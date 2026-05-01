मधुमेह नियंत्रणासाठी मल्टीग्रेन पीठ एक उत्तम पर्याय, पाहा मुख्य घटक; मधुमेहींसाठी विशेषत्वाने तयार केलेला अचूक आहार
मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यात आहाराची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. मिश्र धान्यांचे पीठ (Multigrain flour) हा एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
Published : May 1, 2026 at 6:21 AM IST
जयपूर/कोलकाता : संपूर्ण भारतात मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. मधुमेह हा आता केवळ वृद्धांपुरता मर्यादित राहिलेला आजार नाही; तर तो आता तरुणांनाही मोठ्या प्रमाणावर ग्रासत आहे. बदलती जीवनशैली, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव आणि शारीरिक हालचालींमधील घट यामुळे या समस्येचं रुपांतर एका व्यापक सामाजिक संकटात झालं आहे. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचं दिसून येतं.(#ETVBharatAgainstDiabetes)
भारतात सध्या 7 कोटी 70 लाखांहून अधिक लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत, तर सुमारे 2 कोटी 50 लाख लोक 'प्री-डायबेटिक' (मधुमेहपूर्व) अवस्थेत आहेत. याचा अर्थ असा की, भविष्यात त्यांना हा आजार होण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक लोकांना आपल्याला मधुमेह झाला आहे, याची पुसटशीही कल्पना नसते.
जागतिक स्तरावर पाहता, ही परिस्थिती आणखीच गंभीर असल्याचं दिसून येतं. अलीकडील आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांनुसार, जगभरात 80 कोटींहून अधिक लोक मधुमेहाने बाधित आहेत आणि गेल्या 30 वर्षांत हा आकडा जवळपास दुप्पट झाला आहे. मधुमेहाचा प्रतिबंध करण्यासाठी बाजारात विविध औषधे उपलब्ध असली, तरी योग्य आहार निवडीद्वारे या आजारावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येते, यावर वैद्यकीय तज्ज्ञ भर देतात.
मधुमेहासारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांच्या (Lifestyle diseases) संदर्भात, आहाराची भूमिका सर्वात निर्णायक असते. या दृष्टीने पाहता, मिश्र धान्यांचे पीठ हा एक उत्तम आणि अधिक आरोग्यदायी पर्याय म्हणून समोर येत आहे. हे पीठ केवळ रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करत नाही, तर शरीराला आवश्यक पोषकतत्त्वेही पुरवते.
मल्टीग्रेन एक उत्तम पर्याय - यामध्ये सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध प्रकारच्या मिश्र धान्यांच्या पिठांचा समावेश होतो; विशेषतः, पिठाची निवड करताना लोक आता पारंपरिक गव्हाच्या पिठापलीकडे जाऊन मिश्र धान्यांच्या पर्यायांना अधिक पसंती देत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हे पीठ एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकते; कारण यामध्ये विविध धान्यांचे संतुलित मिश्रण असते, जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते.
मिश्र धान्यांचे पीठ म्हणजे काय? - जयपूरमध्ये या विशेष पिठाचे उत्पादन करणारे अंकित आचार्य स्पष्ट करतात की, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची धान्ये एकत्र मिसळून 'मिश्र धान्यांचे पीठ' तयार केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने गव्हाऐवजी बार्ली (जव), बाजरी, ज्वारी, हरभरा, नाचणी (रागी) आणि विविध प्रकारच्या डाळी यांसारख्या धान्यांचा वापर केला जातो. प्रत्येक धान आपल्या विशिष्ट पोषणमूल्यांमुळे शरीराला वेगवेगळे फायदे मिळवून देते. मिश्र-धान्याच्या पिठाचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' (GI) हा नेहमीच्या गव्हाच्या पिठापेक्षा कमी असतो. परिणामी, जेवणानंतर रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढणे यामुळे रोखले जाते आणि शरीराची इन्सुलिनची गरज कमी होते. हे पीठ तंतुमय पदार्थांनी (फायबरने) समृद्ध असते.
योग्य प्रमाणात मिश्रण करणे गरजेचे - मिश्र-धान्याचे पीठ हे विविध धान्यांच्या मिश्रणातून तयार होते. अंकित आचार्य यांवर भर देतात की, हे पीठ तयार करताना त्यातील घटक योग्य प्रमाणात मिसळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिवाय, हे पीठ तयार करताना सर्व धान्ये कमी तापमानावर दळून घेतली जातात. अलीकडच्या काही वर्षांत, या पिठाची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे; विशेषतः मधुमेही रुग्ण या पिठाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. मिश्र-धान्याचे पीठ हे मधुमेह व्यवस्थापनाचा एक प्रभावी घटक असले, तरी त्याचा स्वीकार एका संतुलित जीवनशैलीचाच एक भाग म्हणून केला पाहिजे. नियमित व्यायाम, तणाव व्यवस्थापन आणि पुरेशी झोप या गोष्टीही तितक्याच आवश्यक आहेत.
कोलकाता - मधुमेह नियंत्रणासाठीच्या वैद्यकीय पद्धतींमध्ये विशेषतः आहाराच्या सवयींसंदर्भात बदल होत आहे. तज्ज्ञ आता सर्वांसाठी एकसारख्या, सर्वसाधारण आहार तक्त्यांवर अवलंबून राहत नाहीत. त्याऐवजी, प्रत्येक रुग्णाची विशिष्ट शरीररचना, जीवनशैली आणि वैज्ञानिक विश्लेषणाच्या आधारावर वैयक्तिकृत किंवा 'अचूकतेवर आधारित' आहार तयार केला जात आहे. हे क्लिनिकल डायटिशियन अरित्रा खान यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणतात, "एकच, विशिष्ट असा 'मधुमेहाचा आहार' अस्तित्वात नाही." पूर्वी, आम्ही देत असलेल्या आहारासंबंधीच्या शिफारसी अनेकदा समजुती किंवा प्रस्थापित सवयींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असत. त्या काळात, अंधश्रद्धा किंवा सामान्य गैरसमज हे वैद्यकीय उपचारांचा अविभाज्य भाग बनले होते. त्यानंतर, विशिष्ट कॅलरींच्या संख्येवर आधारित आहार तक्ते सादर केले गेले; रुग्णांना नियमितपणे 1200, 1500, किंवा 1600 किलोकॅलरीच्या प्रमाणित योजना लिहून दिल्या जात असत. मात्र, काळानुसार, त्या पद्धतीतही बदल झाला आहे. वैद्यकीय उपचारांमध्ये आता 'पुराव्यावर आधारित आहार पद्धतीं'वर लक्षणीय भर दिला जातो." अरित्रा खान यांच्या मते, "मधुमेहावरील उपचार आता आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित झालेल्या निष्कर्षांनुसार केले जात आहेत. आम्ही हे एक पाऊल पुढे टाकले आहे आणि सध्या 'अचूकतेवर आधारित उपचारात्मक आहार पद्धतीं'च्या चौकटीत काम करत आहोत. या दृष्टिकोनानुसार, जरी अनेक व्यक्तींना एकच आजार असला तरी, त्या प्रत्येकासाठी एक वेगळा आहार लिहून दिला जातो. चार वेगवेगळ्या लोकांना मधुमेह असू शकतो, तरीही त्यांच्या संबंधित आहार योजना चार वेगवेगळ्या प्रकारे भिन्न असतील."
ते पुढे म्हणतात, "रुग्णाची शारीरिक मोजमापे, जैवरासायनिक अहवाल, आहाराच्या सवयी, अन्न-औषध यांच्यातील संभाव्य आंतरक्रिया आणि त्यांची अनुवांशिक, संप्रेरकीय रचना (जेनेटिक आणि हार्मोनल प्रोफाइल) यांचाही आता विचार केला जात आहे. रुग्णाचा आहार ठरवण्यात त्याच्या व्यवसायाचे स्वरूप देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. आम्ही सामान्यतः शारीरिक हालचालींच्या पातळ्यांचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करतो: बैठे, मध्यम आणि जास्त. बैठे जीवनशैली असलेल्या व्यक्तींना म्हणजेच, जे डेस्कवर बसून काम करतात कमी कॅलरीची आवश्यकता असते. कोविड-नंतरच्या काळात, 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घरातून काम) करण्याच्या पद्धतींच्या वाढत्या प्रमाणामुळे या लोकसंख्येच्या संख्येत वाढ झाली आहे, परिणामी लठ्ठपणाचा धोकाही वाढला आहे."
याउलट, ज्या व्यक्तींच्या कामासाठी त्यांना सतत घराबाहेर फिरावे लागते, जसे की पत्रकार, पोलीस अधिकारी किंवा क्षेत्रीय कर्मचारी, त्या 'मध्यम शारीरिक हालचाल' या गटात मोडतात. या व्यक्तींसाठी, किंचित जास्त कॅलरीची आवश्यकता असते; याव्यतिरिक्त, पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जे लोक जड शारीरिक श्रम करतात, त्यांना कॅलरीजची सर्वाधिक गरज असते. "जे लोक हाताने काम करतात, जसे की रिक्षाचालक आणि बांधकाम कामगार, त्यांना ऊर्जेची गरज लक्षणीयरीत्या जास्त असते," असं आहारतज्ज्ञ नमूद करतात आणि पुढे सांगतात की, त्यामुळे त्यांचे आहाराचे तक्ते पूर्णपणे वेगळे असले पाहिजेत.
त्यांनी प्री-डायबिटीजबाबत एक सावधगिरीचा इशाराही दिला. या स्थितीला "रिमिशन स्टेज" (रोगमुक्तीचा टप्पा) म्हटले जाते. योग्य आहार आणि जीवनशैलीचे पालन केल्यास मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे शक्य आहे. उपाशीपोटी रक्तातील साखरेची पातळी साधारणपणे 70 ते 110 mg/dL या सामान्य मर्यादेत असते, तर 110 ते 125 mg/dL दरम्यानची पातळी प्री-डायबिटीज म्हणून वर्गीकृत केली जाते. या टप्प्यावर, वैद्यकीय व्यावसायिक केवळ औषधांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आहाराचे नियमन आणि जीवनशैलीतील बदलांवर भर देतात.
मधुमेहाशी संबंधित धोक्यांबद्दल, अरित्रा खान एक स्पष्ट संदेश देतात : "हा एक चयापचय विकार आहे, जो अनियंत्रित राहिल्यास शरीरातील जवळजवळ प्रत्येक अवयवावर परिणाम करतो." ते स्पष्ट करतात की, जर ही स्थिती दीर्घकाळ नियंत्रणात राहिली नाही, तर त्यामुळे डोळे, मूत्रपिंडे, मज्जासंस्था आणि हृदयावर परिणाम करणाऱ्या गुंतागुंती निर्माण होऊ शकतात. त्यांच्या शब्दांत, "केवळ औषधोपचार घेणे अपुरे आहे, जसे केवळ व्यायामावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्याची गुरुकिल्ली आहार, व्यायाम आणि वैद्यकीय उपचार यांच्या सुसंवादी संयोजनात आहे." तज्ञांच्या मते, ‘सर्वांसाठी एकच उपाय’ हा दृष्टिकोन आता कालबाह्य झाला आहे; त्याऐवजी, प्रत्येकाच्या गरजेनुसार तयार केलेला वैयक्तिक आहार हाच पुढील मार्ग आहे. योग्य आहाराच्या सवयी लावून आणि निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करून, मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे आणि विविध गुंतागुंतीच्या आजारांचा धोका कमी करणे खरोखरच शक्य आहे.
