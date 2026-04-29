मधुमेही रुग्णांसाठी देशी आणि विदेशी मद्य किती धोकादायक? मधुमेह तज्ज्ञांनी दिला मोलाचा सल्ला
मानवी शरीराला दारु घातकच. मधुमेह असेल तर दारुचा कसा वाईट परिणाम होतो याबाबत डॉ गौरव सचदेवा यांनी माहिती दिली. वीरेंद्र थिंद यांचा रिपोर्ट. #ETVBharatAgainstDiabetes
Published : April 29, 2026 at 7:27 AM IST
लुधियाना - मद्यपानाची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. जे लोक आधीच विविध गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत, विशेषतः मधुमेही रुग्ण, तेही मद्यपान करतात. लोकांना असं वाटतं की मद्याची चव कडू असते, त्यामुळे त्याचा रक्तातील साखरेच्या पातळीवर (शुगर लेव्हलवर) कोणताही परिणाम होणार नाही; परंतु प्रत्यक्षात, मद्यपान रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू इतकी वाढवते की हा आजार असाध्य बनू शकतो. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
जे लोक मद्यपान केवळ थोड्या काळासाठी किंवा मर्यादित प्रमाणात करतात, त्यांच्यावर मद्यपानाचा लगेच परिणाम होत नाही; परंतु मद्याच्या नशेशी (kick) संबंधित प्रभावामुळे, त्याचा परिणाम शरीराच्या इतर भागांवर तसंच स्वादुपिंडावर (पॅनक्रियाज—जे शरीरात इन्सुलिन तयार करते) होऊ लागतो. वास्तविक, मद्यामध्ये कॅलरीज आणि कर्बोदके (carbohydrates) असतात, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढते. जेव्हा मद्याचा प्रभाव ओसरतो, तेव्हा साखरेची पातळी वेगाने खाली येते, ज्यामुळे 'शुगर लेव्हल' खूपच कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. हे देखील आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. जर रक्तातील साखरेची पातळी प्रमाणापेक्षा जास्त वाढली किंवा प्रमाणापेक्षा जास्त कमी झाली, तर ते जीवघेणे ठरू शकते.
मधुमेहाचे (डायबिटीसचे) दोन प्रकार आहेत. एकाला आपण 'टाइप 1' (Type 1) आणि दुसऱ्याला 'टाइप 2' (Type 2) असे म्हणतो. पहिला प्रकार (Type 1) प्रामुख्याने पिढ्यानपिढ्या अनुवंशिकतेने चालत आलेला असतो. म्हणजेच, जर तुमच्या पालकांना मधुमेह असेल, तर तुम्हालाही तो होऊ शकतो. मात्र, 'टाइप 2' मधुमेह हा आपल्या आहार आणि जीवनशैलीवर अवलंबून असतो.
मधुमेहावर मद्यपानाचा काय परिणाम होतो?
डॉ गौरव सचदेवा हे मधुमेह तज्ज्ञ आहेत. 'ईटीव्ही भारत'शी (ETV Bharat) बोलताना त्यांनी सांगितलं की, मद्यपानामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढूही शकते आणि कमीही होऊ शकते. ते म्हणाले, "जेव्हा रिकाम्या पोटी मद्यपान केले जाते, तेव्हा 'हायपोग्लायसेमिया'चा (रक्तातील साखर खूप कमी होण्याचा) धोका निर्माण होऊ शकतो. ज्यामुळे साखरेची पातळी कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, मद्यामध्ये कर्बोदकांचे प्रमाण असते; जेव्हा ही कर्बोदके रक्तात मिसळतात, तेव्हा अशा परिस्थितीत रक्तातील साखरेची पातळी वाढून 'हायपरग्लायसेमिया'ची स्थिती निर्माण होऊ शकते."
डॉ गौरव सचदेवा यांच्या मते, पुरुष आठवड्यातून 3 वेळा, प्रत्येकी 30 मिलीचे 2 'पेग' (pegs) घेऊ शकतात; तर स्त्रिया आठवड्यातून 3 वेळा, प्रत्येकी 30 ते 45 मिलीचा 1 'पेग' घेऊ शकतात. इंग्लिश लिकरच्या तुलनेत गावठी दारू अधिक धोकादायक ठरू शकते, कारण त्यातील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर मर्यादा नसते. इतर देशांमध्ये गावठी दारूवर बंदी आहे. भारतातही त्यावर बंदी घातली पाहिजे.
अल्कोहोल म्हणजे फक्त अल्कोहोल. पण, इंग्लिश लिकर ही शुद्ध केलेली दारू असते, तर गावठी दारू अशुद्ध असते. त्यात पाण्याद्वारे किती टक्के अल्कोहोल असते? हे लिहिलेले नसते. गावठी दारूमध्ये स्पिरिट किंवा इतर काही मिसळले आहे की नाही, हे माहीत नसते. तुम्ही अलीकडे अशी प्रकरणे पाहिली असतील की गावठी दारू प्यायल्यामुळे अनेक लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. स्वस्त आणि महाग असा काही फरक नसतो, गावठी दारू थांबवली पाहिजे. वाईन असो, बिअर असो किंवा स्कॉच असो, त्यातील अल्कोहोल आणि इतर गोष्टींचे प्रमाण निश्चित केलेले असते. मात्र, मधुमेही रुग्णांनी ती घेताना काळजी घ्यावी. आपली साखर तपासून घ्या.
देशी आणि इंग्रजी दारू मधुमेही रुग्णांसाठी किती धोकादायक आहे?
