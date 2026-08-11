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यकृत खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ 5 संकेत; लक्षणे दिसताच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
सुरुवातीच्या टप्प्यात यकृताचे (Liver) आरोग्य बिघडत असल्याची काही सौम्य लक्षणे शरीरात दिसू लागतात. कोणत्या लक्षणांकडं दुर्लक्ष करू नये, हे जाणून घ्या....
Published : August 11, 2026 at 7:52 PM IST
हैदराबाद : आपल्या शरीरातील यकृत (Liver) हा अत्यंत महत्त्वाचा अवयव आहे. आपण खाल्लेल्या अन्नातील पोषक घटकांवर प्रक्रिया करण्यासोबतच यकृत अनेक महत्त्वाची कार्ये पार पाडतं. तसंच, यकृताचा आजार खूप हळूहळू वाढतो. अनेकदा आजार बळावल्यावरच लक्षणं दिसू लागतात, ज्यामुळं उपचार करणं कठीण होतं.
उजव्या खांद्यात दुखणं : काही यकृताच्या आजारांमध्ये उजव्या खांद्याकडं वेदना जाणवू शकतात. याला ‘रेफर्ड पेन’ म्हटलं जातं. Liver.org.au नुसार, यकृताची सूज किंवा वाढ झाल्यामुळं संबंधित मज्जामार्गांवर परिणाम होऊ शकतो. यासोबत थकवा, कावीळ, पोट फुगणे किंवा शरीराला सूज येणं अशी लक्षणेही दिसू शकतात.
त्वचेला सतत खाज येणे : तज्ञांच्या मते, मॉइश्चरायझर वापरूनही त्वचेची खाज कायम राहत असल्यास त्याकडं दुर्लक्ष करू नये, हे यकृताच्या आजाराचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं. जेव्हा यकृत पित्त योग्यरित्या बाहेर टाकू शकत नाही, त्यावेळी पित्त क्षार रक्तात जमा होतं, ज्यामुळं त्वचेला खाज सुटते. यामुळं त्वचेवर सूज किंवा जळजळ होऊ शकते. क्लीव्हलँड क्लिनिकनुसार, यकृताच्या नुकसानीमुळं वजन कमी होणं, थकवा, अशक्तपणा, त्वचेला खाज सुटणं आणि त्वचेखालील रक्तवाहिन्या कमकुवत होणं यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात.
मध्यरात्री जाग येणे : मध्यरात्री जाग येण्याची अनेक कारणे असू शकतात, परंतु असं वारंवार होत असल्यास खबरदारी घेण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात. याचं कारण असं की, जेव्हा यकृत योग्यरित्या कार्य करत नाही, तेव्हा टाकाऊ पदार्थ रक्तात जमा होतात आणि मेंदूच्या कार्यावर परिणाम करतात, ज्यामुळं झोपेच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, फॅटी लिव्हर किंवा सिरोसिससारख्या दीर्घकालीन यकृत रोगांनी ग्रस्त असलेल्या अंदाजे 60 टक्के ते 80 टक्के लोकांना निद्रानाश किंवा रात्री वारंवार जाग येण्याचा अनुभव येतो.
पोट फुगणे : तज्ञांच्या मते, जेवणानंतर पोट फुगणे किंवा जडपणा जाणवणे हे यकृताच्या आजाराचं लक्षण असू शकतं. काही यकृताच्या आजारांमध्ये पोटात द्रव साचल्यामुळं पोट फुगल्यासारखं वाटू शकतं. मात्र, प्रत्येकवेळी पोट फुगण्याचा संबंध यकृताच्या आजाराशी असेलच असं नाही.
जेवण करूनही पोट भरल्यासारखं वाटत नाही : जेवणानंतर पोट न भरणं, किंवा थोडंसं जेवण करूनही मळमळ होणं, हे यकृताच्या समस्येचं लक्षण असू शकतं. कारण यकृताला पोषक तत्वे आणि विषारी पदार्थांवर प्रक्रिया करणे कठीण जाते, ज्यामुळे पचनाच्या समस्या आणि बदल होतात. याबरोबर थकवा, पोटदुखी किंवा कावीळ यांसारखी लक्षणं असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.
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