जीवनशैलीतील बदलांमुळे मधुमेहसारख्या आजारांवर मिळवता येतो विजय - डॉ उमेश चंद्र पंत यांची कहाणी
मधुमेह आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सायकल चालवण्याची मोहीम कशी उपयगी पडते याचा प्रत्य डॉ. उमेश चंद्र पंत यांना आलाय. पाहूयात त्यांची गोष्ट.. #ETVBharatAgainstDiabetes
Published : April 29, 2026 at 6:18 AM IST
नवी दिल्ली/गाझियाबाद : नवी दिल्लीला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद शहरातून एक अत्यंत प्रेरणादायी कहाणी समोर आली आहे. या कहाणीने हे सिद्ध केलं आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने मनाशी पक्कं ठरवलं, तर जीवनशैलीतील अगदी छोटे बदलही मोठ्या आजारांवर मात करण्यास मदत करू शकतात. ही कहाणी आहे डॉ उमेश चंद्र पंत या होमिओपॅथिक डॉक्टरांची; ज्यांनी 'सायकलिंग'लाच आपलं 'औषध' मानून केवळ आपली वाढती रक्तातील साखरेची पातळी (blood sugar levels) नियंत्रणात आणली नाही, तर इतर हजारो लोकांसाठीही ते एक प्रेरणास्रोत बनले. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
नोव्हेंबर 2024 मध्ये डॉ उमेश चंद्र यांना 'प्री-डायबेटिक' असल्याचे निदान - ही घटना नोव्हेंबर 2024 मधील आहे. एका नियमित आरोग्य तपासणीदरम्यान, जेव्हा डॉ उमेश चंद्र यांनी आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी तपासून घेतली, तेव्हा त्याचे निष्कर्ष चिंताजनक होते. अहवालातून असं समोर आलं की, ते 'प्री-डायबेटिक' (मधुमेहाच्या पूर्व-स्थितीत) अवस्थेत पोहोचले होते. ही अशी स्थिती आहे जिथे व्यक्तीच्या रक्तातील साखरेची पातळी सामान्यपेक्षा जास्त असते; आणि जर वेळीच योग्य खबरदारी घेतली नाही, तर या स्थितीचं रुपांतर 'टाइप 2 मधुमेह'मध्ये होऊ शकतं.
गाझियाबाद ते दिल्लीच्या इंडिया गेटपर्यंतचा 70 किलोमीटरचा सायकल प्रवास - डॉ उमेश चंद्र पंत यापूर्वीही हलके-फुलके आणि केवळ विरंगुळ्यासाठी सायकलिंग करत असत; परंतु आपण 'प्री-डायबेटिक' असल्याचं समजताच, त्यांनी सायकलिंगला आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनवलं. आधी ते दररोज केवळ 1 ते 2 किलोमीटर सायकल चालवत असत, पण आता त्यांनी हे अंतर वाढवून दररोज 5 ते 10 किलोमीटरपर्यंत नेलं. शिवाय, आठवड्यातून एकदा त्यांनी आपल्या दिनचर्येत लांब पल्ल्याच्या सायकल प्रवासाचाही समावेश केला. ते गाझियाबादपासून थेट दिल्लीच्या इंडिया गेटपर्यंत सायकल चालवत जात असत; हा प्रवास साधारणपणे 70 किलोमीटरचा होता. हा प्रवास केवळ शारीरिकदृष्ट्याच आव्हानात्मक नव्हता, तर तो त्यांच्या मानसिक कणखरपणाचीही एक खरी कसोटी ठरला.
शिस्त, कठोर परिश्रम आणि प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर मिळवलं नियंत्रण - सलग तीन महिने नियमित सायकलिंग केल्यानंतर, डॉ उमेश चंद्र पंत यांना आपल्या शरीरात बदल जाणवू लागले. त्यांची ऊर्जा पातळी वाढली आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू कमी होऊ लागली. अवघ्या सहा महिन्यांच्या आतच, डॉ उमेश यांची रक्तातील साखरेची पातळी पुन्हा पूर्णपणे सामान्य पातळीवर आली. त्यांच्यासाठी ही घटना एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नव्हती; तरीही, डॉ उमेश यांना हे पक्कं ठाऊक होतं की हा काही चमत्कार नव्हता, तर ती शिस्त, कठोर परिश्रम आणि अढळ इच्छाशक्तीचाच थेट परिणाम होता.
आठवड्याला 120 किलोमीटरहून अधिक सायकल चालवण्याची मोहीम - एखादे विशिष्ट ध्येय साध्य केल्यानंतर लोक अनेकदा आपल्या सवयींमध्ये शिथिलता आणतात. मात्र, डॉ उमेश चंद्र पंत यांनी तसं केलं नाही. डॉ. उमेश यांनी आपली शिस्त कायम राखली आणि सायकल चालवण्याला आपल्या दैनंदिन दिनचर्येचा एक अविभाज्य भाग बनवलं. डॉ उमेश आता दर आठवड्याला 120 किलोमीटरहून अधिक सायकल चालवतात. ते नियमितपणे सहा दिवसांत मिळून साधारणपणे 50 किलोमीटरचे अंतर कापतात. शिवाय, दर शनिवारी ते आपल्या सहकाऱ्यांसोबत गाझियाबादपासून इंडिया गेटपर्यंत सायकलने प्रवास करतात आणि हा मार्ग साधारणपणे चार तासांत पूर्ण करतात.
सायकल चालवण्यामुळे मानसिक सामर्थ्यही वाढते - डॉ उमेश चंद्र पंत यांचा असा विश्वास आहे की, या सरावामुळे केवळ त्यांची शारीरिक तंदुरुस्तीच टिकून राहत नाही, तर त्यांना मानसिकदृष्ट्याही बळकटी मिळते. डॉ उमेश यांचं म्हणणं आहे की, सायकल चालवणे ही गोष्ट आता केवळ वैयक्तिक आरोग्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यांनी सायकल चालवण्याबाबत जागृती निर्माण करण्याच्या कार्याला एका 'वैयक्तिक मोहिमे'चे स्वरूप दिलं आहे आणि आता ते लोकांना सायकल चालवण्याचे फायदे समजावून सांगण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत. सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांद्वारे, ते लोकांना तंदुरुस्त राहण्याचे साधन म्हणून सायकल चालवण्यास प्रेरित करतात.
सायकल प्रवासांची आध्यात्मिक तीर्थयात्रांशी सांगड - डॉ उमेश चंद्र पंत यांचे सायकल चालवण्याशी असलेले नाते काळाच्या ओघात अधिकच दृढ झाले आहे. त्यांनी आता आपल्या सायकल प्रवासांची सांगड आध्यात्मिक तीर्थयात्रांशी घातली आहे. प्रयागराज येथील महाकुंभ मेळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांनी सायकलने प्रवास केला, तसंच हरिद्वारची 'कांवर यात्रा' देखील त्यांनी आपल्या सायकलवरूनच पूर्ण केली. या प्रवासांमध्ये त्यांची मुलगी त्यांच्यासोबत होती. आपल्या प्रवासादरम्यान, डॉ उमेश लोकांशी संवाद साधतात, सायकल चालवण्याचे फायदे समजावून सांगतात आणि त्यांना निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करतात. डॉ उमेश यांचे उद्दिष्ट केवळ स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यापुरते मर्यादित नाही; तर संपूर्ण समाजालाच निरोगी बनवणे हे त्यांचे अंतिम ध्येय आहे.
नियमित सायकल चालवण्यामुळे तणाव कमी होतो - डॉ उमेश चंद्र पंत यांच्या मते, नियमित सायकल चालवण्यामुळे तणाव कमी होण्यास मदत होते. यामुळे मन शांत होते आणि सकारात्मक ऊर्जेचा संचार होतो. उमेश सांगतात की, जेव्हा त्यांनी प्रयागराज महाकुंभ आणि हरिद्वारच्या कांवर यात्रेचा प्रवास केला, तेव्हा तो अनुभव त्यांना एखाद्या गहन ध्यानाच्या सत्रापेक्षा कमी गहन वाटला नाही. या तीर्थयात्रांच्या दरम्यान, त्यांनी हजारो लोकांशी सायकल चालवण्याच्या फायद्यांविषयी चर्चा केली आणि त्यांना सायकल चालवण्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनात समावेश करण्याचे आवाहन केले.
हेही वाचा...
- मधुमेहाचा वाढता उद्रेक : भारत एका वाढत्या जागतिक संकटाच्या केंद्रस्थानी, डॉ संजय रेड्डी यांची खास मुलाखत
- मधुमेह खरोखरच बरा होऊ शकतो का? की तो बरा करणे हे दीर्घकालीन व्यवस्थापनाचेच एक नवीन नाव आहे?
- स्त्रियांमधील टाईप २ मधुमेह : आरोग्याचे धोके, कारणे आणि सुरक्षित राहण्याचे उपाय
- संतुलित आहारच मधुमेह नियंत्रणाची गुरुकिल्ली; मधुमेह रुग्णांसाठी 'मिलेट्स' ठरतात फायदेशीर