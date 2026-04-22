मधुमेह नियंत्रित करता येतो, पण तो पूर्णपणे बरा करता येत नाही...? तरीही, आयुर्वेदाचा 'चमत्कार' आजही कायम
बदलत्या काळातही आयुर्वेदावरील श्रद्धा अढळ राहिली आहे. मधुमेहावर केवळ नियंत्रण मिळवणेच नव्हे, तर तो पूर्णपणे बरा करणेही शक्य आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes) मनोज वर्मा यांचा विशेष वृत्तांत.
Published : April 22, 2026 at 3:38 PM IST
जोधपूर : आजच्या बदलत्या काळात, मानवाचं दीर्घायुष्य हे अधिकाधिक औषधोपचारांवर अवलंबून आहे आणि त्यांच्या प्रभावाखाली आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes) त्याचवेळी, विविध रोगांचं प्रमाणही वाढलं आहे; मात्र, जर असा एखादा असंसर्गजन्य रोग असेल जो इतर कोणत्याही रोगापेक्षा अधिक वेगाने बळावत आहे, तर तो म्हणजे 'मधुमेह' (Diabetes). सध्या या स्थितीचं व्यवस्थापन करणं शक्य असलं, तरीही यावर पूर्णपणे मात करणं (पूर्ण बरा करणं) हे ॲलोपॅथी (आधुनिक वैद्यकीय) उपचार पद्धतीच्या कक्षेबाहेरच राहिलं आहे.
आयुर्वेदामध्ये मात्र, यावर पूर्णपणे उपचार करणं खरोखरच शक्य आहे. याचं कारण असं की, आयुर्वेदिक उपचारांचं मूलभूत तत्त्व हे 'निदान परिवर्जन' हे आहे, ज्याचा अर्थ असा की, रोगास कारणीभूत असलेल्या मूळ कारणाचे निदान करणे आणि ते कारणच समूळ नष्ट करणे. नेमक्या याच कारणामुळे, या बदलत्या काळातही लोकांचा आयुर्वेदावरील विश्वास अढळ राहिला आहे. आयुर्वेदिक तत्त्वांचं काटेकोर पालन करून आणि त्यासोबतच रोगाचं योग्य व्यवस्थापन करून मधुमेहाचं प्रभावीपणे उच्चाटन करणं शक्य आहे. आयुर्वेदही या स्थितीला प्रामुख्याने 'जीवनशैलीशी संबंधित आजार' म्हणूनच ओळखतो.(#ETVBharatAgainstDiabetes)
कडू पदार्थ मधुमेहासाठी वरदान - जोधपूर येथील शासकीय खांडा फालसा आयुर्वेद रुग्णालयातील वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. अशोक मित्तल सांगतात की, आयुर्वेदामध्ये 'तिक्त रस' (Tikta Rasa) म्हणजे कडू चव होय. मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांसाठी ही चव वरदानासारखी ठरते. ही चव कडुलिंब, गुळवेल (Giloy), कुटकी, चिरायता, कारले आणि मेथी यांसारख्या औषधी वनस्पतींमध्ये आढळते.
'तिक्त रस' शरीरासाठी अत्यंत गुणकारी असतो. तो 'वायू' आणि 'आकाश' या महाभूतांपासून बनलेला असतो; हे घटक शरीरातील 'पित्त' आणि 'कफ' या दोषांना शांत करण्यास मदत करतात. कडू चवीचे औषधोपचार रुग्णाच्या विशिष्ट शारीरिक स्थितीनुसार दिले जातात. डॉ. मित्तल या गोष्टीवर विशेष भर देतात की, आयुर्वेदिक जीवनशैलीचा अवलंब करून अशा प्रकारच्या आजारांना प्रभावीपणे प्रतिबंध करता येतो.
जेवणानंतर गोड पदार्थ खाणे टाळा - आयुर्वेदानुसार, गोड पदार्थांना (मधुर रस) 'गुरु' मानले जाते, याचा अर्थ असा की, त्यांचा समावेश "पचण्यास जड" असलेल्या पदार्थांच्या श्रेणीत होतो. त्यामुळे, विशेषतः रात्रीच्यावेळी जेवणानंतर हे पदार्थ पचवणे शरीरासाठी कठीण असते. मात्र, आजकाल रात्रीच्या जेवणानंतर गोड पदार्थ किंवा आईस्क्रीम खाण्याचा कल (फॅशन) वाढला आहे; परंतु हे पदार्थ नीट पचत नसल्यामुळे, ते शरीरासाठी विविध गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण करतात. या पार्श्वभूमीवर, आपण आपल्या पारंपरिक पद्धतींकडे पुन्हा वळणे गरजेचे आहे. म्हणजेच वेळेवर जेवण करणे आणि वेळेवर झोपणे. शिवाय, सकाळी उठल्यावर गरम पाणी पिण्याऐवजी, 'ताजे पाणी' (fresh water) प्यावे. म्हणजेच, ज्या पाण्याचे तापमान शरीराला सुखद आणि अनुकूल वाटेल, अशा पाण्याचे सेवन करावे.
आहार आणि जीवनशैली हे बदलत्या ऋतूंशी सुसंगत असावेत - डॉ. मित्तल यांनी स्पष्ट केलं की, प्राचीन काळी जेव्हा आयुर्वेद हीच प्रमुख उपचारपद्धती होती, तेव्हा संपूर्ण जीवनचक्र हे आयुर्वेदिक तत्त्वांद्वारेच नियंत्रित केले जात असे. आयुर्वेदामध्ये प्रत्येक विशिष्ट ऋतूसाठी अनुरूप अशा आहार आणि जीवनशैलीविषयक ठराविक मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे हे देखील अत्यंत सोपे आहे. असं केल्यानं, एखादी व्यक्ती मधुमेह (डायबिटीस) सह विविध प्रकारच्या व्याधींपासून मुक्त राहू शकते. याच उद्देशाने, सहाही ऋतूंसाठी काही विशिष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्या-त्या विशिष्ट ऋतूला साजेसा आहार आणि जीवनशैलीचा अवलंब करण्याच्या पद्धतीला 'ऋतुचर्या' असे म्हटले जाते. ही पद्धत व्यक्तींना रोगांपासून दूर राहण्यास मदत करते.
आयुर्वेदातील मधुमेह उपचार - डॉ. मित्तल यांनी स्पष्ट केलं की, आयुर्वेदाकडे मधुमेहासाठी विविध औषधी उपाय उपलब्ध आहेत. या औषधांचा योग्य मेळ (संयोजन) अत्यंत फायदेशीर ठरतं. जर विहित केलेली औषधे वेळेवर घेतली गेली आणि त्यासोबतच आहाराबाबत सुचवलेल्या पथ्यांचे काटेकोरपणे पालन केले गेले, तर मधुमेहावर निश्चितपणे मात करणे शक्य आहे.
डॉ. मित्तल यांच्याकडे उपचार घेत असलेल्या दिलीप वैष्णव (वय 46) या रुग्णाने आपला अनुभव सांगताना सांगितलं की, साधारण वर्षभरापूर्वी त्याला मधुमेहाचं निदान झालं होतं. त्याच्या रक्तातील साखरेची पातळी (ब्लड शुगर) सातत्याने 550 च्या आसपास राहत असे. सुरुवातीला त्याने आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीनुसार (ॲलोपॅथी) उपचार घेण्यास सुरुवात केली; मात्र, त्याच्या साखरेची पातळी कधीच 250 च्या खाली आली नाही. यामुळे त्याने आयुर्वेदिक उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. आता गेल्या आठ महिन्यांपासून तो हे आयुर्वेदिक उपचार घेत आहे. सध्या, जेवणानंतर त्याच्या रक्तातील साखरेची पातळी 140 ते 150 च्या दरम्यान असते. वैष्णवने नमूद केले की, औषधे घेण्यासोबतच, डॉ. मित्तल यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार तो गोड पदार्थ खाणे पूर्णपणे टाळतो आणि दररोज चार ते पाच किलोमीटर चालण्याचा व्यायाम करतो.
शरीरप्रकृतीनुसार आहार आणि जीवनशैली - आयुर्वेदात, आहार आणि जीवनशैलीविषयक नियम हे रुग्णाच्या विशिष्ट शरीरप्रकृतीनुसार (प्रकृतीनुसार) ठरवले जातात. या प्रकृतींचे तीन मूलभूत प्रकार आहेत: वात, पित्त आणि कफ. या वर्गीकरणाच्या आधारे, विशिष्ट प्रकृती असलेल्या व्यक्तीसाठी कोणत्या प्रकारचे अन्न योग्य आहे, हे निश्चित केले जाते. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या दैनंदिन जीवनात या नियमांचे पालन केले, तर ती व्यक्ती रोगांपासून मुक्त राहते. ज्या व्यक्तींची प्रकृती 'कफ-प्रधान' असते, त्यांना मधुमेह (डायबिटीज) होण्याची शक्यता विशेषतः अधिक असते.
वात प्रकृती :
- हितकर (फायदेशीर) : उबदार, ताजे, संतुलित आणि पौष्टिक अन्न; पुरेशी झोप; मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम; तसंच दूध, दही, तूप आणि ताक यांचं सेवन. मेथी, गाजर, मुळा, शलजम (टर्निक), केळी, सफरचंद, डाळिंब, मोसंबी, सीताफळ, ताजी आंबट-गोड फळे, पेये आणि सुकामेवा.
- अहितकर (टाळावे) : थंड, शिळे आणि कोरडे अन्न; तुरट, कडू किंवा तिखट चवीचे पदार्थ; बेसन (हरभऱ्याचे पीठ), खारट पदार्थ, हरभरे, अळू (अरबी), बटाटे, पोहे, जांभूळ, मखाणा (कमळाच्या बिया) आणि राजमा.
- संभाव्य आरोग्य समस्या : गुडघे, खांदे किंवा कमरेचा त्रास/वेदना; सामान्य शारीरिक अशक्तपणा; निद्रानाश; बद्धकोष्ठता; आणि हात-पायांना भेगा पडणे.
पित्त प्रकृती :
- हितकर (फायदेशीर) : पचायला हलके, ताजे आणि तुपाचा वापर केलेले अन्न; जेवणाच्या निश्चित वेळी भोजन करणे; द्रवपदार्थयुक्त अन्नाचे मध्यम प्रमाणात सेवन; गाजर, मुळा, कोबी, कुट्टू (कट्टूचे पीठ), दुधी भोपळा, दोडका, कोहळा, डाळिंब, लिंबू, आवळा, लोणी आणि गाईचे किंवा शेळीचे दूध. या प्रकृतीसाठी रक्तदान करणे फायदेशीर मानले जाते.
- अहितकर (टाळावे) : अतिशय उष्ण, तिखट, आंबट किंवा खारट अन्न; अतिभोजन (गरजेपेक्षा जास्त खाणे); दिवसा झोपणे; रात्री उशिरापर्यंत जागे राहणे; अति ताण/तणाव; क्रोध/राग; दीर्घकाळापर्यंत उपवास करणे; आणि तेलात तळून काढलेले पदार्थ.
- संभाव्य आरोग्य समस्या : ॲसिडिटी (पित्त), तोंडातील फोड/व्रण, जठराचे व्रण (गॅस्ट्रिक अल्सर), चामखीळ, मुरुम आणि पुटकुळ्या, गळू आणि फोड, नाकातून रक्त येणे, केस गळणे किंवा अकाली पांढरे होणे, थायरॉईडचे विकार आणि उच्च रक्तदाब.
कफ प्रकृती:
- हितकारक : उष्ण (गरम), ताजे, कडू, तुरट आणि तिखट अन्न; तसेच सातू (बार्ली), ज्वारी, बाजरी, मका, मूग आणि मटकी यांचे सेवन. आले, लसूण, मेथी, कारले, दुधी भोपळा, दोडका आणि शेवगा यांचे सेवन—त्यासोबतच नियमित व्यायाम आणि मधाचा वापर हितकारक ठरतो.
- वर्ज्य (टाळण्यासारखे) : गोड, थंड, पचायला जड किंवा शिळ्या अन्नाचे अतिसेवन; गोड फळांचे मोठ्या प्रमाणात सेवन; मैदा, बारीक दळलेले पीठ, मावा आणि मिठाई खाणे; शीतपेये (कोल्ड ड्रिंक्स) व आईस्क्रीमचे सेवन; आणि दिवसा झोपणे.
- संभाव्य आरोग्य धोके : मधुमेह (डायबेटीस), दमा, खोकला, हृदयविकार आणि आमवात (संधिवात).
शहराच्या मध्यवर्ती भागात राहणारे आणि आयुर्वेदिक उपचारांवर अवलंबून असलेले रतनलाल पुरोहित यांनी सांगितलं की, केवळ आयुर्वेदिक औषधांच्या साहाय्यानेच त्यांनी आपली रक्तातील साखरेची पातळी (ब्लड शुगर) सातत्याने नियंत्रणात ठेवली आहे. त्यांनी नमूद केलं की, ॲलोपॅथिक उपचार केवळ मर्यादित काळापुरताच आराम देतात. आपल्या आयुर्वेदिक औषधांसोबतच, ते मेथी, कारले आणि 'गुळवेल' (Giloy) यांचे सेवन करतात; ज्यामुळे त्यांच्या शरीरातील रक्तातील साखरेची पातळी निरोगी राखण्यास मदत मिळते. याव्यतिरिक्त, ते गोड पदार्थ खाणे पूर्णपणे टाळतात. डॉ. मित्तल यांनी स्पष्ट केलं की, शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक उपचारांसोबतच, 'कडू चव' (तिक्त रस) असलेल्या घरगुती उपायांचा अवलंब करणे देखील फायदेशीर ठरते. शिवाय, आयुर्वेदिक औषधांसोबतच इतर आजारांवरची औषधे एकाचवेळी घेतल्यास, त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम (side effects) दिसून येत नाहीत.
