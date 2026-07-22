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पावसाळ्यात बिहारमध्ये डेंग्यू-मलेरियाचा इशारा... सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ, जाणून घ्या कारण?
नेपाळ आणि बिहारमध्ये सततच्या पावसामुळं अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूर आणि पाणी साचले असताना, बिहारमध्ये हंगामी आणि संसर्गजन्य रोगांचा धोकाही झपाट्यानं वाढला आहे.
Published : July 22, 2026 at 7:53 PM IST
पाटणा/मुझफ्फरपूर/नालंदा : नेपाळ आणि बिहारमध्ये सततच्या पावसामुळं अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूर आणि पाणी साचले असताना, बिहारमध्ये हंगामी आणि संसर्गजन्य रोगांचा धोकाही झपाट्यानं वाढला आहे. साचलेल्या पाण्यामुळं डासांची झपाट्यानं पैदास होत आहे, तर शेतात आणि ग्रामीण भागात पाणी साचल्यानं सर्पदंशाचा धोकाही वाढला आहे.
पुरामुळं सर्पदंशाचा धोका वाढतो : पावसाळ्यात आणि पुराच्या हंगामात, सापांच्या बिळांमध्ये पाणी भरल्यामुळं सर्पदंशाच्या घटनांमध्येही वाढ होताना दिसून येते. अलीकडेच, बिहारमधील बेतिया जिल्ह्यातील योगपट्टी ब्लॉकमधील सिसवा बैरागी पंचायतीच्या बरवा सानी गावातील एका घरातून 20 ते 25 नागाची पिल्लं बाहेर आली. एवढे सगळे साप एकत्र पाहून ते कुटुंब आश्चर्यचकित झाले. साप पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या परिसरातील लोक घराबाहेर जमले. माहिती मिळताच, वन विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सापांना रेस्क्यू केलं आणि आपल्यासोबत घेऊन गेले.
"पावसाळ्यात साप बाहेर पडत आहेत. घरात 20-25 विषारी सापाची पिल्लं आढळली. आम्ही खबरदारी घेतली असून, या नागाच्या काही पिल्लांना एका बादलीत सुरक्षित ठेवलं, जेणेकरून ती घरात फिरताना कोणालाही इजा पोहोचवणार नाही." - जोखन यादव, घरमालक
गोपालगंजमध्ये तीन दिवसांत सहा जणांचा मृत्यू : बिहारमध्ये सर्पदंशाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, 4 ते 6 जुलै या तीन दिवसांत एकट्या गोपालगंज जिल्ह्यात तीन महिला आणि तीन मुलांसह सहा जणांचा मृत्यू झाला. सरकारी आकडेवारीनुसार, गोपालगंज जिल्ह्यात सर्पदंशानंतर उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या लोकांची संख्या दररोज वाढत आहे. दरम्यान, गया येथील सरकारी आकडेवारीनुसार, जून ते जुलै या महिन्यांदरम्यान एकट्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये 350 हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
2025 मध्ये सर्पदंशामुळं 250 लोकांचा मृत्यू : बिहारमधील सर्पदंशावरील सरकारी आकडेवारी आणि एचएमआयएस (बिहारची आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली) अहवालानुसार, 2025 मध्ये चार हजारहून अधिक सर्पदंशाच्या घटनांची नोंद झाली असून, त्यात 250 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक मृत्यू कोसी प्रदेश आणि उत्तर बिहारमध्ये नोंदवले गेले.
2023 ते 2024 मध्ये 934 मृत्यू : एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत सर्पदंशामुळं 934 मृत्यू झाले, तर अंदाजे 18000 रुग्णांनी दंश झाल्यानंतर उपचार घेतले. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार, सर्पदंशामुळे होणारे 70 टक्के मृत्यू बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये होतात.
जागतिक आरोग्य संघटनेची आकडेवारी काय सांगते? : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, जगभरात दरवर्षी एक लाखापेक्षा जास्त लोकांचा सर्पदंशामुळे मृत्यू होतो. भारतात, दरवर्षी अंदाजे 40 लाख लोकांना सर्पदंश होतो आणि यापैकी 50 हजार ते 60 हजार लोकांचा मृत्यू होतो.
पावसाळ्यात सापांपासून धोका, सावध रहा : मुझफ्फरपूरचे सिव्हिल सर्जन डॉ. सुधीर म्हणतात की, "बिहारमध्ये पावसाळ्यात पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळं बिळांमध्ये पाणी साचू शकते. यामुळं विषारी साप कोरड्या जागेच्या शोधात घरात शिरू शकतात, ज्यामुळं सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ होते. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना विशेष धोका असतो."
जादूटोणा टाळण्याचं आवाहन : आरोग्य विभागानं जनतेला अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. सर्व शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्पदंशावरील औषध उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. डॉक्टरांच्या मते, वेळ वाया न घालवता रुग्णाला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करणे, हा सर्पदंशावरील सर्वात प्रभावी आणि जीव वाचवणारा उपचार आहे.
"सर्पदंश झाल्यास, लोक अनेकदा जादूटोणा किंवा अंधश्रद्धेचा आधार घेतात, ज्यामुळं उपचारात विलंब होतो आणि रुग्णाच्या जीवाला धोका वाढतो. त्यामुळं, जेव्हाही कोणाला सर्पदंश होतो, तेव्हा त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करा." - डॉ. सुधीर कुमार, सिव्हिल सर्जन, मुझफ्फरपूर
वेळेवर उपचार केल्यास तुमचा जीव वाचू शकतो : डॉ. सुधीर कुमार यांनी स्पष्ट केलं की, जर सर्पदंश झालेला रुग्ण 30 मिनिटे ते 2 तासांच्या आत डॉक्टरांपर्यंत पोहोचला, तर 99 टक्के रुग्ण सहज वाचू शकतात. मात्र, लोक अनेकदा भूतबाधा उतरवण्याचा किंवा सापाला शोधण्याचा प्रयत्न करून वेळ वाया घालवतात, ज्यामुळं त्यांची प्रकृती आणखी बिघडते.
पावसाळ्यासोबत जगायला शिकणे : तज्ज्ञांच्या मते, केवळ माणसेच नव्हे तर आपल्या सभोवतालचे वन्यजीवसुद्धा पावसाळ्यात आपल्या हालचाली बदलतात. त्यामुळं, बिहारमध्ये पूर आणि पावसाच्या काळात, साप कधीकधी तुमच्या स्वयंपाकघरात किंवा बेडरूममध्ये दिसू शकतात, कारण ते कोरड्या जागांच्या शोधात असतात.
सावधान! पावसाळ्यामुळं आजारांचा धोका वाढतो : दरम्यान, पावसाळ्यात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळं आणि पाणी साचल्यामुळं संसर्गजन्य आजारांचा धोकाही वाढला आहे. डेंग्यू आणि चिकुनगुनियाच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, बिहार आरोग्य विभागानं राज्यभरात दक्षता वाढवली असून, फोगिंग, चाचणी आणि उपचार प्रणाली अधिक मजबूत केली आहे. यासाठी 318 फोगिंग मशीन कार्यरत आहेत. सर्व जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये NS1 आणि IgM ELISA चाचणी किट्सची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
बिहारमधील संवेदनशील भागांवर निगराणी : संवेदनशील भागांमध्ये सतत निगराणी ठेवण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, आरोग्य विभागाने जुलै महिना 'डेंग्यू प्रतिबंधक महिना' म्हणून घोषित केला असून, डासांची पैदास रोखण्यासाठी घराच्या आसपास पाणी साचू नये, असा सल्ला देणारी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवत आहे.
"डेंग्यू वॉर्डमध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय परिचारक अहोरात्र तैनात असतात. रुग्णांवर सतत लक्ष ठेवलं जाईल आणि त्यांच्या स्थितीनुसार तात्काळ उपचार दिलं जातील. रुग्णालय दरवर्षी पावसाळ्यात संभाव्य संसर्गजन्य रोगांसाठी आगाऊ तयारी करते, जेणेकरून रुग्णांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये." - डॉ. राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच, पाटणा
पाणी साचल्यानं संसर्गजन्य रोगांचा धोका : बिहारमध्ये पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य विभागाने राज्यभरात सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. आरोग्य विभागाने शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विशेष तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्पदंशावरील इंजेक्शन आणि औषधांचा साठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे धोकादायक आजार वेगानं पसरतात : आरोग्य विभागाच्या मते, पावसाळ्यात डासांमुळे होणाऱ्या आजारांचा सर्वात मोठा धोका असतो. डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकुनगुनियाच्या वाढत्या रुग्णांना तोंड देण्यासाठी रुग्णालयांनी औषधांचा पुरेसा साठा ठेवला आहे. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांना सतर्क करण्यात आलं आहे, जेणेकरून रुग्णांना तत्काळ उपचार मिळतील.
मुझफ्फरपूरमध्ये डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये वाढ : आतापर्यंत मुझफ्फरपूरमध्ये 14 डेंग्यूचे रुग्ण आढळले आहेत. ज्या भागांमध्ये रुग्ण आढळले आहेत, त्या भागांमध्ये धूर फवारणी आणि अळी नियंत्रण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागानं प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये डेंग्यू आणि मलेरियाच्या रुग्णांसाठी दोन खाटा राखीव ठेवल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, गंभीर रुग्णांवर तातडीनं उपचार व्हावेत, यासाठी सदर रुग्णालय आणि श्री कृष्णा वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात विशेष खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
लहान मुलं, नवजात बाळ आणि वृद्ध व्यक्तींना सर्वाधिक धोका असतो : डॉक्टरांच्या मते, पावसाळ्यात शालेय वयाची मुलं, नवजात बाळ आणि वृद्ध व्यक्तींना सर्वाधिक धोका असतो. तापमानातील अचानक बदलांमुळे सर्दी, खोकला, विषाणूजन्य ताप आणि श्वसनाच्या समस्यांमध्ये झपाट्याने वाढ होऊ शकते. वृद्धांमध्ये हृदयविकाराचा धोकाही वाढतो. त्यामुळे, डॉक्टर पावसात आणि तीव्र सूर्यप्रकाशात अनावश्यकपणे जाणे टाळण्याचा सल्ला देतात.
पाणी साचल्यामुळं डासांचा प्रादुर्भाव वाढतोय : सततच्या पावसामुळं अनेक भागांमध्ये पाणी साचले असून, त्यामुळं डासांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ झाली आहे. आरोग्य तज्ज्ञांनी लोकांना त्यांच्या घराच्या आसपास पाणी साचू नये आणि कुलर, फुलदाण्या, जुने टायर व तुटलेली भांडी नियमितपणे स्वच्छ करावीत असा सल्ला दिला आहे. तसंच त्यांनी लोकांना रात्री मच्छरदाणी वापरण्याचे आणि मुलांनी लांब बाह्यांचे कपडे घालावेत असं आवाहनही केलं आहे.
"पावसाळ्यात लोकांनी आपल्या घरात आणि परिसरात स्वच्छता राखावी. कुलर, फुलदाण्या, जुने टायर, तुटलेली भांडी किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी पाणी साचू देऊ नका. डासांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी, पूर्ण बाह्यांचे कपडे घाला आणि मच्छरदाणीचा वापर करा. ताप आल्यास, स्वतःच औषधोपचार करण्याऐवजी सरकारी रुग्णालयात तपासणी करून घ्या." - डॉ. सुधीर कुमार, सिव्हिल सर्जन, मुझफ्फरपूर
नालंदामध्ये पावसामुळं रस्ते अपघातही वाढलेत : डॉक्टरांच्या मते, पावसाळ्यामुळं केवळ संसर्गजन्य आजारच वाढत नाहीत, तर रस्ते अपघातांचा धोकाही अनेक पटींनी वाढतो. निसरडे रस्ते आणि कमी दृश्यमानतेमुळे दुचाकीस्वारांना विशेष सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांनी लोकांना हेल्मेट घालण्याचे आणि अतिवेगाने वाहन चालवणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
अलीकडेच, एकाच रात्रीत, रस्ते अपघातातील 10-12 जखमी उपचारासाठी नालंदा सदर रुग्णालयात आले आणि त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्यात आले. तरुण आणि वाहनचालकांना पावसाळ्यात अतिवेगानं वाहन चालवणे टाळण्याचे आणि दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालणे अनिवार्य करण्याचं आवाहन बिहार शरीफमधील मॉडेल रुग्णालयाचे उपअधीक्षक डॉ. राजीव रंजन यांनी केलं आहे.
काय करावं आणि काय करू नये : आरोग्य विभागाने जनतेला आवाहन केलं आहे की, जास्त ताप, अंगदुखी, प्लेटलेटची संख्या कमी होणे, सतत अशक्तपणा जाणवणे किंवा सर्पदंश झाल्यास घरगुती उपाय किंवा अंधश्रद्धेचा आधार घेऊ नये. तपासणी आणि उपचारासाठी तात्काळ जवळच्या सरकारी रुग्णालयात जावे. तसंच, ताजे अन्न खावे, भरपूर पाणी आणि इतर द्रवपदार्थ प्यावेत आणि शिळे अन्न व दूषित पाणी पूर्णपणे टाळावं.
जागरूकता हेच सर्वात मोठं संरक्षण : नालंदाच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे, डॉक्टर आणि आवश्यक संसाधनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. धूर फवारणी मोहीमही सुरू आहे. मात्र, आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, रुग्णालयांच्या तयारीइतकीच सार्वजनिक दक्षताही महत्त्वाची आहे. वेळेवर तपासणी, स्वच्छता, डासांपासून संरक्षण आणि अंधश्रद्धा टाळल्यास पावसाळ्यात आजारी पडण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
"खबरदारीचा उपाय म्हणून नालंदामध्ये फवारणी सुरू करण्यात येत आहे. मोसमी आजारांसाठी लागणारी सर्व आवश्यक औषधे रुग्णालयात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. कर्तव्यावर असलेल्या बालरोगतज्ज्ञांनाही विशेष सूचना देण्यात आल्या असून, ते सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून रुग्णांवर योग्य उपचार करत आहेत." - डॉ. राजीव रंजन, उपअधीक्षक, मॉडेल हॉस्पिटल, बिहार शरीफ, नालंदा
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