मधुमेह खरोखरच बरा होऊ शकतो का? की तो बरा करणे हे दीर्घकालीन व्यवस्थापनाचेच एक नवीन नाव आहे?
मधुमेह बरा करणे आणि तो नियंत्रणात ठेवणे अशा प्रकारचे दावे करण्यात येतात. मात्र नेमकं तथ्य काय, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न तोफिक राशिद यांनी केलाय. #ETVBharatAgainstDiabetes
Published : April 27, 2026 at 8:03 AM IST
दिल्लीतील एका उकाड्याच्या दुपारी, मीता (नाव बदलले आहे), एक 45 वर्षीय कॉर्पोरेट कर्मचारी महिला, जिला मधुमेह आहे, एका जीवनशैली आणि पोषण प्रशिक्षकासोबत मनमोकळेपणाने हास्यविनोद करत बसली आहे. तिच्या रक्तातील साखरेची पातळी सातत्याने कमी असते. मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रमात सहा महिने घालवल्यानंतर, मीताचं वजन कमी झालं आहे, तिच्या केसांमध्ये आणि त्वचेमध्ये चांगलाच सकारात्मक बदल झालाय, आणि तिनं तिनं औषधं घेणं बंद केलं आहे. तिची प्रशिक्षक हसते आणि 'रिव्हर्स्ड' (नियंत्रणात आणलं) हा शब्द वापरते : आरोग्य क्षेत्रात हा शब्द लोकप्रिय आहे, परंतु वैद्यकीयदृष्ट्या तो वादग्रस्त आहे, कारण यातून मधुमेह नियंत्रणात आणण्याऐवजी तो पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे, असं सूचित होतं. #ETVBharatAgainstDiabetes
एका वेगळ्या परिस्थितीत, एक अंतःस्रावशास्त्रज्ञ (एंडोक्राइनोलॉजिस्ट) अशाच एका प्रकरणाचा आढावा घेत आहेत : एका 75 वर्षीय व्यक्तीनं मधुमेह नियंत्रणात आणण्यासाठी दोन वर्षांपासून सातत्याने स्वतःवर काम केलं आहे, नियमित चालणं, जीवनशैलीत बदल, आहारातील उपाययोजना यांचा त्यात समावेश आहे. त्यांनी इन्सुलिन कमी करणारी औषधं पूर्णपणे बंद केली आहेत; यावेळी डॉक्टर आश्वासक हास्य देतात पण एक वेगळा शब्द वापरतात : रिमिशन (रोगमुक्ती).
हे दोन शब्द भारतातील वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत आणि ते 'मधुमेहावरील इलाज' नावाच्या वेगाने वाढणाऱ्या, अनियंत्रित उद्योगालाही जन्म देत आहेत. वेलनेस कोच 'रिव्हर्सल' (रोगाची स्थिती पूर्ववत करणे) याला पसंती देत असले तरी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आणि तज्ञांच्या मते 'रिमिशन' (रोगमुक्ती) हा महत्त्वाचा शब्द आहे. रिमिशन ही एक अशी अवस्था आहे, ज्यात टाईप 2 मधुमेह असलेली व्यक्ती ग्लुकोज कमी करणाऱ्या औषधांशिवाय रक्तातील ग्लुकोजची पातळी सामान्य करते. मात्र, डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की हा कोणताही झटपट उपाय किंवा खात्रीलायक इलाज नाही, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. धोके अजूनही आहेत आणि रोग पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता नेहमीच असते.
“रिमिशन हाच योग्य शब्द आहे, कारण एकदा मधुमेहातील ग्लुकोजचे नियमन सामान्य झाले की, काही काळाने ते पुन्हा वाढू शकते. म्हणूनच, आम्ही 'क्युअर' (रोग बरा होणे) किंवा 'रिव्हर्सल' (रोगाची स्थिती पूर्ववत करणे) हे शब्द वापरत नाही. अर्थात, कोणत्याही परिस्थितीत, मधुमेह आणि लठ्ठपणाचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन हे शिस्त, आहार आणि व्यायामावर अवलंबून असेल,” असं फोर्टिस-सी-डॉक सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डायबेटिस, मेटाबोलिक डिसीजेस अँड एंडोक्राइनोलॉजीचे अध्यक्ष डॉ. अनूप मिश्रा म्हणतात.
मात्र, टाईप 1 मधुमेहासाठी हे शक्य नाही, जो एक ऑटोइम्यून (स्वयंप्रतिकार) रोग आहे आणि तो बरा होऊ शकत नाही. याचं कारण असं की, हा एक अनुवांशिक विकार आहे, ज्यामध्ये इन्सुलिन तयार होत नाही. मात्र, डॉ. मिश्रा यांचा असा आग्रह आहे की, वाढत्या प्रमाणात व्हायरल होत असलेले ‘उपचाराचे दावे’ हे ‘तात्पुरते आणि अनेकदा अतिरंजित’ आहेत.
नवीन आश्वासन
भारत हे जगातील मधुमेहाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या केंद्रांपैकी एक आहे आणि येथे सुमारे 10 कोटी लोक टाईप 2 मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. आयसीएमआर-इंडियाब (ICMR-INDIAB) अभ्यासानुसार, 2023-2024 पर्यंत भारतात अंदाजे 10.1 कोटी लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. आणखी 13.6 कोटी लोकांना प्रीडायबेटिक (मधुमेहाची पूर्वस्थिती) म्हणून वर्गीकृत केले आहे. यामुळे भारत जागतिक मधुमेह उद्योगासाठी सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे. पारंपरिकपणे, डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की मधुमेह औषधे आणि जीवनशैलीतील बदलांद्वारे नियंत्रणात ठेवता येतो, परंतु तो बरा होऊ शकत नाही.
गेल्या दशकात, नव्याने सुरू झालेल्या क्लिनिक्स आणि स्वतंत्र डॉक्टरांनी 'डायबिटीज रिव्हर्सल प्रोग्रॅम्स' (मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम) देण्यास सुरुवात केली आहे, जे प्रामुख्याने पारंपरिक ज्ञान, आहार, व्यायाम आणि सततच्या देखरेखीवर अवलंबून आहेत. यापैकी अनेक कार्यक्रमांमध्ये रुग्णांना औषधांचा वापर कमी करण्यास मदत करण्यासाठी ॲप्स, सबस्क्रिप्शन योजना आणि मार्गदर्शनाचा समावेश असतो. तज्ञांच्या मते, हे कार्यक्रम वैध वैद्यकीय संकल्पनांचा वापर करून हमखास परिणामाचे आश्वासन देत आहेत.
सतत ग्लुकोज मॉनिटरिंगमुळे (Continuous glucose monitoring) साखरेची पातळी अचानक वाढवणारे पदार्थ ओळखण्यास मदत झाली आहे, ज्यामुळे आहार आणि जीवनशैलीतील बदलांद्वारे लक्षणीय सुधारणा करणे शक्य झाले आहे. तज्ञांच्या मते, हे परिणाम सतत होणाऱ्या बदलांवर अवलंबून असतात. मात्र, समस्या तेव्हा सुरू होते, जेव्हा एक-दोन महिन्यांसारख्या कमी कालावधीत 'उपचारांचे' आश्वासन दिले जाते, किंवा जेव्हा लोक मधुमेह 'उलटवण्यासाठी' हर्बल चहा आणि जादुई गोळ्या देऊ लागतात. 2023 मध्ये, प्रसिद्ध टीव्ही अँकर्सनी 'मधुमेहाच्या औषधा'ची जाहिरात करणारे डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. यामुळे वैद्यकीय प्रभाव पाडणारे (medical influencers) आणि भोंदू डॉक्टरांची बाजारपेठही तेजीत आली आहे. मधुमेह उलटवणे हा एक वैद्यकीय दावा आणि विपणनाची आकांक्षा, दोन्ही बनला आहे. यातील जाहिरातबाजीची भाषा प्रभावी आहे आणि मागणीही तितकीच आहे.
विज्ञान काय सांगते
मधुमेह 'उलटवला' जाणे ही कल्पना निराधार नाही, परंतु अनेकदा त्यातून गैरसमज होतो. वास्तविक पाहता, हा मधुमेह नियंत्रणात (remission) आलेला असतो. संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, टाईप 2 मधुमेह, विशेषतः त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, जीवनशैलीतील योग्य बदल, आहारातील बदल आणि वजन कमी करून लक्षणीयरीत्या सुधारला जाऊ शकतो.
“काही प्रकरणांमध्ये, औषधोपचार कमी केला जातो किंवा पूर्णपणे थांबवला जातो, असं आम्ही पाहिलं आहे. जेव्हा औषधोपचार थांबवला जातो, तेव्हा त्यालाच लोक ‘रिव्हर्सल’ (उलटफेर) म्हणतात,” असं दिल्लीस्थित आघाडीच्या पोषणतज्ञ इशी खोसला म्हणतात. खोसला सांगतात की, त्यांनी त्यांच्या अनेक रुग्णांच्या बाबतीत हे परिणाम मिळवले आहेत. त्या म्हणतात की, हे बदल रोगाची वाढ थांबवण्यासाठी देखील मदत करू शकतात. त्यांच्या मते, काही मूलभूत तत्त्वे आहेत जी प्रभावी ठरतात. जसे की आहारातील बदल जे आतड्यांना बरे करतात, दाह कमी करतात आणि इन्सुलिनची पातळी कमी करतात. “जेव्हा तुम्ही योग्य गोष्टी करता, तेव्हा त्याचे परिणाम कधीकधी खूपच प्रभावी असतात,” असं त्या म्हणतात.
मात्र, एक महत्त्वाचा फरक जो सार्वजनिक संदेश आणि जाहिरातींमध्ये अस्पष्ट होतो, अशी त्यांना भीती वाटते, तो म्हणजे “मूळ चयापचय बिघाड नाहीसा होत नाही.” रिमिशन म्हणजे मधुमेहावर नियंत्रण, त्याचं निर्मूलन नव्हे. “तो नियंत्रणात असतो. जर रुग्णाचं वजन पुन्हा वाढलं किंवा त्यानं जीवनशैलीतील बदल थांबवलं, तर मधुमेह सहसा परत येतो,” असं त्या पुढे म्हणतात. इशी खोसला हे आग्रहानं सांगतात की औषधे, जर उपचार थांबवायचे किंवा कमी करायचे असतील, तर ते रुग्णावर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय डॉक्टरांच्या योग्य सल्ल्यानंतरच थांबवले किंवा कमी केले जाऊ शकतात.
उपचारांनाही मर्यादा
मधुमेहावरील उपचार करणारे काही क्लिनिकल अभ्यास आशादायक परिणाम दर्शवतात, आणि काही अभ्यासांमध्ये विशिष्ट लोकसंख्येमध्ये, विशेषतः ज्या रुग्णांचे लवकर निदान झाले आहे आणि जे लक्षणीय वजन कमी करू शकतात, त्यांच्यामध्ये रोगमुक्तीचे मोठे प्रमाण नोंदवले गेले आहे. यातील मर्यादा कायम आहेत. मधुमेहाची सुरुवातीची अवस्था, तीव्र, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि दीर्घकालीन देखभाल या गोष्टी अनिश्चित राहतात. प्रमाणित उपचारांमुळे रोगमुक्ती होते हे निश्चित आहे, परंतु ती त्याचे आश्वासन देत नाही.
तज्ञ असा इशाराही देतात की सर्वच रुग्णांची साखर नियंत्रणात येऊ शकत नाही. उपचार कधी करण्यास सुरुवात केली त्या वेळेला खूप महत्त्व असतं आणि रोगमुक्ती म्हणजे इलाज नव्हे. “प्रत्येक गोष्ट प्रत्येकासाठी सारख्याच प्रकारे काम करत नाही. वय, लिंग, हार्मोन्स, जीवनशैलीतील बदलांची तीव्रता, ताण, मद्यपान आणि धूम्रपान यावर अवलंबून वजन कमी होणं आणि चयापचयविषयक फायद्यांमध्ये फरक असतो,” असं डॉ. अनूप मिश्रा म्हणतात.
मधुमेह बरा करण्याचा दावा करणारा नवीन उद्योग
या संदिग्धतेमुळेच वेगाने वाढणाऱ्या ‘मधुमेह उलटवण्याच्या’ परिसंस्थेला फायदा झाला आहे. एआय-चालित आरोग्यसेवा प्लॅटफॉर्मपासून ते वनस्पती-आधारित किंवा फायटोफार्मा सोल्यूशन्स आणि बुटीक न्यूट्रिशन क्लिनिक्सपर्यंत, मधुमेह इलाज उद्योगाचा विस्तार, विशेषतः शहरी भारतात, वेगाने झाला आहे. या कार्यक्रमांमध्ये सतत ग्लुकोज मॉनिटरिंग, वैयक्तिकृत आहार योजना आणि आरोग्य मार्गदर्शन यांचा समावेश आहे. सबस्क्रिप्शन-आधारित ॲप्सदेखील अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत. अलीकडेच, 'टाइप टू मधुमेह रोखण्याचे, व्यवस्थापित करण्याचे आणि बरा करण्याचे' आश्वासन देणाऱ्या एका डिजिटल हेल्थ स्टार्टअपला निधी उभारणीच्या पहिल्या फेरीत 5.5 दशलक्ष डॉलर्स मिळाले आहेत.
एका ऑनलाइन ॲप-आधारित कार्यक्रमासाठी रुग्णांना तीन ते चार महिन्यांकरिता 10,000 ते 30,000 रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. '30 दिवसांत तुमचा मधुमेह बरा करा' यांसारखे दावे रुग्णांची दिशाभूल करतात आणि त्यांच्या अवास्तव अपेक्षा वाढवतात, अशी चिंता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. सर्वात चिंताजनक बाब ही आहे की, यापैकी अनेक झटपट उपाय देणाऱ्या कंपन्या आयुर्वेदासारख्या पारंपरिक ज्ञानावर आधारित असल्याचा दावा करतात.
"शतकानुशतके मानव वनस्पतीजन्य औषधांवर (फायटोफार्मा) जगत आला आहे आणि भरभराट करत आला आहे, त्यामुळे पारंपरिक ज्ञान उपयुक्त आहे हे नाकारता येणार नाही. पण लोक अनेकदा त्यातील एक घटक काढून त्याचं व्यापारीकरण करतात आणि प्रचंड यश मिळाल्याचा दावा करतात," असं रुग्णालये आणि फार्मा उद्योगात चार दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले आरोग्य सल्लागार अतुल शर्मा म्हणाले. या तेजीनंतरही, त्यावरील नियमन ही एक अनिश्चित बाब आहे.
औषधनिर्माण क्षेत्राप्रमाणे, हे कार्यक्रम कठोर वैद्यकीय पालनाच्या अधीन नाहीत. डॉ. मिश्रा यांच्या मते नियमन ही "अशी गोष्ट आहे ज्याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे," तर अतुल शर्मा यांना वाटतं की, जगातील इतरत्र नियमनाचा अभाव भारतातही नियमांचे पालन न होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. "बहुतेक कंपन्या वैज्ञानिक माहिती किंवा तज्ज्ञांकडून पुनरावलोकन केलेले संशोधन न देताच मोठं यश मिळाल्याचा दावा करतात. त्यांच्या यशाचा पुरावा म्हणून रुग्णांच्या शिफारसी किंवा अनुभवकथनांचा वापर करतात," असं ते पुढे म्हणाले.
"एक ढोबळ उदाहरण द्यायचं झाल्यास, काही लोक दावा करतात की आम्ही जिरे घेतले आणि आम्हाला खूप छान वाटलं, पण जोपर्यंत आपल्याला डोस, त्यांची मूळ स्थिती आणि मापदंड माहीत नाहीत, तोपर्यंत याला काहीच अर्थ नाही," असंही ते म्हणाले. डॉक्टर असल्याचं भासवून लठ्ठपणा आणि मधुमेहावर सल्ला देणाऱ्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सचा उद्योगही तेजीत आहे. एका बातमीनुसार, एकट्या तेलंगाणामध्येच अशा 35 व्यक्तींची चौकशी सुरू आहे.
मधुमेह उपचारात तंत्रज्ञानाची मदत -
या उद्योगाचा विस्तार करण्यात तंत्रज्ञानानं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. “सतत ग्लुकोज मॉनिटरिंग, जे एकेकाळी फक्त क्लिनिकल सेटिंगमध्ये वापरले जात होते, ते आता घरी उपलब्ध आहे आणि यापैकी अनेक कार्यक्रमांचा तो केंद्रबिंदू आहे. रुग्ण त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी रिअल-टाइममध्ये ट्रॅक करू शकतात आणि अनेकदा त्याचा संबंध वर्तनातील बदल किंवा विशिष्ट पदार्थांशी जोडू शकतात,” असं शर्मा म्हणतात. तज्ज्ञांच्या मते, ही माहिती अनेकदा प्रचंड असते आणि ती समजून घेणं कठीण असू शकतं.
“जेव्हा एखादं जेवण तणावाचं कारण बनतं, तेव्हा तुम्हाला ते सुधारायचं असतं आणि हे कार्यक्रम आकर्षक वाटतात,” असं मीता म्हणतात. दीर्घकालीन आजारांमुळे भावनिक ओझंही वाढतं, कारण त्यांचं आयुष्यभर व्यवस्थापन करावं लागतं. झटपट उपाय आशेचे आश्वासन देतात. "तुम्ही लोकांना सांगत आहात की तुम्ही आजार बरा करू शकता, जेणेकरून ते आशेवर विश्वास ठेवतील," असं शर्मा म्हणतात. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, वास्तववादी अपेक्षा ठेवणे ही एक मुख्य चिंतेची बाब आहे.
"आपण बरे झालो आहोत असा विश्वास ठेवून रुग्ण वेळेआधीच औषधोपचार थांबवू शकत नाहीत," असा इशारा खोसला देतात. डॉ. मिश्रा म्हणतात की, रुग्ण सुरुवातीला अधिक उत्साही असले तरी, नंतर तो उत्साह ओसरतो. "लठ्ठपणा आणि मधुमेह यांचं नुकतंच निदान झालेल्या रुग्णांना, हा आजार पूर्णपणे नियंत्रणात येण्याची (remission) शक्यता वाढवण्यासाठी, आम्ही त्यांचं वजन सुमारे 15 टक्क्यांनी कमी करण्यास प्रोत्साहित करतो. सुरुवातीला उत्साह सहसा खूप असतो, पण अनेकदा तो हळूहळू ओसरतो," असं डॉ. अनूप मिश्रा म्हणतात.
यशाच्या गाथा आणि अपयश
'Remission' (आजाराचं पूर्ण नियंत्रण) ही संकल्पना नाकारता येणार नाही; मात्र त्यासाठी कठोर परिश्रम आणि सातत्याची आवश्यकता असते. नोएडा येथील रहिवासी असलेल्या ६५ वर्षीय अनुराधा कर यांनी, दररोज घ्यावे लागणारे १०० युनिट्सचे इन्सुलिनचे इंजेक्शन घेणे बंद करण्यात यश मिळवले आहे. "मी आता मधुमेहावरील औषधांचे अत्यंत सौम्य डोस घेत आहे," असं त्या सांगतात. कर सांगतात की, इशी खोसला यांनी सुचवलेले आहार आणि जीवनशैलीतील बदल स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांचं इन्सुलिन बंद झालं; आणि गेल्या सात वर्षांपासून त्यांनी त्या सल्ल्याचं नियमित पालन केलं आहे.
"यात खूप कठोर परिश्रम करावे लागतात आणि प्रचंड मानसिक बळाची गरज असते. जर मी काही अयोग्य अन्न खाल्ले, तर माझी रक्तातील साखरेची पातळी पुन्हा अचानक वाढते (spike); आणि ती पुन्हा पूर्ववत पातळीवर आणण्यासाठी मला किमान दोन महिने लागतात," असं त्या म्हणतात. पण अशा प्रकारच्या अतिप्रचाराचा धोका आहे, कारण सर्वच रुग्ण रोगमुक्ती मिळवू शकत नाहीत. “ज्या रुग्णांना रोगमुक्ती मिळते, त्यांच्यावर सतत देखरेख ठेवणे आवश्यक असते”.
कर यांनी फॅटी लिव्हर आणि यकृताच्या आजारासारख्या त्यांच्या इतर संबंधित आरोग्य समस्यांवर नियंत्रण मिळवलं असलं तरी, अब्दुल मजीद (नाव बदलले आहे) इतके भाग्यवान नव्हते. वर्षानुवर्षे कठोर आहार, व्यायामाचे वेळापत्रक आणि धूम्रपान सोडल्यानंतरही, ते इन्सुलिनपासून सुटका मिळवू शकलेले नाहीत. “जीवनशैलीतील बदलांमुळे आजार अधिक गंभीर होण्यापासून रोखण्यास मदत झाली आहे, पण डोस कमी असूनही मी अजूनही इन्सुलिनवर आहे,” असं ते म्हणतात.
यातील एक दिलासादायक बाब म्हणजे मधुमेहाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे व्यवस्थापन आणि उपचारांबद्दलची चर्चा सर्वांगीण झाली आहे. रोगमुक्तीचे कार्यक्रम जर नियमित केले गेले, तर ते लोकांना आजाराच्या सक्रिय व्यवस्थापनाकडे वळवू शकतात, जे जीवनशैलीशी संबंधित आजारांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या केंद्रस्थानी आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील मीता, जिला औषधांचा कमी डोस दिला गेला आहे, ती आशावादी पण सावध आहे. “माझा आजार बरा होऊ शकतो की नाही हे मला माहीत नाही, पण नियमित आहार आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे मला बरं वाटत आहे,” असं ती म्हणते.
