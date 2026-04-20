डॉ व्ही मोहन यांची विशेष मुलाखत - मधुमेहाचे आव्हान कसे पेलावे?
गेल्या 30 वर्षांत मधुमेह रुग्णांमध्ये 30% वाढ झालेली आहे. अशा परिस्थितीत मधुमेहाच्या आव्हानावर मात कशी करावी? यासंदर्भात डॉ व्ही मोहन यांची विशेष मुलाखत.
Published : April 20, 2026 at 8:06 PM IST
आजच्या काळात, जवळपास प्रत्येक घरात किमान एका व्यक्तीला मधुमेहाचा (डायबीटीजचा) त्रास असणे ही एक सामान्य बाब बनली आहे. अवघ्या तीस वर्षांपूर्वी, संपूर्ण गल्लीत मधुमेहाचा रुग्ण सापडल्यास त्याकडे आश्चर्याने पाहिलं जात असे. मात्र, आज सकाळी उठल्याबरोबर लगेच गोळी घेणे आणि प्रभातफेरीसाठी (मॉर्निंग वॉकसाठी) बाहेर पडणे, हे आपल्या दैनंदिन दिनचर्येचे अविभाज्य भाग बनले आहेत.
आपण सेवन करत असलेल्या अन्नापासून ते आपण बसत असलेल्या खुर्च्यांपर्यंत प्रत्येक गोष्ट अनेकदा आपल्या नकळतच आपल्याला मधुमेह या आजाराच्या अधिक जवळ नेत आहे. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली आपण स्वीकारलेल्या आहारविषयक सवयी आणि त्यासोबतच शारीरिक हालचालींमध्ये झालेली घट, यामुळे आज आपण 'जगाची मधुमेह राजधानी' (Diabetes Capital of the World) बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.
या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, 'मद्रास डायबिटीस रिसर्च फाउंडेशन'चे अध्यक्ष डॉ व्ही मोहन यांनी 'ETV भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीतील सविस्तर माहितीचा आपण आढावा घेऊया. मधुमेह इतक्या वेगाने का पसरत आहे आणि त्यावर प्रतिबंध करण्यासाठी कोणती साधी-सोपी पावले उचलली जाऊ शकतात, याविषयी त्यांनी या मुलाखतीत प्रकाश टाकला आहे. हा लेख 'ETV भारत'ने हाती घेतलेल्या 'मधुमेह जागृती मोहिमे'चा (#ETVBharatAgainstDiabetes) एक महत्त्वाचा भाग आहे; या मोहिमेचा मुख्य उद्देश समाजामध्ये मधुमेहाविषयी जागृती निर्माण करणे हा आहे.
तेव्हा : २ टक्के... आता : ३० टक्के — धक्कादायक आकडेवारी
आपल्या प्रदीर्घ अनुभवावर आधारित निरीक्षणे मांडताना, डॉ मोहन यांनी भारतात मधुमेहाचा प्रसार किती चिंताजनक पातळीपर्यंत वाढला आहे, यावर प्रकाश टाकला. 1972 मध्ये, जेव्हा ते अवघे 18 वर्षांचे होते आणि त्यांनी आपल्या वडिलांच्या सोबतीने संशोधनाच्या प्रवासाला सुरुवात केली होती, तेव्हाची परिस्थिती आजच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती.
त्या काळात, प्रमुख शहरी केंद्रांमध्ये, दर 100 लोकांपैकी केवळ 2 लोकांना (2%) मधुमेह होता. ग्रामीण भागांत तर याचे प्रमाण त्याहूनही कमी होते. दर 100 लोकांपैकी केवळ 1 व्यक्तीला (1%) याचा त्रास होत असे. मात्र, गेल्या 30 वर्षांत जो बदल दिसून आला आहे, तो खरोखरच धक्कादायक आहे.
आज, चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये, 20 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकसंख्येपैकी तब्बल 30 टक्के लोकांना मधुमेहाचा त्रास होत आहे. अधिक नेमकेपणाने सांगायचे तर, 50 ते 55 वयोगटातील निम्म्या (50%) व्यक्तींना या आजाराने ग्रासले आहे. आणखी 25 टक्के लोकांमध्ये मधुमेहाची प्राथमिक लक्षणे दिसून येतात; या स्थितीला 'प्री-डायबेटीस' (pre-diabetes) असे म्हटले जाते. एकत्रितपणे विचार करता, हे लक्षात घेणे चिंताजनक आहे की, या विशिष्ट वयोगटातील 75 टक्के लोक एकतर या स्थितीने आधीच बाधित आहेत किंवा त्यांना हा आजार होण्याची जोखीम आहे.
लठ्ठपणा कसा ओळखावा? BMI विरुद्ध कमरेचा घेर
सामान्यतः, लठ्ठपणा मोजण्यासाठी आपण 'BMI' (बॉडी मास इंडेक्स) पद्धतीचा वापर करतो. हे प्रमाण (metric) एखाद्या व्यक्तीची उंची आणि वजन यावर आधारित असते. मात्र, डॉ मोहन नमूद करतात की, BMI काही प्रमाणात उपयुक्त असला तरी, केवळ त्याच्या आधारे भारतीयांच्या लठ्ठपणाचे अचूक निदान करणे पुरेसे नाही.
भारतीयांच्या बाबतीत, पोटाच्या भागात चरबी साचणे ज्याला 'पोटाचा लठ्ठपणा' (Abdominal Obesity) म्हणून ओळखले जाते, हे शरीराच्या इतर भागातील लठ्ठपणापेक्षा अधिक धोकादायक असते. हे तपासण्यासाठी एका साध्या मोजपट्टीचा (measuring tape) वापर करणे पुरेसे ठरते.
- पुरुष - जर कमरेचा घेर 90 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त असेल, तर ते आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे संकेत आहेत.
- महिला - जर कमरेचा घेर 80 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त असेल, तर ते लठ्ठपणाचे लक्षण मानले जाते.
पोटाच्या आत साचणाऱ्या या चरबीला 'एक्टोपिक फॅट' (Ectopic Fat) असे संबोधले जाते. त्वचेच्या अगदी खाली असलेली चरबी (subcutaneous fat) तशी फारशी धोकादायक नसते; परंतु जेव्हा ही चरबी शरीराच्या आतल्या भागात सरकून यकृत (liver) आणि स्वादुपिंड (pancreas) यांसारख्या अवयवांमध्ये साचू लागते, तेव्हा ती अत्यंत धोकादायक ठरते. याच टप्प्यावर, ही चरबी हृदयविकाराचा झटका आणि मधुमेह यांसारख्या गंभीर आजारांना आमंत्रण देते.
भारतीयांना मधुमेहाचा धोका अधिक का असतो?
डॉक्टरांच्या मते, भारतात मधुमेहाचे प्रमाण वाढण्यामागे तीन मुख्य कारणे आहेत :
अनुवंशिकता (Genetics) : भारतीयांमध्ये मधुमेह होण्याची अनुवंशिक प्रवृत्ती किंवा जनुकीय शक्यता इतरांच्या तुलनेत अधिक असते.
आहाराच्या सवयी : आपण भातावर आधारित पदार्थांचे (कर्बोदकांचे) मोठ्या प्रमाणात सेवन करतो. विशेषतः, 'रिफाईन्ड व्हाईट राईस' (पॉलिश केलेला पांढरा भात) खाण्याचे प्रमाण हे शरीरात चरबी साचण्यास कारणीभूत ठरणारा एक प्रमुख घटक आहे.
शारीरिक हालचालींचा अभाव : आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे शारीरिक व्यायाम करण्याची सवय कमी होणे; लहानपणापासूनच लोकांमध्ये ही प्रवृत्ती दिसून येत आहे.
"दीर्घकाळ बसून राहणे हे धूम्रपानाइतकेच हानिकारक आहे"
ज्याप्रमाणे एकेकाळी "धूम्रपान आरोग्यासाठी हानिकारक आहे" ही म्हण सर्वमान्य होती, त्याचप्रमाणे आजचे डॉक्टर ठामपणे सांगतात की, "दीर्घकाळ बसून राहणे हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे." जेव्हा आपण एकाच जागी दीर्घकाळापर्यंत बसून राहतो, तेव्हा शरीरातील रक्तभिसरण अनियमित होते. ही समस्या टाळण्यासाठी डॉ मोहन यांनी काही साध्या आणि सोप्या टिप्स दिल्या आहेत :
- दर एका तासाने किंवा किमान दर 45 मिनिटांनी तुम्ही आपल्या जागेवरून उठले पाहिजे आणि थोडं चाललं पाहिजे. कार्यालयातील सहकाऱ्यांशी संवाद साधताना, फोनवर बोलण्याऐवजी, स्वतः चालत जाऊन त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करा.
- मोबाईल फोनवर बोलताना, उभे राहून किंवा चालत-फिरतच बोलण्याचा नियम कटाक्षाने पाळा.
- दररोज किमान 7000 ते 10000 पावले चालण्याचे उद्दिष्ट तुम्ही स्वतःसाठी निश्चित केले पाहिजे.
आर्थिक विकास आणि बदलती आहार संस्कृती
तामिळनाडूमध्ये विशेषतः राज्याच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या आर्थिक प्रगतीमुळे आपल्या आहार सवयींमध्ये लक्षणीय बदल घडून आले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील कंपन्यांचा उदय आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ यामुळे लोकांच्या 'वापरण्यायोग्य उत्पन्नात' (Disposable Income) वाढ झाली आहे. परिणामी अलीकडे, कार आणि मोटरसायकल खरेदी करणे हे अत्यंत सुलभ झाले आहे.
बस किंवा सायकलने प्रवास करताना लोकांना पूर्वी जो नैसर्गिक शारीरिक व्यायाम मिळत असे, तो आज जवळजवळ नाहीसा झाला आहे. शिवाय, ऑनलाइन डिलिव्हरी सेवांद्वारे 'फास्ट फूड' मागवून खाण्याची संस्कृती दिवसेंदिवस अधिकच फोफावत चालली आहे.
पूर्वीच्या काळी, रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन जेवणे ही एक दुर्मीळ आणि कधीतरी मिळणारी 'खास मेजवानी' मानली जात असे; मात्र आज, त्याचे रुपांतर एका दैनंदिन नित्यक्रमात झाले आहे. या 'जंक फूड'मध्ये (अहितकर अन्नामध्ये) कॅलरीज, मीठ, साखर आणि तेलाचे प्रमाण प्रचंड असल्याने, ते लठ्ठपणा आणि मधुमेह या विकारांना थेट कारणीभूत ठरतात.
तांदूळ गिरण्यांची संख्या 29 वरून 2,00,000 वर : 'पॉलिश केलेल्या तांदळाचे' धोके
50 वर्षांपूर्वी आपण ज्या प्रकारचा तांदूळ खात असू, तो आजच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता. त्या काळी, 'हातसडीचा तांदूळ' (हाताने कांडलेला तांदूळ) खाणे हीच सर्वसामान्य पद्धत होती. त्या तांदळामध्ये प्रथिने आणि तंतुमय पदार्थ (फायबर) या दोन्हीचे प्रमाण भरपूर असे. 1975 सालापर्यंत, संपूर्ण भारतात तांदूळ कांडण्याच्या (मिलिंगच्या) केवळ 29 गिरण्या अस्तित्वात होत्या. मात्र, आज ही संख्या गगनाला भिडली असून ती 2,00,000 वर जाऊन पोहोचली आहे.
याचा परिणाम म्हणून, आज आपल्याला उपलब्ध असलेला जवळजवळ सर्वच तांदूळ अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर 'पॉलिश' केलेला असतो. पॉलिश करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, तांदळाच्या दाण्यावरील पोषकतत्त्वांनी समृद्ध असलेला बाह्य थर काढून टाकला जातो; ज्यामुळे त्यामध्ये केवळ शुद्ध कर्बोदके (carbohydrates) तेवढीच शिल्लक राहतात. मधुमेहाच्या रुग्णांच्या संख्येत जी चिंताजनक वाढ दिसून येत आहे, त्यामागील हेच एक प्रमुख कारण आहे. ही परिस्थिती केवळ तांदळापुरती मर्यादित नाही; तर उत्तर भारतातील ज्या लोकांचे मुख्य अन्न 'गहू' आहे, त्यांच्यामध्येही मधुमेहाचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे दिसून येते. विशेषतः दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये या विकाराचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. म्हणूनच, आपण काय खातो यापेक्षा, आपण सेवन करत असलेल्या अन्नाचा दर्जा (गुणवत्ता) अधिक महत्त्वाचा ठरतो आणि विशेषतः, त्या अन्नामध्ये धान्याचा कोंडा (bran) शाबूत असलेले 'पूर्ण धान्य' (whole grains) समाविष्ट आहे की नाही, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
"पिझ्झा? ...म्हणजे नक्की काय?" — डॉ. मोहन यांचा एक गमतीशीर किस्सा
आपल्या आहारसंस्कृतीमध्ये किती आमूलाग्र बदल झाला आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी डॉ. मोहन एक बोलके उदाहरण देतात. "1979 साली जेव्हा मी पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेलो होतो, तेव्हा भारतात 'पिझ्झा' ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. एकदा एका प्राध्यापकांनी मला बाहेर जेवायला नेलं आणि विचारलं, 'तुम्हाला पिझ्झा खायला आवडेल का?' मी त्यांच्याकडे पाहिले आणि उलट प्रश्न विचारला, 'अरे, पण हा 'पिझ्झा' म्हणजे नक्की काय असतो?' आज जर मी लोकांना हा किस्सा सांगितला, तर माझ्यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही," असं ते म्हणतात. त्या काळी, आज सर्वत्र पसरलेली "जंक फूड"ची संस्कृती भारतात अस्तित्वातच नव्हती. पन्नास वर्षांपूर्वी, बाहेर रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन जेवणे ही एक अत्यंत दुर्मीळ गोष्ट होती. मात्र, आजच्या काळात, अतिरिक्त कॅलरीज, मीठ, तेल आणि साखर यांनी भरलेले पदार्थ आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. नेमके हेच पदार्थ लठ्ठपणा आणि मधुमेह यांसारख्या विकारांचा पाया रचतात.
गुंतागुंत टाळण्यासाठीचा 'ABC' मंत्र - डॉ मोहन सांगतात की, मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींनी डोळे, मूत्रपिंड आणि हृदय यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांचे नुकसान टाळण्यासाठी 'ABC' पद्धतीचे पालन केले पाहिजे.
A (A1C) : दर तीन महिन्यांनी एकदा केली जाणारी रक्ताची चाचणी (HbA1c) 7 टक्क्यांच्या आत असणे आवश्यक आहे.
B (Blood Pressure) : रक्तदाबाची पातळी 130/80 या प्रमाणात राखली पाहिजे. यामुळे हृदयविकाराचा झटका (हार्ट अटॅक) टाळण्यास मदत होते.
C (Cholesterol) : शरीरातील "वाईट" कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कोणतीही लक्षणे दिसत नसली तरीही, ठराविक अंतराने संपूर्ण शरीराची आरोग्य तपासणी (फुल-बॉडी चेक-अप) करून घेण्याचा सल्ला दिला जातो. जर एखादा विकार सुरुवातीच्या टप्प्यावरच निदर्शनास आला, तर त्यामुळे उद्भवणारी संभाव्य गुंतागुंत प्रभावीपणे टाळता येते.
शालेय स्तरावर जनजागृती : गुण देण्याची शिफारस
डॉ मोहन ठामपणे मांडतात की, "मधुमेह-मुक्त भारत" घडवण्यासाठी जनजागृतीचे उपक्रम थेट शालेय स्तरापासूनच सुरू झाले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना अन्नातील पोषक घटकांविषयी जसे की कर्बोदके (carbohydrates) आणि प्रथिने (proteins) शिक्षण दिलं पाहिजे.
शालेय अभ्यासक्रमामध्ये शारीरिक व्यायाम आणि खेळांना योग्य ते महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे. शालेय विद्यार्थ्यांना आहाराच्या आरोग्यदायी सवयी आणि व्यायामाची तंत्रे शिकवली पाहिजेत; तसंच, या सवयींचे ते किती काटेकोरपणे पालन करतात, यावर आधारित त्यांना विशिष्ट "गुण" (marks) किंवा श्रेणी (grades) दिल्या पाहिजेत. तणाव कमी करण्याची तंत्रे अगदी लहान वयापासूनच विद्यार्थ्यांना शिकवली पाहिजेत आणि त्यांच्याकडून त्यांचा सराव करून घेतला पाहिजे.
डॉ मोहन यांनी अशी शिफारस केली आहे की, तामिळनाडू सरकारने आपल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत (रेशन दुकानांमधून) भरड धान्ये आणि कडधान्ये उपलब्ध करून द्यावीत. "ही पद्धत कर्नाटकात आधीच अंमलात आणली आहे. तामिळनाडूच्या 'सकाळच्या नाश्ता योजने'सारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास नक्कीच सक्षम आहेत," असं त्यांनी नमूद केलं. मधुमेह हे काही घाबरून जाण्यासारखे भयानक संकट नाही. तणाव कमी करून, तसंच लहानपणापासूनच सकस आहाराच्या आणि सक्रिय जीवनशैलीच्या सवयी अंगी बाणवून, आपण निश्चितपणे 'मधुमेहमुक्त भारत' घडवू शकतो. प्रतिबंध हीच आपल्या आरोग्याची खरी शोभा आहे!
