स्त्रियांमधील टाईप २ मधुमेह : आरोग्याचे धोके, कारणे आणि सुरक्षित राहण्याचे उपाय
अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की टाईप 2 मधुमेह पुरुषांमध्ये अधिक सामान्य आहे. #ETVBharatAgainstDiabetes तर महिलांना या आजारात गंभीर गुंतागुंत आणि मृत्यूचा धोकाही जास्त असतो.
Published : April 24, 2026 at 6:40 AM IST
महिलांमध्ये टाईप 2 मधुमेहाचे प्रमाण वाढत असून, त्यामुळे आरोग्य तज्ज्ञांमध्ये गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. डॉक्टरांनी इशारा दिला आहे की, रक्तातील साखरेची पातळी अनियंत्रित राहिल्यास अनेक अवयवांवर परिणाम करणाऱ्या विविध गुंतागुंती निर्माण होऊ शकतात. HbA1c नावाची रक्त तपासणी, जी मागील दोन ते तीन महिन्यांतील रक्तातील साखरेची सरासरी पातळी दर्शवते, ती आदर्शपणे सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असावी. सातत्याने वाढलेली पातळी तत्काळ वैद्यकीय मदतीची गरज असल्याचे सूचित करते.
मधुमेह संदर्भात ईटीव्ही भारतशी संवाद साधताना, कर्नाटकातील धारवाड येथील एसडीएम रुग्णालयातील वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. मोहन बी. आलूर यांनी महिलांमधील टाईप 2 मधुमेहाची कारणे, धोके आणि प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल माहिती दिली.#ETVBharatAgainstDiabetes
टाईप 2 मधुमेह हा एक दीर्घकालीन आजार आहे, जो तेव्हा होतो जेव्हा शरीर एकतर पुरेसे इन्सुलिन तयार करत नाही किंवा त्याचा प्रभावीपणे वापर करू शकत नाही. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. उपाशीपोटी रक्तातील साखरेची पातळी 126 mg/dL किंवा त्याहून अधिक असल्यास त्याला सामान्यतः मधुमेह मानले जाते. हा आजार अनेकदा लठ्ठपणा, अस्वास्थ्यकर आहार आणि बैठी जीवनशैली यांच्याशी संबंधित असतो. थकवा, वारंवार लघवी होणे, जास्त तहान लागणे, अंधुक दिसणे आणि जखमा लवकर न भरणे ही याची सामान्य लक्षणे आहेत. यातील आजाराची गुंतागुंत टाळण्यासाठी नियमित तपासणी आणि साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्याच्या महत्त्वावर डॉक्टर भर देतात.
अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की टाईप 2 मधुमेह पुरुषांमध्ये अधिक सामान्य आहे, तर महिलांना गंभीर गुंतागुंत आणि मृत्यूचा धोकाही जास्त असतो. रक्तातील साखरेची उच्च पातळी महिलांमध्ये मूत्रमार्गाच्या संसर्गाची शक्यता देखील वाढवते.
महिलांमध्ये या आजाराचे प्रमाण वाढण्यास अनेक घटक कारणीभूत आहेत. यामध्ये वाईट जीवनशैलीच्या सवयी, पोटावरील चरबी, दीर्घकालीन ताण, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि मधुमेहाचा कौटुंबिक इतिहास यांचा समावेश आहे. ज्या महिलांना गर्भावस्थेतील मधुमेहाचा अनुभव आहे, ज्यांना पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम आहे आणि ज्या रजोनिवृत्तीनंतर हार्मोनल बदलांमधून जात आहेत, त्यांना याचा जास्त धोका असतो.
टाईप 2 मधुमेह महिलांच्या प्रजनन आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम करू शकतो. हार्मोनल चढ-उतारामुळे मासिक पाळीदरम्यान रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते, ज्यामुळे अनियमित किंवा जास्त रक्तस्राव होऊ शकतो. रजोनिवृत्तीनंतर, इस्ट्रोजेनची पातळी कमी झाल्यामुळे रक्तातील साखरेत अनपेक्षित चढ-उतार आणि वजन वाढू शकते, त्यामुळे नियमित तपासणी आवश्यक ठरते.
मधुमेह असलेल्या महिलांना रक्तातील साखरेच्या उच्च पातळीमुळे जिवाणू आणि बुरशीच्या वाढीमुळे वारंवार मूत्रमार्गाचा आणि योनीमार्गाचा संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. नियंत्रणात न ठेवल्यास, याचा परिणाम किडनीच्या आरोग्यावरही होऊ शकतो.
या स्थितीमुळे लैंगिक आरोग्याच्या समस्या देखील उद्भवू शकतात. नसांच्या नुकसानीमुळे योनीमार्गात कोरडेपणा, संवेदनशीलता कमी होणे आणि लैंगिक संबंधावेळी वेदना होऊ शकतात. पीसीओएस असलेल्या महिलांमध्ये, इन्सुलिन प्रतिरोधामुळे मधुमेह आणि मासिक पाळीतील अनियमिततेचा धोका आणखी वाढतो. तसंच, गर्भपात, जन्मदोष आणि गर्भधारणेदरम्यान उच्च रक्तदाबाचा धोकाही जास्त असतो.
मधुमेह असलेल्या महिलांमध्ये तणाव आणि नैराश्य यांसारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या अधिक सामान्यपणे आढळतात. काही प्रकरणांमध्ये, या स्थितीमुळे हाडे कमकुवत होऊ शकतात आणि किरकोळ जखमा बऱ्या होण्यास उशीर होऊ शकतो.
हृदय आणि रक्तवाहिन्यांसंबंधीचे धोके विशेषतः गंभीर असतात. आंतरराष्ट्रीय मंचांवर सादर केलेल्या अभ्यासांनुसार, पुरुषांच्या तुलनेत टाईप 2 मधुमेह असलेल्या महिलांना हृदयविकाराचा झटका आणि पक्षाघात होण्याची शक्यता जास्त असते. लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब आणि वाढलेले कोलेस्ट्रॉल हे धोके आणखी वाढवतात.
डॉक्टर यावर जोर देतात की टाईप 2 मधुमेहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जीवनशैलीत सातत्यपूर्ण बदल करणे आवश्यक आहे. पालक, ब्रोकोली आणि काकडी यांसारख्या स्टार्च नसलेल्या भाज्यांनी समृद्ध संतुलित आहाराची शिफारस केली जाते. प्रक्रिया केलेल्या धान्यांऐवजी ब्राऊन राईस, नाचणी, ज्वारी, ओट्स आणि क्विनोआ यांसारख्या संपूर्ण धान्यांचा आहारात समावेश करावा. कडधान्ये, मोड आलेली धान्ये, अंडी, मासे आणि कमी चरबीयुक्त मांस यांमधून प्रथिने घेणे आवश्यक आहे. साखरयुक्त पदार्थ, प्रक्रिया केलेले पीठ, पांढरा ब्रेड आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळावेत. सफरचंद, पेरू, पपई आणि बेरी यांसारखी फळे माफक प्रमाणात खावीत. बदाम, अक्रोड, चिया सीड्स आणि जवस यांसारख्या सुकामेवा आणि बियांचा रोजच्या आहारात समावेश करावा. दररोज दोन ते तीन लिटर पाणी पिणे आणि साखरयुक्त पेये टाळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नियमित शारीरिक हालचाल अत्यंत महत्त्वाची आहे. तज्ञ आठवड्यातून किमान 150 मिनिटे मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम, तसंच स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करण्याची शिफारस करतात. जलद चालणे, सायकलिंग, पोहणे, योग, एरोबिक्स आणि स्क्वॅट्स तसंच लंग्स यांसारखे सोपे व्यायाम एकूण आरोग्य राखण्यास मदत करू शकतात.
डॉक्टरांच्या मते, वेळेवर निदान, शिस्तबद्ध जीवनशैलीतील बदल आणि योग्य वैद्यकीय उपचारांनी महिला टाईप २ मधुमेह प्रभावीपणे नियंत्रित करू शकतात आणि गंभीर गुंतागुंतीचा धोका कमी करू शकतात.
मधुमेहाचा अधिक परिणाम कोणावर होतो: पुरुषांवर की महिलांवर?
मधुमेहातील लिंगाधारित फरक : मधुमेह ही एक आरोग्य समस्या आहे जी सध्या पुरुष, महिला, तरुण आणि वृद्ध अशा सर्वांना भेद न करता त्रास देते. महिलांच्या तुलनेत, मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या पुरुषांची संख्या जास्त आहे. मात्र, अनेक अभ्यासांमधून असं दिसून आलं आहे की महिलांमध्ये अधिक आरोग्यविषयक गुंतागुंतीचे मूळ कारण मधुमेहच आहे. मधुमेह महिलांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम करतो? चला, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विशिष्ट आरोग्य समस्यांबद्दल जाणून घेऊया!
नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, जागतिक स्तरावर, महिलांपेक्षा 17.7 दशलक्ष अधिक पुरुष मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. अहवालात असं नमूद केलं आहे की, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये प्रजनन घटकांमुळे हार्मोनल चढउतार आणि शारीरिक बदल अधिक प्रमाणात होतात. गर्भधारणेदरम्यान, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या चयापचय विकृती समोर येऊ शकतात, ज्यामुळे गर्भावस्थेतील मधुमेहाचं निदान होतं. अहवालात पुढे असं सूचित केलं आहे की, महिलांमध्ये नंतर टाईप 2 मधुमेह होण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा धोकादायक घटक असल्याचे दिसतं.
महिलांमध्ये मधुमेहाचं अधिक प्रमाण
तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, मधुमेहामुळे हृदयाशी संबंधित गुंतागुंतीचा धोकाही वाढतो. परिणामी, अनेक महिलांना हृदयविकाराचा झटका आणि संबंधित हृदय समस्यांमधून बरे होणे अधिक कठीण होते. याव्यतिरिक्त, ते असंही निदर्शनास आणून देतात की मधुमेहामुळे महिलांना मासिक पाळीतील अनियमितता, दृष्टीदोष, मूत्रपिंडाच्या समस्या आणि नैराश्य यांसारख्या गुंतागुंतीचा धोका अधिक असतो. RSSDI ने म्हटलं आहे की, मधुमेही पुरुषांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याचा धोका 50% जास्त असतो, तर महिलांमध्ये तो 150% जास्त असतो.
संसर्गाचा धोका - शंभरपैकी पन्नास महिलांना त्यांच्या आयुष्यात कधी ना कधी योनीमार्गाच्या किंवा मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा धोका असतो. मात्र, विविध अभ्यासांमधून असं दिसून आलं आहे की मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये या दोन्ही संसर्गांचा धोका लक्षणीयरीत्या जास्त असतो. तज्ञांच्या मते, रक्तातील ग्लुकोजची पातळी वाढल्यामुळे रक्ताभिसरण बिघडते आणि मूत्राशय पूर्णपणे रिकामे होत नाही; परिणामी, मूत्रमार्गात जिवाणूंच्या वाढीचा धोका वाढतो. याशिवाय, योनीमार्गात यीस्ट संसर्ग होण्याचा धोकाही जास्त असतो. म्हणून, अशा गुंतागुंती टाळण्यासाठी, सुरुवातीपासूनच रक्तातील ग्लुकोजच्या पातळीवर कठोर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
लैंगिक इच्छा कमी होते का? - मधुमेहामुळे रक्ताभिसरण कमी होणे, हार्मोनल चढउतार आणि मज्जातंतूंचे नुकसान (न्यूरोपॅथी) यांसारख्या गुंतागुंती निर्माण होऊ शकतात. तज्ञांच्या मते, या समस्यांचा व्यक्तीच्या लैंगिक जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, व्यक्तींना लैंगिक इच्छा कमी होणे, जवळीक साधण्यात रस कमी होणे आणि योनीमार्गात कोरडेपणा येणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे लैंगिक संबंधावेळी अस्वस्थता येऊ शकते. त्यामुळे, डॉक्टरांचा सल्ला आहे की, लैंगिक इच्छा कमी झाल्यास, मधुमेहाची तपासणी करून घेणे शहाणपणाचे ठरेल.
वंध्यत्वाच्या समस्या - तज्ञांच्या मते, रक्तातील साखरेची पातळी वाढलेली राहिल्यास, गर्भधारणा होणे एक कठीण आव्हान बनू शकते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या महिलांना गर्भवती झाल्यास अनेक धोके संभवतात, ज्यात मुदतपूर्व गर्भपात, बाळातील जन्मजात दोष, मुदतपूर्व प्रसूती आणि श्वसनासंबंधी गुंतागुंत यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, अशा व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली आपला मधुमेह नियंत्रणात आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, शक्यतो गर्भधारणेपूर्वीच हे करणे अधिक योग्य होते.
रजोनिवृत्तीदरम्यान - रजोनिवृत्तीच्या काळात, महिलांना अनेकदा उष्णतेच्या लाटा (हॉट फ्लॅशेस), मनःस्थितीतील बदल (मूड स्विंग्ज), निद्रानाश, तणाव आणि चिंता यांसारख्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. मात्र, ज्या महिलांना मधुमेह देखील आहे, त्यांच्यामध्ये या लक्षणांची तीव्रता लक्षणीयरीत्या वाढते. अभ्यासकांच्या मते, याचं कारण असं आहे की, रजोनिवृत्तीच्या काळात शरीरातील इस्ट्रोजेनची पातळी झपाट्याने कमी होते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेच्या पातळीत तीव्र चढ-उतार होतात. परिणामी, ते असा इशारा देतात की, रजोनिवृत्तीच्या सामान्य लक्षणांच्या वाढलेल्या तीव्रतेव्यतिरिक्त, योनीमार्गातील कोरडेपणा आणि नसा कमकुवत होणे यांसारख्या इतर गुंतागुंती देखील अधिक तीव्र होऊ शकतात.
