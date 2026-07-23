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दिल्लीमध्ये डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकुनगुनिया रोखण्यासाठी एमसीडीची मेगा मोहीम!
महानगरपालिका पाणी साचल्याबद्दल आणि ते स्वच्छ न केल्याबद्दल लोकांना नोटिसा आणि दंड आकारते. तसंच, प्रत्येक गल्ली आणि परिसरात जनजागृती मोहीम राबवली जाते.
Published : July 23, 2026 at 8:05 PM IST
नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीत मान्सूनच्या आगमनाबरोबरच विविध आजारांचा प्रसार सुरू होतो. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत डेंग्यूची साथ पसरली होती, ज्यामुळं मोठ्या संख्येनं रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते, तर अनेकांचा मृत्यूही झाला होता. तेव्हापासून, दिल्ली महानगरपालिका दरवर्षी मान्सूनच्या आगमनाबरोबर डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकुनगुनियाला प्रतिबंध करण्यासाठी विविध मोहिमा राबवत आहे. यावेळीही एमसीडी मान्सूनच्या आधी आणि नंतर, कीटकजन्य आजारांबाबत (Vector Born Disease) गंभीर भूमिका घेत आहे.
दिल्ली महानगरपालिका दरवर्षी अनेक मोहिमा राबवते. यामध्ये डासांना प्रतिबंध करण्यासाठी कीटकनाशकयुक्त पाण्याची फवारणी करणे, घरांमध्ये पाणी साचणाऱ्या जागा नियमितपणे स्वच्छ करणे आणि डासांच्या अळ्या मारण्यासाठी कीटकनाशकाची फवारणी करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, महानगरपालिका पाणी साचल्याबद्दल आणि ते स्वच्छ न केल्याबद्दल लोकांना नोटिसा आणि दंड आकारते. तसंच, प्रत्येक गल्ली आणि परिसरात जनजागृती मोहीम राबवली जाते.
दिल्ली महानगरपालिकेची टीम प्रत्यक्ष जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करते. सार्वजनिक आणि सामाजिक संस्था एकत्रितपणे डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकुनगुनिया प्रतिबंधाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी काम करत आहेत. याव्यतिरिक्त, लोकांना त्यांची घरे, भांडी, कुलर आणि इतर सार्वजनिक जागा स्वच्छ करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दर रविवारी मोहीम राबवली जाते. जेव्हा दिल्लीत आम आदमी पार्टी सत्तेत होती, तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी डेंग्यूला प्रतिबंध करण्यासाठी 10 आठवड्यांसाठी प्रत्येक रविवारी सकाळी दहा वाजता आणि दहा मिनिटांसाठी 'डेंग्यू परिवार महा अभियान' नावाची मोहीम सुरू केली होती.
सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये डेंग्यू तपासणीची सुविधा
अलीकडेच, पावसाळ्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर फवारणी आणि जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली. दिल्लीचे महापौर परवेश वाही यांनी सांगितले की, डेंग्यू आणि मलेरियाचा प्रतिबंध करण्यासाठी शहरातील सर्व 250 प्रभागांमध्ये फवारणी यंत्रांचा वापर केला जात आहे. ऑटो-रिक्षांमार्फत जनजागृती मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. दिल्लीतील सर्व सरकारी मालकीच्या महानगरपालिका सुविधांमध्ये डेंग्यू तपासणीची सुविधा सहज उपलब्ध आहे. आरोग्य विभागाने सर्व प्रभागांमध्ये डेंग्यू रुग्णांसाठी रुग्णालयातील खाटा आणि डॉक्टरांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. तसंच, जर कोणाच्या प्रभागात कॉल आला नसेल, तर ते महानगरपालिकेकडे तक्रार दाखल करून मदत मिळवू शकतात, असंही महापौर परवेश वाही यांनी सांगितलं.
एमसीडीच्या मोहिमेअंतर्गत किती घरांना भेट देण्यात आली आणि काय कारवाई करण्यात आली?
एमसीडीनं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, 1 जानेवारी 2026 ते 20 जून 2026 या कालावधीत कीटकजन्य रोग प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत केलेल्या तपासणीत एमसीडीनं एकूण 1.78 कोटी घरांना भेटी दिल्या. 40 हजारहून अधिक घरांमध्ये डासांच्या अळ्या आढळून आल्या. 37840 व्यक्तींना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली. 4287 व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली. 1119 व्यक्तींवर दंड आकारण्यात आला. या व्यक्तींकडून एकूण 2 लाख 89570 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. डासांची पैदास रोखण्यासाठी सोडण्यात आलेले गंबुसिया मासे 228 ठिकाणी जिवंत आढळले. यामुळं त्या ठिकाणी डासांची पैदास देखील थांबली आहे.
मान्सूनपूर्व तयारीसंदर्भात दिल्लीचे महापौर परवेश वाही यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं की, "सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि दिल्ली महानगरपालिकेने मान्सूनपूर्वी नाले स्वच्छ केले आहेत. पाणी साचू नये म्हणून गाळ काढण्यात आला आहे. पाणी साचल्यास, एमसीडी ते तत्काळ काढून टाकते. याव्यतिरिक्त, महानगरपालिका डासांची पैदास होणाऱ्या भागांमध्ये फवारणी करत आहे." याचबरोबर, महापौरांनी पुढं सांगितलं की, "यावेळी त्यांना मोठी फॉगिंग मशीन्सही मिळाली आहेत, ज्यांचा वापर फवारणीसाठी केला जात आहे. याव्यतिरिक्त, एमसीडीच्या सर्व रुग्णालयांना औषधे, रक्त तपासणी आणि डेंग्यू चाचणी किट्स पुरवण्यात आले आहेत. एमसीडी डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकुनगुनियाचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे."
पाणी साचल्यास एमडी 311 अॅपवर तक्रार करता येते
महापौर परवेश वाही यांनी सांगितलं की, कुठंही पाणी साचल्यास ही समस्या त्वरित सोडवली जाईल. दिल्ली महानगरपालिका यावर उपाययोजना करण्यासाठी एक मोहीमही राबवत आहे. केवळ नागरिकांच्या सहभागानेच दिल्ली पाणी साचण्याच्या समस्येतून मुक्त होऊ शकते. ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे आणि महानगरपालिका यावर आधीच काम करत आहे. तसंच जर लोकांनी आपली जबाबदारी ओळखून गटार आणि सांडपाण्याच्या नाल्यांमध्ये कचरा टाकणे टाळले, तर ते स्वच्छ राहतील आणि पाणी साचण्याची समस्या टळेल.
महापालिका आयुक्त आणि विभागीय अधिकारी नाल्यांच्या स्वच्छतेचा आणि व्यवस्थेचा आढावा घेतायेत...
दिल्ली महानगरपालिकेचे आयुक्त संजीव खिरवार यांनी नुकतीच शाहदरा उत्तर विभागातील भजनपुरा नाल्याची पाहणी केली आणि पावसाळ्यात पाणी साचू नये, यासाठी नाल्यांची नियमित स्वच्छता, वेळेवर गाळ काढणे आणि सतत देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले. आयुक्तांनी गौतमपुरी वॉर्ड, न्यू उस्मानपूर येथील पशु जन्म नियंत्रण केंद्र आणि सीलमपूर येथील महानगरपालिकेच्या शाळेचीही पाहणी केली. त्यांनी व्यवस्थेचा आढावा घेतला आणि आवश्यक सुधारणात्मक कारवाई करून कामे वेळेवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. या पाहणीदरम्यान स्थायी समितीचे अध्यक्ष सत्य शर्मा, नगरसेवक पंकज लुथरा आणि रेखा राणी, शाहदरा उत्तर विभागाच्या उपायुक्त ममता यादव आणि महानगरपालिकेचे इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
देशात डेंग्यूची पहिली लस
दिल्ली महानगरपालिकेचे दुसरे सर्वात मोठे रुग्णालय स्वामी दयानंद येथील प्रशासन विभागाचे सीएमओ डॉ. ग्लॅडबिन त्यागी यांनी सांगितलं की, "डेंग्यू प्रतिबंधक पहिली लस देशात दाखल झाली आहे. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने टाकेडा कंपनीच्या 'कुडेंगा' या डेंग्यू लसीला मंजुरी दिली आहे. ही लस 40 ते 60 वयोगटातील लोकांना दिली जाऊ शकते आणि ती डेंग्यू विषाणूच्या चारही सेरोटाइपपासून संरक्षण करते. ज्यांना पूर्वी डेंग्यू झाला आहे किंवा नाही, अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांना ही लस दिली जाऊ शकते. लस देण्यापूर्वी कोणत्याही रक्त तपासणीची आवश्यकता नाही." डॉक्टरांच्या मते, गेल्या 20 वर्षांत देशात डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये 11 पटीनं वाढ झाली आहे.
दिल्ली महानगरपालिकेद्वारे चालवलेली मोहीम
वर्ष 2023 - (कालावधी : 1 जानेवारी ते 17 जून 2023)
- डासांची उत्पत्ती तपासण्यासाठी भेट दिलेल्या घरांची संख्या : 1,63,09,013
- डासांच्या अळ्या आढळलेली घरे: 59,744
- कायदेशीर नोटिसा बजावलेली घरे: 57,021
- दंड आकारलेली घरे : 9,914
- 'जी-8' अंतर्गत कारवाई झालेली घरे : 8,226
- 'जी-8' कारवाईतून वसूल झालेली दंडाची रक्कम: 2,668,810
- जिवंत गॅम्बुसिया मासे असलेली ठिकाणे : 170
2024 (कालावधी : 1 जानेवारी ते 15 जून 2024)
- फॉगिंग (धूर फवारणी) केलेल्या घरांची संख्या - 2,07,228
- डासांची पैदास तपासण्यासाठी भेट दिलेल्या घरांची संख्या - 1,54,89,099
- डासांच्या अळ्या (लारव्हा) आढळलेल्या घरांची संख्या - 32,094
- डासांच्या अळ्या आढळल्यामुळे नोटीस बजावलेल्या घरांची संख्या - 31,821
- कारवाई केलेल्या घरांची संख्या - 7,217
- 'जी-8' अंतर्गत कारवाई केलेल्या घरांची संख्या - 2,194
- 'जी-8' कारवाईतून वसूल केलेला दंड - 5,95,805
- गॅम्बुसिया मासे आढळलेल्या ठिकाणांची संख्या - 208
2025 कालावधी : 1 जानेवारी ते 21 जून 2025
- धूर फवारणी केलेली घरे : 4,46,297
- डासांची पैदास तपासण्यासाठी भेट दिलेल्या घरांची संख्या : 1,88,90,944
- डासांच्या अळ्या आढळलेल्या घरांची संख्या : 49,684
- कायदेशीर नोटिसा बजावलेल्या घरांची संख्या : 43,152
- कारवाई करण्यात आलेल्या घरांची संख्या : 7,037
- 'जी-8' कारवाईतून वसूल केलेला दंड : 7,13,107
- गॅम्बुसिया माशांची अधिवास-स्थळे : 269
2026 (कालावधी : 1 जानेवारी ते 20 जून 2026)
डासांची पैदास तपासण्यासाठी भेट दिलेल्या घरांची संख्या: 1,78,07,846
डासांच्या अळ्या आढळलेल्या घरांची संख्या: 40,487
डासांच्या अळ्या आढळल्यामुळे कायदेशीर नोटिसा बजावलेल्या घरांची संख्या: 37,840
'जी-8' अंतर्गत केलेल्या कारवाईंची संख्या: 4,287
केलेल्या कारवाईंची संख्या: 1,119
'जी-8' कारवाईंतर्गत वसूल केलेला दंड: 2,89,570
गॅम्बुसिया माशांची अधिवास-स्थळे : 228
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