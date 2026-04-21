मुलांमधील वाढता मधुमेह; कारणे, प्रतिबंध आणि उपाय, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला
लहान मुलांमध्ये डायबिटीज झपाट्याने वाढताना दिसतेय. (#ETVBharatAgainstDiabetes) यावर डॉ. अरुण केडिया यांच्यासोबत विशेष मुलाखत.
Published : April 21, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 5:25 PM IST
रायपूर : आजकाल मधुमेह हा एक सामान्य आजार बनत चालला आहे. केवळ प्रौढच नव्हे, तर लहान मुलांनाही त्याचे विविध परिणाम जाणवत आहेत. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की, जास्त भात खाल्ल्यानं मधुमेह होतो, परंतु डॉक्टर स्पष्टपणे सांगतात की, केवळ भात खाल्ल्यानं मधुमेह होईलच असं नाही. (#ETVBharatAgainstDiabetes) यामागे अनेक कारणं आहेत. मेडिसिन विभागातील एमडी डॉ. अरुण केडिया यांनी या प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत.
मधुमेहाचं सर्वात मोठं कारण : मधुमेह हा जीवनशैलीशी संबंधित आजार आहे. केवळ भात खाल्ल्यानं मधुमेह होत नाही. खरं तर, मधुमेहाचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे आपला वाढता लठ्ठपणा. या वाढीमागे आपली जीवनशैली हे मुख्य कारण आहे. व्यायामाच्या अभावामुळं तणाव वाढत आहे. आपला आहारही पूर्वीपेक्षा कमी आरोग्यदायी झाला आहे. हे सर्व घटक मधुमेहाला कारणीभूत ठरतात. त्यामुळं, आपण याला कोणत्याही एका विशिष्ट कारणाशी जोडू शकत नाही.
मधुमेहाची प्रमुख कारणं : चालणं आणि सायकल चालवणं यासारखा लोकांचा व्यायाम कमी झाला आहे. लोक प्रवासासाठी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचा वापर करत आहेत. सकाळी व्यायाम न करणं, जंक फूड आणि बाहेरचं अन्न खाणं यासारख्या गोष्टींसोबतच, ही सर्व मधुमेहाची प्रमुख कारणं बनत आहेत.
मधुमेहाबरोबरच पीसीओडीची समस्या : आजकाल मुलं जन्मापासूनच मोबाईल फोन वापरू लागली आहेत. ती त्यावर खेळ खेळू लागतात. घराबाहेर धावपळ करणं आणि व्यायाम करणं हे देखील थांबलं आहे. मधुमेहासारखे आजार 14-15 वर्षांच्या मुलांमध्येही दिसून येत आहेत. तरुण मुलींना मधुमेहाबरोबरच पीसीओडीच्या समस्येचाही सामना करावा लागत आहे. त्यांच्यातील लठ्ठपणा झपाट्यानं वाढत आहे. ज्यांना थायरॉईडचा त्रास आहे. या सर्व समस्या बदलत्या जीवनशैलीचा परिणाम आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला ही जीवनशैली बदलावी लागेल.
मुलं खेळाच्या मैदानावर दिसत नाहीत : मी आधीच सांगितलं आहे की जीवनशैली बदलत आहे. पूर्वी प्रत्येक घरात 4 ते 6 मुलं असायची. ती एकमेकांसोबत खेळायची आणि उड्या मारायची. ती खूप मजा करायची. ती खेळाच्या मैदानावर धावायची आणि उड्या मारायची. आता मुलं घराबाहेर खेळाच्या मैदानावर दिसत नाहीत. हळूहळू खेळाची मैदानेही नाहीशी होत आहेत. मुलांचं पालकही त्यांना अगदी सुरुवातीपासूनच मोबाईल फोनचे व्यसन लावतात. पूर्वी मुलं खेळ आणि त्यांच्या मित्रांमुळं मनोरंजन करायची, पण बदलत्या वातावरणात लोकांनी मोबाईल फोन आणि टीव्ही वापरायला सुरुवात केली. आजची मुलं डिजिटल जगात दाखल झाली आहेत. ज्यामुळं शरीरात हळूहळू चरबी वाढते आणि त्याचा अंतिम परिणाम मधुमेहाच्या रूपात समोर येतो. ही बाबही डॉ केडिया यांनी अधोरेखित केली.
14 ते 18 वयोगटातील मुलांमध्ये लठ्ठपणा : यामुळंच 14 ते 15 वयोगटातील मुलांमध्ये मधुमेहाचं प्रमाण वाढत आहे. तसंच 14 ते 18 वयोगटातील मुलांमध्ये लठ्ठपणा येणंही सामान्य आहे. या मुलांच्या रक्तातील साखरेची पातळीही जास्त असते. ते मोठ्या प्रमाणात जंक फूड खातात. शाळेचा ताण, अभ्यासाचा दबाव आणि तणाव हे सर्व घटक मुलांमध्ये मधुमेह वाढण्यास कारणीभूत ठरतात.
60 मिनिटे नियमित व्यायाम करा : सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार येतो, म्हणजेच आजार सुरू होण्यापूर्वीच त्यावर नियंत्रण मिळवणे. यासाठी जागरूकता आवश्यक आहे. ही जीवनशैली सांभाळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग प्रत्येकाला माहीत असायला हवा. सर्वप्रथम, सकाळी उठल्याबरोबर 60 मिनिटे नियमित व्यायाम करा. शक्यतोवर घरी बनवलेलं जेवण घ्यावं. सॅलड भरपूर प्रमाणात खावं. फळे भरपूर प्रमाणात खावीत. तळलेले आणि भाजलेले पदार्थ टाळावेत. लवकर झोपावे आणि लवकर उठावे, जे आजकालच्या आपल्या सवयीच्या अगदी उलट झाले आहे.
मधुमेह टाळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता : लोक रात्री 12 ते 1 च्या दरम्यान झोपतात आणि सकाळी 10 च्या सुमारास उठतात. याचे परिणाम मात्र वाईट होतात, लोकांना या सर्व गोष्टी माहीत असूनही, ते त्यावर नियंत्रण ठेवत नाहीत. अशा परिस्थितीत, सर्वप्रथम लोकांना याबद्दल जागरूक करावं लागेल, तरच आपण मधुमेह टाळू शकू. मधुमेह टाळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे लठ्ठपणा टाळणं. जर आपल्याला लठ्ठपणा कमी करायचा असेल, तर आपल्याला जितकी भूक लागेल तितकंच अन्न खावं. आपल्याला जेवढी गरज आहे, तेवढंच अन्न खावं. मला वैयक्तिकरित्या असं वाटतं की, सर्वसामान्य माणसाला याबद्दल जागरूक करावं लागेल. याशिवाय मधुमेह टाळणं खूप कठीण होईल.
लोकांना इन्सुलिनची भीती वाटते : इन्सुलिनचा शोध 1921 साली लागला. सर्वसामान्य माणसाला इन्सुलिन उपलब्ध होण्यासाठी बराच काळ लागला. आजही लोकांना इन्सुलिनची भीती वाटते. त्यांना वाटतं की इन्सुलिन सुरू करणं म्हणजे मधुमेहाचा शेवटचा टप्पा, पण ते खरं नाही. इन्सुलिन हे जीवन वाचवणारे औषध आहे. जेव्हा तुमच्या शरीराला त्याची गरज असते, तेव्हाच डॉक्टर ते लिहून देतात. इन्सुलिनबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम आणि भीती आहे. लोकांच्या मनातील ही भीती आणि संभ्रम दूर करणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच रुग्ण इन्सुलिन घेऊ शकतो.
इन्सुलिनबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे : 1990 मध्ये रायपूरमध्ये इन्सुलिन लिहून दिले जात नव्हते. बहुतेक लोकांना गोळ्या लिहून दिल्या जात होत्या. 1990 आणि 1991 मध्ये, रुग्णांच्या गरजेनुसार इन्सुलिन लिहून देण्यास सुरुवात झाली. आज, पूर्वीच्या तुलनेत इन्सुलिनची स्वीकृती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे, आम्ही रुग्णांना त्यांच्या शरीराला इन्सुलिनची गरज का आहे आणि त्याचे फायदे काय आहेत हे प्रेमानं समजावून सांगतो. याला तुमच्या आयुष्याचा किंवा आजाराचा शेवट मानू नका. उलट, तो तुमच्या आयुष्यातील एक आधार आहे. जर आपण इन्सुलिनला आपला मित्र मानलं, तर आपण त्याच्याबद्दल कधीही द्वेष बाळगणार नाही. इन्सुलिनबद्दलचे गैरसमज दूर करणं आणि लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं हे आपल्या डॉक्टरांचं कर्तव्य आहे.
लठ्ठपणा कमी करण्यासाठीही औषधे : बाजारात आलेल्या लठ्ठपणा कमी करणाऱ्या औषधांकडं पाहा. एक आहे मुंजारो आणि दुसरं आहे ओझेम्पिक. ही औषधे मधुमेह नियंत्रणासाठी विकसित केली गेली होती. मात्र, जेव्हा लोकांनी त्यांचा वापर सुरू केला, तेव्हा त्यांच्यामुळं वेगाने वजन कमी होत असल्याचं आढळून आलं. त्यानंतर, ही औषधं लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात का? हे ठरवण्यासाठी संशोधन करण्यात आलं. या संशोधनात असं आढळून आलं की ही औषधे लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी देखील वापरली जाऊ शकतात. मधुमेहासाठी विकसित केलेले एक औषध आता लठ्ठपणा कमी करणारे औषध बनले आहे.
भारतात डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे सहज उपलब्ध : वजन कमी केल्यानं तुमचा मधुमेह आपोआप नियंत्रणात येतो. मात्र, समस्या ही आहे की भारतात ही औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सहज उपलब्ध आहेत. अनेक लोक विचार न करता या इंजेक्शन्सचा वापर करत आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीचं वजन 65 किलोग्रॅम असेल आणि तो आपलं वजन 60 किलोग्रॅमपर्यंत कमी करण्यासाठी इंजेक्शन्सचा वापर करत असेल, तर हे अयोग्य आहे.
डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय इंजेक्शन्स वापरणं धोकादायक : अशा परिस्थितीत, माझ्या मते, अशी इंजेक्शन्स केवळ अशा लोकांसाठीच वापरली पाहिजेत ज्यांचा लठ्ठपणा नियंत्रणाबाहेर आहे. हे इंजेक्शन त्यांच्यासाठी आहे ज्यांचा लठ्ठपणा सर्व प्रकारचे आहार आणि व्यायाम करूनही नियंत्रणात येत नाही. डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय अशी इंजेक्शन्स वापरणं खूप धोकादायक ठरू शकतं, असे ईटीव्ही भारतशी बोलताना डॉ केडिया म्हणाले.
शरीर हळूहळू खूप कमजोर होते : जेव्हा आपण अशी इंजेक्शन्स वापरतो, तेव्हा केवळ शरीरातील चरबीच नाही, तर स्नायूदेखील कमजोर होतात. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांना कळत नाही की त्यांची चरबी कमी होत आहे की स्नायू. जेव्हा लोकांना वजनात लक्षणीय घट दिसते, तेव्हा ते आनंदी होतात. जेव्हा स्नायू कमी होतात, तेव्हा शरीर हळूहळू खूप कमजोर होते. याला आपण शरीरातील मांसाचा क्षय म्हणतो, जे अयोग्य आहे. जेव्हा असं होतं, तेव्हा तुमच्या शरीराची ताकद कमी होते. अशी इंजेक्शन्स व्यायाम आणि वर्कआउटसोबतच वापरली पाहिजेत. तुमचे स्नायू कमजोर किंवा सैल होता कामा नयेत. घट ही चरबीची असावी, स्नायूंची नाही. वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय वजन कमी करण्यासाठी औषधांचा वापर करू नये.
