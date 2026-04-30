मधुमेह आणि भाताविषयीचे सत्य : तज्ज्ञ डॉक्टर सांगतायत साखर नियंत्रणात ठेवायची तरी कशी?
देशभरात मधुमेह एक अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब झाली आहे. मधुमेही रुग्णांनी काय करावे आणि काय टाळावे? हे जाणून घ्या भूपेंद्र दुबे यांच्या स्पेशल रिपोर्टमधून. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
Published : April 30, 2026 at 10:07 AM IST
रायपूर : मधुमेह किंवा "शुगर" हा एक जागतिक महामारीप्रमाणे पसरत आहे. याचा प्रभाव आता शहरी आणि गावे यांच्यात कोणताही फरक करत नाही. विशेषतः छत्तीसगड राज्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, येथील मधुमेही रुग्णांच्या संख्येत चिंताजनक दराने वाढ झाली आहे. राज्यात सर्वाधिक चर्चिल्या जाणाऱ्या विषयांपैकी एक म्हणजे एक प्रचलित गैरसमज, तो म्हणजे भात खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. (#ETVBharatAgainstDiabetes) छत्तीसगडची अद्वितीय भौगोलिक रचना, येथील पाण्याचा गुणधर्म आणि हवामानाची परिस्थिती पाहता, भात खाल्ल्याने खरोखरच रक्तातील साखर वाढते का? हे एक सत्य आहे की केवळ एक गैरसमज? आपण याच प्रश्नाचा वेध घेणार आहोत. मेडिसिनमधील एम.डी. (MD) असलेले डॉ सलीम केसर यावर प्रकाश टाकतात की, भात खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी खरोखरच वाढते की नाही.
भात खाल्ल्याने रक्तातील साखर वाढत नाही...पण
मेडिसिनमधील एम.डी. आणि मधुमेह तज्ञ डॉ सलीम केसर यांनी स्पष्ट केलं की, केवळ भात खाल्ल्यानेच रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढते, असा समज बाळगणे हा एक गैरसमज आहे. कर्बोदके (carbohydrates) असलेल्या प्रत्येक खाद्यपदार्थाचे भातासह एक विशिष्ट 'ग्लायसेमिक मूल्य' (glycemic value) असते. विशेषतः, साधा भात (ज्याला अनेकदा "उकडलेला भात" किंवा "steamed rice" म्हटले जाते) याचे ग्लायसेमिक मूल्य 'फ्राइड राइस', 'पुलाव' किंवा 'बिर्याणी' यांसारख्या पदार्थांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी असते. याचे कारण असे की, नंतरच्या पदार्थांमध्ये तेल आणि तूप यांसारखे अतिरिक्त घटक वापरलेले असतात. त्याचप्रमाणे, साध्या 'पोळी' (roti) किंवा 'फुलक्या'चे ग्लायसेमिक इंडेक्स (सूचक) साधारणपणे कमी असते. मात्र, ज्या क्षणी तुम्ही ते बनवण्याच्या पद्धतीत बदल करता, उदाहरणार्थ, पोळीला तूप लावणे किंवा तिचे 'पराठ्या'मध्ये रुपांतर करणे त्याच क्षणी तिचे ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि उष्मांक मूल्य (caloric value) या दोन्हीमध्ये लक्षणीय वाढ होते. शेवटी, या विशिष्ट खाद्यपदार्थांच्याही पलीकडे जाऊन, तुमच्या आहाराचे 'प्रमाण' विशेषतः, त्यासोबत तुम्ही किती प्रमाणात भाज्यांचे सेवन करता ही बाब तुमची एकूण उष्मांक पातळी (caloric intake) लक्षात घेता, रक्तातील साखरेची पातळी वाढणार की नाही, हे ठरवण्यात निर्णायक भूमिका बजावते.
प्रश्न : तांदूळ अनेकदा फ्राइड राइस किंवा इतर पदार्थांसारख्या विविध स्वरूपात तयार केला जात असल्याने, त्याचा आरोग्यावर किती परिणाम होतो याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे का?
डॉ सलीम केसर - ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास, बहुतेक गावकरी बहुतांश वेळा साधा भात खातात. अशा परिस्थितीत, खाल्लेल्या भाताचे प्रमाण हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. जर ते कमी प्रमाणात किंवा मर्यादित प्रमाणात खात असतील, तर त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढणार नाही. मात्र, रुग्ण अनेकदा सांगतात त्याप्रमाणे, त्यांच्या दैनंदिन दिनचर्येत सहसा एकाच वेळी भाताचे पूर्ण जेवण करणे समाविष्ट असते. त्यांच्या घरांमध्ये, एका जेवणासाठी पोळी बनवली जाते, तर दुसऱ्या जेवणासाठी खास भात तयार केला जातो. परिणामी, जर मधुमेही व्यक्तीने भाताचे पोटभर जेवण केले, तर जेवणानंतर दोन तासांनी त्याच्या रक्तातील साखरेची पातळी अपरिहार्यपणे वाढते. त्यामुळे त्यांना भातासोबत काही हिरव्या भाज्यांचा समावेश करण्याचा किंवा भाज्यांचे प्रमाण हळूहळू वाढवण्याचा सल्ला देणे आवश्यक आहे. या पद्धतीमुळे पोट भरण्यास मदत होते, ज्यामुळे भाताची आवश्यक मात्रा कमी होते आणि परिणामी त्यांच्या मधुमेहावर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण मिळवता येते.
फळांबद्दल, डॉ सलीम केसर नमूद करतात की, फळे गोड असली तरी, त्यांमध्ये सुक्रोज किंवा ग्लुकोज नसते; त्याऐवजी, त्यांमध्ये फ्रुक्टोज असते. फळे इतर साखरयुक्त पदार्थांइतकीच गोड असतात आणि रक्तातील साखरेच्या पातळीसाठी सामान्य ग्लुकोजइतकीच हानिकारक ठरू शकतात. मात्र, ही एक नैसर्गिक साखर असल्यामुळे, निसर्गाच्या नियमानुसार मर्यादित प्रमाणात फळांचे सेवन केल्याने आरोग्यास कोणताही मोठा धोका निर्माण होत नाही. कोणतेही विशिष्ट फळ पूर्णपणे वर्ज्य नाही; प्रत्येक फळात काही विशिष्ट फायदेशीर गुणधर्म असतात. पुन्हा एकदा, महत्त्वाचा घटक म्हणजे सेवन केलेले प्रमाण. उदाहरणार्थ, जी फळे अत्यंत गोड असतात जसे की द्राक्षे किंवा आंबे ती मर्यादित प्रमाणातच खावीत. प्रमाणित सर्व्हिंग आकाराचे पालन केले पाहिजे. दुसरीकडे, कलिंगडासारख्या फळांच्या बाबतीत, जरी तुम्ही नेहमीच्या 100 ग्रॅमऐवजी 200 किंवा 300 ग्रॅमसारखा थोडा मोठा भाग खाल्ला, तरीही त्यातील साखरेचे प्रमाण तुलनेने कमीच राहते. काकडी आणि पपईच्या बाबतीतही हेच लागू होते. विशेषतः पपईच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, ती किती पिकलेली आहे, म्हणजेच ती थोडी कच्ची आहे की पूर्णपणे पिकलेली,यावर अवलंबून तिच्यातील साखरेचे प्रमाण थोडेफार बदलत असते. कलिंगडाच्या तुलनेत, खरबुजामध्ये (Muskmelon) कॅलरीजचे प्रमाण अधिक असते.
प्रश्न - छत्तीसगडमधील विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थिती आणि लोकांच्या आहाराच्या सवयी लक्षात घेता आणि जर आपण "साखर" (रक्तातील ग्लुकोजची पातळी) या संकल्पनेकडे केवळ गोड पदार्थ खाण्यापेक्षा वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर अशा प्रकारच्या दैनंदिन दिनचर्येमुळे खरोखरच रक्तातील साखरेची पातळी वाढेल का?
डॉ सलीम केसर - एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे, जर तुम्ही दररोज व्यायाम केला किंवा कोणत्याही स्वरूपाचा शारीरिक श्रम केला, तर तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहील. मात्र, ज्या क्षणी तुम्ही तो शारीरिक व्यायाम किंवा हालचाल थांबवता, त्याच क्षणी तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी अपरिहार्यपणे वाढू लागते. शारीरिक श्रम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, मग ते कोणत्याही स्वरूपाचे असो, सकाळचा फेरफटका (मॉर्निंग वॉक) असो, घरापासून शेतापर्यंत चालत जाणे असो, मंदिरात जाणे असो, किंवा काहीवेळ केवळ सायकल चालवणे असो. शहरीकरणाच्या सध्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे, जे लोक पूर्वी चालत जात असत, त्यांनी आता सायकलचा वापर सुरू केला आहे; सायकल वापरणाऱ्यांनी स्कूटरचा वापर सुरू केला आहे; आणि स्कूटर वापरणाऱ्यांनी आता कारचा वापर सुरू केला आहे. परिणामी, चालणे आणि एकूणच शारीरिक श्रमाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. तरीही, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ज्यांना अजूनही आपल्या शेतातून चालत जावे लागते, ही बाब त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरते. जर एखादा शेतकरी दिवसभर शारीरिक कष्टाचे काम करत राहिला, तर त्याची रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते. मात्र, ज्या दिवशी तो स्वतः शारीरिक कष्टाचे काम करणे थांबवतो आणि त्याऐवजी केवळ इतरांनी केलेले काम पाहण्याचे (पर्यवेक्षण करण्याचे) काम करतो, त्या दिवशी त्याच्या रक्तातील साखरेची पातळी पुन्हा वाढू लागते. याचे कारण असे की, तो इतर सर्वांप्रमाणेच आपला नेहमीचा आहार घेणे सुरूच ठेवतो.
प्रश्न - जेव्हा रुग्ण तुमच्याकडे उपचारांसाठी येतात, तेव्हा प्राथमिक दृष्टीकोनातून पाहता त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्यामागे मुख्य आणि मूळ कारणे कोणती असतात? या स्थितीचे संभाव्य कारण निश्चित करण्यासाठी तुम्ही नेमक्या कोणत्या घटकांची तपासणी करता?
डॉ. सलीम केसर - सर्वप्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, एक गोष्ट असते जिला आपण 'अनुवांशिक प्रवृत्ती' (genetic predisposition) असे म्हणतो. जरी पालकांनी खूप कष्टाचे शारीरिक काम केले, तरीही जर त्यांच्यामध्ये रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याची अनुवांशिक प्रवृत्ती असेल, तर ती प्रवृत्ती प्रकट होण्याची दाट शक्यता असते. विशेषतः सध्या वाढलेली प्रदूषणाची पातळी आणि नवीन पर्यावरणीय घटकांचा उदय पाहता हे स्पष्ट होते. परिणामी, आज प्रत्येक पाचवी व्यक्ती मधुमेहाच्या विळख्यात सापडण्याची शक्यता आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे शारीरिक कष्टाचं प्रमाण कमी झालं आहे आणि आहाराच्या सवयींमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. आपण सेवन करत असलेल्या तांदळाचे प्रकार आणि आपल्या जेवणाची एकूण रचनाच बदलली आहे. त्यामुळे, मधुमेह ही आता जवळपास एका साथीच्या रोगासारख्या संकटाचं स्वरूप धारण केलेली समस्या बनली आहे, हे वास्तव तुम्हाला स्वीकारावंच लागेल. मात्र, यावरचा मुख्य उपाय हाच आहे की, आपली जीवनशैली आणि सभोवतालचे वातावरण बदलले पाहिजे. प्रत्येकाने एका निश्चित वेळी सकाळी उठलं पाहिजे शेवटी, हे सर्व काही 'शिस्ती'वरच येऊन थांबतं. जर तुम्ही कडक शिस्त पाळली, तर मधुमेह होण्याची शक्यता कमी राहते, किंवा हा आजार नियंत्रणात राहतो; ज्यामुळे तुम्ही या आजारापासून मुक्त राहू शकता.
प्रश्न - एखाद्या व्यक्तीला एकदा मधुमेह झाला, की त्या व्यक्तीला त्यातून पूर्णपणे मुक्त होणे शक्य आहे का? ती व्यक्ती पुन्हा पूर्णपणे निरोगी होऊ शकते का?
डॉ. सलीम केसर - सध्या केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात या विषयावर तीव्र चर्चा सुरू आहे. मधुमेहावर खरोखरच पूर्णपणे उपचार (cure) करणे शक्य आहे का? आयुर्वेद आणि आहारविषयक उपचार पद्धती हे विषय सर्वत्र चर्चेचा केंद्रबिंदू बनत असताना, एक गोष्ट मात्र अगदी स्पष्ट आहे, मधुमेह हा 'शमनावस्थेत' (remission) जाऊ शकतो. शमनावस्था म्हणजे तुमची रक्तातील साखरेची पातळी पूर्णपणे नियंत्रणात राहील; मात्र, मधुमेहाची जी मूळ 'प्रवृत्ती' (tendency) शरीरात असते, ती पूर्णपणे नाहीशी होईल अशी अपेक्षा करणे मात्र अवास्तव ठरेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही पुन्हा एकदा त्या 'तीन बॉम्ब्स'चा म्हणजेच रसगुल्ला, गुलाबजाम किंवा जिलेबी (किंवा साखरेच्या पाकात बुडालेला कोणताही गोड पदार्थ) आस्वाद घेतला, तर तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी पुन्हा वाढणार नाही याची हमी देणे अजिबात शक्य नाही. जर तुम्ही पुन्हा त्याच विशिष्ट कारणांकडे किंवा जीवनशैलीच्या सवयींकडे वळलात, ज्यामुळे तुम्हाला सुरुवातीला मधुमेह झाला होता, तर तुम्हाला पुन्हा मधुमेह होण्याचा धोका निर्माण होतो. याउलट, जर तुम्ही अत्यंत साध्या आणि सकस आहाराचा अवलंब केला आणि तुमच्या जीवनशैलीतून ते सर्व घटक कायमस्वरूपी काढून टाकले, ज्यामुळे तुम्हाला मूळतः मधुमेह झाला होता तर तुम्ही तुमच्या उर्वरित आयुष्यासाठी निरोगी आणि या आजारापासून मुक्त राहू शकता.
प्रश्न - तुमच्या उपचार पद्धतीत, तुम्हाला अशी एखादी व्यक्ती आढळली आहे का, जिने मधुमेहावर यशस्वीपणे पूर्ण उपचार केले आहेत किंवा किमान तुम्ही नुकतेच वर्णन केलेल्या उपशमनाच्या अवस्थेपर्यंत पोहोचली आहे?
डॉ सलीम केसर - होय, असे लोक नक्कीच आहेत ज्यांनी आपली औषधे पूर्णपणे बंद केल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी आपल्या आहारातून अनेक पदार्थ वगळले आहेत. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे, फ्राईड राईस आणि गोड पदार्थांसारखे पदार्थ पूर्णपणे टाळून तुम्ही या आजारावर नियंत्रण मिळवू शकता. बघा, आपल्या स्थानिक पर्यावरणाची एक अद्भुत गोष्ट म्हणजे, पालेभाज्यांपासून ते इतर विविध हिरव्या भाज्यांपर्यंत जवळजवळ सर्वच हिरव्या भाज्या आरोग्यासाठी उत्तम असतात. दुधी भोपळा, भेंडी, दोडका किंवा कारले असो, या सर्वांमध्ये मधुमेह-विरोधी गुणधर्म आहेत. खरं तर, कोणतीही हिरवी गोष्ट मुळातच मधुमेह-विरोधी असते. त्यामुळे, जर तुम्ही तुमच्या जेवणातील कर्बोदकांचे प्रमाण मर्यादित ठेवले, तर तुम्ही निश्चितपणे तुमच्या मधुमेहाला उपशमनाच्या अवस्थेत आणू शकता. सर्वसाधारण परिस्थितीत, असे समजा की तुमच्या पूर्वीच्या जेवणात 50% पेक्षा जास्त कर्बोदके होती. काही लोकांच्या जेवणात कर्बोदकांचे प्रमाण 70-80% पर्यंत असू शकते, ज्यात बटाटे आणि कर्बोदकांनी समृद्ध असलेले इतर विविध पदार्थ समाविष्ट असतात. आता, या कर्बोदकांचे वेगाने पचन होते आणि अखेरीस त्यांचे शरीरातील चरबीमध्ये रूपांतर होते, ज्याची तुम्हाला खरंतर गरज नसते. तुमचे शरीर फक्त आवश्यक तेवढ्याच कर्बोदकांचा वापर आणि पचन करते; कोणतीही अतिरिक्त कर्बोदके, ज्यांची तुम्हाला गरज नसते, दोन ते तीन तासांच्या आत चरबीमध्ये रूपांतरित होतात. असे घडते कारण आपत्कालीन परिस्थितीसाठी साठा करणे हे शरीराचे नैसर्गिक कार्य आहे. म्हणून, जर तुम्ही कर्बोदकांच्या बाबतीत कॅलरीचे नकारात्मक संतुलन राखले, तर तुमचा मधुमेह हळूहळू नियंत्रणात येईल. शिवाय, भारतातील सर्व धर्मांमध्ये उपवास करण्याची प्रथा सामान्य आहे; असा उपवास केल्याने तुमची इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढते. हे महत्त्वाचे आहे कारण टाईप 2 मधुमेहाचे मुख्य मूळ कारण इन्सुलिन प्रतिरोध आहे. तुमचे वजन कमी करून, तुमच्या आदर्श वजनावर परत येऊन, नियमित शिस्त पाळून आणि शिस्तबद्ध आहाराचे पालन करून, या स्थितीवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येते.
प्रश्न – छत्तीसगडमध्ये उपलब्ध असलेली विविध वन्य अन्नपदार्थदेखील आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. तसंच, महुआ फळासारखी विविध फळेही आहेत, ज्यांची वारंवार चर्चा होते. यांचा उपयोगही विविध प्रकारचे पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. छत्तीसगडचे पारंपरिक खाद्यसंस्कृती प्रामुख्याने तांदळावर आधारित आहे; मग तो साधा भात असो किंवा गोड तळलेले पदार्थ, अनेक पदार्थ तांदळाभोवतीच फिरतात. हे घटक आरोग्याच्या समस्यांना कितपत कारणीभूत ठरतात?
डॉ सलीम केसर - जेव्हा तुम्ही तांदळाचा वापर करून एखादा पदार्थ बनवता, तेव्हा तुम्ही त्यात कोणते विशिष्ट घटक वापरता हे महत्त्वाचे ठरते. जोपर्यंत तो फक्त तांदूळ असतो, तोपर्यंत पौष्टिकतेच्या बाबतीत तो तांदळासारखाच असतो. मात्र, ज्या क्षणी तुम्ही त्यात गोडवा किंवा तेल यांसारखे घटक घालता म्हणजेच इतर पदार्थ टाकायला सुरुवात करता त्याचे कॅलरी मूल्य हळूहळू वाढू लागते. जर तुम्ही एखादा पदार्थ बनवत असाल आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचे फॅट किंवा अतिरिक्त साखर घातली असेल, तर तो केवळ "भात" राहत नाही; त्याचे रुपांतर एका वेगळ्या पाककृतीत होते. जर तुम्ही याचे वस्तुनिष्ठपणे विश्लेषण केले आणि अशा पदार्थांचे अतिसेवन टाळले, म्हणजेच सर्व गोष्टींमध्ये संयम राखला, तर तुम्ही तुमचा आहार प्रभावीपणे सांभाळू शकता. जीवनाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये शिस्त आवश्यक आहे; म्हणून, तुमच्या जेवणाचे ताट विचारपूर्वक तयार करा. तुम्ही तुमच्या ताटात तुम्हाला आवडणारे विशिष्ट पदार्थ ठेवण्यासाठी लहान वाट्या ठेवू शकता, असे पदार्थ ज्यात संभाव्यतः जास्त कॅलरी असू शकतात. मधुमेहाच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात, सर्व काही तुमच्या संयम ठेवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते, विशेषतः तुम्ही मर्यादा कुठे आखता यावर ते ठरते. तुम्ही तुमच्या चवीच्या चोचल्यावर किती प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता यावर ते अवलंबून असते. कारण सरतेशेवटी, ही संपूर्ण लढाई जिभेच्या लालसेविरुद्धची असते. इंद्रियजन्य आनंद एका मर्यादेपर्यंतच असतो; त्या मर्यादेपलीकडे, सेवन केलेल्या गोष्टींवर प्रक्रिया कशी करायची आणि त्यांचा उपयोग कसा करायचा हे शरीर ठरवते. आरोग्यासाठी काय फायदेशीर आहे आणि काय हानिकारक आहे, हे ओळखण्यासाठी शरीर सेवनाचे मूल्यांकन करते.
प्रश्न : मुलांमध्ये मधुमेहाचे निदान होण्याचे प्रमाण वाढत आहे आणि या निदानासोबतच त्यांच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची सूचना दिली जाते. या प्रवृत्तीमागील मूळ कारणे कोणती आहेत?
डॉ सलीम केसर - आपण शाळेत असतानाच्या काळाच्या तुलनेत, आज शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण, प्रशिक्षण, पीटीचे वर्ग आणि शारीरिक श्रमावर दिला जाणारा भर यामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. मुलांना अगदी लहानपणापासूनच शारीरिक हालचालींची सवय लावण्यासाठी प्रोत्साहित केलं तर ते अधिक फायदेशीर ठरेल. विद्यार्थी हायस्कूलमध्ये पोहोचेपर्यंत, त्यांच्यावर अभ्यासाचा भार इतका वाढतो की शारीरिक तंदुरुस्तीवर पुरेसे लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते. मात्र, जर मुले लहान असतानाच पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा स्तरावर खेळ किंवा कोणत्याही स्वरूपातील शारीरिक श्रम सक्तीचे केले गेले आणि संतुलित आहाराच्या महत्त्वाविषयीच्या समजुतीसोबतच या सवयी अंगीकारण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले गेले, तरच आपण या आजाराला प्रभावीपणे आळा घालू शकतो. लठ्ठपणा टाळू शकतो. मधुमेह क्वचितच स्वतंत्रपणे होतो; तो मुळात एका व्यापक "मेटाबोलिक सिंड्रोम"चा भाग आहे, जो शरीरातील आठ वेगवेगळ्या अवयवांवर परिणाम करतो. यासंदर्भात, मुली आणि मुले दोघेही समान प्रमाणात प्रभावित होतात. पूर्वी असे नव्हते, कारण तेव्हा प्रत्येक मूल लिंगाचा विचार न करता खेळांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत असे. आता दोहोंची शारीरिक हालचालींची पातळी सातत्याने कमी होत आहे, तर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आणि लठ्ठपणा वाढत आहे; मधुमेह हा या मोठ्या समस्येचा केवळ एक पैलू आहे आणि हे एक प्रमुख योगदान देणारे घटक आहे.
प्रश्न : विशिष्ट हवामान परिस्थिती आणि भौगोलिक रचना पाहता, हे पर्यावरणीय घटक देखील मधुमेहाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला कारणीभूत ठरू शकतात का?
डॉ सलीम केसर - आतापर्यंत स्थानिक हवामान आणि मधुमेहाचे प्रमाण यांच्यात कोणताही थेट संबंध आढळून आलेला नाही. हवामान हे एक योगदान देणारे घटक असल्याचे दिसत नाही. या प्रवृत्तीला चालना देणारे प्राथमिक घटक तीन आहेत. शारीरिक व्यायामाचा अभाव, अनियमित आहाराच्या सवयी आणि अनुवांशिक प्रवृत्ती. रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याचे एकमेव प्रमुख कारण ओळखायचे झाल्यास, ते निःसंशयपणे लठ्ठपणा असेल. लठ्ठपणा विकसित होऊ लागताच, तो शरीरातील प्रत्येक अवयव प्रणालीवर प्रचंड ताण निर्माण करतो; खरं तर, जसजसे शरीराचे वजन वाढते, तसतसा शरीरातील अंतर्गत अवयवांवरील शारीरिक भार लक्षणीयरीत्या वाढतो. त्यामुळे, जशी अतिरिक्त चरबी जमा होते. विशेषतः पुरुषांच्या पोटातील आणि स्त्रियांच्या नितंबांवरील चरबीच्या पेशींमध्ये हे घडते. इन्सुलिनला आपले कार्य करण्यास अडचण येते. इन्सुलिन तयार होते, पण ते प्रभावीपणे काम करू शकत नाही. परिणामी, शरीर आणखी जास्त इन्सुलिन तयार करते, तरीही ही प्रणाली योग्यरित्या कार्य करू शकत नाही. मग शरीर आणखी जास्त अतिरिक्त इन्सुलिन तयार करते, पण ते देखील निष्प्रभ ठरते कारण इन्सुलिन प्रतिरोध निर्माण झालेला असतो. या इन्सुलिन प्रतिरोधामुळे, तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू वाढू लागते. ही वाढणारी रक्तातील साखर, पुढे जाऊन लठ्ठपणा वाढवते; जशी इन्सुलिनची पातळी आणखी वाढते, तशी रक्तातील साखरेची पातळी आणखी वाढते. यामुळे एक विशिष्ट चक्र निर्माण होते जे स्पष्टपणे दिसून येते. म्हणून, लठ्ठपणा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्राथमिक उपाय म्हणजे, सर्वप्रथम आहार आणि त्यानंतर व्यायाम. जर तुम्ही हळूहळू तुमचे वजन कमी करू शकलात, तर तुमचा मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा एक अत्यंत प्रभावी उपाय ठरेल.
