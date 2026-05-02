#ETVBharatAgainstDiabetes : गुजरातच्या बी.जे. मेडिकल कॉलेजमधील डॉ. भगीरथ सोलंकी यांच्याशी मुलाखत

गुजराती खाद्यसंस्कृती आणि जीवनशैलीच्या सवयींचाही मधुमेह प्रसार होण्यात काही प्रमाणात वाटा आहे. पाहा डॉक्टर काय सांगतात. (#ETVBharatAgainstDiabetes)

प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये डॉ. सोळंकी (ETV Bharat)
Published : May 2, 2026 at 6:55 AM IST

अहमदाबाद - गुजरातमध्ये मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, बैठी जीवनशैली, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि तणाव यांमुळे गुजरातच्या शहरी भागांत मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. गुजराती खाद्यसंस्कृती आणि जीवनशैलीच्या सवयींचाही मधुमेहाचा प्रसार होण्यात काही प्रमाणात वाटा आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes)

या प्रदेशात सध्या वेगाने पसरत असलेल्या मधुमेहावर नियंत्रण कसं मिळवावं आणि त्यावर उपचार कसे करावेत, हे समजून घेण्यासाठी 'ETV BHARAT' च्या टीमने शहरातील असरवा सिव्हिल हॉस्पिटलमधील 1200 खाटांच्या विभागाला भेट दिली. तिथे त्यांनी डॉ भगीरथ सोलंकी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली; यावेळी डॉ सोलंकी यांनी सर्वसामान्यांसाठी काही उपयुक्त आणि व्यावहारिक टिप्स दिल्या. अहमदाबादच्या बी.जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये 'मेडिसिन'चे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ भगीरथ सोलंकी यांच्याकडून मधुमेहाविषयीची आवश्यक आणि महत्त्वपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

मधुमेह म्हणजे काय?

डॉ भगीरथ सोलंकी - सामान्य भाषेत मधुमेहाला 'मधुमेह' (Madhumeh) या नावानेच ओळखले जाते. वैद्यकीय परिभाषेत याला 'डायबिटीज मेलिटस' (Diabetes Mellitus) असंही म्हटलं जातं. मधुमेहाच्या आजारात रक्तातील साखरेची पातळी अनियंत्रित होते. रुग्णाच्या रक्ताभिसरण संस्थेतील ग्लुकोजचे (साखरेचे) प्रमाण वाढते, ज्याचा परिणाम कालांतराने शरीराच्या विविध अवयवांवर होतो. ICMR (इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) च्या एका अभ्यासानुसार, गुजरातच्या शहरी भागांतील एकूण लोकसंख्येपैकी 15 ते 20 टक्के लोकांना मधुमेह असण्याची शक्यता आहे, तर ग्रामीण भागांत हे प्रमाण 10 ते 12 टक्के इतके आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, राज्यात मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या लोकांची संख्या लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.

मधुमेहाचे किती प्रकार आहेत?

डॉ भगीरथ सोलंकी - साधारणपणे, मधुमेहाचे दोन मुख्य प्रकार आहेत : टाईप 1 मधुमेह (Type 1 Diabetes) आणि टाईप 2 मधुमेह (Type 2 Diabetes).

टाईप 1 मधुमेहामध्ये, शरीराद्वारे इन्सुलिनची निर्मिती केली जात नाही; त्यामुळे अशा रुग्णांसाठी इन्सुलिनशिवाय जगणे शक्य नसते. पूर्वी टाईप 2 मधुमेह प्रामुख्याने 40 वर्षांवरील रुग्णांमध्ये दिसून येत असे; मात्र, आता 30 वर्षांच्या तरुण व्यक्तींमध्येही या आजाराचे निदान होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मधुमेहाच्या एकूण रुग्णांपैकी 85 ते 90 टक्के रुग्ण हे टाईप 2 मधुमेहाने ग्रस्त असतात. याव्यतिरिक्त, गरोदरपणाच्या काळात 'जेस्टेशनल मधुमेह' (Gestational Diabetes) नावाचा आणखी एक प्रकारही दिसून येतो. यालाच 'GDM' असेही संबोधले जाते. जेस्टेशनल मधुमेहाचा परिणाम आई आणि बाळ या दोघांवरही होतो. याव्यतिरिक्त, स्वादुपिंडाला (पॅनक्रियाज) झालेल्या दुखापतीमुळे किंवा स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचा परिणाम म्हणून 'टाइप 4 मधुमेह' उद्भवू शकतो. शिवाय, सहा महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांमध्ये आढळणाऱ्या मधुमेहाला 'नवजात मधुमेह' (Neonatal Diabetes) असे संबोधले जाते.

मधुमेह असलेल्या रुग्णामध्ये या आजाराची प्राथमिक लक्षणे कोणती असतात?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेहाचे वर्णन अनेकदा 'सुप्त आजार' (Silent Disease) असे केले जाते. शरीरात मधुमेहाची शारीरिक लक्षणे प्रत्यक्ष दिसून येईपर्यंत, या आजाराचा प्रभाव साधारणपणे आधीच तीन ते पाच वर्षांपासून शरीरात कार्यरत झालेला असतो. एखाद्या व्यक्तीला आपल्या आजाराची जाणीव सहसा तेव्हाच होते, जेव्हा ती व्यक्ती मधुमेहाच्या निदानासाठी वैद्यकीय चाचण्या करून घेते. लक्षणांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, संबंधित व्यक्तीला वारंवार लघवी होणे, अतिशय तहान आणि भूक लागणे, थकवा जाणवणे, कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वजन कमी होणे आणि संपूर्ण शरीरावर खाज सुटणे यांसारख्या समस्यांचा अनुभव येऊ शकतो. शरीरात सर्वसाधारण अशक्तपणा जाणवणे हे देखील एक सामान्य लक्षण आहे.

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातमध्ये मधुमेहाच्या रुग्णांचे प्रमाण अधिक का आहे?

डॉ भगीरथ सोलंकी - हे निश्चितच सत्य आहे की, काही विशिष्ट संदर्भांमध्ये गुजरातमध्ये मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या अधिक आढळते. याचे मुख्य कारण म्हणजे गुजराती लोक हे खाण्याचे अत्यंत शौकीन असतात. त्यांच्या आहारात तळलेल्या पदार्थांचे प्रमाण अधिक असते आणि ते आपल्या डाळी, भाज्या, आमट्यांमध्ये (curries) वारंवार अतिरिक्त साखर किंवा गोड पदार्थ मिसळतात. या सर्व घटकांमुळे त्यांच्या जेवणातील कर्बोदकांचे (carbohydrates) प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते. 'आयसीएमआर'च्या (ICMR - भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद) मते, गुजराती पाकशैलीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील कर्बोदकांचे उच्च प्रमाण. शिवाय, गुजराती लोकांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण अधिक असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे शारीरिक व्यायामाचा आणि कष्टाच्या शारीरिक हालचालींचा अभाव.

रक्तातील साखरेची पातळी मोजण्यासाठी 'ग्लुकोमीटर'चा वापर करणे किती फायदेशीर ठरते?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी, आपल्या आजारावर प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्याकरिता ग्लुकोमीटरच्या साहाय्याने रक्तातील साखरेची पातळी मोजणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे जो प्रत्येकाने लक्षात ठेवला पाहिजे, ग्लुकोमीटर हे असे निदान-साधन (diagnostic tool) नाही, ज्याचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीला मधुमेह झाला आहे की नाही, हे सुरुवातीलाच निश्चित करता येईल. ग्लुकोमीटरचा उपयोग हा केवळ 'आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या' मधुमेहावर लक्ष ठेवण्यासाठी होतो; एखाद्या व्यक्तीला मधुमेह झाला आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी, त्या व्यक्तीने एखाद्या अधिकृत वैद्यकीय तज्ज्ञाचा सल्ला घेणे आणि त्यांच्या व्यावसायिक मार्गदर्शनाखाली रक्त व लघवीच्या चाचण्या करून घेणे अनिवार्य असते. मधुमेहाचे निदान झाल्यानंतरही, रक्तातील साखरेच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे एक अत्यंत उपयुक्त साधन ठरते.

एखाद्या व्यक्तीने मधुमेहाच्या वैद्यकीय चाचण्या कधी करून घेतल्या पाहिजेत?

डॉ भगीरथ सोलंकी - साधारणपणे 35 वर्षे वयाच्या व्यक्तींनी मधुमेहाची तपासणी (screening) करण्यासाठी वैद्यकीय चाचण्या करून घेतल्या पाहिजेत. सुरुवातीला, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार 'फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट' (रिकाम्या पोटी रक्तातील साखरेची तपासणी) करून घेणे फायदेशीर ठरते. ही तपासणी निदानाची एक अत्यंत अचूक पद्धत आहे. ही चाचणी सकाळी, रिकाम्या पोटी विशेषतः संपूर्ण रात्रभर काहीही न खाता केली जावी. याव्यतिरिक्त, 'HbA1c' चाचणी देखील केली पाहिजे; ही चाचणी मागील तीन महिन्यांतील रक्तातील साखरेच्या पातळीविषयी माहिती पुरवते. 'रँडम ब्लड शुगर टेस्ट'च्या (केव्हाही केलेल्या रक्तातील साखरेच्या तपासणीच्या) निकालांवरूनही मधुमेहाविषयी माहिती मिळवता येते; ही चाचणी 'ग्लुकोमीटर' वापरून केली जाते आणि यामध्ये व्यक्तीने नुकतेच जेवण केले आहे की ती रिकाम्या पोटी आहे, याचा विचार न करता रक्तातील साखरेची पातळी मोजली जाते.

मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी कोणती फळे खावीत आणि त्यांनी 'रिफाईन्ड' (प्रक्रिया केलेले) फळांचे रस का टाळावेत?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेह असलेल्या रुग्णांना अनेकदा हा प्रश्न पडतो की, आपण कोणती फळे खाऊ शकतो आणि कोणती टाळली पाहिजेत. वास्तविक पाहता, फळांमध्ये विविध जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि तंतुमय पदार्थ (फायबर) मुबलक प्रमाणात असतात; तथापि, त्यामध्ये नैसर्गिक साखर आणि कर्बोदके (कार्बोहायड्रेट्स) देखील असतात. 'ग्लायसेमिक इंडेक्स'मध्ये नमूद केलेल्या निकषांनुसारच फळांचे सेवन केले पाहिजे. ज्या फळांचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' 50 पेक्षा कमी आहे म्हणजेच, ज्यांच्या सेवनामुळे रक्तातील साखरेची पातळी अचानक आणि वेगाने वाढत नाही केवळ अशाच फळांचे सेवन केले पाहिजे. पपई, सफरचंद, पेरू आणि विविध प्रकारच्या 'बेरीज' (berries) यांसारख्या फळांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो; त्यामुळे ती खाण्यासाठी योग्य मानली जातात.

कोणत्याही फळाचे सेवन केवळ मर्यादित प्रमाणातच केले पाहिजे. फळांचा आहारात समावेश करताना, दैनंदिन आहारातील इतर पदार्थांचे प्रमाण तितक्याच प्रमाणात कमी केले पाहिजे. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी फळांचे रस पिणे टाळले पाहिजे. याचे कारण असे की, फळांचे रस हे मुळात फळांचेच 'रिफाईन्ड' (प्रक्रिया केलेले) स्वरूप असतात; ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात वाढते. द्राक्षे आणि आंबे याचे सेवन केले जाऊ शकते. मधुमेहाच्या बाबतीत, आहारातील कॅलरीजचे प्रमाण (कॅलरी सेवन) नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत आवश्यक असते. दैनंदिन नियमित जेवणाव्यतिरिक्त अतिरिक्त फळे खाण्याऐवजी, मुख्य जेवणाचे प्रमाण (portion size) थोडे कमी करावे आणि त्यासोबत फळे खावीत; जेणेकरून एकूण कॅलरी सेवन वाढणार नाही. भरड धान्यांचे (millets) सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याची प्रक्रिया नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळते. मधुमेहाचे रुग्ण भरड धान्यांवर आधारित 'मल्टी-ग्रेन' (बहु-धान्य) जेवणाची निवड करू शकतात. मधुमेहाचे रुग्ण गव्हाच्या पोळ्यांचे (रोट्यांचे) सेवन करू शकतात.

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी भरड धान्ये आणि जाडसर धान्ये हे सर्वोत्तम पर्याय आहेत. मल्टी-ग्रेन पोळ्या आणि भाकऱ्या मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरतात. धान्यांपासून बनवलेल्या पदार्थांचे प्रमाण आणि पर्यायाने, त्यातून मिळणाऱ्या कॅलरीजचे प्रमाण शिफारस केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही, याची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुमच्या एकूण कॅलरी सेवनामध्ये कर्बोदकांचे (carbohydrates) प्रमाण प्रमाणाबाहेर वाढणार नाही, याची जाणीव ठेवा; जर एखादा खाद्यपदार्थ अत्यंत बारीक दळलेल्या (refined) पिठापासून बनवला असेल, तर त्याचे सेवन टाळावे. मधुमेहाच्या रुग्णांनी एका वेळीच्या जेवणात दोनपेक्षा जास्त पोळ्या खाऊ नयेत.

मधुमेहाचा रुग्ण किती प्रमाणात सुकामेवा (dry fruits) खाऊ शकतो?

डॉ भगीरथ सोलंकी - सुकामेव्याला अनेकदा 'सुपरफूड' (अत्यंत पौष्टिक अन्न) म्हणून संबोधले जाते. गुजरातमध्ये बदाम, काजू, पिस्ता आणि अक्रोड यांसारख्या सुकामेव्याचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन केले जाते. यातील प्रत्येक प्रकारच्या सुकामेव्याचे सेवन एका विशिष्ट आणि नियंत्रित प्रमाणातच केले पाहिजे. साधारणपणे, एका वेळी 20 ते 30 ग्रॅम सुकामेव्याचे सेवन केले जाते. याव्यतिरिक्त, सुकामेव्यासोबत इतर जे खाद्यपदार्थ खाल्ले जातात, त्यांचे सेवनही मध्यम प्रमाणातच केले पाहिजे.

मधुमेहाचे रुग्ण कोणत्या कंदमुळांचे (root vegetables) सेवन करू शकतात?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेहाच्या रुग्णांनी, शक्य असेल तेव्हा, बटाटे, गाजर आणि रताळे यांसारख्या कंदमुळांचे सेवन टाळावे. जर तुम्हाला कंदमुळे खायचीच असतील, तर तुमचे एकूण कॅलरी आणि कर्बोदकांचे सेवन वाढणार नाही, याची खात्री करा. बटाट्यांमध्ये कर्बोदकांचे प्रमाण जास्त असते, ज्याचा अर्थ त्यातील कॅलरीजचे प्रमाणही अधिक असते आणि म्हणूनच, बटाट्यांचे सेवन मोठ्या प्रमाणात करू नये. बटाटे खाल्ल्यामुळे मधुमेह होत नाही; मात्र, ज्या व्यक्तींना आधीच मधुमेह झालेला आहे, त्यांच्यासाठी बटाटे खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढू शकते.

मधुमेहाच्या रुग्णासाठी प्राथमिक आणि निश्चित उपचार पद्धतीमध्ये कशाचा समावेश होतो?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेहाच्या रुग्णावरील प्राथमिक उपचारामध्ये आहारावर नियंत्रण ठेवणे आणि शारीरिक व्यायाम करणे, या दोन गोष्टींचा समावेश होतो. रुग्णांनी आपले वय लक्षात घेऊन, आपण सेवन करत असलेल्या अन्नाचा प्रकार आणि त्याचे प्रमाण या दोन्ही गोष्टींचे काटेकोरपणे नियमन करणे आवश्यक असते. रुग्णांनी आपल्या कर्बोदकांच्या आणि कॅलरीजच्या सेवनावर सतत लक्ष ठेवणे गरजेचे असते. शरीरात साठलेल्या उष्मांकांचा (कॅलरीजचा) वापर करण्यासाठी, व्यक्तींनी सातत्यपूर्ण आणि नियमित व्यायाम करणे आवश्यक आहे; यामुळे औषधे अधिक प्रभावीपणे कार्य करतील याची खात्री होते. विविध प्रकारची औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच काटेकोरपणे घेतली पाहिजेत.

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी इन्सुलिन किती आवश्यक आहे?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेहामध्ये, शरीरातील इन्सुलिनची पातळी योग्य प्रमाणात राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मधुमेहावरील बहुतेक औषधे शरीरातील इन्सुलिनची पातळी वाढवून कार्य करतात. जेव्हा रुग्णाच्या रक्तातील साखरेची पातळी वाढते, तेव्हा त्यांना इंजेक्शनद्वारे इन्सुलिन देण्याची आवश्यकता भासते. जेव्हा रुग्णाला खूप तहान लागते, प्रचंड भूक लागते किंवा खाण्याची तीव्र इच्छा होते, तेव्हा इन्सुलिनची गरज निर्माण होते. याव्यतिरिक्त, जेव्हा रुग्णावर शस्त्रक्रिया नियोजित असते किंवा जेव्हा एखाद्या गरोदर महिलेला 'गर्भकालीन मधुमेह' (Gestational Diabetes) होतो, तेव्हाही इन्सुलिनची आवश्यकता असते. लहान मुलांसाठी आणि 'टाइप 1' (Type 1) मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी इन्सुलिन हीच एकमेव जीवनरेषा असते; किंबहुना, इन्सुलिनशिवाय 'टाइप 1' मधुमेहाच्या रुग्णांचे जीवन शक्यच नसते.

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी "मधुमेह पूर्णपणे बरा करणे" (Reversing Diabetes) किती फायदेशीर ठरू शकते?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेह पूर्णपणे बरा करून या आजारापासून मुक्तता मिळवण्याची संकल्पना आशादायक असली, तरीही यातून अपेक्षित परिणाम सातत्याने दिसून आलेले नाहीत. मधुमेह पूर्णपणे बरा करण्याच्या (Reversing) प्रक्रियेत, रुग्ण हा आजार शरीरातून पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. आजाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, आहारावर काटेकोर नियंत्रण ठेवून, नियमित व्यायाम करून आणि वैद्यकीय उपचारांचे पालन करून, एखादी व्यक्ती मधुमेह बरा करण्याच्या दिशेने सकारात्मक परिणाम साध्य करू शकते. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा वैद्यकीय सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. मधुमेह आणि मूत्रपिंड, हृदय, मेंदू (स्ट्रोक) व यकृत या अवयवांशी संबंधित गुंतागुंत वाढणे, यांचा परस्परसंबंध असल्याचे दिसून आले आहे. जर शरीरातील अतिरिक्त चरबी (मेद) यशस्वीरित्या कमी करता आली, तर मधुमेह पूर्णपणे बरा करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती करता येते. ज्या व्यक्तींचा 'बॉडी मास इंडेक्स' (BMI) साधारणपणे 30 च्या आसपास आहे, अशा व्यक्ती आहारावर नियंत्रण ठेवून, व्यायाम करून आणि वैद्यकीय उपचार घेऊन आपला मधुमेह नियंत्रणात आणण्यात मोठा फायदा मिळवू शकतात. शिवाय, ज्या व्यक्तीचे शारीरिक वजन निरोगी मर्यादेपेक्षा १५ टक्क्यांनी जास्त आहे, अशी व्यक्ती आपला मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब—हे दोन्ही आजार पूर्णपणे बरे (Reverse) करू शकते.

मधुमेहावरील औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच काटेकोरपणे घेणे का आवश्यक आहे?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेहाच्या रुग्णांनी नियमितपणे वैद्यकीय तपासण्या करून घेतल्या पाहिजेत. औषधांच्या मात्रेमध्ये (डोसमध्ये) किंवा औषधाच्या प्रकारामध्ये कोणताही बदल करायचा असल्यास, तो केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच केला पाहिजे. डॉक्टरांनी निश्चित केलेल्या वेळीच आणि संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच औषधे घेतली पाहिजेत. मधुमेहाच्या रुग्णांनी आपली औषधे घेणे कधीही थांबवू नये, तसेच स्वतःच्या मनाने औषधांमध्ये कोणताही बदल करू नये.

मधुमेह रुग्णांसाठी मद्यपान आणि धूम्रपान धोकादायक का आहे?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मद्यपान आणि धूम्रपान हे मधुमेह रुग्णांसाठी एक मोठा धोका निर्माण करतात. मद्यामध्ये कॅलरीज असतात, ज्यामुळे ते विशेषतः जोखीमपूर्ण ठरते. शिवाय, मद्याचा जिभेवरील चव कलिकेंवर (taste buds) थेट परिणाम होतो. याच कारणामुळे, मधुमेह रुग्णांनी मद्यपानापासून दूर राहिलं पाहिजे. सिगारेट आणि तंबाखू या दोन्ही गोष्टी मधुमेह रुग्णांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत. जर एखाद्या मधुमेह रुग्णाला तंबाखूचंही व्यसन असेल, तर त्याला कर्करोग होण्याची शक्यता तीन ते चार पटीने वाढते.

मधुमेह हा एक अनुवंशिक आजार आहे का?

डॉ भगीरथ सोलंकी - सामान्यतः, 'टाइप 2' मधुमेह हा अनुवंशिक असू शकतो. जर आई आणि वडील या दोघांनाही मधुमेह असेल, तर त्यांच्या मुलांना हा आजार होण्याचा धोका 70 ते 80 टक्क्यांनी अधिक असतो. 'मोनोजेनिक मधुमेह' (Monogenic diabetes) हा या आजाराचा आणखी एक प्रकार आहे, जो अनुवंशिक असण्याची दाट शक्यता असते. जर एखाद्या कुटुंबात सलग तीन पिढ्यांना मधुमेहाचा त्रास झाला असेल, तर अशा कुटुंबातील मुलांना साधारणपणे वयाच्या 25 व्या वर्षी हा आजार होऊ शकतो.

मधुमेह रुग्णांसाठी चालणे किती फायदेशीर आहे?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेह रुग्णांसाठी दररोज चालणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. 'अमेरिकन हार्ट असोसिएशन'च्या शिफारशीनुसार, मधुमेहावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आठवड्याला 150 मिनिटे चालणे फायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, मधुमेह रुग्णांसाठी दररोज 30 ते 35 मिनिटे चालणे लाभदायक असल्याचे दिसून आले आहे. या व्यायामाच्या दिनचर्येमध्ये साधारणपणे, 10 मिनिटांच्या 'वॉर्म-अप'सह (शरीर पूर्वतयारीसह) काही सामान्य व्यायामांचा समावेश असतो.

प्री-डायबेटीस (मधुमेहाची पूर्वस्थिती) आणि मधुमेह यांमध्ये काय फरक आहे? प्री-डायबेटीसच्या टप्प्यावर कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे?

डॉ भगीरथ सोलंकी - रक्तातील साखरेची पातळी आणि HbA1c च्या विशिष्ट मूल्यांवरून मधुमेहाची व्याख्या केली जाते. जर उपाशीपोटी रक्तातील साखरेची पातळी 126 mg/dL पेक्षा जास्त असेल, तर त्या व्यक्तीला मधुमेह झाला आहे असे मानले जाते; याउलट, जर हे मूल्य 100 mg/dL पेक्षा कमी असेल, तर ती व्यक्ती सामान्य (मधुमेह नसलेली) मानली जाते. ज्या व्यक्तींची उपाशीपोटी रक्तातील साखरेची पातळी 101 ते 125 mg/dL च्या दरम्यान असते, त्यांचे वर्गीकरण 'प्री-डायबेटीस' (मधुमेहाची पूर्वस्थिती) म्हणून केले जाते. जेवणानंतरची रक्तातील साखरेची पातळी आदर्शपणे 140 mg/dL पेक्षा कमीच राहिली पाहिजे. HbA1c ची पातळी 5.6% पेक्षा कमी असणे सामान्य मानले जाते. आहारावर नियंत्रण, नियमित व्यायाम आणि योग्य वैद्यकीय उपचार यांच्या साहाय्याने, प्री-डायबेटीस असलेल्या व्यक्तीला पूर्ण विकसित मधुमेह होण्यापासून स्वतःचा बचाव करता येतो.

कामाच्या ठिकाणी किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीत, मधुमेह रुग्णांना कोणत्या प्रकारची मदत मिळायला हवी?

डॉ भगीरथ सोलंकी - सामान्यतः, मधुमेह रुग्णांना 'हायपोग्लायसेमिया' (रक्तातील साखरेची पातळी खूप कमी होणे) होण्याचा धोका अधिक असतो. यामुळे काही वेळा त्या व्यक्तीला चक्कर येऊ शकते किंवा ती व्यक्ती बेशुद्धही पडू शकते. जर रुग्ण शुद्धीवर (जागृत अवस्थेत) असेल, तर त्याला साखरेचा पाक किंवा फळांचा रस दिला जाऊ शकतो. मात्र, जर एखाद्या मधुमेह रुग्णाची रक्तातील साखर खूप कमी झाली असेल आणि तो बेशुद्ध पडला असेल, तर त्याला तोंडावाटे काहीही देण्याचा प्रयत्न करू नये. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत, रुग्णाला त्वरित रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी '108' या क्रमांकावर संपर्क साधावा आणि त्याला तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री करावी.

'ग्लायसेमिक इंडेक्स' समजून घेतल्याचा मधुमेह रुग्णाला काय फायदा होऊ शकतो?

डॉ भगीरथ सोलंकी - मधुमेह रुग्णांनी कोणते पदार्थ खावेत आणि कोणते खाऊ नयेत, याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' हे एक मूलभूत साधन म्हणून काम करते. आहाराचे योग्य प्रमाण (portion size) ठरवण्यासही यामुळे मदत होते. ग्लायसेमिक इंडेक्स हे एक वैज्ञानिक प्रमाण आणि वर्गीकरण पद्धती आहे; एखादा विशिष्ट खाद्यपदार्थ सेवन केल्यानंतर, त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी किती प्रमाणात वाढते, हे यावरून समजते. जर एखाद्या विशिष्ट खाद्यपदार्थाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स 50 ते 55 पेक्षा जास्त असेल, तर मधुमेह रुग्णांनी त्याचे सेवन करणे टाळले पाहिजे. यातील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे 'ग्लायसेमिक लोड' (Glycemic Load), जो तुम्ही सेवन केलेल्या अन्नाच्या प्रमाणावर आधारित असतो. ग्लायसेमिक इंडेक्सची माहिती ICMR च्या संकेतस्थळावर (website) उपलब्ध आहे आणि त्याचा उपयोग करून घेता येतो.

