ETV Bharat / health-and-lifestyle
मधुमेहासाठी आयुर्वेदिक उपाय किती प्रभावी? कोणताही दुष्परिणाम न होता यावर इलाज मिळतो का?, काय म्हणतात तज्ज्ञ?
सरकार मधुमेह, हृदयरोग, कर्करोग इत्यादी जीवनशैलीशी संबंधित आजारांच्या उपचारामध्ये (#ETVBharatAgainstDiabetes) आयुष प्रणालींचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Published : April 22, 2026 at 4:07 PM IST
डेहराडून : मधुमेह हा एक गंभीर जीवनशैलीजन्य आजार बनला आहे, जो केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात वेगाने पसरत आहे. परिणामी, पारंपरिक औषधोपचार, विशेषतः आयुर्वेदामध्ये लोकांची रुची सातत्यानं वाढत आहे. नैसर्गिक आणि मुळापासून बरे करणाऱ्या उपायाचे दावे सर्रास केले जातात, पण प्रश्न असा आहे की, आयुर्वेद खरोखरच मधुमेह बरा करू शकतो का? (#ETVBharatAgainstDiabetes) चला, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय आणि विविध वैज्ञानिक संस्थांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष जाणून घेऊया...
उत्तराखंडमधील आयुर्वेदावरील कार्य : गेल्या काही वर्षांत आरोग्य क्षेत्रात आयुर्वेदाने आपला प्रभाव झपाट्यानं प्रस्थापित केलाय. विशेषतः उत्तराखंडला या क्षेत्रात अग्रणी मानले जाते. खाजगी प्रयत्नांच्या पलीकडं जाऊन, आता शासकीय स्तरावरही आयुर्वेदाला प्रोत्साहन दिलं जात आहे.
पारंपरिक वैद्यकीय प्रणालींना प्रोत्साहन : विविध आजारासाठी आयुर्वेदाकडं पाहिलं जात असताना, देशातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मधुमेहावरील आयुर्वेदिक उपचाराबद्दलही आशा निर्माण होत आहे. अलिकडच्या वर्षांत, भारत सरकारनं आयुर्वेद, योग आणि इतर पारंपरिक वैद्यकीय प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. विशेषतः, मधुमेह, हृदयरोग आणि कर्करोग यासारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांच्या उपचारामध्ये आयुष प्रणालींचा समावेश करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
आयुष आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे एकत्रीकरण : असंसर्गजन्य रोगांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एका प्रमुख सरकारी कार्यक्रमांतर्गत आयुष आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. या पथदर्शी प्रकल्पात रुग्णांवर आयुर्वेदिक औषधे, योग आणि आहारातील बदलाद्वारे उपचार करण्यात आले. हा पथदर्शी प्रकल्प अनेक सरकारी आरोग्य केंद्रामध्ये राबवण्यात आला, जिथं रुग्णांच्या माहितीच्याआधारे परिणामाचे मूल्यांकन करण्यात आले.
आयुर्वेद संशोधनाला प्रोत्साहन : सरकार आयुष रुग्णालयांना संशोधन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे कामही करत आहे. पारंपरिक औषधोपचारांचे शास्त्रीय मूल्यांकन करणं आणि पुराव्यावर आधारित उपचार पद्धती विकसित करणं, हा यामागील उद्देश आहे. मधुमेहावरील आयुर्वेदाच्या परिणामांवर असंख्य अभ्यास केले गेले आहेत. एका व्यापक आढाव्यात अनेक शोधनिबंध आणि क्लिनिकल चाचण्यांचे विश्लेषण करण्यात आलं, ज्यामध्ये आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती, आहारातील बदल आणि जीवनशैलीतील सुधारणा यांच्या परिणामाचा अभ्यास करण्यात आला.
प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय : अनेक अभ्यासामधून असं दिसून आलं आहे की, गुरमार, कारले आणि मेथीसारखे काही आयुर्वेदिक उपाय रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. चयापचय आणि इन्सुलिन संवेदनशीलतेवर होणारे त्यांचे परिणाम अभ्यासले गेले आहेत. हे अभ्यास वेगवेगळ्या कार्यपद्धतीवर आणि मर्यादित नमुना आकारावर आधारित होते, ज्यामुळं त्यांचे निष्कर्ष सार्वत्रिकरित्या लागू करणं कठीण होतं.
"मधुमेहावरील आयुर्वेदिक औषधे ही साखरेची पातळी सामान्य करते. ती केवळ साखरच नाही, तर इतर समस्याही कमी करण्यास मदत करते." - अरुण त्रिपाठी, कुलगुरू,उत्तराखंड आयुर्वेदिक विद्यापीठ
रुग्णांमध्ये वेगाने सुधारणा : आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्यामते, मधुमेहाच्या व्यवस्थापनातील सर्वात महत्त्वाचे घटक म्हणजे नियमित योगा करणे, आहारातील बदल आणि जीवनशैलीतील सुधारणा. मधुमेहाची सुरुवातीची लक्षणे असलेल्या रुग्णांमध्ये वेगाने सुधारणा दिसून येते, तर टाईप 2 मध्ये मधुमेह असलेले रुग्ण आयुर्वेदिक औषधे आणि व्यायामाच्या जोडीने आपल्या प्रकृतीत सुधारणा करत आहेत.
आयुर्वेदाचा मधुमेहावर उपचार : गेली 20 वर्षे आयुर्वेदाचा सराव करणारे ज्येष्ठ वैद्य हर्ष सेहगल म्हणतात की, आयुर्वेदाची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. असं दिसून आलं आहे की, मधुमेह बरा करण्याच्या प्रयत्नात, रुग्ण अनेकदा अतिरिक्त औषधोपचारामुळं इतर गंभीर आजारांना बळी पडतात. जेव्हा आयुर्वेदाने मधुमेहावर उपचार करण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीसाठी एक वेगळा दृष्टिकोन आवश्यक असतो. एकच औषध किंवा आहार प्रत्येक मधुमेह रुग्णासाठी सारखा नसतो. ज्याप्रमाणे मधुमेहाचे वेगवेगळे टप्पे असतात, त्याचप्रमाणे त्यांचे उपचार देखील सखोल अभ्यासावर आधारित असतात.
जैविक प्रणालींवर एकाच वेळी कार्य : आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती शरीरातील अनेक जैविक प्रणालींवर एकाच वेळी कार्य करतात असा दावा केला जातो. याचा अर्थ असा की, त्यांचे परिणाम एकाच लक्षणापुरते मर्यादित नसून, ते बहु-लक्ष्यी पद्धतीनं कार्य करते. हे वैशिष्ट्य आधुनिक औषधापेक्षा वेगळे मानले जाते, कारण आधुनिक औषधे सामान्यतः एकाच प्रक्रियेवर परिणाम करतात.
मधुमेह म्हणजे काय? : आयुर्वेदात मधुमेहाला 'मधुमेह' म्हणून ओळखले जाते. शरीरातील कफ आणि वात दोषांचे असंतुलन हे याचे मुख्य कारण मानले जाते. आयुर्वेदानुसार, अयोग्य आहार, अति गोड पदार्थ, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि लठ्ठपणा या आजारास कारणीभूत ठरतात.
मधुमेहावरील उपचार : आयुर्वेद उपचाराच्या तीन मुख्य पैलूंवर लक्ष केंद्रित करतो. औषधोपचार, आहार नियंत्रण आणि जीवनशैली. आयुर्वेदिक उपचारामध्ये केवळ औषधोपचारापुरतेच मर्यादित न राहता, संपूर्ण जीवनशैलीतील बदलाचाही समावेश असतो. यामध्ये नियमित व्यायाम, योगा, वेळेवर जेवणे आणि तणाव व्यवस्थापनाचा समावेश होतो.
आयुर्वेदिक औषधांची गुणवत्ता : आयुर्वेदाबाबत सकारात्मक चिन्हे असली तरी, त्याला अनेक मर्यादाही आहेत. सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे ठोस वैज्ञानिक पुरावे निर्माण करणे. सध्या, बहुतेक अभ्यास लहान प्रमाणावर केले गेले आहेत. याशिवाय, आयुर्वेदिक औषधांची गुणवत्ता देखील एक मोठी समस्या आहे. वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये तयार केलेल्या औषधांच्या घटकामध्ये फरक असू शकतो, ज्यामुळं त्यांच्या परिणामकारकतेतही भिन्नता येते.
आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथी उपचार : आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, अनेक रुग्ण आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथी या दोन्ही उपचार पद्धती एकाचवेळी वापरतात, परंतु ते आपल्या डॉक्टरांना याची माहिती देत नाहीत. यामुळं औषधांच्या परस्पर क्रियेचा धोका वाढतो, जो कधीकधी गंभीर ठरू शकतो.
आयुर्वेदिक औषधांनी उपचार सुरू : आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा असाही विश्वास आहे की, रुग्णाच्या मधुमेहाच्या इतिहासाच्या आधारावर औषधे दिली जातात. जर इतिहास विस्तृत असेल आणि रुग्णाने ॲलोपॅथिक उपचार घेतले असतील, तर आयुर्वेदिक उपचारादरम्यान ॲलोपॅथिक औषधे देखील दिली जातात. उपचार जसजसे पुढे जातात, तसतशी ॲलोपॅथिक औषधे हळूहळू बंद केली जातात आणि आयुर्वेदिक औषधांनी उपचार सुरू ठेवले जातात.
ॲलोपॅथिक उपचार सोडून आयुर्वेदाकडं वळण्याचा निर्णय : उत्तराखंड आयुर्वेद विद्यापीठ रुग्णालयातील फिजिशियन डॉ. जसप्रीत सोधी सांगतात की, "दररोज अंदाजे 30 ते 35 मधुमेहाचे रुग्ण रुग्णालयात येतात. आयुर्वेदिक औषधे वापरल्यानंतर अनेक रुग्णांची साखरेची पातळी सामान्य झाली आहे." आयुर्वेदाशी संबंधित प्राध्यापक आणि फिजिशियन सांगतात की, "आयुर्वेद रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते आणि जीवनशैली सुधारण्यासाठी प्रभावी आहे. इतकंच नाही, तर प्रीडायबिटीजच्या बाबतीत तो आजाराची वाढ होण्यापासूनही रोखू शकते. या सर्व दाव्यांच्या दरम्यान, असे अनेक रुग्ण आहेत जे कबूल करतात की त्यांनी ॲलोपॅथिक उपचार सोडून आयुर्वेदाकडं वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आयुर्वेदिक औषधे घेणेही सुरू केले असून, आता त्यांना त्याचे परिणामही जाणवत आहेत."
