|आंबा
|दलिया (लापसी)
|रवा इडली/चिला (धिरडं)
|मुरमुरे
|साबुदाणा
|बेसनाचे घावन
|चपाती
|ओट्स
|पास्ता
|पपई
|ओट्स मिल्क
|नुडल्स
|चॉकलेट
|ब्रेड/पाव (कोणताही प्रकार)
|फ्रेंच फ्राईज
|फ्लेवर्ड दही
|चिप्स (कोणत्याही प्रकारचे)
|केक
|कुकीज
|अळू
मधुमेह आणि रक्तातील साखर यांमधील फरक समजून घ्या :
बहुतेक लोक मधुमेह आणि रक्तातील साखर यांना एकच समजतात, पण या दोन्हींमध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. रक्तातील साखर म्हणजे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी, जी आपल्या आहाराच्या सवयींनुसार कमी-जास्त होत असते. याउलट, जेव्हा शरीर इन्सुलिन तयार करणे थांबवतं किंवा इन्सुलिन योग्यरित्या कार्य करण्यास अपयशी ठरतं, तेव्हा मधुमेह होतो.
इन्सुलिन हे एक संप्रेरक (हार्मोन) आहे जे रक्तातील साखर (ग्लुकोज) शरीरातील पेशींपर्यंत पोहोचवण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्यांना ऊर्जा मिळते. जेव्हा इन्सुलिन योग्यरित्या कार्य करत नाही, तेव्हा रक्तातील साखरेची पातळी वाढते, ज्यामुळे मधुमेह होतो. मधुमेहाच्या संदर्भात, रक्तातील साखरेची पातळी 200 mg/dL पेक्षा जास्त असणे गंभीर मानले जाते. 200 mg/dL पेक्षा जास्त पातळी उच्च रक्तशर्करा किंवा हायपरग्लायसेमिया दर्शवते.
medlineplus.gov वर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, या तक्त्याच्या माध्यमातून वयोमानानुसार रक्तातील साखरेच्या सामान्य पातळीविषयी जाणून घ्या.
रक्तातील साखरेची सामान्य पातळी ही व्यक्तीचं वय आणि शारीरिक स्थितीनुसार बदलते. या पातळ्या समजून घेतल्याने, तुमची ग्लुकोज पातळी निरोगी मर्यादेत आहे की नाही हे ठरविण्यात तुम्हाला मदत होऊ शकते. इथं वयानुसार सामान्य उपाशीपोटीच्या आणि अनियमित रक्तातील साखरेच्या पातळ्यांबद्दल जाणून घ्या.
|वयोगट
|रिकाम्या पोटी रक्तातील साखरेची पातळी (mg/dL)
|रक्तातील साखरेची अनियंत्रित पातळी (mg/dL)
|महत्त्वाच्या नोंदी
|शिशू किंवा लहान मुले (0–3 वर्षे)
|60-110
|60-180
रक्तातील साखरेची पातळी कमी-जास्त होऊ शकते. उपाशीपोटी असताना (fasting) ही पातळी साधारणपणे 30 ते 110 mg/dL च्या दरम्यान असते. जेवणानंतर, रक्तातील साखरेची पातळी (random blood sugar) किंचित जास्त असू शकते.
|मुलं (3–12 वर्षे)
|70-140
|70-180
बाळ किंवा लहान मुलाच्या तुलनेत याची पातळी किंचित जास्त असते. यावर लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, विशेषतः जर कुटुंबामध्ये मधुमेहाचा इतिहास असेल.
|किशोरवयीन (13–18 वर्षे)
|70-140
|70-180
किशोरवयीन काळात, हार्मोनल बदलांमुळे ग्लुकोजच्या पातळीवर परिणाम होऊ शकतो. वाढीच्या या काळात तात्पुरता इन्सुलिन प्रतिरोध निर्माण होऊ शकतो.
|प्रौढ (19+ वर्षे)
|70-130
|70-180
|रक्तातील साखरेची पातळी अधिक स्थिर राहते. प्रीडायबेटीस किंवा टाइप २ मधुमेह टाळण्यासाठी, उपाशीपोटीच्या रक्तातील साखरेची पातळी 130 mg/dL पेक्षा जास्त नसावी.