ETV Bharat / health-and-lifestyle

लहान मुलांमध्ये वाढतोय 'टाइप 2 मधुमेह'; आहारविषयक सवयी आणि जीवनशैली बदलत आहे मुलांचे आरोग्य

लहान मुलांमधील 'टाइप 2 मधुमेह' हा मुलांमधील शारीरिक हालचालींच्या अभावाचा परिणाम आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes) वाचा सौमिता भट्टाचार्जी आणि रितेश तांबोळी यांचा विशेष वृत्तांत...

ग्लुकोमीटर हातात घेतलेली मुलगी (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दीर्घकाळापासून, मधुमेह हा प्रामुख्याने प्रौढांना होणारा आजार मानला जात असे. परंतु आता हे विधान खरं राहिलेलं नाही. डॉक्टर आता लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण चिंताजनक रितीने वाढत असल्याचे पाहत आहेत. हा कल (trend) जगभरात दिसून येत आहे आणि भारतातही या आजाराचे निदान झालेल्या मुलांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचं आढळत आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes)

वाढत्या प्रमाणाचा हा कल डॉक्टरांसाठी चिंतेचा एक मोठा विषय बनला आहे. अनेक तज्ज्ञ आता हा प्रश्न विचारत आहेत की, असे का घडत आहे? अधिकाधिक मुलांच्या रक्तातील साखरेची पातळी (blood sugar levels) वाढलेली का दिसून येत आहे?

कोलकाता येथील ढाकुरियाच्या 'मनिपाल हॉस्पिटल्स'मधील अंतःस्राव तज्ज्ञ (Endocrinologist) डॉ सोहम तरफदार स्पष्ट करतात की, पूर्वी जेव्हा डॉक्टर लहान मुलांमधील मधुमेहाबद्दल बोलायचे, तेव्हा ते सहसा 'टाइप 1 मधुमेहा'चा संदर्भ देत असत. परंतु आज, लहान मुलांमध्ये 'टाइप 2 मधुमेहा'ची प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत. गेल्या एक-दोन दशकांमध्ये हा बदल विशेषतः ठळकपणे दिसून आला आहे. डॉ. तरफदार यांच्या मते, 'टाइप 2 मधुमेह'च्या रुग्णांची संख्या केवळ प्रौढांमध्येच नव्हे, तर किशोरवयीन मुलांमध्ये आणि अगदी लहान मुलांमध्येही वाढत आहे.

'टाइप 1 मधुमेहा'लाच 'ज्युवेनाईल मधुमेह' (Juvenile diabetes) असंही म्हटलं जातं; हा आजार साधारणपणे लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये बळावतो. या स्थितीमध्ये, शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती (immune system) चुकून स्वादुपिंडामधील (pancreas) 'बीटा पेशीं'वर हल्ला करते आणि त्यांचा नाश करते. या पेशी इन्सुलिन तयार करण्याचं कार्य करतात. एकदा या पेशींचे नुकसान झालं की, शरीर पुन्हा योग्य प्रकारे इन्सुलिन तयार करू शकत नाही. 'टाइप 1 मधुमेहा'मध्ये कौटुंबिक इतिहास किंवा अनुवंशिकतेची भूमिका सहसा कमी महत्त्वाची असते.

याउलट, 'टाइप 2 मधुमेह' मात्र वेगळा आहे. याचा संबंध अनुवंशिकता आणि जीवनशैली या दोन्ही गोष्टींशी जोडलेला आहे. डॉक्टरांच्या मते, लठ्ठपणा किंवा शरीरातील अतिरिक्त चरबी हे आजच्या काळात लहान मुलांमध्ये 'टाइप २ मधुमेह' होण्याच्या सर्वात मोठ्या कारणांपैकी एक बनले आहे. डॉ. अरुण केडिया (MD - मेडिसिन), जे संधिवातशास्त्र (Rheumatology) आणि कार्डिओडायबेटीसमध्ये विशेष रुची असलेले सल्लागार चिकित्सक आहेत, ते म्हणतात, "याचे मुख्य कारण म्हणजे जीवनशैलीत झालेला बदल. पूर्वीच्या काळी, कुटुंबांमध्ये अनेकदा चार ते सहा मुले असायची. ती एकत्र खेळायची, धावपळ करायची आणि घराबाहेर खूप वेळ घालवायची. मुले नियमितपणे मोकळ्या मैदानांवर आणि क्रीडांगणांवर खेळायची. आजकाल, मुलांना घराबाहेर खेळताना पाहणे दुर्मीळ झाले आहे. अनेक ठिकाणी तर क्रीडांगणेच नाहीशी होत आहेत. पालकही मुलांना अगदी लहान वयातच मोबाईल फोनच्या संपर्कात आणतात. भूतकाळात, मुलांचे मनोरंजन खेळ आणि मित्रांमधून व्हायचे. आज मात्र, ते प्रामुख्याने मोबाईल फोन आणि टीव्हीमधून होते. मुले आज एका 'डिजिटल विश्वात' लहानाची मोठी होत आहेत. परिणामी, शारीरिक हालचाली कमी होतात आणि शरीरातील चरबी हळूहळू वाढू लागते. कालांतराने, यामुळे मधुमेह होऊ शकतो. म्हणूनच, आता 14 ते 15 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांमध्येही 'टाइप 2 मधुमेह' (Type 2 diabetes) दिसून येत आहे."

'टाइप 2 मधुमेह' याची कारण काय आहे?

  • तज्ञांचे असे मानणे आहे की, मुलांच्या आहार आणि दैनंदिन दिनचर्येत झालेल्या मोठ्या बदलांमुळे मधुमेहाचे प्रमाण वाढत आहे.
  • आजची मुले पूर्वीच्या पिढ्यांच्या तुलनेत खूप जास्त 'फास्ट फूड', साखरयुक्त पदार्थ आणि तेलकट पदार्थ खात आहेत.
  • साखरयुक्त पेये आणि शीतपेये (Cold drinks) यांचे सेवनही आता खूपच सामान्य झाले आहे.
  • अनेक मुलांना आता अभ्यासाचा प्रचंड ताण आणि तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे अनेकदा मानसिक तणाव निर्माण होतो आणि त्यांना शारीरिक हालचालींसाठी खूपच कमी वेळ मिळतो.
  • मुले घराबाहेर खेळण्यापेक्षा, अभ्यास करण्यात, 'स्क्रीन' (मोबाईल/टीव्ही) वापरण्यात किंवा घराच्या आतच राहण्यात जास्त वेळ घालवतात.
  • मुलांमधील लठ्ठपणा वाढत आहे, ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका थेटपणे वाढतो.

ज्या मुलांच्या कुटुंबात मधुमेहाचा इतिहास आहे (अनुवंशिकता) किंवा ज्यांचे वजन वेगाने वाढत आहे, अशा मुलांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. नियमित आरोग्य तपासणी आणि जीवनशैलीत योग्य बदल केल्यास, अनेकदा मधुमेह टाळणे शक्य होते.

डॉ. तरफदार स्पष्ट करतात की, जेव्हा शरीरात अतिरिक्त चरबी जमा होते, तेव्हा 'इन्सुलिन' (Insulin) योग्यरित्या काम करू शकत नाही. या स्थितीला 'इन्सुलिन रेझिस्टन्स' (Insulin resistance) असे म्हणतात. जेव्हा 'इन्सुलिन रेझिस्टन्स' निर्माण होतो, तेव्हा शरीराला रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो; ज्यामुळे 'टाइप 2 मधुमेहा'चा धोका वाढतो. पोटाच्या भागात चरबी जमा होणे (पोटाची चरबी/Belly fat) आणि यकृतामध्ये (Liver) चरबी साठणे, ही भविष्यातील आरोग्य समस्यांची सुरुवातीची धोक्याची चिन्हे मानली जातात.

मुलांमधील 'टाइप 2 मधुमेह' रोखण्यासाठी पालक काय करू शकतात?

  • तुमच्या मुलाच्या आहारात साखर, गोड पदार्थ, शीतपेये आणि तळलेल्या पदार्थांचे प्रमाण कमी करा. भात, पोळी/चपाती आणि ब्रेड यांसारखे 'कार्बोहायड्रेट्स'चे (पिष्टमय पदार्थांचे) प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ, केवळ माफक प्रमाणात (नियंत्रित स्वरूपात) द्या. त्यांच्या आहारात फळे, भाज्या आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांचे प्रमाण वाढवा.
  • मुलांनी दररोज किमान 30 मिनिटे ते एक तास मैदानी खेळ, पोहणे, नृत्य किंवा व्यायाम यांसारख्या उपक्रमांमध्ये घालवला पाहिजे. ही दिनचर्या आठवड्यातून किमान पाच दिवस पाळावी.
  • लहानपणापासूनच जागृती निर्माण करणे आणि मुलांमध्ये निरोगी जीवनशैलीच्या सवयींना प्रोत्साहन देणे, हा वाढत्या आरोग्य समस्येला प्रतिबंध करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.

संदर्भ...

TAGGED:

TYPE 2 DIABETES CHILDREN
ETV BHARAT AGAINST DIABETES
टाइप 2 मधुमेह
मधुमेह
ETV BHARAT AGAINST DIABETES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.