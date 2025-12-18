ETV Bharat / health-and-lifestyle

हिवाळ्यात शेंगदाणे कधी आणि कसे खावेत? पोषणतज्ञांनी सांगितले महत्त्वाचे नियम

पोषणतज्ञ श्वेता शाह यांच्या मते, शेंगदाणे जंक फूड नसले तरी प्रत्येकाने खाणं चांगलं नाही. दररोज बेफिकीरपणे ते खाल्ल्याने फायद्यापेक्षा नुकसान होऊ शकते.

हिवाळ्यात शेंगदाणे कधी आणि कसे खावेत? पोषणतज्ञांनी सांगितले महत्त्वाचे नियम (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 18, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
eating peanuts daily in winter: हिवाळ्यात अनेक लोक शेंगदाण्याचे सेवन करतात. याला गरिबांचा काजू देखील म्हटलं जातं. शेंगदाण्यामध्ये प्रथिने, चरबी, फायबर, जीनवसत्त्वे, मॅग्नेशियम आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. हिवाळ्यात ब्लँकेटखाली बसून शेंगदाणे खाण्याचा आनंद वेगळाच असतो. अनेकांना तर मित्रांशी किंवा कुटुंबियाशी बोलताना किती शेंगदाणे खाल्ले हे देखील कळत नाही. शेंगदाण्याला एक आरोग्यदायी नाश्ता मानलं जातं. परंतु सुप्रसिद्ध सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिष्ट श्वेता शाह यांच्या मते, शेंगदाणे जंक फूड नसलं तरी ते प्रत्येकासाठी खाण्यायोग्य नाही. जर तुम्ही नियमित विचार न करता शेंगदाणे खात असाल तर फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते. आयुर्वेदामध्ये शेंगदाणे कुणी, कधी आणि कसे खावे हे सविस्तरपणे सांगितलं आहे. जे प्रत्येकाने जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे.

या लोकांनी खाऊ नये शेंगदाणे: न्यूट्रिशनिष्ट श्वेता शाह स्पष्ट करतात की, आयुर्वेदानुसार शेंगदाणे प्रत्येकासाठी नाहीत. पीसीओएस असलेल्या महिलांनी ते खाणं टाळावं. तसंच ज्यांना खूप जास्त प्रमाणात मुरुम, सायनस रक्तसंचय आणि जास्त कफ आहे त्यांनी देखील शेंगदाणे खाणं टाळावं. तसंच गॅस, जडपणा आणि वाढलेलेी जळजळ जाणवत असेल तर शेंगदाणे खाणं टाळावेत.

हिवाळ्यात शेंगदाणे कधी आणि कसे खावेत? पोषणतज्ञांनी सांगितले महत्त्वाचे नियम (Getty Images)

शेंगदाणे कुणासाठी फायदेशीर: आयुर्वेदानुसार वात असलेल्या लोकांसाठी शेंगदाणे खूप फायदेशीर आहेत. कमी वजन असलेल्यांसाठी शेंगदाणे उत्तम नाश्ता असल्याचं म्हटलं जातं. कोरडी त्वचा आणि शरीरात सतत कोरडेपणा असलेल्यांनाही शेंगदाणे फायदेशीर ठरतात. जर तुमचे हात आणि पाय वारंवार थंड पडत असतील तर तुम्ही हिवाळ्यात नक्कीच शेंगदाणे खावेत.

हिवाळ्यात शेंगदाणे कधी आणि कसे खावेत? पोषणतज्ञांनी सांगितले महत्त्वाचे नियम (Getty Images)

शेंगदाणे खाताना लोक कोणत्या चुका करतात?

  • शेंगदाण्याऐवजी पीनट बटर खाणं
  • कच्चे शेंगदाणे खाणं
  • तेलात तळलेले शेंगदाणे खाणे
  • पॅक केलेले शेंगदाणे खाणे
  • दररोज शेंगदाणे खाणे

आयुर्वेदानुसार योग्य पद्धत: पोषणतज्ञ श्वेता शाह म्हणतात की, आयुर्वेदानुसार शेंगदाणे खाण्यापूर्वी नेहमी ते भाजून घेणं चांगलं. हे करण्यासाठी शेंगदाणे लोखंडी पॅनमध्ये भाजून घ्या. नंतर त्यावरील लाल साल काढून टाका. तुम्ही चिमूटभर हिंग, सुकं आलं किंवा काळी मिरी घालून ते खाऊ शकता. यामुळे शेंगदाणे सोपे होतात आणि जळजळ प्रतिबंध होण्यास देखील मदत होते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

