टाईप 5 मधुमेह टाईप 1 आणि 2 पेक्षा अधिक गंभीर : जाणून घ्या लक्षणे आणि कारणे, कोणाला जास्त धोका?
तुम्ही टाईप 1 आणि टाईप 2 मधुमेहाबद्दल नक्कीच ऐकलं असेल, पण तुम्ही कधी टाईप 5 मधुमेहाबद्दल ऐकलं आहे का? वाचा याबाबत संपूर्ण माहिती.
Published : April 29, 2026 at 11:30 AM IST
मधुमेह हा आपल्या काळातील सर्वात मोठ्या आरोग्य आव्हानांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे. तो एका 'सायलेंट किलर'प्रमाणे काम करतो, जो शरीरातील विविध अवयवांना हळूहळू नुकसान पोहोचवतो. (#ETVBharatAgainstDiabetes) मधुमेह केवळ टाईप 1 किंवा टाईप 2 पुरता मर्यादित नाही; हे ऐकून थोडं आश्चर्य वाटेल, पण स्वीडनमधील लुंड विद्यापीठानं केलेल्या एका अलीकडील अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की मधुमेहाची व्याप्ती या दोन प्रकारांच्या पलीकडे खूप मोठी आहे.
दिल्लीतील करोल बाग येथील अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटलमधील एक अग्रगण्य इंटर्नल मेडिसिन तज्ञ, डॉ. अली शेर सांगतात की, अधिक प्रभावी उपचारांसाठी शास्त्रज्ञांनी या आजाराचं पाच वेगवेगळ्या गटांमध्ये वर्गीकरण केलं आहे. यापैकी एक प्रकार म्हणजे "टाईप 5 मधुमेह," ज्याला "कुपोषण-संबंधित मधुमेह" (MRDM) असेही म्हटलं जातं. ही स्थिती एक गंभीर आरोग्य संकट म्हणून उदयास आली आहे. अलीकडेच २०२५ मध्ये इंटरनॅशनल डायबेटिस फेडरेशननं (IDF) याला अधिकृतपणे टाईप 5 मधुमेह म्हणून मान्यता दिली आहे.
सर्वसाधारणपणे, बहुतेक लोकांना टाईप 1 आणि टाईप 2 मधुमेहाबद्दल माहिती असते. विशेषतः, टाईप 1 मधुमेहामध्ये, शरीर इन्सुलिन तयार करू शकत नाही, तर टाईप 2 मधुमेहामध्ये, शरीर इन्सुलिनचा प्रभावीपणे वापर करू शकत नाही. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की टाईप 5 मधुमेहामध्ये काय होते? वैज्ञानिक परिभाषेत, टाईप 5 मधुमेहाला अनेकदा "SIDD" (सिव्हिअर इन्सुलिन-डेफिशिएंट डायबेटिस) चा एक प्रकार मानले जाते. हे प्रामुख्याने किशोरवयीन, तरुण आणि वृद्ध व्यक्तींमध्ये दिसून येते, ज्यांना पुरेसे पोषण मिळत नाही किंवा ज्यांचे वजन कमी असते. मूलतः, ही स्थिती अशा किशोरवयीन आणि प्रौढांमध्ये सामान्य आहे जे दीर्घकाळ कुपोषणाने ग्रस्त आहेत आणि ज्यांचा BMI 19 पेक्षा कमी आहे. या विशेष वृत्तांतात, टाईप 5 मधुमेह म्हणजे काय, तसंच त्याची लक्षणे आणि कारणे याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या...
टाईप 5 मधुमेह म्हणजे काय? डॉ. अली शेर सांगतात की, टाईप 5 मधुमेह ज्याला कुपोषण संबंधित मधुमेह असंही म्हणतात, मुख्यतः अशा सडपातळ व्यक्तींना होतो ज्यांनी बालपणी कुपोषण अनुभवलं आहे. हा विशिष्ट प्रकार सामान्यतः कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमधील सडपातळ आणि कुपोषित किशोरवयीन आणि तरुण प्रौढांना प्रभावित करतो. अंदाजानुसार, जगभरात 20 ते 25 दशलक्ष लोकांना टाईप 5 मधुमेहाचा त्रास होतो, विशेषतः आशिया आणि आफ्रिका यांसारख्या प्रदेशांमध्ये. मागील संशोधनातून असे दिसून आलं आहे की, कुपोषण-संबंधित मधुमेहाचं मूळ कारण इन्सुलिन प्रतिरोध (insulin resistance) आहे.
एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, टाईप 2 मधुमेहाच्या (जो लठ्ठपणा आणि इन्सुलिन प्रतिरोधाशी संबंधित आहे) विपरीत, टाईप 5 मधुमेह हा पौष्टिक कमतरतेमुळे स्वादुपिंडाचा योग्य विकास न झाल्यामुळे होतो. टाईप 5 मधुमेह असलेल्या व्यक्तींना पुरेसं इन्सुलिन तयार करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. (इन्सुलिन हे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी जबाबदार असलेलं संप्रेरक आहे.) मात्र टाईप 2 मधुमेह असलेल्यांच्या विपरीत त्यांचे शरीर इन्सुलिनला प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यास सक्षम राहते. हा फरक त्याला टाईप 1 (एक स्वयंप्रतिरोधक स्थिती) आणि टाईप 2 मधुमेह या दोन्हींपासून वेगळे करतो; टाइप 5 मधुमेह असलेल्या अनेक लोकांना इन्सुलिन इंजेक्शनची गरजही भासत नाही आणि त्यांच्यावर तोंडावाटे घेण्याच्या औषधांनी उपचार करता येतात, ज्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या भागांमध्ये उपचार अधिक परवडणारे ठरतात.
टाइप 5 मधुमेह कशामुळे होतो? डॉ. अली शेर यांच्या मते, टाइप ५ मधुमेहाचे मुख्य कारण म्हणजे जनुकीय उत्परिवर्तन (genetic mutation), जे पालकांकडून त्यांच्या मुलांमध्ये ऑटोसोमल डोमिनंट (autosomal dominant) पद्धतीने संक्रमित होते; याचा अर्थ असा की, सदोष जनुकाच्या (defective gene) केवळ एका प्रतीची उपस्थिती हा आजार सुरू करण्यासाठी पुरेशी असते. जर पालकांना MODY असेल, तर त्यांच्या मुलालाही हा आजार होण्याची ५० टक्के शक्यता असते. याव्यतिरिक्त, पर्यावरणीय घटक किंवा जीवनशैलीच्या सवयी देखील या प्रकारच्या मधुमेहाच्या विकासात योगदान देऊ शकतात. हा एक अनुवांशिक विकार आहे जो स्वादुपिंडाच्या कार्यावर किंवा पेशीय स्तरावर इन्सुलिनच्या उत्पादनावर परिणाम करतो. डॉ. अली शेर नमूद करतात की, मर्यादित संसाधने असलेल्या वातावरणात राहणारी मुले आणि तरुण प्रौढ किंवा जे दीर्घकाळापासून पौष्टिक असंतुलनाशी संघर्ष करत आहेत, त्यांना हा आजार होण्याचा धोका जास्त असू शकतो. एक मोठी चिंता ही आहे की त्याची लक्षणे अनेकदा लक्षात येत नाहीत किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं.
कुपोषण गर्भात असतानाच सुरू होते का? या विषयावर संशोधन करणाऱ्या डॉक्टरांच्या मते, जर गर्भाला गर्भाशयात विकासादरम्यान पुरेसं पोषण मिळालं नाही, तर आयुष्यात पुढे मधुमेह होण्याचा धोका वाढू शकतो. दीर्घकाळापर्यंत, कष्टमय श्रम, वसाहतवादी राजवट आणि दुष्काळामुळे अनेक भारतीयांना कुपोषणाचा सामना करावा लागला. मात्र, गेल्या ५० वर्षांमध्ये (जलद शहरी विकासाबरोबरच), अन्नाचा अतिवापर ही देखील एक मोठी चिंता म्हणून समोर आली आहे. जेव्हा एखाद्या मुलाला जन्मापूर्वी अपुरे किंवा अतिरिक्त पोषण मिळते आणि त्यानंतर आयुष्यात त्याचे वजन जास्त वाढते, तेव्हा त्याला टाईप 2 मधुमेह होऊ शकतो. याउलट, जर एखादे मूल जन्मापूर्वी आणि जन्मानंतर दोन्ही वेळी कुपोषित राहिले, तर त्याला "कुपोषण-संबंधित मधुमेह" होऊ शकतो, ज्या स्थितीला आता 'टाईप 5 मधुमेह' म्हटले जाते. हे खालीलप्रमाणे समजू शकते. गर्भधारणेदरम्यान मातेच्या कुपोषणामुळे गर्भाच्या स्वादुपिंडाच्या विकासात अडथळा येतो, ज्यामुळे अखेरीस टाईप 5 मधुमेह होतो.
अनुवांशिक कारणांचा कोणताही पुरावा पूर्णपणे नाही : तज्ञांच्या मते, आशियाई भारतीयांमध्ये आढळणाऱ्या मधुमेहाच्या या विशिष्ट प्रकारात ऑटोअँटीबॉडीज किंवा अनुवांशिक कारणांचा कोणताही पुरावा नाही.
टाइप 5 मधुमेहाचे निदान कसे केले जाते?
टाइप ५ मधुमेहाचे किंवा गंभीर इन्सुलिन-कमतरता मधुमेह (SIDD) निदानामध्ये निदानात्मक मूल्यांकन आणि रक्त चाचण्या या दोन्हींचा समावेश असतो. टाइप 5 मधुमेह शोधण्यासाठी, डॉक्टर खालील अनेक चाचण्यांचा वापर करू शकतात :
- रक्तशर्करा चाचणी
- HbA1c (ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन) चाचणी
- ओरल ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट (OGTT)
- रँडम ब्लड शुगर (RBS) चाचणी
- इन्सुलिन चाचणी
- लिपिड प्रोफाइल चाचणी
- बॉडी स्कॅन—बॉडी स्कॅनमध्ये अनेकदा शरीरातील चरबीचा साठा खूप कमी असल्याचे दिसून येते. पोषण मूल्यांकनातून प्रथिने, झिंक आणि व्हिटॅमिन ए यांसारख्या आवश्यक पोषक तत्वांची कमतरता दिसून येते, जे स्वादुपिंडाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
टाइप ५ मधुमेहाची लक्षणे कोणती आहेत? - डॉ. अली शेर नमूद करतात की, या प्रकारची लक्षणे मधुमेहाच्या इतर प्रकारांसारखी असू शकतात :
- अति तहान आणि लघवी
- थकवा
- वजन कमी होणे
- मुलांची वाढ खुंटणे
- वारंवार होणारे संसर्ग
टाइप 5 मधुमेहाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, त्याची लक्षणे सामान्यतः अशा कुपोषित व्यक्तींमध्ये दिसून येतात, ज्यांच्या शरीरात चरबीचा साठा खूप कमी किंवा अजिबात नसतो आणि ज्या अनेकदा मर्यादित संसाधने असलेल्या वातावरणात राहतात. टाइप 5 मधुमेहाने ग्रस्त व्यक्तींचे वजन सामान्यतः कमी असते; त्यांचा बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 18.5 पेक्षा कमी असतो. त्यांच्यामध्ये दीर्घकालीन कुपोषणाची लक्षणे देखील दिसू शकतात, जसं की :
- हाडांच्या वाढीत अडथळा
- पॅरोटिड (लाळ ग्रंथी) ग्रंथींची वाढ
- त्वचा आणि/किंवा डोक्यावरील केसांमध्ये बदल
टाइप 5 मधुमेहामध्ये रक्तातील साखरेची पातळी काय असते? - डॉ. अली शेर यांच्या मते, टाइप 5 मधुमेह हा रक्तातील साखरेच्या विशिष्ट मर्यादेपेक्षा इन्सुलिनच्या कमतरतेमुळे अधिक ओळखला जातो. मात्र, रुग्णांना खालील गोष्टींचा अनुभव येऊ शकतो : जसे की...
- ग्लुकोजची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढणे, जी अनेकदा 200 mg/dL पेक्षा जास्त असते.
- गंभीर प्रकरणांमध्ये, ग्लुकोजची पातळी 350 mg/dL पेक्षा जास्त असू शकते.
मात्र, केवळ रक्तातील साखरेची उच्च पातळी हा या प्रकाराचा निर्देशक नाही. टाइप 5 मधुमेहात इन्सुलिनची कमतरता आणि कुपोषण यांचा मूळ संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
