सावधान! धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे हरवतोय जीवनाचा गोडवा; जाणून घ्या मुख आरोग्यावरील मधुमेहाचे धोके...

बदलत्या जीवनशैलीमुळं तरुणांमध्ये लठ्ठपणा आणि मधुमेहाचं प्रमाण वाढलं आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes) या 'हळूहळू पसरणाऱ्या या विषा'विरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी ‘ईटीव्ही भारत’नं विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

DIABETES AWARENESS CAMPAIGN
मौखिक आरोग्याच्या समस्या
Published : April 28, 2026 at 12:30 PM IST

नागपूर : धावपळीच्या जीवनात प्रत्येकाच्या जीवनशैलीत प्रचंड बदल झाले आहेत. ना जेवणाची वेळ, ना विश्रांती घेण्याची सवड उरली. त्यामुळं शरीरावर विपरीत परिणाम होत आहे. परिणामी कमी वयात अनेकांना लठ्ठपणा आलाय, त्यामुळं मधुमेहा सारख्या जीवघेण्या आजारांना कळत-नकळत आमंत्रण दिलं जात आहे. मधुमेहामुळं अनेकांच्या जीवनातील गोडवा हरपलेला आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes) मधुमेह म्हणजे शरीरात मंद गतीनं पसरणारं विष असं म्हटलं जातं. ‘ईटीव्ही भारत’ने मधुमेहाच्या संदर्भात जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. यातून मधुमेहाविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ...

...तर मौखिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता : शरीरातील अनेक अवयवांना मधुमेह हळू-हळू निष्क्रिय करतो. त्यामुळंच शरीर हे अनेक घातक आजारांचं घर बनतं. मधुमेहामुळं हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, डोळे, दात आणि हिरड्या निष्क्रिय होण्याची भीती असते. मधुमेह हा फक्त साखरेचा आजार आहे. साखर दीर्घकाळ नियंत्रणात न राहिल्यास 'मौखिक आरोग्या'च्या अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना प्रा. डॉ. रितेश कळसकर

मधुमेह आजाराची राजधानी : भारताला मधुमेह आजाराची राजधानी म्हणूनच नवीन ओळख मिळाली आहे. देशात सर्व वयोगटांमध्ये मधुमेह रुग्णसंख्या झपाट्यानं वाढताना दिसतं आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. प्रामुख्यानं तरुणांमध्ये मधुमेहाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येत आहेत. दात कमकुवत होणं, हिरड्या सुजणं यासह अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होत आहेत. मधुमेहासारखे असंसर्गजन्य आजार झपाट्यानं वाढत आहेत. हे आजार संसर्गजन्य रोगांसारखे पटकन पसरत नाहीत. तर मंद गतीनं शरीरातील अवयवांचा नाश करतात. मधुमेह फक्त वृद्धांमध्येच नाही, तर तरुणांसह लहान मुलांमध्येही दिसत आहे.

दात कमकुवत (सैल) होणं : मधुमेह बाधित रुग्णांना सर्वाधिक भेडसावणारी समस्या म्हणजे दात सैल होणं! तोंडातील दात धरून ठेवणारी हाडंसुद्धा हळूहळू कमजोर होतात, परिणामी दात हिरड्यांमधून सैल होतात. त्यामुळं दात हलायला लागतात. परिणामी दात पडू शकतात किंवा वेदनांमुळं डॉक्टरकडं जाऊन दात काढावे लागतात.

Diabetes Awareness Campaign
मौखिक आरोग्याच्या समस्या (ETV Bharat Reporter)

हिरड्यांवर वारंवार सूज येणं : मधुमेह नियंत्रणात नसेल तर हिरड्यांच्या अनेक समस्या निर्माण होण्याचा धोका आहे. रक्तातील साखरेची पातळी अधिक असल्यामुळं शरीराची संसर्गाशी लढण्याची क्षमता देखील कमी होते. त्यामुळं तोंडात जंतू वाढतात. मधुमेहाच्या रुग्णांच्या हिरड्यांना सूज येण्याची शक्यता असते. हिरड्या लाल होणं, सूज वाढणं यासारख्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळं मधुमेहग्रस्त रुग्णांनी 'मौखिक आरोग्या'ची योग्य काळजी घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी शरीरातील साखर नियंत्रित ठेवणं आवश्यक आहे.

तोंड कोरडे पडणे : मधुमेही रुग्णांचं तोंड कोरडं पडणं (तोंड सुकणं) ही अत्यंत सामान्य समस्या आहे. याला वैद्यकीय भाषेत ‘झेरोस्टोमिया’ असंही म्हणतात. रक्तात साखर जास्त असल्यामुळं वारंवार लघवी लागते. त्यामुळं शरीरातून पाणी अधिक प्रमाणामध्ये बाहेर पडतं. परिणामी शरीरात आणि तोंडात ओलावा कमी होतो. लाळेचं प्रमाण कमी होतं. लाळग्रंथी देखील नीट काम करत नाहीत. त्यामुळं तोंडात लाळ कमी प्रमाणात तयार होते. त्याचा थेट परिणाम हा तोंड कोरडं पडण्यावर होतो.

Diabetes Awareness Campaign
मौखिक आरोग्याच्या समस्या (ETV Bharat Reporter)

तोंडातील जखम भरायला उशीर होणं : मधुमेह असलेल्या रुग्णांच्या तोंडातील जखमा उशिरा भरतात. रक्तातील साखरेचं प्रमाण अधिक असल्यामुळं रक्तप्रवाह कमी प्रमाणात होतो. त्या जखमेपर्यंत ऑक्सिजन आणि पोषकद्रव्ये कमी प्रमाणात पोहोचतात. त्यामुळं तोंडातील आणि हिरड्यांना होणाऱ्या जखमा संथ गतीनं भरतात. शरीरातील साखरेचं प्रमाण जर कायम नियंत्रणबाहेर राहिल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. त्यामुळं इन्फेक्शनशी लढण्याची क्षमता कमी होते. बॅक्टेरिया आणि फंगल इन्फेक्शन देखील वाढते. तोंडात जंतूचं प्रमाण वाढतं.

अशा प्रकारे घ्यावी काळजी : "मधुमेह रुग्णांनी जर काही विशिष्ट काळजी घेतली, तर वरील सर्व समस्या दूर होऊ शकतात. त्यासाठी दिवसातून किमान दोनवेळा ब्रश करणं फारच गरजेचं आहे. रात्री झोपण्यापूर्वी नियमित ब्रश करावा, हिरड्यांचा बोटांनी मसाज करावा, सहा महिन्यातून एकदा डॉक्टरांकडून मुख आरोग्याची तपासणी करून घ्यावी, धूम्रपान अजिबात करू नये," असं प्रा. डॉ. रितेश कळसकर यांनी सांगितलं.

मधुमेह रुग्ण : टाईप-1 डायबिटीज मेलिटस (T1DM) असलेल्या 73% मुलांना हिरड्यांना सूज असते, तर 27% मुलांना पीरियडोंटायटीस असू शकतो.( पेरिओडॉन्टायटिस हा हिरड्यांचा गंभीर संसर्गजन्य आजार आहे.) मधुमेह रुग्णांना मधुमेह नसलेल्यांच्या तुलनेत अतिशय गंभीर पीरियडोंटायटीस होण्याची दाट शक्यता असते. किंबहुना ही शक्यता त्यांच्या बाबतीत दुप्पट असते. मधुमेहाच्या अभ्यासातील 71.11% विषयांमध्ये हिरड्यांमधून रक्तस्त्राव होतो. तर 64.44% लोकांना पीरियडोंटायटीस होतो. गंभीर पीरियडोंटायटीस लोकसंख्येच्या 10 ते 15% लोकांना प्रभावित करते.

Diabetes Awareness Campaign
मौखिक आरोग्याच्या समस्या (ETV Bharat Reporter)

लहान मुलांना हिरड्यांचे आजार होण्याची शक्यता : हिरड्यांची जळजळ (Gingivitis): मधुमेह असलेल्या मुलांमध्ये याचे प्रमाण 50-90% असते. हिरड्यांचे गंभीर आजार मधुमेह असलेल्या मुलांमध्ये याचे प्रमाण 10 ते 30% असते. मधुमेह नसलेल्या मुलांच्या तुलनेत, मधुमेह असलेल्या मुलांमध्ये हिरड्यांचे आजार होण्याची शक्यता २ ते ३ पटीने अधिक असते. या आजारांची लवकर सुरुवात होणे आणि त्यांची तीव्रता, यांचा थेट संबंध रक्तातील साखरेच्या पातळीवरील अपुऱ्या नियंत्रणाशी असतो.

हेही वाचा :

  1. संतुलित आहारच मधुमेह नियंत्रणाची गुरुकिल्ली; मधुमेह रुग्णांसाठी 'मिलेट्स' ठरतात फायदेशीर
  2. मेथी दाणे केवळ मधुमेहासाठीच नाही तर ‘या’ गंभीर आजारांसाठी देखील उत्तम
  3. हृदविकार आणि मधुमेहासारख्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी ‘हा’ चहा आहे सर्वोत्तम

