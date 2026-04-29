ETV Bharat / health-and-lifestyle
लठ्ठपणा आणि मधुमेह : या वाढत्या असंसर्गजन्य आजारांविषयी डॉ राकेश कलपाला यांची विशेष मुलाखत
लठ्ठपणा आणि मधुमेह याचा संबंध तसंच समस्या दूर करण्यासाठी ईटीव्ही भारतनं डॉ राकेश कलपाला यांच्याशी संवाद साधला. (#ETVBharatAgainstDiabetes) रम्या के. यांनी घेतलेली त्यांची मुलाखत.
Published : April 29, 2026 at 7:10 AM IST
लठ्ठपणा आणि मधुमेह हे दोन प्रमुख असंसर्गजन्य आजार आहेत, जे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या विषयावर ईटीव्ही भारतने डॉ राकेश कलपाला यांच्याशी संवाद साधला. ते हैदराबाद येथील 'एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी'मध्ये सल्लागार गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट (पचनसंस्था तज्ज्ञ) म्हणून कार्यरत आहेत. एका दशकाहून अधिक अनुभव आणि 10,000 हून अधिक रुग्णांवर उपचार केल्याचा दांडगा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इंटरव्हेंशनल EUS, थेरप्युटिक ERCP आणि बॅरिएट्रिक एंडोस्कोपी या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी स्वतःचं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. त्यांचं संशोधन जगभरातील 50हून अधिक 'पीअर-रिव्ह्यू' (तज्ज्ञांनी परीक्षण केलेल्या) नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. त्यांच्या असाधारण कौशल्यामुळे त्यांना 'इंडियन सोसायटी ऑफ गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी', 'सोसायटी ऑफ गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया', 'एशियन EUS क्लब', 'एशियन न्यूरो गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी मोटिलिटी असोसिएशन' आणि 'अमेरिकन असोसिएशन फॉर बॅरिएट्रिक एंडोस्कोपी' यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचे व्यावसायिक सदस्यत्व प्राप्त झालं आहे. तसंच, त्यांना टोकियो मेडिकल युनिव्हर्सिटी (टोकियो) येथे 'अॅडव्हान्स्ड इंटरव्हेंशनल एंडोस्कोपी फेलोशिप'चा बहुमानही मिळाला आहे...
प्रश्न - बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं की, मधुमेह म्हणजे केवळ रक्तातील साखरेची पातळी (शुगर लेव्हल्स) होय; परंतु आपल्या पचनसंस्थेचे आरोग्य (Gut Health) मधुमेहावर कशा प्रकारे परिणाम करते?
डॉ राकेश कलपाला - हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मधुमेहाबद्दल आपल्या मनात सामान्यतः अशी समजूत असते की, स्वादुपिंडामध्ये (Pancreas) काही बिघाड झाल्यामुळे किंवा इन्सुलिनच्या निर्मितीमध्ये काही समस्या निर्माण झाल्यामुळे मधुमेह होतो. परंतु, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या आपल्या पचनसंस्थेचा (Gut) मधुमेहाशी संबंध असतो. याचे कारण असे की, आपल्या आतड्यांमध्ये (विशेषतः लहान आतड्याच्या दुसऱ्या भागात) काही विशिष्ट रसायने किंवा पदार्थ स्रावित (released) होत असतात. या पदार्थांना 'GLP' आणि 'GIP analogues' (किंवा 'Incretins') असे म्हटले जाते. आता, खरं तर, जर तुम्ही GLP-1 ऍनालॉग्स किंवा वजन कमी करण्यासाठी आणि मधुमेहाच्या व्यवस्थापनासाठी वापरली जाणारी औषधे पाहिली, तर ते हार्मोन्स विशेषतः ड्युओडेनमच्या दुसऱ्या भागातून, म्हणजेच लहान आतड्यातून स्रवतात. जर 'लीकी गट सिंड्रोम' नावाची स्थिती असेल, जिथे ड्युओडेनम हे हार्मोन्स योग्यरित्या स्रवत नाही, तर त्यामुळे थेट सौम्य स्वरूपाची जळजळ होते, ज्यामुळे मधुमेह होतो. कारण एंडोटॉक्सिन्स बाहेर पडतात आणि मग यामुळे वर सांगितलेल्या हार्मोन्सच्या उत्पादनात अडथळा येतो आणि त्यामुळे मधुमेह होतो. म्हणून, आतड्यांचे आरोग्य हे मधुमेहावरील परिणामाशी थेट संबंधित आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
प्रश्न - बहुतेक वेळा जेव्हा आपण आतड्यांच्या आरोग्याबद्दल बोलतो, तेव्हा पहिली गोष्ट जी आपल्या मनात येते आणि चर्चा 'गट मायक्रोबायोम'भोवती फिरते. तर, एक चांगले गट मायक्रोबायोम असणे किती महत्त्वाचे आहे आणि ते कोणती महत्त्वाची भूमिका बजावते?
डॉ राकेश कलपाला - गट मायक्रोबायोम, खरं तर, जर तुम्ही पाहिले, तर तुम्हाला दिसेल की आपल्या आतड्यात तब्बल 1 ट्रिलियन बॅक्टेरिया आहेत, जे संश्लेषित करणे अशक्य आहे. तर, तुमच्या शरीरात चांगले आणि वाईट जिवाणू असतात. जेव्हा वाईट जिवाणूंचे प्रमाण चांगल्या जिवाणूंपेक्षा जास्त होते, तेव्हा या सर्व समस्या निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, तुमच्या शरीरात लॅक्टोबॅसिलस, बायफिडोबॅक्टेरियम यांसारखे काही चांगले जिवाणू असतात. जेव्हा आतड्यात यांचे प्रमाण कमी होते, तेव्हा असंतुलन निर्माण होते, ज्यामुळे काही विषारी द्रव्ये बाहेर पडतात. ही विषारी द्रव्ये आतड्यातून रक्तप्रवाहात पोहोचतात आणि त्यामुळे संप्रेरकांचे (हार्मोन्सचे) संतुलन बिघडते, ज्यामुळे मधुमेह, लठ्ठपणा, इन्सुलिन प्रतिरोध आणि इतर सर्व चयापचय विकार होतात. म्हणूनच हे खूप महत्त्वाचे आहे.
प्रश्न - सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की जे लोक लठ्ठ असतात, त्यांना बहुतेक वेळा मधुमेह होतो, पण जेव्हा आपण भारतीयांकडे पाहतो, तेव्हा लक्षात येते की जे लोक खूप कमी वजनाचे किंवा सडपातळ आहेत, त्यांनाही मधुमेह होत आहे, असे का होते?
डॉ राकेश कलपाला - हा एक अतिशय योग्य मुद्दा आणि खूप छान प्रश्न आहे. खरं तर, भारत ही जगाची मधुमेहाची राजधानी आहे, पण आपल्यापैकी सर्वच जण लठ्ठ नाहीत. जरी ते लठ्ठ असले तरी, बहुतेक लठ्ठपणा शरीराच्या मध्यभागाभोवती असतो, ज्याला 'सेंट्रिपेटल ओबेसिटी' (centripetal obesity) म्हणतात. तर, आपल्या शरीराचा वरचा भाग, म्हणजे धड, बारीक असते, पाय बारीक असतात, पण मधला भाग रुंद आणि जाड असतो. यालाच म्हणतात, शरीरात वेगवेगळ्या प्रकारची चरबी असते, जसे की व्हिसेरल फॅट (visceral fat) आणि सबक्यूटेनियस फॅट (subcutaneous fat). तर, आपली व्हिसेरल फॅट ही मूलतः व्हिसेरा (viscera) म्हणजे अवयवांच्यामध्ये असलेली चरबी असते. म्हणजेच यकृतातील चरबी, स्वादुपिंडातील चरबी, आतड्यांमधील चरबी, अशा सर्व ठिकाणी ही चरबी पसरलेली असते. तर, सेंट्रिपेटल ओबेसिटीमुळे आपली चरबी या भागाभोवती पसरलेली असते आणि या व्हिसेरल फॅटमुळे प्रो-इन्फ्लेमेटरी सायटोकाइन्स (pro-inflammatory cytokines) नावाचे घटक बाहेर पडतात. म्हणजेच, ते दाह निर्माण करतात, ते प्रो-इन्फ्लेमेटरी असतात, म्हणजेच ते दाहासाठी पोषक असतात. आणि या वाढलेल्या दाहामुळे, जसे मी आधी सांगितले, विषारी द्रव्ये (toxins) रक्तात सोडली जातात. त्यामुळे हे हार्मोनल बदल होतात. तर, ही व्हिसेरल फॅट (अंतर्गत चरबी) याला कारणीभूत आहे. खरं तर, मी माझ्या मित्रमंडळींना आणि सर्वांना नेहमी सांगतो की, तुम्ही असं एखादं औषध विकसित करा जे थेट व्हिसेरल फॅटवर परिणाम करेल. दुर्दैवानं, आतापर्यंत असं कोणतंही औषध उपलब्ध नाही. त्यामुळे, हेच खरं परिवर्तन घडवणारं ठरेल आणि विज्ञान आता त्यावरच काम करत आहे, जेणेकरून थेट व्हिसेरल फॅटवर परिणाम करता येईल.
प्रश्न - तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे व्हिसेरल फॅटसाठी एखादं औषध नक्कीच आलं पाहिजे. अशा काही कंपन्या किंवा रुग्णालये आहेत का, जी यावर काम करत आहेत?यावर काही संशोधन सुरू आहे का?
डॉ राकेश कलपाला - खरं तर, आम्ही व्हिसेरल फॅटवर (आतड्यांभोवतीची चरबी) काम करणाऱ्या जगातील अग्रगण्यांपैकी एक आहोत. आमची संकल्पना अशी आहे की, मेटाबोलिक ड्युओडेनोपॅथी नावाची एक स्थिती आहे, जी एक विकसित होणारी स्थिती आहे. ड्युओडेनम (आतडे) हा लहान आतड्याचा दुसरा भाग आहे आणि त्यात काही, बरेच बदल झाले आहेत. आता ड्युओडेनमला शरीराचा दुसरा मेंदू मानले जाते. संपूर्ण मज्जासंस्था, जिला वैद्यकीय भाषेत आपण एंटरिक नर्व्हस सिस्टीम म्हणतो, म्हणजेच आतडे आणि मेंदू एंटरिक. तर संपूर्ण एंटरिक नर्व्हस सिस्टीम (ENS) ड्युओडेनममध्ये केंद्रित असते. उदाहरणार्थ, सेरोटोनिन नावाचे न्यूरोनल हार्मोन्स असतात, ज्याबद्दल तुम्ही सर्वांनी ऐकले असेलच. पूर्वी अशी संकल्पना होती की सेरोटोनिन मेंदूत तयार होते, पण आता ते चुकीचे ठरत आहे. शरीरातील 85% सेरोटोनिन ड्युओडेनममधून येते. त्यामुळे जर तुम्ही काही प्रक्रिया करून ड्युओडेनममध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला, उदाहरणार्थ, मी एका एंडोस्कोपिक प्रक्रियेवर काम करत आहे, ज्यामध्ये तुम्ही ड्युओडेनल म्युकोसा (आतड्याचा आतील थर) जाळता. जर तुम्ही असे केले, तर तुमच्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. हार्मोन्सचे उत्पादन वाढते, त्यानंतर आतड्यांमधील मायक्रोबायोम बदलते आणि आतड्यांच्या मज्जासंस्थेतील सेरोटोनिनचे उत्पादनही वाढते. हे प्रमुख संशोधनाचे मुद्दे आहेत ज्यावर सध्या काम सुरू आहे आणि मला खात्री आहे की पुढील १ ते २ वर्षांत आम्ही असे काहीतरी घेऊन येऊ, जे मधुमेह, अंतर्गत चरबी आणि लठ्ठपणा यांवर उपाय करेल. तर, आम्ही आधीच त्या संशोधनावर काम करत आहोत.
प्रश्न - हे तुमचं संशोधन कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि सर्वसामान्य लोकांना अशा प्रकारचे उपचार कधीपर्यंत मिळण्याची अपेक्षा करता येईल?
डॉ राकेश कलपाला - ही थोडी गोपनीय माहिती आहे जी मी उघड करू नये, पण तुम्ही विचारल्यामुळे मी असं सांगू शकेन की ही तिसऱ्या किंवा चौथ्या टप्प्यातील क्लिनिकल ट्रायल आहे. आम्ही नुकत्याच मानवांवर चाचण्या सुरू केल्या आहेत आणि तुम्हाला माहीत आहेच की विज्ञान हा एक संथ चालणारा विषय आहे, त्यामुळे सकारात्मक परिणाम मिळवण्यासाठी आम्हाला किमान आणखी एक वर्ष लागेल आणि एकदा का आम्हाला सकारात्मक परिणाम मिळाले की, आम्ही त्या गोष्टी बाजारात उपलब्ध करून देऊ.
प्रश्न - तुम्ही एंडोस्कोपी प्रक्रियेबद्दल उल्लेख केला, बहुतेक वेळा जेव्हा लोक जास्त वजनाचे असतात, तेव्हा ते शस्त्रक्रियेचा पर्याय निवडतात, तर पारंपरिक शस्त्रक्रिया आणि या एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रियांमध्ये काय फरक आहे?
डॉ राकेश कलपाला - पुन्हा हा एक अतिशय योग्य प्रश्न आहे कारण आता औषधांच्या युगातही या गोष्टी उपलब्ध आहेत, पण लोकांना आधी जलद आणि रेडिमेड उपचार हवे असतात. त्यामुळे एंडोस्कोपिक आणि सर्जिकल बॅरिएट्रिक हस्तक्षेपांमधील फरक असा आहे की, ज्याला आपण शस्त्रक्रिया म्हणतो, त्यात ते पोटाचा एक भाग कापतात किंवा काढून टाकतात. उदाहरणार्थ, जर त्याला स्लीव्ह गॅस्ट्रोक्टॉमी म्हणतात, तर ते पोट कापून त्याचा आकार लहान करतात आणि जर ती बायपास शस्त्रक्रिया असेल, तर ते बायपास करून आतडे आणि पोट यांना जोडतात. एंडोस्कोपीमध्ये आम्ही दोन किंवा तीन गोष्टी करतो. पहिली म्हणजे, आम्ही एंडोस्कोपिक उपकरणाने टाके घालून पोटाचा आकार कमी करतो. हे एक डे-केअर, शस्त्रक्रियाविरहित आणि व्रणरहित उपचार आहे. किंवा आम्ही पोटात एक फुगा (इंट्रागॅस्ट्रिक बलून) ठेवतो. हे प्रामुख्याने भूक कमी करण्यासाठी केले जाते, जेणेकरून जास्त खाणाऱ्या व्यक्तीचे वजन या गोष्टींमुळे कमी होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, मी ड्युओडेनममध्ये (लहान आतड्याचा सुरुवातीचा भाग) जे करतो, ते प्रामुख्याने मधुमेह आणि इतर चयापचय विकारांसाठी आहे, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे वजन कमी होण्यासही मदत होते.
प्रश्न - जेव्हा खाण्याच्या सवयी आणि जीवनशैलीतील बदलांचा विषय येतो, तेव्हा बहुतेक वेळा जेव्हा आम्ही डॉक्टरांना भेटतो आणि मधुमेहाबद्दल चर्चा करतो, तेव्हा ते म्हणतात की आपल्याला पूर्णपणे जीवनशैलीत बदल करावे लागतील. पण मधुमेह आणि लठ्ठपणाची मुख्य कारणे कोणती आहेत आणि या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी कशा जोडलेल्या आहेत?
डॉ राकेश कलपाला - मधुमेह आणि लठ्ठपणा अशी एक संज्ञा आहे, आणि तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे यामागचे मुख्य कारण म्हणजे जीवनशैली. अर्थातच, बैठी जीवनशैली हा मोठा शत्रू आहे. आपण जे अन्न खातो, ते म्हणजे फास्ट फूड, ते झटपट, खाण्यासाठी तयार असते. त्यामुळे आपल्या व्यग्र जीवनशैलीमुळे, जे काही हातात येईल ते आपण घेतो आणि ते सर्व झटपट, म्हणजे सहज बनवता येणारे पदार्थ असतात. जर तुम्ही मला विचाराल तर, आजच्या जगात अति-प्रक्रिया केलेले अन्न हे मानवजातीसाठी सर्वात मोठे शत्रू आहे. दुर्दैवाने, आपण त्याच मार्गावर जात आहोत. त्यामुळे आंबवलेले पदार्थ, नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेले पदार्थ, भाज्या, फळे, यांचा वाटा कमी झाला आहे आणि या गोष्टींचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. यासाठी आपण स्वतःला दोष दिला पाहिजे, दुसऱ्या कोणालाही नाही. अन्न उद्योगदेखील याच गोष्टींमुळे चालत आहे. त्यामुळे मधुमेह आणि लठ्ठपणाचे मुख्य कारण ही बैठी जीवनशैली आहे, आणि त्यासोबत अस्वच्छ नाही, पण अनारोग्यकारक अन्न खातो.
प्रश्न - बहुतेक भारतीयांचे वजन कमी असते. तरीही पोटावर चरबी जमा होण्यामागे काय कारण आहे? विशेषतः अशा प्रकारची चरबी जमा होण्यामागे काही विशिष्ट कारण आहे का?
डॉ राकेश कलपाला - याची अनेक कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे अर्थातच अनुवांशिकता, दुसरं म्हणजे आपल्या शरीराची रचनाच अशी आहे की शरीराच्या मध्यभागी जास्त चरबी जमा होते, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अर्थातच व्यायाम आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव. त्यामुळे, सर्वसाधारणपणे विचाराल तर, हे आपल्या शरीराच्या नैसर्गिक रचनेमुळेच होते. कारण पाश्चात्य लोकांमध्ये त्वचेखालील चरबी जास्त असते, ते धिप्पाड आणि वजनदार असतात आणि त्यांच्या डोक्यापासून पायापर्यंत चरबी समान प्रमाणात पसरलेली असते. पण आपण वेगळे आहोत, आपली शरीररचना वेगळी आहे. त्यामुळे, मी याचं श्रेय अनुवांशिक तसंच शारीरिक रचनेला देईन.
प्रश्न - मधुमेह आणि आतड्यांच्या समस्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, अलीकडच्या काळात GERD ची प्रकरणे वाढत असल्याचं आम्ही ऐकत आहोत, असं का होत आहे? GERD म्हणजे नक्की काय?
डॉ राकेश कलपाला - मी नेहमी म्हणतो की GERD म्हणजे गॅस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज (gastroesophageal reflux disease) आहे आणि मी जिथे कुठे जातो तिथे नेहमी सांगतो की या पृथ्वीवर अशी एकही व्यक्ती नाही जिला कधी GERD झाला नसेल. याचा अर्थ असा की, आपल्या सर्वांना ढेकर येतात, छातीत जळजळ होते, त्यामुळे हे प्रत्येक माणसाला होऊ शकते, म्हणूनच ही एक खूप सामान्य गोष्ट आहे. हे होण्याचं कारण म्हणजे अन्ननलिका (oesophagus) आणि जठर (stomach) असते आणि अन्ननलिका आणि जठर यांच्यामध्ये एक जोड असतो, ज्याला गॅस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन (gastroesophageal junction) म्हणतात, ही एक झडप (valve) आहे. तर, जर अन्ननलिकेतील झडप (व्हॉल्व्ह) सैल असेल किंवा जास्त प्रमाणात आम्ल तयार होत असेल, तर त्यामुळे रिफ्लक्स होतो, ज्याला रिफ्लक्स डिसीज (अन्ननलिकेतील आम्लपित्त) म्हणतात. पण आपण ज्या विषयाबद्दल बोलत आहोत, त्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास, लठ्ठपणा हा GERD साठी एक प्रमुख कारणीभूत घटक आहे. आपण याला GERD म्हणतो कारण जेव्हा तुम्ही लठ्ठ असता, तेव्हा बाहेरील चरबीमुळे पोटावर खूप दाब येतो आणि त्यामुळे अन्ननलिकेच्या झडपेवर दाब येतो आणि त्यामुळे अन्ननलिकेवर दाब येतो. म्हणून, ज्या कोणत्याही व्यक्तीचे वजन जास्त, म्हणजे असामान्य असते, त्यांच्यामध्ये थेट GERD ची लक्षणे दिसू लागतात. तसंच GERD च्या बाबतीत असंही म्हटलं जातं की, ज्या लोकांना GERD असतो, ते खूप जास्त खातात, कारण त्यांचं पोट थोडं रिकामं राहिलं की रिफ्लक्स सुरू होतो. त्यामुळे, ते वारंवार आणि अधिक प्रमाणात खाऊन आपलं पोट भरतात; असं केल्यानं पोटात अन्नाचा एक थर तयार होतो आणि त्यामुळे पोटातील आम्ल (acid) वर येत नाही. परंतु, जसं अन्न पचून खाली आतड्यांमध्ये सरकतं, तसा पुन्हा 'रिफ्लक्स'चा (आम्ल वर येण्याचा) त्रास सुरू होतो आणि मग ते पुन्हा काहीतरी खातात. थोडक्यात सांगायचं तर, हे एक दुष्टचक्रच आहे.
प्रश्न - साधारणपणे आपण सर्वजण ढेकर देतो जसं तुम्ही सांगितलं. तसंच आपल्यापैकी अनेकांना कधी ना कधी 'छातीत जळजळ' होण्याचा त्रास होतोच. आठवड्यातून किमान एकदा तरी ढेकर येणे किंवा जळजळ होणे, ही एक अत्यंत सामान्य बाब आहे. अशा प्रकारची लक्षणे दिसणे हे काही धोकादायक असते का? किंवा GERD (गर्ड) ची लक्षणे दिसू लागल्यास आपण डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?
डॉ राकेश कलपाला - खरं तर, ढेकर देणे ही मानवी शरीराची एक नैसर्गिक प्रवृत्ती आणि एक शारीरिक प्रक्रिया आहे; ती काही रोगाचं लक्षण असणारी अशी 'असामान्य' गोष्ट नाही. मात्र, जेव्हा ढेकरांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढते, तेव्हा ती स्थिती 'असामान्य' मानली जाते. विशेषतः, जेव्हा तुम्हाला सतत छातीत जळजळ होत राहते, म्हणजेच अन्ननलिकेत आणि पोटाच्या काही भागात तीव्र दाह किंवा जळजळ जाणवते. हा त्रास दीर्घकाळापासून (chronic) सातत्याने सुरूच राहतो, तेव्हा त्याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असते. दुसरी महत्त्वाची खूण म्हणजे, जर तुम्हाला अन्न गिळताना त्रास होत असेल, तर याचा अर्थ असा होऊ शकतो की तुमची अन्ननलिका (food pipe) अरुंद झाली आहे. तिसरी बाब म्हणजे ढेकरांचं प्रमाण; जसं मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, ढेकरांच्या संख्येबाबत असा कोणताही निश्चित नियम नाही की '10 ढेकरांपर्यंत ठीक आहे, पण 15 झाल्या तर वाईट'. मात्र, जर ढेकरांचे प्रमाण खूपच वाढले असेल आणि त्यामुळे तुम्हाला रोजचं जीवनच असह्य झालं असेल (quality of life), तर त्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. विशेषतः, ढेकर देताना किंवा ओकारी आल्यासारखं वाटताना, आपण खाल्लेलं अन्न जर पुन्हा वर येत असेल आणि त्याची चव अत्यंत आंबट किंवा कडू लागत असेल, ज्यामुळे तोंडात एक प्रकारचा दाह किंवा जळजळ जाणवत असेल, तर ही धोक्याची घंटा समजावी. ही अशी लक्षणे आहेत ज्यांच्याबाबत तुम्ही अत्यंत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही एखादी 'अँटासिड' (आम्लशामक) गोळी घेऊनही हा त्रास कमी होत नसेल, तर तुम्ही त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अनिवार्य ठरते. याचं कारण काय? तर, जर ही लक्षणे केवळ 'GERD' मुळेच उद्भवत असतील, तर काही औषधोपचारांनी त्यावर नियंत्रण मिळवता येते; परंतु, जर हा त्रास दीर्घकाळापासून (chronic) सुरू असेल, तर त्याचं रुपांतर अन्ननलिकेचा किंवा पोटाचा कर्करोग (cancer) होण्यामध्ये होऊ शकतं. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करणं महागात पडू शकतं.
प्रश्न - GERD, मधुमेह (diabetes) आणि लठ्ठपणा (obesity) या तिन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत का? आणि लठ्ठपणाचा व GERD चा मधुमेहावर नेमका किती आणि कसा परिणाम होतो?
डॉ राकेश कलपाला - अगदी बरोबर. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, लठ्ठपणा हे मधुमेहामध्येही GERD होण्याचं कारण आहे. मधुमेह ही एक अशी स्थिती आहे जिथे त्याचा शरीरातील प्रत्येक चेतापेशीवर (न्यूरॉन) थेट परिणाम होतो, म्हणूनच याला डायबेटिक न्यूरोपॅथी म्हणतात. तर, डायबेटिक न्यूरोपॅथी बहुतेकदा पायांमध्ये होते आणि त्यात बधिरता येते, पण डायबेटिक न्यूरोपॅथी शरीराच्या इतर भागांतील चेतापेशींवरही परिणाम करते. म्हणजेच, संपूर्ण पचनसंस्थेमध्ये (गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक्ट) सुद्धा चेतापेशी असतात, ज्याबद्दल आपण सहसा बोलत नाही. जर दीर्घकाळ मधुमेह असेल, तर त्या चेतापेशींची क्रियाशीलता कमी होते, ज्याला गॅस्ट्रोपॅरेसिस म्हणतात. जेव्हा रुग्ण लठ्ठ किंवा मधुमेही किंवा दोन्ही असतो, तेव्हा आपण अन्न खातो आणि त्याला पचनक्रिया होण्यासाठी साधारणपणे काही तास लागतात. अन्न पोटात जाते आणि त्यानंतर ते आतड्यांमध्ये प्रवेश करते. मधुमेह असलेल्या किंवा लठ्ठपणाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींमध्ये, हे अन्न पोटातच जास्त काळ रेंगाळते. साधारणपणे अर्धा तास ते 90 मिनिटांच्या आत अन्न पचून पुढे सरकणे अपेक्षित असते; परंतु या व्यक्तींमध्ये ते 4 ते 5 तास तिथेच पडून राहते. जेव्हा अन्न आतड्यांमध्ये न सरकता पोटातच अडकून राहते, तेव्हा 'रिफ्लक्स'ची (अन्न परत वर येण्याची) समस्या निर्माण होते आणि याच समस्येचं रुपांतर 'GERD' मध्ये होतं. ही एक साधी प्रक्रिया आहे आणि यात लठ्ठपणा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, जसं मी तुम्हाला आधीच सांगितलं आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, GERD उद्भवण्यासाठी हे दोन घटक (मधुमेह आणि लठ्ठपणा) हेच मुख्य पूर्व-संभाव्य कारणे आहेत.
प्रश्न - अलीकडच्या काळात असं दिसून येतं की, अनेक लोक वजन कमी करण्यासाठी विविध प्रकारच्या गोळ्या किंवा पावडरचं सेवन करत आहेत. लठ्ठपणाने ग्रस्त असलेल्या मधुमेह रुग्णांवर या पावडर आणि गोळ्यांचा नेमका काय परिणाम होतो? तसंच, ज्यांचं आरोग्य सामान्य आहे अशा व्यक्तींनीही यांचं सेवन करणं किती धोकादायक ठरू शकते?
डॉ राकेश कलपाला - मुळात बाजारात उपलब्ध असलेली ही औषधं वजन कमी करण्यास आणि मधुमेहावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत करतात हे खरं आहे; परंतु ही औषधं शरीरात नेमकं काय कार्य करतात, हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही हे औषध घेता, तेव्हा ते पोटात एक प्रकारची 'कृत्रिम गॅस्ट्रोपॅरेसिस' (gastroparesis) अवस्था निर्माण करते, ज्याबद्दल मी तुम्हाला आधीच सांगितलं आहे. यामुळे अन्न आतड्यांमध्ये न जाता, पोटातच अधिक काळ पडून राहतं. परिणामी, भूक कमी लागते आणि तुम्हाला काही खाण्याची इच्छा होत नाही. काही तासांनंतर तुम्ही जेवण करता आणि त्यानंतर पुन्हा भूक लागते; कारण या औषधामुळे अन्न पोटातच दीर्घकाळ साठून राहिलेलं असतं. पुन्हा, याच कारणामुळे 'GERD' ची समस्या उद्भवू शकते. म्हणूनच, या औषधांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही नैसर्गिक पद्धतींचा अवलंब करणं अधिक श्रेयस्कर ठरतं. वजन नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी काही लोक अत्यंत कठोर आणि टोकाच्या आहार पद्धतींचा (diets) अवलंब करतात. उदाहरणार्थ 'इंटरमिटंट फास्टिंग' (Intermittent Fasting). अशा प्रकारच्या 'इंटरमिटंट फास्टिंग'चा किंवा आहारातील अत्यंत कठोर बदलांचा आपल्या आतड्यांच्या आरोग्यावर (Gut Health) आणि मधुमेहावर परिणाम होत असतो. 'इंटरमिटंट फास्टिंग' हा विषय आता थोडासा वादग्रस्त बनला आहे. पूर्वी ही पद्धत स्वीकारार्ह मानली जात असे, परंतु आता पुन्हा याविषयी पुनर्विचार केला जात आहे.
प्रश्न - मधुमेहासाठी अधूनमधून उपवास करणे फायदेशीर आहे का?
डॉ राकेश कलपाला - अधूनमधून उपवास करणे हा एक वादग्रस्त विषय आहे. यामुळे काही लोकांना मदत होऊ शकते, परंतु ही गोष्ट प्रत्येकालाच लागू होत नाही. एक महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे सर्केडियन रिदम (शरीराचे नैसर्गिक जैविक घड्याळ). लोकांनी रात्री खूप उशिरा जेवण करणे टाळावे आणि शक्यतो जेवणानंतर 15-20 मिनिटे चालावे. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की आहार योजना प्रत्येक व्यक्तीनुसार तयार केली पाहिजे. जे एका व्यक्तीसाठी उपयुक्त ठरते, ते दुसऱ्या व्यक्तीसाठी उपयुक्त ठरेलच असे नाही.
प्रश्न - मधुमेह आणि लठ्ठपणा असलेल्या लोकांसाठी कोणत्या प्रकारचा व्यायाम सर्वोत्तम आहे?
डॉ राकेश कलपाला - व्यायाम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बहुतेक लोक चालणे, सायकलिंग किंवा धावणे यांसारख्या एरोबिक व्यायामावर लक्ष केंद्रित करतात. हे उपयुक्त आहेत. मात्र, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (स्नायू बळकट करणारे व्यायाम) तितकेच महत्त्वाचे आहे. मसल मेटाबॉलिझम (स्नायू चयापचय) नावाची एक नवीन संकल्पना उदयास येत आहे. काही लोकांना सार्कोपेनिक ओबेसिटी (स्नायूंची कमतरता) असते, ज्यात ते जास्त वजनाचे दिसतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या शरीरात स्नायूंचे प्रमाण खूप कमी असते. जेव्हा असे लोक वेगाने वजन कमी करतात, तेव्हा ते चरबीऐवजी स्नायू गमावू शकतात. म्हणूनच एरोबिक व्यायाम आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एकत्र करणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण शिफारस अशी आहे की आठवड्यातून 150 मिनिटे व्यायाम करावा आणि त्यासोबत दोन दिवस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करावे. यामुळे चयापचय क्रिया, वजन नियंत्रण आणि मधुमेहाचे व्यवस्थापन सुधारते.
प्रश्न - जर एखादी व्यक्ती लठ्ठ आणि मधुमेही असेल, तर त्यांनी कोणत्या तज्ञाचा सल्ला घ्यावा?
डॉ राकेश कलपाला - खरंतर त्यांनी सर्वांगीण उपचार घ्यावेत. जर तुम्ही फक्त एंडोक्राइनोलॉजिस्टकडे गेलात, तर तुम्हाला फक्त औषधोपचार मिळू शकतात. जर तुम्ही फक्त गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टकडे गेलात, तर उपचार पचनाच्या समस्यांवर केंद्रित असू शकतात. सर्वोत्तम पद्धत म्हणजे बहुशाखीय मेटाबोलिक क्लिनिक, ज्यामध्ये खालील तज्ञांचा समावेश असतो :
- डायबेटोलॉजिस्ट किंवा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट
- न्यूट्रिशनिस्ट
- कधीकधी गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट
यामुळे सर्वसमावेशक काळजी सुनिश्चित होते.
प्रश्न - मधुमेह टाळण्यासाठी भारतीयांना तुम्ही एक महत्त्वाचा संदेश काय द्याल?
डॉ राकेश कलपाला - जीवनशैलीतील शिस्त ही गुरुकिल्ली आहे. लोकांनी भाज्या, फळे आणि फायबरने समृद्ध संतुलित आहारावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि शुद्ध कर्बोदके आहारातून कमी केली पाहिजेत. झोपेचे नियमित चक्र जपले पाहिजे, शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहिले पाहिजे, तणाव आणि मानसिक आरोग्याचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. झोप विशेषतः महत्त्वाची आहे कारण तिचा चयापचय क्रियेवर तीव्र परिणाम होतो.
