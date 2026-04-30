ETV Bharat / health-and-lifestyle
मधुमेह आणि डोळ्यांचे आरोग्य: 'डायबेटिक रेटिनोपॅथी' सायलेंट किलर
मधुमेहामुळे होणारा 'डायबेटिक रेटिनोपॅथी' हा एक प्रमुख आजार आहे. सुमारे 12.5% ते 17% मधुमेही रुग्णांना या आजाराचा धोका असतो. अनुभा जैन यांचा स्पेशल रिपोर्ट. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
Published : April 30, 2026 at 7:06 AM IST
भारतामध्ये मधुमेहाचा वाढता प्रादुर्भाव ही गंभीर आरोग्य समस्या बनली आहे. देशात सध्या 10 कोटींहून अधिक मधुमेही रुग्ण असून सुमारे 13 कोटी लोक प्रीडायबेटिक अवस्थेत आहेत. या भीषण परिस्थितीमुळे भारताला 'जगाची मधुमेहाची राजधानी' असंही संबोधलं जातं. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
मधुमेहामुळे होणाऱ्या डोळ्यांच्या आजारांपैकी 'डायबेटिक रेटिनोपॅथी' हा एक प्रमुख आजार आहे. सुमारे 12.5% ते 17% मधुमेही रुग्णांना या आजाराचा धोका असतो, तर 3% ते 4% रुग्णांमध्ये दृष्टी गमावण्याचा गंभीर धोका निर्माण होतो. याचा अर्थ भारतात जवळपास 1.2 ते 1.7 कोटी लोक या समस्येनं प्रभावित आहेत. याशिवाय, शहरी आणि ग्रामीण भागातील मधुमेहाचा फरक हळूहळू कमी होत आहे. शहरी भागात मधुमेहाचं प्रमाण 17.4% तर ग्रामीण भागात 14% इतकं नोंदवलं गेलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर, बेंगळुरू येथील 'नारायण नेत्रालय आय इन्स्टिट्यूट'च्या विट्रिओ-रेटिना विभागातील वरिष्ठ सल्लागार डॉ. चैत्रा जयदेव यांनी भारतातील मधुमेह व्यवस्थापनात एक महत्त्वाची उणीव अधोरेखित केली आहे. त्यांनी सांगितलं की, रुग्णांमध्ये जागरूकतेचा अभाव, लवकर निदान न होणं आणि नियमित नेत्र तपासणीचा अभाव ही मोठी समस्या आहे. वेळेत तपासणी आणि योग्य उपचार केल्यास दृष्टी गमावण्यापासून मोठ्या प्रमाणात बचाव करता येऊ शकतो.
'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधी अनुभा जैन यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत डॉ. चैत्रा जयदेव यांनी नमूद केलं की, भारतात मधुमेहामुळे होणाऱ्या डोळ्यांच्या आजारांचं क्लिनिकल व्यवस्थापन जागतिक दर्जाच्या तोडीस तोड आहे. मात्र, सर्वसामान्य लोकांपर्यंत तपासणी सेवा पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि त्याची परवड न होणं यामुळे वेळेवर निदान होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत.
त्यांनी यावर भर देताना सांगितलं की, प्रत्येक मधुमेह केंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधांमध्ये मूलभूत रेटिना तपासणीचा समावेश केल्यास लवकर निदान मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकतं. यासाठी तातडीनं धोरणात्मक स्तरावर हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
डॉ. जयदेव या एक नामांकित चिकित्सक व संशोधक असून त्यांनी रेटिनासंबंधी आजारांमध्ये, विशेषतः 'डायबेटिक रेटिनोपॅथी' क्षेत्रात मोठं योगदान दिले आहे. त्यांचे जवळपास 200 आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रकाशन असून त्यांना जागतिक स्तरावर प्रशिक्षणाचा समृद्ध अनुभव आहे.
मुलाखतीतील काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
भारतामध्ये मधुमेहाचा वाढता धोका आणि डोळ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम :
भारत सध्या जगातील मधुमेहाची राजधानी बनत चालला असून, या आजाराबाबत जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. मधुमेहामुळे उद्भवणाऱ्या अनेक गुंतागुंतींपैकी डोळ्यांवरील परिणाम हा सर्वात गंभीर, पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा मुद्दा आहे.
'डायबेटिक रेटिनोपॅथी' हा मधुमेहाशी संबंधित एक गंभीर डोळ्यांचा आजार असून, योग्य वेळी निदान आणि उपचार न झाल्यास तो कायमस्वरूपी दृष्टीदोष किंवा अंधत्वास कारणीभूत ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, टाइप 1, टाइप 2 किंवा गर्भावस्थेतील मधुमेह असो प्रत्येक मधुमेही व्यक्तीला या समस्येचा धोका असतो.
अलीकडेच ‘टाइप 5 मधुमेह’ हा एक नव्यानं समोर येणारा प्रकार चिंतेचा विषय ठरत आहे. हा प्रकार प्रामुख्यानं कुपोषणाशी संबंधित असून, विशेषतः तरुणांमध्ये दिसून येत आहे. वजन कमी करण्याच्या अतिरेकी प्रयत्नांमुळे आहारात मोठी कपात करणाऱ्या किशोरवयीन मुलांमध्ये या प्रकाराचा धोका वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचं मत आहे.
भारतामध्ये मोठी तरुण लोकसंख्या असल्यामुळे या समस्येकडे विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे. योग्य आहार, नियमित आरोग्य तपासणी आणि वेळेवर डोळ्यांची तपासणी यांद्वारे मधुमेहामुळे होणारे दीर्घकालीन परिणाम टाळता येऊ शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, मधुमेह असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीनं दरवर्षी किमान एकदा डोळ्यांची तपासणी करून घ्यावी. तसेच संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब केल्यास या गंभीर आजारांपासून बचाव करणं शक्य आहे. मधुमेह आणि त्याचे दुष्परिणाम याबाबत जागरूकता वाढवणं ही काळाची गरज असून, यामुळे लाखो लोकांची दृष्टी वाचवता येऊ शकते.
'डायबेटिक रेटिनोपॅथी' म्हणजे काय? दृष्टीवर त्याचा परिणाम आणि सुरुवातीची लक्षणं :
'डायबेटिक रेटिनोपॅथी' हा मधुमेहामुळे होणारा डोळ्यांचा एक गंभीर आजार आहे. या आजारात डोळ्याच्या मागील भागातील प्रकाश संवेदनशील थर म्हणजे रेटिना प्रभावित होतो. मधुमेहामुळे शरीरातील लहान रक्तवाहिन्यांचे (मायक्रोअँजिओपॅथी) नुकसान होते, त्यामुळे रेटिनातील रक्तवाहिन्या कमकुवत होतात आणि त्यांचे कार्य बिघडतं.
कालांतरानं दृष्टीवर होणारा परिणाम:
- रेटिनातील रक्तवाहिन्यांमधून द्रव गळती (एडिमा) होऊ शकते, ज्यामुळे दृष्टी धूसर होते.
- वाचन करताना किंवा चेहेरे ओळखताना अडचण निर्माण होते.
- रक्तवाहिन्या अरुंद झाल्यामुळे रेटिनाला पुरेसा रक्तपुरवठा (इस्केमिया) होत नाही.
- गंभीर अवस्थेत नवीन पण कमकुवत रक्तवाहिन्या तयार होतात, ज्यामुळे रक्तस्त्राव होऊ शकतो आणि दृष्टी कायमची कमी होण्याचा धोका वाढतो.
सुरुवातीची लक्षणं (Early Symptoms): डायबेटिक रेटिनोपॅथीची सुरुवात बहुतेक वेळा लक्षणांविना होते, त्यामुळे नियमित तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तरीही काही लक्षणांकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे.
- दृष्टी हळूहळू धूसर होणं
- डोळ्यांसमोर काळे डाग किंवा तरंग (floaters) दिसणं
- रात्री कमी दिसणं
- रंग ओळखण्यात अडचण येणं
- वाचन करताना अक्षरं अस्पष्ट दिसणं
वेळेवर निदान आणि उपचार केल्यास या आजाराचा प्रगतीचा वेग कमी करता येतो आणि दृष्टी टिकवून ठेवता येतं. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नियमितपणे डोळ्यांची तपासणी करून घेणे अत्यंत गरजेचं आहे.
डायबेटिक रेटिनोपॅथी: ‘सायलेंट व्हिजन किलर’ का म्हणतात?
मधुमेहामुळे होणारा डायबेटिक रेटिनोपॅथी हा डोळ्यांचा गंभीर आजार असून, योग्य वेळी उपचार न केल्यास तो दृष्टीसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. या आजारात रेटिनामध्ये (डोळ्याच्या मागील प्रकाशसंवेदनशील थरात) असामान्य नवीन रक्तवाहिन्यांची वाढ होते. या नव्या रक्तवाहिन्या अतिशय नाजूक असतात आणि उपचार न झाल्यास त्या फुटून डोळ्यात रक्तस्राव (bleeding) होऊ शकतो.
सामान्य लक्षणं:
- दृष्टी धूसर होणं
- वस्तू वाकलेल्या किंवा विकृत दिसणं
- डोळ्यांसमोर तरंगणारे डाग (floaters) दिसणं
- वाचन, वाहन चालवणं यांसारख्या दैनंदिन कामांमध्ये अडचण
तथापि, प्रत्येक वेळी दिसणारे floaters हे डायबेटिक रेटिनोपॅथीचेच लक्षण असतं असं नाही. पण मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये अचानक काळे किंवा लाल ठिपके दिसू लागल्यास ते डोळ्यातील रक्तस्रावाचे संकेत असू शकतात आणि तातडीने तपासणी करणं गरजेचं आहे.
तपासणी आणि काळजी: 'डायबेटिक रेटिनोपॅथी'मध्ये लक्षणं दिसण्याची वाट पाहणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे नियमित स्क्रीनिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तपासणीची वेळ आणि वारंवारता ही मधुमेहाचा कालावधी आणि आजाराची तीव्रता (नॉन-प्रोलिफरेटिव्ह सौम्य, मध्यम, गंभीर, अतिगंभीर किंवा प्रोलिफरेटिव्ह) यावर अवलंबून ठरवली जाते.
- दरवर्षी किमान एकदा डोळ्यांची तपासणी करणं आवश्यक, जरी लक्षणं नसली तरी
- कोणतीही लक्षणं दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा
- उपचार सुरू असल्यास (इंजेक्शन, लेझर किंवा शस्त्रक्रिया) डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आठवड्याला, महिन्याला किंवा आवश्यकतेनुसार फॉलो-अप करणं गरजेचं.
‘सायलेंट व्हिजन किलर’ का? : डायबेटिक रेटिनोपॅथीला ‘सायलेंट व्हिजन किलर’ असं म्हटलं जातं कारण सुरुवातीच्या टप्प्यात हा आजार कोणतीही स्पष्ट लक्षणं दाखवत नाही. दृष्टीशी संबंधित समस्या तेव्हाच जाणवू लागतात जेव्हा रेटिनाच्या मध्यभागावर (central retina) परिणाम होतो किंवा आजार गंभीर अवस्थेत पोहोचतो.
भारतातील अनेक रुग्णांमध्ये सुरुवातीला रेटिनाच्या बाहेरील भागावर (periphery) परिणाम होतो. हा भाग प्रभावित झाला तरी सुरुवातीला कोणतीही लक्षणं जाणवत नाहीत, त्यामुळे आजार हळूहळू वाढत राहतो आणि रुग्णाला त्याची जाणीव होत नाही. परिणामी, दृष्टी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यावरच समस्या लक्षात येते. म्हणूनच, मधुमेह असलेल्या प्रत्येकानं नियमित तपासणी करून घेणं आणि वेळेवर उपचार घेणं हेच दृष्टी सुरक्षित ठेवण्याचे प्रभावी उपाय आहेत.
डायबेटिक रेटिनोपॅथी पूर्णपणे बरी होऊ शकते का? एआय तंत्रज्ञानाची भूमिका काय?
डायबेटिक रेटिनोपॅथी हा आजार एकदा झाला की पूर्णपणे पूर्ववत (reversible) होऊ शकत नाही. मात्र, योग्य वेळी निदान आणि उपचार केल्यास या आजाराची प्रगती नियंत्रित करता येते आणि दृष्टीवर होणारे गंभीर परिणाम टाळता येतात. म्हणजेच, लवकर ओळख आणि उपचार हेच दृष्टी वाचवण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे.
स्क्रीनिंगच्या पद्धती:
डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे निदान मुख्यतः दोन पद्धतींनी केले जाते:
1. रुग्णालयातील तपासणी (Gold Standard): या पद्धतीत डोळ्यांचे तज्ज्ञ रुग्णाच्या डोळ्यात विशेष ड्रॉप्स टाकून बुबुळ (pupil) मोठे करतात आणि त्यानंतर रेटिनाची सखोल तपासणी करतात. यामुळे अगदी सूक्ष्म बदल किंवा जखमा देखील अचूकपणे ओळखता येतात.
2. समुदाय स्तरावरील तपासणी: मधुमेही रुग्णांची संख्या मोठी असल्यामुळे केवळ रुग्णालयांमधील तपासणी पुरेशी ठरत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तपासणीसाठी वाइड-फील्ड इमेजिंग किंवा नॉन-डायलेटेड रेटिनल इमेजिंग (फंडस फोटोग्राफी) वापरली जाते. या पद्धतीत बुबुळ मोठे करण्याची गरज नसते.
प्रशिक्षित तंत्रज्ञ डोळ्यांचे फोटो काढतात, जे नंतर तज्ज्ञांकडून तपासले जातात किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विश्लेषित केले जातात.
एआयची भूमिका:
एआय तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या प्रमाणावर आणि जलद गतीनं तपासणी करणं शक्य झालं आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये, जिथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता कमी असते, तिथं एआय-आधारित स्क्रीनिंग अत्यंत उपयुक्त ठरते. यामुळे लवकर निदान होऊन योग्य वेळी उपचार सुरू करता येतात.
एकंदरीत, डायबेटिक रेटिनोपॅथी पूर्णपणे बरी होत नसली तरी वेळेवर तपासणी, योग्य उपचार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं तिचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर कमी करता येऊ शकतो.
डायबेटिक रेटिनोपॅथीचा धोका कोणाला जास्त? उच्च रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉलचा परिणाम
मधुमेहामुळे होणाऱ्या डायबेटिक रेटिनोपॅथी या डोळ्यांच्या आजाराचा धोका काही विशिष्ट रुग्णांमध्ये अधिक आढळतो. या जोखीम घटकांची योग्य वेळी ओळख आणि नियंत्रण ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.
सर्वाधिक धोका असलेले रुग्ण:
- दीर्घकालीन मधुमेह असलेले रुग्ण: कमी वयात मधुमेह सुरू झाल्यास आजाराचा कालावधी जास्त असतो, त्यामुळे रेटिनावर होणारा परिणामही वाढतो.
- रक्तातील साखर नीट नियंत्रित नसलेले रुग्ण: सतत वाढलेली साखर रेटिनातील सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांचं नुकसान वेगानं करते.
- गर्भवती महिला: गर्भधारणेदरम्यान हार्मोन्समधील बदलांमुळे रेटिनोपॅथीची प्रगती जलद होऊ शकते, त्यामुळे अधिक लक्षपूर्वक तपासणी आवश्यक असते.
- आजार असलेले रुग्ण (Comorbidities): विशेषतः उच्च रक्तदाब (Hypertension) आणि उच्च कोलेस्टेरॉल असलेल्यांमध्ये धोका जास्त असतो.
उच्च रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉलचा परिणाम: उच्च रक्तदाबामुळे रक्तवाहिन्यांवर अतिरिक्त ताण येतो, ज्यामुळे रेटिनातील नाजूक रक्तवाहिन्या अधिक लवकर खराब होतात. यामुळे रक्तस्राव, सूज (एडिमा) आणि दृष्टी कमी होण्याचा धोका वाढतो.
तसेच, रक्तातील जास्त कोलेस्टेरॉलमुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबीचे थर साचतात. यामुळे रक्तप्रवाह अडथळलेला राहतो आणि रेटिनाला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. परिणामी, आजाराची तीव्रता वाढू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, डायबेटिक रेटिनोपॅथी टाळण्यासाठी किंवा तिची प्रगती कमी करण्यासाठी केवळ रक्तातील साखरच नव्हे, तर रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉलही नियंत्रणात ठेवणे अत्यावश्यक आहे. नियमित तपासणी, संतुलित आहार, व्यायाम आणि योग्य औषधोपचार यांमुळे डोळ्यांचं आरोग्य सुरक्षित ठेवता येते.
मधुमेहींनी दृष्टी कशी जपावी? फक्त जीवनशैलीतील बदल पुरेसे आहेत का?
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी आपल्या डोळ्यांचं आरोग्य जपण्यासाठी केवळ आहार किंवा जीवनशैलीतील बदलांवर अवलंबून राहणे पुरेसं नसतं. अनेक रुग्ण औषधं टाळण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु वाढलेली रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वैद्यकीय उपचार आवश्यक असतात.
तज्ज्ञांच्या मते, मधुमेह हा दीर्घकालीन (chronic) आजार असल्यामुळे योग्य औषधोपचार, नियमित तपासणी आणि जीवनशैलीतील सुधारणा या तिन्ही गोष्टींचा समतोल महत्त्वाचा आहे.
मधुमेह नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाय:
- नियमित औषधं किंवा इन्सुलिन: रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी डॉक्टरांनी दिलेली औषधं वेळेवर घेणं आवश्यक आहे.
- संतुलित आहार: साखर आणि प्रक्रिया केलेलं अन्न कमी करून पोषक आहार घेणं.
- नियमित व्यायाम: शरीराची इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी आणि वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त.
- वजन नियंत्रण: स्थूलता टाळल्यास मधुमेह नियंत्रणात ठेवणं सोपं जातं.
- नियमित डोळ्यांची तपासणी: दरवर्षी किमान एकदा नेत्रतज्ज्ञांकडून तपासणी करणं आवश्यक.
मधुमेहाचे प्रकार आणि उपचार:
- टाइप 1 मधुमेह: या प्रकारात शरीरात इन्सुलिन तयार होत नाही, त्यामुळे इन्सुलिन घेणं अत्यावश्यक असतं.
- टाइप 2 मधुमेह: या प्रकारात शरीर इन्सुलिनचा योग्य वापर करू शकत नाही (इन्सुलिन रेसिस्टन्स). जीवनशैलीतील बदलांनी यात सुधारणा होऊ शकते, पण अनेक वेळा औषधेही आवश्यक असतात.
अर्थात, जीवनशैलीतील बदल महत्त्वाचे असले तरी ते एकटे पुरेसे नाहीत. औषधोपचार आणि निरोगी सवयी या दोन्हींचा समन्वय साधल्यासच मधुमेह नियंत्रणात राहतो आणि डायबेटिक रेटिनोपॅथीसारख्या गुंतागुंतींपासून दृष्टी सुरक्षित ठेवता येतं.
डायबेटिक रेटिनोपॅथी: आधुनिक निदान आणि उपचारांमुळे अंधत्व टाळणं शक्य
डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे वेळेवर निदान आणि उपचार केल्यास दृष्टी वाचवणं आज पूर्वीपेक्षा अधिक शक्य झाले आहे. वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे हा आजार लवकर ओळखणे आणि त्यावर प्रभावी उपचार करणं सुलभ झालं आहे.
आधुनिक निदान पद्धती: आजकाल डोळ्यांच्या तपासणीसाठी वाइड-फिल्ड फंडस इमेजिंगचा वापर केला जातो. या पद्धतीत बुबुळ (pupil) मोठे करण्याची गरज नसते आणि रेटिनाचे स्पष्ट चित्र मिळते.
याशिवाय OCT-A (Optical Coherence Tomography Angiography) ही अत्याधुनिक, नॉन-इनवेसिव्ह चाचणी वापरली जाते. या तंत्राद्वारे कोणतेही रंग किंवा इंजेक्शन न वापरता रेटिनातील रक्तवाहिन्यांचे तपशीलवार निरीक्षण करता येतं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणालींचा वापर वाढल्यामुळे लवकर आणि अचूक निदान अधिक सोपं झालं आहे.
उपचार पद्धती (आजाराच्या तीव्रतेनुसार):
डायबेटिक रेटिनोपॅथीचा उपचार हा त्याच्या टप्प्यानुसार ठरतो:
- डोळ्यांचे ड्रॉप्स: सुरुवातीच्या टप्प्यातील सौम्य सूज (एडिमा) असल्यास
- इंजेक्शन्स: रेटिनामध्ये सूज अधिक असल्यास थेट औषधांचे इंजेक्शन दिले जाते
- लेझर थेरपी: असामान्य नवीन रक्तवाहिन्यांची वाढ रोखण्यासाठी वापरली जाते
- शस्त्रक्रिया (सर्जरी): गंभीर अवस्थेत, जसे की डोळ्यात रक्तस्राव किंवा रेटिना सुटणे (retinal detachment) झाल्यास आवश्यक ठरते
उपचारांची परिणामकारकता: वेळेवर निदान आणि योग्य उपचार केल्यास दृष्टी कमी होण्याचा वेग थांबवता येतो आणि अनेक प्रकरणांमध्ये अंधत्व टाळणे शक्य होते. काही रुग्णांमध्ये दृष्टीत सुधारणा देखील दिसून येते.
डायबेटिक रेटिनोपॅथी ही गंभीर असली तरी आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रगत निदान पद्धती आणि प्रभावी उपचारांमुळे आज तिच्यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे नियमित तपासणी आणि वेळेवर उपचार हे दृष्टी सुरक्षित ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
डायबेटिक रेटिनोपॅथी उपचार: भारतात उपलब्धता, खर्च आणि जनजागृतीतील मोठी दरी
डायबेटिक रेटिनोपॅथीवरील उपचार आज अत्याधुनिक आणि प्रभावी झाले असले तरी, भारतात सर्व रुग्णांपर्यंत हे उपचार पोहोचण्यात अनेक अडथळे आहेत. विशेषतः ग्रामीण भाग आणि लहान शहरांमध्ये प्रगत उपचार सुविधा मर्यादित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
उपचारांची उपलब्धता: लेझर थेरपी, डोळ्यातील इंजेक्शन्स आणि प्रगत इमेजिंग तपासण्या यांसारख्या सुविधा प्रामुख्याने मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागातील रुग्णांना या सेवांसाठी शहरांमध्ये जावे लागते, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढतात.
खर्च आणि विमा समस्या: अनेक प्रगत उपचार महागडे असल्याने सर्वसामान्य रुग्णांसाठी ते परवडणारे ठरत नाहीत. तसेच, सर्व आरोग्य विमा योजनांमध्ये डोळ्यांच्या अशा उपचारांचा पूर्ण समावेश नसल्यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होतात.
सर्वात मोठी समस्या: जनजागृतीचा अभाव : तज्ज्ञांच्या मते, उपचारांपेक्षा मोठी समस्या म्हणजे जनजागृतीचा अभाव. अनेक रुग्णांना, अगदी शहरांमध्येही, मधुमेहामुळे डोळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो याची माहिती नसते. त्यामुळे आजार उशिरा लक्षात येतो आणि रुग्ण प्रगत अवस्थेत उपचारासाठी येतात.
एक सामान्य गैरसमज असा आहे की मधुमेह फक्त रक्तातील साखरेवर परिणाम करतो, परंतु प्रत्यक्षात तो डोळे, मूत्रपिंड आणि इतर महत्त्वाच्या अवयवांवरही गंभीर परिणाम करू शकतो.
जनजागृतीचे महत्त्व: मधुमेहाचं निदान झाल्याबरोबर रुग्णांना त्यांच्या संभाव्य गुंतागुंतींबाबत स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे. विशेषतः स्थानिक भाषेत समजावून सांगितल्यास रुग्णांमध्ये जागरूकता वाढू शकते.तज्ज्ञांच्या मते, वेळेवर नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे, नियमित तपासणी करणे आणि योग्य उपचार सुरू करणे यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये कायमस्वरूपी दृष्टीहानी टाळता येऊ शकते. अर्थात, प्रगत उपचार उपलब्ध असले तरी त्यांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिक सुविधा, परवडणारा खर्च आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्यापक जनजागृतीची गरज आहे.
