पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यासाठी लसणाच्या पाच पाकळ्या पुरेशा; जाणूुन घ्या ते कसं

शुक्राणूंच्या कमी संख्येच्या समस्येनं अनेक पुरूष झुंजत आहेत.पोषणतज्ञ श्वेता शाह यांनी शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यासाठी एक टिप शेअर केली आहे.

पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यासाठी लसणाच्या पाच पाकळ्या पुरेशा
By ETV Bharat Health Team

Published : December 24, 2025 at 4:17 PM IST

remedy to improve sperm quality: आजच्या व्यस्त जीवनशैली आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे अनेक लोकांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. त्यामुळे मधुमेह, कोलेस्ट्रॅाल आणि लठ्ठपणा यासारख्या समस्या वाढत आहेत. यासोबतच प्रजनन समस्या देखील वाढत आहेत. बहुतेक पुरुषांमघध्ये शुक्राणूंची संख्या कमी असते. शिवाय, त्यांच्या शुक्राणूंची गुणवत्ता देखील कमी होते. यामुळे प्रजनन क्षमता कमी होते. शुक्राणूंची संख्या कमी असल्याने, गर्भधारणेत अनेक समस्या येतात. यामुळे, बरेच लोक IVF सारख्या पद्धतींचा अवलंब करतात. वंध्यत्व रोखण्यासाठी आणि शुक्राणूंची संख्या सुधारण्यासाठी, काही गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.

पोषणतज्ञ श्वेता शाह यांनी शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी एक टिप शेअर केली आहे. तिने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर हा उपाय शेअर केला आहे. हा उपाय खूप सोपा आहे. त्यासाठी फक्त पाच ते सहा लसूण पाकळ्या हव्या आहेत. श्वेता शाह यांनी शेअर केलेली टिप काय आहे आणि ती कशी वापरायची ते पाहूया.

आवश्यक साहित्य

लसूण - पाच ते सहा पाकळ्या (सोललेली)

तूप - दोन टेबलस्पून

पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यासाठी लसणाच्या पाच पाकळ्या पुरेशा (Getty Images)
  • तयार करण्याची पद्धत: प्रथम, पाच ते सहा लसणाच्या पाकळ्या घ्या. नंतर, गॅसवर एक कढई ठेवा आणि त्यात तूप घाला. लसणाच्या पाकळ्या तुपात घाला आणि त्या सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत तळा. नंतर लसणाच्या पाकळ्या मिक्सरजारमध्ये घाला आणि व्यवस्थित वाटून पेस्ट तयार करा. तयार झालेली पेस्ट रोज १५ दिवस घ्या. या उपायामुळे पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या तर वाढतेच पण त्यांची गुणवत्ताही सुधारते.
  • लसणाची जादू काय आहे? तज्ञांच्या मते, स्वयंपाकघरात सहज उपलब्द असलेला सामान्य लसूण शुक्राणूंची संख्या वाढविण्यास फायदेशीर आहे. लसूण शुक्राणूंची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करू शकते असं अनेक अभ्यासामध्ये सिद्ध झालं आहे. लसणामध्ये अ‍ॅलिसिन नावाचे संयुग असते. हे शुक्राणूंची संख्या वाढविण्यासाठी उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. शिवाय, लसणातील सेलेनियम शुक्राणूंची गतिशीलता सुधारते. परंतु या टिप्ससह, तुम्ही जीवनशैलीत काही बदल केले पाहिजेत.
  • संतुलित आहार: आजकाल, अनेक लोकांना जे मिळेल ते खाण्याची सवय लागली आहे. बरेच लोक जंक फूड आणि प्रक्रिया केलेले अन्न खातात. यामुळे शुक्राणूंची संख्या कमी होऊ शकते. म्हणून, हे खाणे टाळा. त्याऐवजी, काजू, सुकामेवा, केळी, मसूर, फळे, भाज्या आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड असलेले पदार्थ यासारख्या पदार्थांचा आहारात समावेश करा. तसंच तळलेले पदार्थ, मसालेदार पदार्थ आणि साखरेचे पेये टाळा.
  • व्यायाम: व्यायाम हा केवळ आरोग्यासाठीच नाही तर शुक्राणूंची संख्या सुधारण्यासाठी देखील एक चांगला पर्याय आहे. म्हणूनच दररोज व्यायाम करा. दिवसातून किमान तीस मिनिटे तती व्यायाम करावा. सकाळी उठून चाला किंवा जॉगिंग करा. यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते. यामुळे शुक्राणूंची संख्या सुधारते. चालणे, धावणे, सायकलिंग करणे यासारखे व्यायाम रोजच्या दिनचर्येत समाविष्ट करा. यामुळे स्टॅमिना आणि शुक्राणूंची संख्या वाढते.

या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

  • आजकाल, बरेच लोक जास्त वजनाने त्रस्त आहेत. लठ्ठपणामुळे शुक्राणूंची संख्या देखील प्रभावित होते. म्हणून वजन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.
  • जास्त ताण आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. ताण नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करा. योग, ध्यान आणि प्राणायाम मानसिक आरोग्य सुधारू शकतात.
  • चांगल्या आरोग्यासाठी 8 तासांची झोप आदर्श आहे. पण दिवसातून 7 तासांची योग्य झोप घेणे देखील चांगले आहे. चांगली झोप शुक्राणूंची संख्या सुधारते असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
  • जास्त गरम पाण्याने आंघोळ करणे, घट्ट कपडे घालणे, लॅपटॉप जास्त वेळ मांडीवर ठेवणे आणि धूम्रपान केल्याने शुक्राणूंच्या संख्येवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून हे टाळा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

