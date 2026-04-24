राजस्थानच्या गावांनाही मधुमेहाचा विळखा? डॉ. राकेश पारिख यांनी दिला धोक्याचा इशारा

बदलती जीवनशैली आणि ताणतणावामुळं राजस्थानच्या ग्रामीण भागात मधुमेहाचा प्रसार वेगानं होत आहे. #ETVBharatAgainstDiabetes डॉ राकेश पारिख यांनी वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

राजस्थानच्या गावांनाही मधुमेहाचा विळखा!
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 8:34 AM IST

Updated : April 24, 2026 at 8:41 AM IST

जयपूर : गेल्या काही वर्षांत मधुमेह हा एक झपाट्यानं वाढणारा आजार म्हणून समोर आला आहे. पूर्वी शहरी जीवनशैलीशी संबंधित असलेला हा आजार आता राजस्थानच्या गावांमध्ये वेगानं पसरत आहे. राज्यातील एक प्रसिद्ध मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. राकेश पारिख यांच्या मते, भारतातील मधुमेहातील या जलद वाढीमागं प्रामुख्यानं बदलती जीवनशैली, असंतुलित खाण्याच्या सवयी, वाढलेला ताण आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव ही कारणं आहेत. गेल्या काही वर्षांत राजस्थानमध्येही मधुमेह रुग्णांच्या संख्येत वाढ दिसून आली आहे.

कमी वयात वाढतय आजारांचं प्रमाण : "पूर्वी मधुमेहाचे रुग्ण शहरांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळत होते. पण आता ग्रामीण भागातही रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. ग्रामीण भागात जनजागृती आणि तपासणीच्या अभावामुळं या आजाराचं निदान अनेकदा उशिरा होतं. पूर्वी हा आजार सुमारे 50 वर्षे वयाच्या रुग्णांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळत होता. पण आता 25-35 वयोगटातील तरुणांमध्येही मधुमेहाचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येत आहे. लठ्ठपणा हे मधुमेहाचं एकमेव कारण नाही. आनुवंशिकता, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि इन्सुलिन प्रतिरोध यांसारख्या घटकांमुळं बारीक लोकसुद्धा मधुमेहाचे बळी ठरत आहेत. दक्षिण भारताच्या तुलनेत राजस्थानमध्ये तूप आणि मिठाईचा वापर जास्त होतो. जर यांचं सेवन प्रमाणात केलं नाही, तर मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो, ," अशी माहिती डॉ. पारिख यांनी दिली.

शहरीकरणाचा परिणाम : "वेगवान शहरीकरणामुळं लोकांच्या दैनंदिन दिनचर्या बदलल्या आहेत. चालणं कमी झालं आहे, बाहेरचं खाणं आणि बैठं काम वाढलं आहे. यामुळं मधुमेहाचा धोका निर्माण झाला आहे. याशिवाय, पॅक केलेलं अन्न, कमी झालेली शारीरिक हालचाल आणि मोबाईल फोनचा वाढता वापर ग्रामीण भागातील मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होण्यास हातभार लावत आहे," असं डॉ. पारिख यांनी सांगितलं.

चुकीची जीवनशैली हे सर्वात मोठं कारण : "जेव्हा उपचारासाठी रुग्णांशी बोलतो तेव्हा लक्षात येतं की बहुतेकांची जीवनशैली चुकीची असते. रात्री उशिरापर्यंत जागं राहणं, जंक फूड खाणं, व्यायामाचा अभाव आणि तणाव यांसारख्या सवयी रुग्णांमध्ये सामान्यपणे आढळतात. त्यामुळं राजस्थानसारख्या उष्ण आणि कोरड्या हवामानाच्या प्रदेशात लोकांनी पुरेसं पाणी पिणं, हलका आहार घेणं आणि नियमित व्यायाम करणं महत्त्वाचं आहे," असं डॉ. पारिख यांनी सांगितलं.

तपासणीचा अभाव चिंतेची बाब : "राजस्थानमध्ये नियमित आरोग्य तपासणीचं प्रमाण अजूनही कमी आहे. रक्तातील साखरेची नियमित तपासणी केल्यास आजार सुरुवातीच्या टप्प्यातच ओळखण्यास मदत होऊ शकते. मधुमेहाचा थेट संबंध हृदयरोग, मूत्रपिंड निकामी होणं आणि डोळ्यांच्या समस्यांशी निगडीत आहे. जर त्यावर दीर्घकाळ नियंत्रण ठेवलं नाही, तर तो गंभीर रूप धारण करू शकतो, अशी माहिती डॉ. पारिख यांनी दिली.

नवीन तंत्रज्ञानामुळं सोपं नियंत्रण : "गेल्या काही वर्षांत मधुमेहाच्या उपचारात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. कंटीन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग (CGM) सारखं तंत्रज्ञान रुग्णांना त्यांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यास मदत करत आहे. रुग्ण त्यांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीवर सतत लक्ष ठेवू शकतात. शिवाय, आता प्रगत औषधांद्वारे मधुमेहावर नियंत्रण मिळवता येते, असं डॉ. पारिख यांनी सांगितलं.

मधुमेह प्रतिबंधात सरकार, शाळा आणि कार्यस्थळांची महत्त्वाची भूमिका : "देशात झपाट्यानं वाढणाऱ्या मधुमेहाच्या रुग्णसंख्येला आळा घालण्यासाठी सरकार, शाळा आणि कार्यस्थळांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची झाली आहे. सरकार जनजागृती मोहीम, आरोग्यदायी आहार धोरणं आणि नियमित आरोग्य तपासणी राबवू शकते. शाळा मुलांना संतुलित आहार आणि शारीरिक हालचालींबद्दल शिक्षित करू शकतात. कार्यस्थळांनी देखील फिटनेस कार्यक्रम, आरोग्यदायी कॅफेटेरिया आणि तणाव व्यवस्थापन उपक्रमांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. या जीवनशैलीजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण केवळ सामूहिक प्रयत्नांतूनच शक्य आहे," अशी माहिती डॉ. पारिख यांनी दिली.

मधुमेह रुग्णांनी साखर पूर्णपणे सोडावी का? : "मधुमेह रुग्णांनी साखर पूर्णपणे सोडणं आवश्यक नसलं तरी, साखरेच्या सेवनावर काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अतिरिक्त साखरेमुळं रक्तातील ग्लुकोजची पातळी झपाट्यानं वाढते. त्यामुळं गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. यामुळं रुग्णांना मिठाई, गोड पेये आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. नैसर्गिक साखर असलेली फळं मर्यादित प्रमाणात खाल्ली जाऊ शकतात. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधोपचार घेणं हे मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्याचे सर्वोत्तम मार्ग मानले जातात," असं डॉ. पारिख यांनी सांगितलं.

बारीक लोकांनाही मधुमेह का होतोय? : "मधुमेह हा सहसा लठ्ठपणाशी संबंधित आजार मानला जातो. पण आता बारीक लोकांनाही त्याचा धोका वाढत आहे. याची मुख्य कारणं म्हणजे आनुवंशिकता, चुकीचा आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि ताणतणाव. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, शरीर इन्सुलिन योग्यरित्या तयार करू शकत नाही किंवा वापरू शकत नाही. त्यामुळं रक्तातील साखरेचं प्रमाण वाढतं. केवळ वजनच नाही, तर जीवनशैली आणि नियमित आरोग्य तपासणी देखील हा आजार टाळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात," अशी माहिती डॉ. पारिख यांनी दिली.

रुग्णांमध्ये कोणत्या जीवनशैलीच्या सवयींमुळं मधुमेह होण्याची शक्यता सर्वाधिक? : क्लिनिकमध्ये येणाऱ्या बहुतेक मधुमेही रुग्णांमध्ये काही विशिष्ट जीवनशैलीच्या सवयी आढळतात. यामुळं हा आजार वाढतो. यामध्ये शारीरिक हालचालींचा अभाव, जंक फूड आणि साखरयुक्त पेयांचं अतिसेवन, अनियमित झोप आणि सततचा ताण यांचा समावेश आहे. दीर्घकाळ बसून राहणं हे देखील एक प्रमुख कारण आहे. या सवयींमुळं शरीरातील इन्सुलिनच्या निर्मितीवर परिणाम होतो, असं डॉ. पारिख यांनी सांगितलं.

उष्ण, कोरड्या हवामानात मधुमेह टाळण्यासाठी आवश्यक बदल : "राजस्थानसारख्या उष्ण आणि कोरड्या राज्यात मधुमेह टाळण्यासाठी विशिष्ट जीवनशैलीत बदल करणं आवश्यक आहे. पुरेसं पाणी पिणं, शरीरातील पाण्याची कमतरता टाळणं आणि संतुलित आहार घेणं महत्त्वाचं आहे. अति तळलेलं आणि गोड पदार्थ टाळावेत. उष्ण उन्हाळ्यात सकाळी किंवा संध्याकाळी नियमित व्यायाम करणं सर्वोत्तम आहे. आपल्या आहारात बाजरी आणि ज्वारीसारख्या तृणधान्यांचा समावेश करणं देखील फायदेशीर आहे. रक्तातील साखरेची नियमित तपासणी आणि पुरेशी झोप देखील मधुमेह नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात," असं डॉ. पारिख यांनी सांगितलं.

राजस्थानचा पारंपरिक आहार आणि मधुमेहाचा वाढता धोका : "राजस्थानच्या पारंपरिक आहारात तूप आणि साखरेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. या घटकांपासून बनवलेल्या मिठाईंमुळं मधुमेहाचा धोका वाढतो. तूप आणि साखरेचं अतिसेवन केल्यानं शरीरातील कॅलरीज आणि चरबी वाढते. यामुळं इन्सुलिन प्रतिरोध निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः, चुरमा, घेवर, मालपुआ आणि इतर मिठाईंच्या नियमित सेवनानं रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्यानं वाढू शकते. मात्र, हे पदार्थ पूर्णपणे टाळणं आवश्यक नाही. उलट, त्यांचं माफक प्रमाणात सेवन करणं अधिक महत्त्वाचं आहे," अशी माहिती डॉ. पारिख यांनी दिली.

मधुमेहाचा हृदयरोग, मूत्रपिंड आणि डोळ्यांच्या समस्यांशी किती संबंध? : मधुमेहाचे परिणाम केवळ रक्तातील साखरेपुरते मर्यादित नाहीत. त्याचा हृदय, मूत्रपिंड आणि डोळ्यांवरही गंभीर परिणाम होतो. दीर्घकाळ वाढलेली साखरेची पातळी रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवते. यामुळ हृदयरोग होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. मूत्रपिंडाला झालेल्या नुकसानीमुळं मूत्रपिंडं निकामी होण्याचा धोका वाढतो. डोळ्यांच्या नुकसानीमुळं डायबेटिक रेटिनोपॅथी होऊ शकते. यामुळं दृष्टी कमकुवत होऊ शकते किंवा पूर्णपणे नष्टही होऊ शकते," असं डॉ. पारिख यांनी सांगितलं.

