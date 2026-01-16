ETV Bharat / health-and-lifestyle
अंडी खाल्ल्याने मधुमेह होतो? काय म्हणतात तज्ञ, जाणून घ्या
जास्त अंडी खाल्ल्याने मधुमेहाचा धोका वाढतो असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. एका अभ्यासातून आश्चर्यकारक तथ्ये समोर आली आहेत. वाचा सविस्तर..,
Published : January 16, 2026 at 5:29 PM IST
egg Consumption and Risk: निरोगी राहण्यासाठी संतुलित आहार आवश्यक आहे. अंडी हे निरोगी पदार्थांपैकी एक आहे. बरेच लोक नाश्त्यापासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत वेगवेगळ्या वेळी अंडी खातात. आरोग्य तज्ञ असंही म्हणतात की, दररोज एक अंडी खाणे फायदेशीर आहे, कारण त्यात अनेक पोषक घटक असतात. मात्र, एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जास्त अंडी खाल्ल्याने मधुमेहाचा धोका वाढतो. संशोधकांनी असं नोंदवलं आहे की, जे लोक दररोज एक किंवा अधिक अंडी खातात त्यांना मधुमेहाचा धोका वाढतो. त्यांनी असंही म्हटलं आहे की, पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये हा धोका जास्त असतो. या संशोधनाची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया ...
18 वर्षांचे संशोधन: युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलियाने चायना मेडिकल युनिव्हर्सिटी आणि कतार युनिव्हर्सिटीच्या सहकार्याने 18 वर्षांमध्ये जास्त अंडी खाण्याचे परिणाम तपासणारा एक संयुक्त अभ्यास केला. संशोधकांनी सांगितलं की, त्यांच्या 18 वर्षांच्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, प्रक्रिया केलेल्या अन्नासह जास्त अंडी खाल्ल्याने टाइप 2 मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो. त्यांनी सांगितलं की, जे लोक नियमितपणे अंडी खातात त्यांना मधुमेह होण्याचा आणि उपवास करताना रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढण्याचा धोका जास्त असतो.
या संशोधनाची माहिती 2017 मध्ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डिओलॉजीच्या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाली होती. या अभ्यासानुसार, दररोज एक अंडे खाणाऱ्यांच्या तुलनेत, दररोज दोन अंडी खाणाऱ्यांना टाइप २ मधुमेह होण्याचा धोका 23 टक्के जास्त होता आणि दररोज तीन किंवा त्याहून अधिक अंडी खाणाऱ्यांना 31 टक्के जास्त धोका होता. चायना मेडिकल युनिव्हर्सिटीचे पोषणतज्ञ डॉ. मिंग ली यांनी या संशोधनात भाग घेतला. डॉ. ली यांनी सांगितलं की, या अभ्यासात सुमारे 8,545 चिनी लोकांनी भाग घेतला होता, ज्यांचे सरासरी वय 50 वर्षे होते.
अंडी कशी खावी? मधुमेह टाळण्यासाठी, मिंग ली फक्त उकडलेले अंडे खाण्याची शिफारस करतात. त्यावर मीठ, मिरपूड आणि धणे पावडर घालण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. तसंच भाज्यांसह अंडी खाण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. तुम्ही साध्या ऑम्लेट ऐवजी काही भाज्या घालून ऑम्लेट तयार करू शकता. तसंच साध्याऐवजी भाज्यांसह अंडी खाल्ल्याने मधुमेहाचा धोका कमी होतो. मात्र, त्यांनी ईशारा दिला की, अड्यामध्ये तूप, तेल किंवा चीज वापरु नये.
