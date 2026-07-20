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पावसाळ्यातील आरोग्याशी संबंधित प्रमुख धोके, आजारांचा उद्रेक आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा मान्सून मॅन्युअल राज्यनिहाय रिपोर्ट!
'ईटीव्ही भारत'ची विशेष मालिका संपूर्ण भारतातील पावसाळ्यातील आजार, आव्हानं आणि उपाययोजना सादर करते.
Published : July 20, 2026 at 7:27 PM IST
हवामान बदलामुळं मान्सूनचे नियम हळूहळू बदलून जात आहेत. पाऊस आता वेळेवर पडत नाही. काही ठिकाणी एका दिवसातच आठवडाभराचा पाऊस पडतो, तर काही ठिकाणी लोक पावसाची आतुरतेनं वाट पाहत असतात. पावसाळ्यातही तापमान उच्च राहतं. पुरामुळं रोगांच्या प्रसारास पोषक परिस्थिती निर्माण होते. तसंच, पावसातील दीर्घ खंड आणि त्यानंतर अचानक होणारा पाऊस, यामुळं डासांच्या पैदाशीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होतं. याचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक आरोग्यासमोर असं एक आव्हान उभं राहतं, ज्याचा अंदाज घेणं दरवर्षी अधिकाधिक कठीण होत चाललं आहे.
आसाम ते केरळ आणि दिल्ली ते तामिळनाडू अशा देशभर पसरलेल्या मान्सूनमधील आरोग्याशी संबंधित 'ईटीव्ही भारत'च्या संपादकीय मालिकेमधून ही बाब समोर येत आहे. ही मालिका आजपासून सुरू होत असून ती जुलै 2026 च्या अखेरीपर्यंत चालणार आहे. प्रत्येक राज्याची स्टोरी वेगळी असली, तरी त्या सर्वांतून एकच सत्य अधोरेखित होतं. ते म्हणजे मान्सून ही आता केवळ हवामानाशी संबंधित घटना राहिलेली नसून, ती आरोग्याशी निगडित एक आणीबाणीची परिस्थिती बनली आहे.
हवामान बदलामुळं रोगांचा अंदाज लावणं कठीण झालंय...
जर तुम्हाला पावसाळ्यातील सर्वात मोठ्या आरोग्य धोक्याचं नाव विचारलं, तर डेंग्यू कदाचित यादीत अग्रस्थानी असेल. गेल्या पाच वर्षांच्या राज्यनिहाय आकडेवारीच्या आमच्या विश्लेषणातून असं दिसून येतं की, सातत्यपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांमुळं मलेरिया आणि काला-आजारसारखे आजार कमी झाले असले तरी, संपूर्ण भारतात डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. त्याचवेळी, देश एका दुसऱ्या साथीच्या रोगाशी झुंज देत आहे, ज्याकडे फार कमी लक्ष दिलं जातं. ते म्हणजे मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग यांसारखे असंसर्गजन्य आजार. दुर्दैवाने, या दोन समस्या अनेकदा एकत्र उद्भवतात. अन्यथा निरोगी असलेल्या व्यक्तीच्या तुलनेत, डेंग्यू किंवा लेप्टोस्पायरोसिस झालेला मधुमेहग्रस्त रुग्ण गुंतागुंत निर्माण होण्याच्या धोक्याला अधिक बळी पडू शकतो.
हवामान बदलामुळं आजारांच्या स्वरूपात आणि प्रसारात बदल होत आहेत, असा इशारा शास्त्रज्ञ अनेक वर्षांपासून देत आहेत. सह्याद्री हॉस्पिटल, बिबवेवाडी (मनिपाल हॉस्पिटल्सच्या नेटवर्कमधील एक रुग्णालय) येथील 'इंटर्नल मेडिसिन' तज्ज्ञ डॉ. शिशिर जोशी म्हणतात, "मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळं पिण्याच्या पाण्याच्या साठ्यात सांडपाणी व इतर कचरा मिसळून ते दूषित होतं. अशा वेळी टायफॉइड, कॉलरा, हिपॅटायटीस 'ए', लेप्टोस्पायरोसिस आणि तीव्र अतिसार यांसारखे आजार होण्याची शक्यता वाढते. जेव्हा तापमान दीर्घकाळापर्यंत जास्त राहतं, तेव्हा डासांच्या पैदाशीच्या पद्धतीत बदल होतो. मुसळधार पावसामुळं शहरी वस्त्या, बांधकाम सुरू असलेली ठिकाणं आणि गावांमध्ये जागोजागी पाणी साचून राहतं. अचानक येणाऱ्या पुरामुळं पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळते, ज्यामुळे जिवाणू आणि विषाणूंचा वेगानं प्रसार होतो."
लहान मुलांनाच अनेकदा सर्वात मोठी किंमत मोजावी लागते...
पाच वर्षांखालील मुलांसाठी पावसाळा हा विशेषतः कठीण काळ ठरू शकतो. अतिसार, न्यूमोनिया, श्वसनमार्गाचे संसर्ग आणि डासांमुळे होणारे आजार ही रुग्णालयात दाखल करण्यामागची प्रमुख कारणं आहेत. लसीकरण आणि योग्य पोषण हे संसर्गाविरुद्धचे सर्वात प्रभावी बचाव उपाय आहेत, यावर डॉक्टर वारंवार भर देतात. कुपोषणामुळं आधीच अशक्त झालेल्या मुलाच्या तुलनेत, योग्य पोषण आणि अद्ययावत लसीकरण मिळालेले मूल संसर्गाचा सामना करण्यास अधिक सक्षम असते.
हंगामी उद्रेक आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आपत्ती यांमधील फरक अनेकदा पूर्वतयारीमुळेच स्पष्ट होतो. आसाममध्ये आरोग्यमंत्री अशोक सिंघल यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला माहिती देताना, घबराट न पसरवता पूर्वतयारीवर भर देणाऱ्या धोरणाबद्दल सांगितलं. पावसाचे स्वरूपच अनिश्चित बनलं असताना, देखरेख यंत्रणा, औषधांचा साठा, रुग्णालयांचे सक्षमीकरण आणि जिल्हास्तरावरील उपाययोजनांमध्ये समन्वय साधणं या गोष्टी विशेष महत्त्वाच्या ठरतात.
बिहारमध्ये पावसाळ्यातील समस्या केवळ डासांपुरत्याच मर्यादित नाहीत. दूषित अन्न आणि पाण्याशी थेट संबंध असलेले ताप, इन्फ्लूएंझा, टायफॉइड, तसंच हिपॅटायटीस 'ए' आणि 'ई' यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढल्याचं जमिनीवरील परिस्थितीवरून दिसून येतं. मात्र, पुराच्या पाण्यासोबत आणखी एक धोकाही ओढवतो. तो म्हणजे मुंगेरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये साप चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, तिथं एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. तसंच अनेक गंभीर प्रकार घडल्याचं वृत्त आहे. पाण्याखाली गेलेली शेते आणि विस्थापित झालेले साप यामुळं शेतकरी, मजूर आणि मुलांसाठी धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते.
याचबरोबर, प्रत्येक पावसाळ्यात दिल्ली डेंग्यूची तयारी करते. प्रश्न हा आहे की, या तयारीचे रूपांतर रुग्णसेवेत होते का? सरकारी आणि महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमधील ताप तपासणी केंद्रे आणि विशेष डेंग्यू कक्ष अपेक्षेप्रमाणे कार्यरत आहेत की नाही, याचा आढावा आमच्या प्रत्यक्ष पाहणीत घेतला आहे.
बहुतेक भारतीयांना डेंग्यूबद्दल माहिती असली, तरी लेप्टोस्पायरोसिसबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. किनारपट्टीवरील दक्षिण कन्नड भागात या वर्षी आधीच डझनभर रुग्ण आढळले आहेत. पूर आणि पाणी साचण्याच्या घटनांनंतर मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्येही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. संसर्गग्रस्त प्राणी, विशेषतः उंदीर-घूस यांसारख्या प्राण्यांच्या लघवीमुळं दूषित झालेल्या पुराच्या पाण्याच्या संपर्कात लोक येतात, तेव्हा हा आजार पसरतो.
पाण्याची समस्या सुटण्याचं नाव घेत नाहीये....
गेल्या अनेक वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करूनही, महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे. पावसाळ्यात दूषित पाण्यामुळं अतिसार, टायफॉइड, हिपॅटायटीस आणि पोटाशी संबंधित इतर आजारांची वारंवार साथ पसरते. राजस्थानमध्येही मुसळधार पावसानंतर अशीच परिस्थिती दिसून येते. रुग्णालयांच्या बाह्यरुग्ण विभागांमध्ये अतिसार, गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस, उलट्या आणि निर्जलीकरण (डिहायड्रेशन) झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढू लागते. या सर्वांमागे नेहमीच एकच मुख्य कारण असते, ते म्हणजे दूषित पाणी.
सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ अनेकदा म्हणतात की, तुमचं घर श्रीमंतांचं आहे की गरिबांचं, यामुळं डासाला काहीच फरक पडत नाही. त्याला फक्त स्वच्छ आणि साचलेल्या पाण्याची थोडीशी साठवणूक पुरेशी असते. तामिळनाडूतील आरोग्य तज्ज्ञ घरगुती पातळीवर घ्यायच्या काही साध्या खबरदारीच्या उपायांवर भर देतात. त्या म्हणजे, पाण्याची भांडी नियमितपणे रिकामी करणं, छतावरील पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ ठेवणं, खिडक्यांना जाळ्या बसवणं आणि ताप आल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घेणं.
केरळच्या आकडेवारीतून आणखी एक नवीन चिंता समोर येत आहे. तीव्र अतिसाराला कारणीभूत ठरणाऱ्या शिगेला (Shigella) या जिवाणू संसर्गामध्ये यावर्षी चिंताजनक वाढ दिसून आली आहे. रुग्णांची संख्या आधीच गेल्या वर्षीच्या संख्येपेक्षा जास्त झाली असून अनेक मृत्यूंची नोंद झाली आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, जर देखरेख आणि स्वच्छता या दोन्हीमध्ये एकाच वेळी सुधारणा झाली नाही, तर बदलत्या पर्जन्यमानामुळं अशा साथी अधिक वारंवार पसरण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
मान्सून हेल्थ मॅन्युअल
हवामान बदल ही आता भविष्यात चर्चा करण्याची गोष्ट राहिलेली नाही. डासांची पैदास कुठं होते, जिवाणूंचा प्रसार कसा होतो आणि कोणती रुग्णालये रुग्णांनी भरून जातात, यावर त्याचा परिणाम आधीच दिसून येत आहे. डॉक्टरांना असं दिसून येत आहे की, आजार लवकर उद्भवत आहेत, जास्त काळ टिकत आहेत आणि अनपेक्षित ठिकाणी पसरत आहेत. चांगली बातमी ही आहे की, पावसाळ्यातील अनेक आजार टाळता येतात. "ईटीव्ही भारत"ची ही मोहीम, या हंगामात वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि स्थानिक पातळीवर संसर्ग आणि आजार कसे टाळता येतील? हे समजून घेण्यासाठी देशभरातील वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांशी सल्लामसलत करते. पाऊस दरवर्षी येणारच. पण आजारांची साथ यायलाच पाहिजे, असं नाही.
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