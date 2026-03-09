ETV Bharat / health-and-lifestyle
20-25 वयोगटातील लोकांमध्ये हे दोन घटक वाढवतात मूत्रपिंडाच्या आजाराचा धोका
डॉक्टरांनी असा इशारा दिला आहे की, काही सामान्य सवयींमुळे तरुण वयात, म्हणजे सुमारे ३० वर्षांच्या वयात मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका वाढू शकतो. वाचा सविस्तर..,
kidney disease: मूत्रपिंडाचा आजार हा बहुतेकदा वृद्धांचा आजार मानला जातो. परंतु, आता तरुणांमध्येही मूत्रपिंडाचा आजार झपाट्याने वाढत आहे. तज्ञांच्या मते, मूत्रपिंडाचे नुकसान अचानक होत नाही, तर हळूहळू खराब जीवनशैली आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे होते. ज्यामुळे कालांतराने मूत्रपिंडांवर दबाव येतो आणि दीर्घकालीन मूत्रपिंडाच्या आजाराचा (CKD) धोका वाढतो.
मूत्रपिंड हे महत्वाचं आणि शक्तिशाली अवयव आहेत. जे दररोज अंदाजे ५० गॅलन (सुमारे २०० लिटर) रक्त फिल्टर करते आणि मूत्राच्या स्वरूपात विषारी पदार्थ आणि कचरा बाहेर टाकते. ही प्रक्रिया द्रव संतुलन, रक्तदाब नियंत्रण, खनिज नियमन आणि हाडांचे आरोग्य राखण्यास मदत करते. ते रक्तदाब नियंत्रित करतात, इलेक्ट्रोलाइट स्थिरता राखण्यास मदत करतात आणि चयापचय कचरा काढून टाकतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात ते चांगले कार्य करत असल्याने, मूत्रपिंडाचे कार्य मंदावल्याशिवाय नुकसान शोधता येत नाही.
जीएसव्हीएम मेडिकल कॉलेजमधील मेडिसिन विभागाचे वरिष्ठ संचालक डॉ. एसके गौतम यांच्या मते, काही दैनंदिन क्रियाकलाप वारंवार केल्यास, लवकर मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका वाढू शकतो. तरुणांमध्ये मूत्रपिंडाच्या आजाराशी संबंधित दोन सर्वात सामान्य सवयी येथे आहेत...
1) सतत डिहायड्रेशन आणि साखरयुक्त किंवा उच्च-सोडियम पेयांचं जास्त सेवन
हायड्रेशन का महत्त्वाचे आहे: मूत्रपिंड विषारी पदार्थ प्रभावीपणे फिल्टर करण्यासाठी पुरेशा द्रवपदार्थाच्या सेवनावर अवलंबून असतात. जेव्हा शरीर डिहायड्रेट होते,
- रक्त घट्ट होते.
- टाकाऊ पदार्थ काढून टाकणे कठीण होते.
- मूत्रपिंड गाळण्याचा दाब वाढतो.
- किडनी स्टोनचा धोका वाढतो.
- सतत कमी प्रमाणात द्रवपदार्थ सेवन केल्याने, मूत्रपिंडांना बराच काळ ताणाखाली काम करावे लागते.
- साखरयुक्त पेये पिल्याने देखील समस्या निर्माण होतात.
बरेच तरुण पाण्याऐवजी सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, गोड आइस्ड टी आणि फ्लेवर्ड बाटलीबंद पेये पितात, ज्यामुळे समस्या वाढते कारण या पेयांमध्ये अनेकदा...
- खूप जास्त साखर असते
- फॉस्फोरिक आम्ल असते
- सोडियमचे प्रमाण जास्त असते.
- कृत्रिम पदार्थ असतात
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, जास्त साखरेचे सेवन केल्याने इन्सुलिन प्रतिरोध, लठ्ठपणा आणि टाइप २ मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो. मधुमेह हा जगभरातील दीर्घकालीन मूत्रपिंडाच्या आजाराच्या प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. शिवाय, जास्त सोडियमचे सेवन रक्तदाब वाढवते. वाढलेला रक्तदाब मूत्रपिंडातील लहान फिल्टरिंग युनिट्स (ग्लोमेरुली) खराब करतो, ज्यामुळे त्यांची गाळण्याची क्षमता हळूहळू कमी होते. कालांतराने, जास्त साखर किंवा जास्त सोडियम असलेले पेये पिल्याने डिहायड्रेशन होऊ शकते.
2) डॉक्टरांच्या देखरेखीशिवाय ओव्हर-द-काउंटर वेदनाशामक औषधांचा वारंवार वापर
नॅशनल किडनी फाउंडेशनच्या मते, आयबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन आणि काही संयोजन वेदनाशामक औषधे (NSAIDs) घेतल्याने मूत्रपिंडाचा आजार होऊ शकतो. ही औषधे सहज उपलब्ध आहेत आणि डोकेदुखी, मासिक पाळीतील वेदना, स्नायू दुखणे आणि खेळांच्या दुखापतींसाठी सामान्यतः वापरली जातात. तथापि, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, डॉक्टरांच्या देखरेखीशिवाय ओव्हर-द-काउंटर वेदनाशामक औषधांचा वारंवार वापर मूत्रपिंडांना नुकसान पोहोचवू शकतो.
या औषधांचा मूत्रपिंडांवर कसा परिणाम होतो? NSAIDs प्रोस्टॅग्लॅंडिनचे उत्पादन कमी करतात, जे मूत्रपिंडांमध्ये रक्त प्रवाह राखण्यास मदत करणारे संयुगे आहेत. वारंवार किंवा जास्त डोसमध्ये घेतल्यास, ते मूत्रपिंडांमध्ये रक्त प्रवाह कमी करू शकतात, गाळण्याची कार्यक्षमता बिघडू शकतात आणि तीव्र मूत्रपिंडाच्या दुखापतीचा धोका वाढवू शकतात, ज्यामुळे दीर्घकालीन दीर्घकालीन मूत्रपिंडाचे दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. हा धोका अशा लोकांमध्ये जास्त असतो जे डिहायड्रेटेड असतात, योग्य हायड्रेशनशिवाय जास्त व्यायाम करतात, अल्कोहोलसह वेदनाशामक घेतात, आधीच आरोग्य समस्या आहेत आणि तरुण खेळाडू आणि विद्यार्थी जे शैक्षणिक ताणामुळे अनवधानाने या औषधांचा अतिरेक करू शकतात.
लक्षणं
- पाय किंवा चेहऱ्यावर सूज येणे
- सतत थकवा येणे
- लघवीमध्ये बदल
- फेसयुक्त मूत्र (प्रथिनांची कमतरता)
- उच्च रक्तदाब
तरुणांमध्ये इतर जोखीम घटक
- देखरेखीशिवाय जास्त प्रमाणात प्रथिनेयुक्त आहार घेणे
- खूप जास्त जिम सप्लिमेंट्स
- धूम्रपान
- सतत झोपेचा अभाव
- नियंत्रित नसलेला मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब
- जास्त प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे वारंवार सेवन
- एकूण चयापचय संतुलनामुळे मूत्रपिंडाचे आरोग्य प्रभावित होते. नियमित रक्त आणि लघवीच्या चाचण्या हा मूत्रपिंडाचे नुकसान लवकर ओळखण्याचा एकमेव मार्ग असतो.
मूत्रपिंडाचे नुकसान कसे टाळावे
- दररोज भरपूर पाणी प्या.
- कमी गोड आणि जास्त सोडियम असलेले पेये घ्या.
- डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच वेदनाशामक औषध घ्या.
- रक्तदाब नियमितपणे तपासा.
- फळे आणि भाज्यांनी समृद्ध संतुलित आहार घ्या.
- अनावश्यक पूरक आहार वापरणे टाळा.
- नियमित आरोग्य तपासणी करा.
- आधीच अस्तित्वात असलेल्या मूत्रपिंडाच्या आजारावर उपचार करण्यापेक्षा लवकर प्रतिबंध करणे अधिक प्रभावी आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)