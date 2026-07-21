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भारतात दुहेरी आजारांचे आव्हान असतानाच डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढतोय; मलेरिया आणि काला-आजारचं प्रमाण घटलं, तरी असंसर्गजन्य रोगांमध्ये वाढ!
मलेरिया, काला-आजार कमी होत असताना डेंग्यू हा भारतातील प्रमुख आजार बनतोय, असं गेल्या पाच वर्षांच्या राज्यनिहाय विश्लेषणातून दिसून येतं आहे. याबाबतचा गौतम देबरॉय यांचा रिपोर्ट...
Published : July 21, 2026 at 6:28 PM IST
दरवर्षी पावसाळ्यात भारताला आरोग्यविषयक आव्हानाचा सामना करावा लागतो, तो म्हणजे कीटकांद्वारे पसरणाऱ्या (व्हेक्टर-बॉर्न) आजारांमध्ये होणारी मोठी वाढ. मुसळधार पावसानंतर साचलेले पाणी डासांच्या पैदाशीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करते. त्याचवेळी वाढते तापमान हवेतील उच्च आर्द्रता आणि पावसाच्या बदलत्या पद्धतींमुळं या आजारांचा अंदाज घेणं आणि त्यावर नियंत्रण मिळवणं अधिक कठीण झालं आहे.
अनेक राज्यांमध्ये डेंग्यू ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. जुलै महिन्यापासून रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये मलेरियाचा प्रादुर्भाव सुरूच आहे. पावसाळ्यात चिकुनगुनियाचाही पुन्हा प्रादुर्भाव होतो, ज्यामुळं तीव्र ताप आणि सांधेदुखी होते, जी अनेक आठवडे किंवा महिने राहू शकते. काही प्रदेशांमध्ये, विशेषतः पूर्व भारतात संक्रमित वाळूमाशीमुळं पसरणारा काला-आजार (व्हिसरल लेशमॅनियसिस) हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक मोठं आव्हान बनून राहिला आहे. अक्यूट एन्सेफलायटीस सिंड्रोम (AES) आणि जपानी एन्सेफलायटीसच्या (JE) रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. जपानी एन्सेफलायटीस हा पाणथळ भातशेती आणि साचलेल्या पाण्यात प्रजनन करणाऱ्या संक्रमित क्युलेक्स डासांमुळे पसरतो. तर अक्यूट एन्सेफलायटीस सिंड्रोम हा आजारांचा एक समूह आहे, ज्यामुळं मेंदूला अचानक सूज येते आणि त्याची अनेक संसर्गजन्य कारणं असू शकतात, ज्यात विषाणूंचाही समावेश आहे. लहान मुलांना अक्यूट एन्सेफलायटीस सिंड्रोम आणि जपानी एन्सेफलायटीसचा विशेष धोका असतो.
या पावसाळ्यात भारत दुहेरी सार्वजनिक आरोग्य आव्हानाचा सामना करत आहे. एकीकडे डासांमुळं होणाऱ्या आजारांमुळं हंगामी साथींचा प्रादुर्भाव सुरूच आहे, तर दुसरीकडे उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि कर्करोग यांसारखे असंसर्गजन्य रोग देशासमोरील सर्वात मोठं दीर्घकालीन आरोग्य संकट म्हणून उदयास आलं आहेत. राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण केंद्र आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी कार्यक्रमांमुळं मलेरियामध्ये लक्षणीय घट झाली असली आणि काला-आजार जवळजवळ संपुष्टात आला असला तरी, देशातील कीटकजन्य आजारांच्या परिस्थितीत डेंग्यूचं वर्चस्व कायम आहे.
'नॅशनल हेल्थ प्रोफाईल' (2018-2022) अहवालातील ताज्या पाच वर्षांच्या विश्लेषणातून भारतातील कीटकजन्य आजारांच्या (vector-borne diseases) स्थितीत लक्षणीय बदल झाल्याचं दिसून येतं. मलेरियाच्या रुग्णांच्या संख्येत जवळपास 60 टक्क्यांनी घट झाली असून, ती 2018 मधील 4.30 लाखांवरून 2022 मध्ये 1.74 लाखांवर आली आहे. तसंच या आजारामुळं होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या 96 वरून 64 पर्यंत खाली आली आहे. 2022 मध्ये मलेरियाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव पश्चिम बंगाल (40,563 रुग्ण), छत्तीसगड (30,028), ओडिशा (23,770), झारखंड (19,129), महाराष्ट्र (15,437), त्रिपुरा (12,771), मिझोराम (10,222), उत्तर प्रदेश (7,039), गुजरात (4,766) आणि मध्य प्रदेश (3,719) या राज्यांमध्ये दिसून आला.
"डेंग्यू आणि मलेरियासारखे कीटकजन्य आजार लोकांचे लगेच लक्ष वेधून घेतात, कारण त्यांच्यामुळं हंगामी प्रादुर्भाव होतात आणि अल्पावधीतच रुग्णालयांवर प्रचंड ताण येऊ शकतो. मात्र, असंसर्गजन्य आजार हे त्याहूनही मोठे आणि सातत्यपूर्ण आव्हान आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि लठ्ठपणा हे आजार अनेक वर्षांपासून हळूहळू वाढत जातात आणि त्यामुळं हृदयविकार, पक्षाघात व मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. भारतानं संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जितकी गुंतवणूक केली आहे, तितकीच गुंतवणूक प्रतिबंध, लवकर तपासणी आणि जीवनशैलीतील बदलांमध्ये केली पाहिजे," असं मत 'एशियन सोसायटी फॉर इमर्जन्सी मेडिसिन'चे माजी अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले यांनी व्यक्त केलं आहे.
डेंग्यू हा भारतातील सर्वात मोठा कीटकजन्य आजार
मलेरियाच्या विपरीत, डेंग्यू हा भारतातील सर्वाधिक प्रमाणात पसरलेला डासांमार्फत होणारा आजार आहे. देशभरातील रुग्णांची संख्या 2018 मधील 1.24 लाखांवरून 2019 मध्ये 2.05 लाखांपर्यंत वाढली. त्यानंतर 2020 मधील कोविड-19 महामारीच्या काळात ती वेगानं घटून 44,585 वर आली. तसंच 2021 मध्ये पुन्हा वाढून 1.93 लाखांवर पोहोचली आणि 2022 मध्येही 1.67 लाख इतकी उच्च स्तरावर पोहोचली. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या आजाराचा भार (disease burden) लक्षणीयरीत्या बदलला आहे.
2023 ते 2025 या काळात भारतात डेंग्यूचे 6,36,204 रुग्ण आणि 877 मृत्यूंची नोंद झाली. तर 2023 मध्ये 2,33,519 रुग्ण व 485 मृत्यू, 2024 मध्ये 2,33,519 रुग्ण व 297 मृत्यू झाले. तसंच 2025 मध्ये 1,13,450 बाधित रुग्ण व 95 मृत्यूंची (तात्पुरती आकडेवारी) नोंद झाली. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, वाढलेली देखरेख (सर्व्हिलन्स), डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करण्याच्या मोहिमा आणि रुग्णांवरील उपचारांच्या पद्धतींमध्ये झालेली सुधारणा यामुळं ही घट दिसून आली आहे.
2025 मध्ये तामिळनाडू (20,866 प्रकरणे) देशात अव्वल स्थानी होतं. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (8,926), तेलंगणा (8,139), राजस्थान (4,300 हून अधिक), गुजरात (3,947), बिहार (3,774), दिल्ली (3,746), जम्मू-काश्मीर (3,343), हरियाणा (2,554) आणि आंध्र प्रदेश (2,386) यांचा क्रमांक लागतो.
मलेरिया हा स्थानिक आजार
मलेरियाच्या रुग्णांच्या संख्येत घट झाली असली, तरीही आदिवासी आणि वनक्षेत्रांमध्ये हा आजार अजूनही स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. याशिवाय, आग्नेय आशियाई क्षेत्रातील मलेरियाची एकूण प्रकरणे आणि त्यातून होणारे मृत्यू यांपैकी अनुक्रमे 70 टक्के आणि 69 टक्के वाटा भारताचा आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, सध्या मलेरियाची 80 टक्के प्रकरणे 'उच्च जोखीम' (high risk) असलेल्या 20 टक्के लोकांमध्ये आढळतात. विशेष म्हणजे, देशातील सुमारे 82 टक्के लोकसंख्या मलेरियाचा प्रसार होण्याचा धोका असलेल्या क्षेत्रांमध्ये राहते. मलेरियाचा उच्च धोका असलेल्या या लोकसंख्येचे वास्तव्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि सात ईशान्येकडील राज्यांमधील सुमारे 200 जिल्ह्यांमध्ये आहे.
संसर्गजन्य रोगांविरुद्ध मिळवलेलं यश टिकवून ठेवताना भारतानं प्राथमिक आरोग्यसेवा अधिक मजबूत केली पाहिजे, असं आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या सदस्या डॉ. सुनीला गर्ग यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या की, "भारताच्या आजारांचं स्वरूप दुहेरी भार दर्शवते. आपण अजूनही डेंग्यूसारख्या संसर्गजन्य रोगांचं निर्मूलन केलेलं नाही, तर दुसरीकडे वाढतं वय, शहरीकरण आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळं असंसर्गजन्य रोग झपाट्यानं वाढत आहेत. संसर्गजन्य रोगांच्या प्रादुर्भावावर दक्षता कायम ठेवत, जुनाट आजारांमुळं होणारे अकाली मृत्यू कमी करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्यसेवा मजबूत करणे, आरोग्यदायी आहार आणि शारीरिक हालचालींना प्रोत्साहन देणं, तंबाखूचे सेवन कमी करणे आणि रोग निगराणी प्रणाली सुधारणे आवश्यक आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
चिकनगुनिया आणि काला-आजार यांचं प्रादेशिक केंद्रीकरण दिसून येतंय...
क्लिनिकलदृष्ट्या संशयित चिकुनगुनियाच्या रुग्णांची संख्या दुप्पट होऊन 2018 मधील 57,813 वरून 2022 मध्ये 1.38 लाखांवर पोहोचली. 2022 मध्ये सर्वाधिक चिकुनगुनिया रुग्ण आढळलेली राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पुढीलप्रमाणे होते : कर्नाटक (63,549), गुजरात (20,854), मेघालय (14,569), पुद्दुचेरी (11,440), तेलंगणा (6,608), मध्य प्रदेश (4,292), हरियाणा (2,425), झारखंड (2,113), उत्तराखंड (2,000) आणि सिक्कीम (1,883).
'काला-आजार'च्या (Kala-azar) रुग्णांच्या संख्येत अत्यंत लक्षणीय घट दिसून आली आहे. 2018 मधील 4,539 रुग्णांवरून ही संख्या 2022 मध्ये 881 वर आली असून, या आजाराचा प्रसार आता प्रामुख्यानं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांपुरता मर्यादित राहिला आहे.
'अॅक्युट एन्सेफलायटिस सिंड्रोम'च्या रुग्णांची संख्या 2018 मधील 11,388 वरून 2022 मध्ये 7,114 पर्यंत कमी झाली. तरीही आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड ही राज्ये सातत्यानं सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेल्या राज्यांच्या यादीत राहिली. त्याचप्रमाणे, 'जपानी एन्सेफलायटिस' च्या रुग्णांची संख्या 2018 मधील 1,678 वरून 2022 मध्ये 1,022 पर्यंत कमी झाली. या पाच वर्षांच्या कालावधीत आसाम हे देशातील मुख्य केंद्र (एपिसेंटर) राहिले आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपूर, मेघालय व पश्चिम बंगाल यांचा क्रमांक लागला.
असंसर्गजन्य रोग हे मोठं आव्हान म्हणून समोर येतायेत...
कीटकांद्वारे पसरणारे आजार ही जरी अजूनही हंगामी चिंतेची बाब असली, तरी 'असंसर्गजन्य रोग' हे भारतातील आरोग्यापुढील सर्वात मोठं आव्हान बनलं आहेत. 'असंसर्गजन्य रोगांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रमां'तर्गत (NP-NCD) देशभरात राबवण्यात आलेल्या तपासणी मोहिमेद्वारे 7.01 कोटी लोकांमध्ये उच्च रक्तदाब आणि 4.68 कोटी लोकांमध्ये मधुमेह असल्याचं निदान झालं आहे. या कार्यक्रमाद्वारे तोंडाचा कर्करोग (2.14 लाख), स्तनाचा कर्करोग (77,107 ) आणि गर्भाशय मुखाचा कर्करोग (93,062 ) यांची प्रकरणंही आढळून आली आहेत.
उच्च रक्तदाबाचा सर्वाधिक भार उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात या राज्यांमध्ये दिसून आला आहे. तर मधुमेह उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात आढळतो.
जरी पावसाळ्यात डेंग्यू आणि मलेरियाकडे लोकांचे अधिक लक्ष वेधलं जात असले, तरी भारतात होणाऱ्या एकूण मृत्यूंपैकी जवळपास दोन-तृतीयंश मृत्यू हे असंसर्गिक रोगांमुळे (NCDs) होतात, असा इशारा आरोग्य तज्ज्ञांनी दिला आहे. भारत 2030 पर्यंत मलेरिया आणि 2027 पर्यंत लिम्फॅटिक फायलेरियासिस (हत्तीरोग) यांचे निर्मूलन करण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना, आता एकात्मिक कीटक-वाहक नियंत्रण (integrated vector management), हवामान-संवेदनशील रोग देखरेख प्रणाली, 'आयुष्मान आरोग्य मंदिरां'अंतर्गत वाढीव तपासणी आणि बळकट प्राथमिक आरोग्य सेवा यांद्वारे या दोन्ही आव्हानांचा एकाच वेळी सामना करण्यावर देशाची रणनीती केंद्रित झाली आहे.
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