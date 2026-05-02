ETV Bharat / health-and-lifestyle
"राजकारणाने माझा वेळ घेतला, मधुमेहानं माझं तारुण्य घेतलं": डॉ एम के मुनीर यांची खंत
एक डॉक्टर-राजकारणी-पेशंट अशा तीनही भूमिकातून डॉ एम के मुनीर यांचा प्रवास सुरू आहे. मधुमेहाशी 33 वर्षांच्या लढाईतील अनुभव सांगून ते मोलाचा देतात. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
Published : May 2, 2026 at 6:16 AM IST
कोझिकोड - डायबीटीज विरोधातील ईटीव्ही भारतच्या मोहिमेत आम्ही केरळमधील आमदार डॉ एम के मुनीर यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी आमदार मुनीर म्हणाले की, सार्वजनिक सेवेमध्ये स्वतःसाठी जगणे विसरल्यानेच ते रुग्ण बनले. गेल्या 33 वर्षांपासून मधुमेहावर उपचार घेत असताना त्यांनी आपले विचार ईटीव्ही भारतशी शेअर केले. वयाच्या तिसाव्या वर्षी त्यांना मधुमेह झाल्याचं निदान झालं. स्वत: एक डॉक्टर म्हणून, ते निरोगी जीवनशैली आणि आहाराद्वारे आपल्याला तंदुरुस्त ठेवतात. "मधुमेह हा संघर्ष नसून जीवन जगण्याचा एक मार्ग आहे" असा दृष्टीकोन मांडत, औषधोपचार, नियमित व्यायाम आणि आहार नियंत्रण यांच्या संयोगात आपली ताकद आहे असं त्यांनी सांगितलं. (#ETVBharatAgainstDiabetes)
मधुमेह हा रोग त्यांच्यासाठी आनुवंशिक होता; त्यांचे वडील माजी मुख्यमंत्री सी.एच. मोहम्मद कोया, त्यांची आई, बहीण आणि काका हे सर्व मधुमेही होते. त्यांच्यामते, त्यांच्या जीवनशैलीमुळे ते खराब झाले. जीवनशैली हा मधुमेह वाढवणारा प्राथमिक घटक आहे, असं त्यांचं मत आहे. राजकारणी असल्यानं त्यांना शिस्तबद्ध दिनचर्या राखणं शक्य झालं नाही. एखाद्याचा माहिती असूनही, राजकारण आणि सार्वजनिक सेवेमध्ये मग्न असताना आजारांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होते, कारण जीवनशैली स्वाभाविकपणे बदलते. अनियमित खाण्याच्या सवयी आणि झोपेची कमतरता यामुळे स्थिती आणखी बिघडते.
त्यांच्या जीवनाची लय विस्कळीत झाल्यामुळे, वैद्यकीय उपचार देखील रोग पूर्णपणे रोखू शकले नाहीत. एकदा मधुमेह झाला की तो आयुष्यभर राहतो आणि रोजच्या कठोर सवयींद्वारे त्यावर नियंत्रण ठेवणे हाच एकमेव उपाय आहे हे वास्तव त्यांनी मान्य केलं. मुनीर सांगतात जर ते राजकारणी नसते तर कदाचित ते यावर मात करू शकले असते. इन्सुलिन थेरपी हा त्यांचा प्राथमिक उपचार आहे. न्यूरोपॅथीसाठी आयुर्वेदिक उपचारांच्या अल्प कालावधीशिवाय, ते ॲलोपॅथीसह चालू ठेवतात. त्यांनी नमूद केलं की आधुनिक वैद्यकशास्त्राने लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, मधुमेहावरील उपचारात फार मोठी प्रगती झालेली नाही. मात्र, केरळमध्ये जगातील काही सर्वोत्कृष्ट उपचार पद्धती उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे यूएस किंवा इतर देशांमध्ये प्रवास करणे अनावश्यक ठरते यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी न्यूरोपॅथीसाठी परदेशात उपचार घेतले आहेत.
त्या उपचारांनी लक्षणीय बदल घडवून आणले नाहीत. थकवा अशा अवस्थेला पोहोचला होता जिथे मज्जातंतूंच्या उपचारांचाही परिणाम होत नव्हता. थेरपीने काही प्रमाणात मदत केली असली तरी, पूर्ण बरं झालं नाही. ते फिजिओथेरपी चालू ठेवतात, ज्यामुळे त्यांना थोडेसे चालता येते. डायबेटिक न्यूरोपॅथी ही मधुमेहाची एक मोठी गुंतागुंत आहे जिथे रक्तातील साखरेची पातळी दीर्घकाळापर्यंत नसांना नुकसान पोहोचवते, प्रामुख्याने पाय आणि हातांवर परिणाम होतो. त्यामुळे बधीरपणा, वेदना आणि मुंग्या येणे सुरू होतात. सर्व मधुमेही रुग्णांपैकी जवळपास निम्म्या रुग्णांना या स्थितीचा अनुभव येतो. रक्तातील साखरेचे काटेकोर नियंत्रण आणि जीवनशैलीतील बदलांद्वारे हे व्यवस्थापित केले जाऊ शकते.
मुनीर यांनी आठवण करून दिली की, जीवनशैलीतील आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी आहार हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. एकदा नियंत्रण सुटले की ते परत मिळवणे कठीण असते; वेळ आणि अचूकता अनिवार्य आहे. "अति खाणे विसरून जा; माफक प्रमाणात खा. चांगल्या झोपेसाठी वेळ काढा. किमान आठ तासांची चांगली झोप आवश्यक आहे. यासोबतच व्यायाम करणेही आवश्यक आहे," असं ते म्हणाले. या गोष्टी आपल्या दैनंदिन दिनचर्येचा भाग बनवून रोगावर मात करता येते.
थोडक्यात, रोगाची लवकर सुरुवात टाळता येते. आजार केव्हाही येऊ शकतो, पण मुनीर यांना त्यांच्या तारुण्यातच त्याचा भार सोसावा लागला. म्हातारपणात आजार होणे अपेक्षित आणि सहन करण्यासारखे असते, पण तारुण्यात आजारी पडल्यावर सहन करणे कठीण असते, असं ते आवर्जुन सांगतात मधुमेहाची सुरुवात लवकर होऊ नये म्हणून प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे हा त्यांचा संदेश आहे. एक कलाकार असूनही राजकारणी असल्यामुळे त्यांच्या तब्येतीकडे लक्ष न देणे हे त्यांचे अपयश असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राजकारण म्हणजे केवळ निवडणूक लढवणे नव्हे, असं सांगून ते राजकारण आणि जनसेवेत सक्रिय राहतात. संसदीय भूमिका ही व्यक्तीच्या राजकारणाची व्याप्ती म्हणून अनेकजण पाहतात, तर अनेक कार्यकर्ते त्या मर्यादेपलीकडे लोकांमध्ये सक्रिय राहतात. "माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी माझे राजकीय कार्य चालू ठेवेन. मरेपर्यंत लोकांची सेवा करत राहायला हवे. पण ज्या मधुमेहाने मला अकाली पछाडले तेच माझे दुखणे आहे," असं मुनीर यांनी शेवटी सांगितलं. मधुमेही रुग्णांसाठी लिहिलेले त्यांचे 'मधुरामल्ली जीवनम' (जीवन म्हणजे फक्त गोडपणा नाही) हे पुस्तक अत्यंत प्रसिद्ध आहे कारण ते एक रुग्ण म्हणून त्यांचे अनुभव आणि डॉक्टर म्हणून त्यांनी दिलेला सल्ला शेअर करते.
हेही वाचा...