मधुमेह प्रतिबंधासाठी एकात्मिक ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स औषधनिर्माण कार्याबद्दल युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिळवणाऱ्या प्रियांशु नेमा याची कहाणी
Published : April 30, 2026 at 7:50 AM IST
सागर – डॉ. हरिसिंग गौर विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठित 'औषधनिर्माणशास्त्र विभागात' (Department of Pharmaceutical Sciences) कार्यरत असलेल्या प्रियांशू नेमा याने, मधुमेहाच्या प्रतिबंधासाठी 'एकीकृत ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स' (Integrated Transcriptomics) आणि 'संगणकीय औषध शोध' (Computational Drug Discovery) यांवर केंद्रित संशोधन केलं आहे. या कार्यासाठी त्याला 'MPCST युवा वैज्ञानिक पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आलं आहे. या संशोधनामध्ये आधुनिक ट्रान्सक्रिप्टोमिक आणि संगणकीय तंत्रांच्या समन्वयातून मधुमेहाच्या उपचारांसाठी नवीन वैद्यकीय शक्यता विकसित करण्याचा समावेश आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
विशेषतः, मधुमेहाची मूळ कारणं ओळखण्यासाठी यामध्ये ट्रान्सक्रिप्टोमिक दृष्टिकोनाचा वापर केला जातो. म्हणजेच, शरीरात उपस्थित असलेले कोणते विशिष्ट घटक या आजाराच्या उद्भवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत, हे निश्चित केलं जातं. त्यानंतर, दुष्परिणाम (side effects) कमी करत मधुमेहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्वात प्रभावी धोरणे कोणती असतील, हे ठरवण्यासाठी संगणकीय तंत्रांचा वापर केला जातो. मधुमेहावरील सध्याच्या औषधांचे अनेकदा काही दुष्परिणाम दिसून येतात; हे प्रतिकूल परिणाम कमी करणे हेच या संशोधनाचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय, या संशोधनामुळे औषध विकासासाठी लागणारा वेळ आणि त्याशी संबंधित प्रयोगशाळेचा खर्च या दोन्हीमध्ये लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे; कारण संगणकीय तंत्रांमुळे उपलब्ध असलेल्या डेटाचा आणि संशोधन भांडारांचा (research repositories) वापर करणे शक्य होते. एकदा का मधुमेहाची मूळ कारणे ओळखली गेली, की ही संगणकीय साधने उपचारांच्या योग्य पद्धतींचा (treatment modalities) वेगाने शोध घेण्यास मदत करतात.
संशोधनासाठी प्रियांशूला 'युवा वैज्ञानिक पुरस्कार' - औषधनिर्माणशास्त्र विभागातील पीएच.डी. (Ph.D.) संशोधक असलेला प्रियांशू नेमा, सध्या भुवनेश्वर येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ लाईफ सायन्सेस'च्या जैवतंत्रज्ञान विभागात संशोधन करत आहे. मूळचा सागर जिल्ह्यातील 'देवरी' येथील रहिवासी असलेल्या प्रियांशू नेमाचे संगोपन त्याची आई रेखा नेमा यांनी केलं; आपल्या मुलानं एक वैज्ञानिक बनावं, अशी त्यांची मनापासून इच्छा होती. प्रियांशू अवघ्या सहा वर्षांचा असतानाच त्याच्या वडिलांचं अकाली निधन झालं; त्यानंतर त्याच्या आईनं एका खासगी शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करत त्याच्या शिक्षणाला आधार दिला आणि त्यामुळेच त्याला ही विशेष कामगिरी साध्य करणे शक्य झाले. या संशोधनाची दखल घेत, मध्य प्रदेश सरकारनं त्याला 'युवा वैज्ञानिक पुरस्कार' देऊन सन्मानित केलं आहे. मधुमेहाच्या उपचारांच्या क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण 'क्रांतिकारी संशोधन' (breakthrough) म्हणून त्याच्या या कार्याचे कौतुक केले जात आहे.
'एकीकृत ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स'द्वारे मधुमेहाची कारणे ओळखणे - प्रियांशू नेमाचे संशोधन मार्गदर्शक, प्रा. डॉ. सुशील कुमार काशव, याविषयी सांगतात, "आमचं हे संशोधन 'एकीकृत ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स'वर आधारित आहे; ज्याचा मूळ अर्थ असा की, आम्ही मानवी शरीरातील जनुकीय हालचालींचे (gene activity) विश्लेषण करतो आणि त्या समजून घेतो." ...विशेषतः, शरीरातील कोणती जनुके (genes) सक्रिय आहेत आणि कोणती जनुके निष्क्रिय आहेत, हे आम्ही तपासतो. यामुळे मधुमेहासारख्या आजारांमध्ये शरीरात होणाऱ्या मूळ अनियमितता उघड होतात. या माहितीला 'जीन डेटासेट' असे म्हणतात, जो असंख्य प्रयोग आणि जीन एक्सप्रेशन विश्लेषणातून मिळवलेल्या माहितीचा संग्रह असतो. त्यानंतर, आम्ही 'कॉम्प्युटेशनल दृष्टिकोन' वापरतो. म्हणजेच, आम्ही संगणकाच्या मदतीने संशोधन करतो. या प्रक्रियेमध्ये आजारास कारणीभूत असलेल्या विशिष्ट प्रथिनांना ओळखणे समाविष्ट आहे, ज्यांची उदाहरणे म्हणजे MMP9 आणि CCR5, जे शरीरातील दाह वाढवण्यासाठी ओळखले जातात. प्रथिने सोप्या भाषेत समजून घ्यायची झाल्यास, ती मूलतः शरीरात लहान यंत्रांप्रमाणे कार्य करतात आणि प्रत्येक यंत्र वेगवेगळी कार्ये करते. जर एखादे विशिष्ट प्रथिन नीट काम करत नसेल, तर आम्ही त्याला निष्प्रभ करू शकणाऱ्या संयुगांचा शोध घेतो; या संयुगांना 'इनहिबिटर' (प्रतिबंधक) म्हणून ओळखले जाते.
LBDD द्वारे मधुमेहविरोधी संयुगांची रचना करणे - येथेच 'लिगँड-बेस्ड ड्रग डिझाइन' (LBDD) दृष्टिकोन उपयोगी पडतो. यामध्ये पूर्वी ज्ञात असलेल्या संयुगांचे विश्लेषण करून नवीन आणि उत्कृष्ट संयुगे तयार करण्यासाठी संगणकाचा वापर केला जातो. ही मधुमेहविरोधी संयुगे आहेत, म्हणजेच, मधुमेह नियंत्रित करण्यास मदत करणारे रासायनिक पदार्थ. सर्वात प्रभावी कोणते असेल हे ठरवण्यासाठी आम्ही या संयुगांच्या रासायनिक संरचनांचे सविस्तर विश्लेषण करतो. याव्यतिरिक्त, आम्ही आमचे संशोधन GPR119 नावाच्या एका विशिष्ट प्रथिनावर केंद्रित करतो. हे प्रथिन इन्सुलिनच्या निर्मितीस मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. जेव्हा आम्ही या प्रथिनाला सक्रिय करण्यास सक्षम असलेली संयुगे (ज्यांना ॲगोनिस्ट म्हणतात) तयार करतो, तेव्हा ती स्वादुपिंडात असलेल्या आणि इन्सुलिन तयार करणाऱ्या बीटा पेशींना उत्तेजित करतात, ज्यामुळे स्रावित होणाऱ्या इन्सुलिनचे प्रमाण वाढते. हे साध्य करण्यासाठी, आम्ही CoMFA आणि CoMSIA सारख्या संगणकीय तंत्रांचा वापर करतो, जे सर्वोत्तम औषध उमेदवारांच्या निर्मितीस मदत करण्यासाठी संयुगांच्या त्रिमितीय (3D) संरचनांचे विश्लेषण करतात.
दाह कमी करणे आणखी एक संशोधनाचे उद्दिष्ट - या प्रक्रियेचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट दाह कमी करणे हे आहे, कारण वाढलेली दाह पातळी मधुमेहाचे वैशिष्ट्य आहे आणि ती रोगाची तीव्रता वाढवते. याव्यतिरिक्त, आम्ही रोगाचे मूळ कारण ओळखण्यासाठी आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी पेशीय चयापचय (पेशींमधील ऊर्जा निर्मितीची प्रक्रिया) आणि पेशीय ॲपोप्टोसिस (पेशींचा मृत्यू) यामागील मूळ कारणांचा अभ्यास करतो. शेवटी, संगणकीय पद्धतीने तयार केलेली संयुगे प्रयोगशाळेत संश्लेषित केली जातात आणि त्यांची कठोर प्रायोगिक चाचणी केली जाते. जर ही संयुगे अपेक्षेप्रमाणे कार्य करत असतील, तर ती एक नवीन आणि अत्यंत प्रभावी उपचार पद्धती ठरू शकतात. या संकल्पनेचा आधार घेत, आमचे कार्य आता "प्रिसिजन मेडिसिन" (Precision Medicine) या क्षेत्राकडेही विस्तारत आहे, ही अशी एक उपचार पद्धती आहे, जिथे प्रत्येक रुग्णाच्या विशिष्ट गरजांनुसार उपचार तयार केले जातात; ज्यामुळे उपचारांची परिणामकारकता अधिक वाढते.
