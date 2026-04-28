मधुमेहाचा आजार नियंत्रणात असल्यास, मधुमेह रुग्ण अवयवदान करू शकतात - डॉक्टरांचे म्हणणे तरी काय?
मधुमेहींना जर अवयवदान करायचे असेल, तर त्यांनी कोणत्या महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे? बेळगाव येथील ज्येष्ठ मधुमेह तज्ज्ञ डॉ विक्रांत घटनट्टी यांची मुलाखत. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
Published : April 28, 2026 at 11:09 AM IST
बेळगाव : भारतात अवयवदात्यांची सतत कमतरता भासत असताना, वैद्यकीय तज्ज्ञ लोकांना मधुमेहासारख्या आजारांमुळे अवयवदानापासून दूर न राहण्याचं आवाहन करत आहेत. (#ETVBharatAgainstDiabetes) बेळगाव येथील ज्येष्ठ मधुमेह तज्ज्ञ डॉ विक्रांत घटनट्टी यांच्या मते, मधुमेही व्यक्ती रक्त, डोळे आणि महत्त्वाचे अवयवही दान करू शकतात, मात्र त्यासाठी त्यांची साखर नियंत्रणात असणं आवश्यक आहे.
अवयव निकामी झालेले अनेक रुग्ण दात्यांची वाट पाहत राहतात आणि या विलंबामुळे अनेकदा जीव गमवावा लागतो. जनजागृती मोहीम राबवूनही, अवयव आणि देहदानासाठी केवळ काही मोजकेच लोक पुढे येतात. मधुमेही व्यक्ती अवयवदानासाठी पात्र नसतात, असा एक सामान्य गैरसमज आहे, पण डॉक्टरांच्या मते हे पूर्णपणे खरं नाही.
डॉ. घटनट्टी यांनी स्पष्ट केलं की, मधुमेही व्यक्ती त्यांच्या एकूण आरोग्यावर आणि विशिष्ट अवयवाच्या दानावर अवलंबून अवयवदान करू शकतात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, ते मृत्यूनंतर हृदय, यकृत, मूत्रपिंड आणि डोळे दान करू शकतात. टाईप 2 मधुमेह असलेले, जे इन्सुलिनवर अवलंबून नाहीत आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवतात, ते मूत्रपिंड दान करण्यासही पात्र असू शकतात.
रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला. आदर्शपणे, उपाशीपोटी रक्तातील साखरेची पातळी 130 mg/dL पेक्षा कमी असावी आणि जेवणानंतरची पातळी 180 mg/dL पेक्षा कमी राहिली पाहिजे. HbA1c पातळी, जी मागील दोन ते तीन महिन्यांतील रक्तातील साखरेची सरासरी दर्शवते, ती 7 टक्क्यांपेक्षा कमी असावी. सातत्य महत्त्वाचे आहे आणि ही पातळी तीन ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत टिकवून ठेवली पाहिजे. औषधोपचार किंवा इन्सुलिन घेत असलेल्या व्यक्तीदेखील, जर त्यांची प्रकृती नियंत्रणात असेल तर, रक्त, डोळे आणि काही विशिष्ट अवयव दान करण्यास पात्र असू शकतात.
जीवनशैलीबद्दल बोलताना, डॉ. घटनट्टी यांनी संतुलित आहार पद्धतीची शिफारस केली. त्यांनी 80/20 किंवा 90/10 नियमाचे पालन करण्याचा सल्ला दिला, ज्यात रोजच्या आहारात बहुतांश आरोग्यदायी पदार्थांचा समावेश असावा आणि थोडासा भाग आवडीच्या पदार्थांसाठी राखून ठेवावा. आहारात हिरव्या भाज्या, पालेभाज्या, प्रथिनयुक्त पदार्थ आणि पोषक तत्वांच्या नैसर्गिक स्रोतांचा समावेश असावा. साखरयुक्त पदार्थ आणि संतृप्त चरबीयुक्त पदार्थ मर्यादित प्रमाणात घ्यावेत.
त्यांनी असंही निदर्शनास आणलं की मधुमेहाला अनुवांशिक कारण असू शकते, विशेषतः जर पालकांना मधुमेह असेल, परंतु शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे धोका व्यवस्थापित करण्यास मदत होऊ शकते. रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यासाठी दररोज दोन ते तीन लिटर पाणी पिणे, शरीरात पाण्याची पातळी योग्य राखणे आणि सुमारे आठ तासांची झोप घेणे महत्त्वाचे आहे.
दैनंदिन सवयींबद्दल त्यांनी जंक फूड, मिठाई, साखरयुक्त पेये आणि तळलेले पदार्थ टाळण्याचा सल्ला दिला. त्याऐवजी, हंगामी फळे, ज्वारी, नाचणी आणि बाजरीसारखी संपूर्ण धान्ये (whole grains) आहारात समाविष्ट करावीत आणि जेवणाची नियमित पद्धत पाळावी. दररोज 30 ते 40 मिनिटे चालणे किंवा व्यायाम करणे यांसारखी शारीरिक हालचाल अत्यंत आवश्यक आहे. शरीराचे वजन नियंत्रणात ठेवणे आणि दररोज किमान ३० मिनिटे प्राणायाम व ध्यान यांसारख्या तणाव व्यवस्थापन तंत्रांचा सराव करणे, मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अधिकच उपयुक्त ठरू शकते.
डॉ. घटनट्टी यांनी यावर भर दिला की, मधुमेहाला घाबरण्याची काहीही आवश्यकता नाही. जर HbA1c ची पातळी 7 टक्क्यांपेक्षा कमी राखली, तर मूत्रपिंड, डोळे, हृदय आणि मज्जातंतूंवर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा (गुंतागुंतीचा) धोका कमी करता येतो. त्यांनी पुढे नमूद केलं की, मधुमेहाचे निदान झाल्यानंतर आयुर्मान मोठ्या प्रमाणात कमी होते, हा एक गैरसमज आहे. योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शन आणि जीवनशैलीत आवश्यक बदल करून, या स्थितीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे शक्य आहे.
बंगळुरू येथील 'BGS हॉस्पिटल'मधील अवयव प्रत्यारोपण तज्ज्ञ (सर्जन) डॉ. महेश गोपाशेट्टी यांनीही असं नमूद केलं की, मधुमेह असलेले रुग्ण हृदय, मूत्रपिंड, यकृत, डोळे आणि अगदी त्वचा यांसारख्या अवयवांचे दान करू शकतात; अर्थात, यासाठी त्या अवयवांना मधुमेहामुळे गंभीर स्वरूपाची इजा झालेली नसावी. त्यांनी सांगितलं की, यकृत प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत, डॉक्टर शस्त्रक्रियेला सुरुवात करण्यापूर्वी यकृतामधील चरबीचे प्रमाण तपासून पाहतात. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये स्वादुपिंडाचे (Pancreas) दान करणे सहसा योग्य मानले जात नाही.
डॉक्टरांच्या मते, यामागील संदेश अगदी स्पष्ट आहे : जेव्हा मधुमेह नियंत्रणात असतो, तेव्हा अवयव दानाद्वारे जीव वाचवण्याच्या कार्यात तो कोणताही अडथळा मानला जाऊ नये.
