शरीरात दिसणारी ही लक्षणे असू शकतात किडनी स्टोनची चिन्हे
किडनी स्टोन सामान्यतः 30 ते 50 वयोगटातील लोकांना जास्त होण्याची शक्यता असते. जीवनशैलीतील बदलांमुळे ही समस्या उद्भवते वाचा सविस्तर...
Published : March 17, 2026 at 3:40 PM IST
symptoms of Kidney stone: आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत, आपल्या खाण्याच्या सवयींचा आपल्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. कमी प्रमाणात पाणी पिणे आणि जास्त मीठ असलेले आहार यामुळे किडनीच्या समस्या झपाट्याने वाढत आहेत. या समस्यांमध्ये, किडनी स्टोन ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे काय परिस्थिती गंभीर होण्यापूर्वी आपले शरीर अनेकदा चेतावणीची चिन्हे देतो. दिल्लीतील द्वारका येथील मणिपाल हॉस्पिटल्समध्ये नेफ्रोलॉजिस्ट आणि किडनी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. सुमन लता यांनी किडनी स्टोन सुरुवातीच्या टप्प्यात कसे ओळखता येतील हे स्पष्ट केलंय.
डॉ. सुमन लता यांच्या मते, किडनी स्टोन सामान्यतः 30ते 50 वयोगटातील लोकांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतात. जीवनशैलीतील बदलांमुळे ही समस्या आता तरुणांमध्ये वाढत आहे. पूर्वी हे पुरुषांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळत होते, परंतु अलीकडे महिलांमध्येही ही समस्या वाढली आहे. त्यामुळे हे अंतर कमी होत आहे. मुलांमध्ये हे कमी प्रमाणात आढळत असले तरी, अनुवांशिक घटक, चयापचय विकार आणि निर्जलीकरण (म्हणजेच, कमी पाणी पिणे) यांमुळे हे होऊ शकते.
पाठदुखी ही एक सामान्य गोष्ट: किडनी स्टोनचे सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे वेदना. या वेदना सामान्य स्नायूंच्या दुखण्यासारख्या नसतात. या अचानक सुरू होतात आणि खूप तीव्र असतात, सहसा पाठीच्या खालच्या भागाच्या एका बाजूला किंवा पाठीतच जाणवते. वेदना हळूहळू खाली, पोटाच्या खालच्या भागापर्यंत आणि मांड्यांपर्यंत पसरू शकते. काही लोकांमध्ये वेदना अधूनमधून जाणवतात, तर काहींना सतत वेदना होत राहतात. डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं की,पाठीच्या खालच्या भागात आणि बाजूला होणाऱ्या अशा असामान्य वेदना किडनीशी संबंधित समस्येचे लक्षण असू शकते. वेदनेची तीव्रता स्टोनच्या आकारावर अवलंबून नसते, तर किडनीमधील त्याच्या स्थानावर आणि हालचालीवर अवलंबून असते.
किडनीचे मुख्य कार्य रक्त गाळणे आणि मूत्राद्वारे शरीरातील टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकणे हे आहे. जेव्हा मुतखडा सरकतो किंवा मूत्रमार्गात अडथळा निर्माण करतो, तेव्हा त्यामुळे विविध प्रकारच्या समस्या उद्भवू शकतात.
जळजळ आणि वेदना: लघवी करताना तीव्र जळजळ किंवा वेदना होणे हे किडनी स्टोनचे निश्चित लक्षण आहे.
रक्त: जर तुमच्या लघवीचा रंग लाल, गुलाबी किंवा तपकिरी असेल, तर ते तुमच्या शरीरातील दुखापतीचे लक्षण असू शकते. जर तुम्हाला लघवीमध्ये रक्त आढळले, तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
दुर्गंधी आणि गढूळपणा: जर लघवी नेहमीपेक्षा जास्त घट्ट असेल, गढूळ दिसत असेल आणि तीव्र, दुर्गंध येत असेल, तर हे जंतुसंसर्गाचे लक्षण असू शकते.
लघवीचे थेंब गळणे: तुम्हाला लघवी करण्याची तीव्र इच्छा असूनही, लघवी करण्याचा प्रयत्न केल्यावर फक्त काही थेंबच बाहेर येतात, हे लघवीच्या प्रवाहात खडा असल्याचे लक्षण आहे.
पचनसंस्थेच्या समस्या: किडनीच्या समस्या मज्जासंस्थेद्वारे थेट पचनसंस्थेशी जोडलेल्या असतात. किडनी स्टोन असलेल्या अनेक लोकांना मळमळ आणि उलट्यांचा त्रास होतो. यामुळे भूकही कमी होऊ शकते. पोट फुगणे आणि बद्धकोष्ठता देखील होऊ शकते. या लक्षणांना अनेकदा पोटाचे सामान्य आजार समजण्याची चूक केली जाते. त्यामुळे, याकडे दुर्लक्ष करू नये. अचानक वजन कमी होणे हे देखील किडनीचे आरोग्य बिघडत असल्याचे लक्षण आहे.
या गुंतागुंती देखील उद्भवतात: शरीरातील संसर्गाची पातळी वाढल्यास, व्यक्तीला ताप आणि थंडी जाणवू शकते. किडनी स्टोनमुळे होणारा मूत्रमार्गाचा संसर्ग उद्भवल्यास सामान्यतः तीव्र ताप येतो. यासोबत तीव्र पोटदुखी देखील होऊ शकते. बरेच लोक किडनीच्या दुखण्याला सामान्य पाठदुखी समजून डॉक्टरांचा सल्ला न घेता वेदनाशामक गोळ्या घेतात. डॉक्टर चेतावणी देतात की असे केल्याने किडनीच्या कार्यावर आणखी परिणाम होऊ शकतो.
वैद्यकीय तज्ञांच्या मते, तुम्ही या पद्धतींनी किडनी स्टोन टाळू शकता...
भरपूर पाणी प्या: दररोज किमान 2.5 ते 3 लिटर पाणी प्यायल्याने लघवी पातळ होते आणि मुतखडा तयार होण्यास प्रतिबंध होतो.
आहारातील बदल: मीठ आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे सेवन कमी करा. लिंबू आणि संत्र्यासारखी लिंबूवर्गीय फळे खा. पालक आणि सुकामेवा यांसारख्या ऑक्सालेटयुक्त पदार्थांचे सेवन मर्यादित करा.
शारीरिक हालचाल: निरोगी वजन राखणे आणि नियमित व्यायाम करणे खूप महत्त्वाचे आहे.
या बातमीमध्ये नमूद केलेल्या लक्षणांपैकी कोणतेही लक्षण तुम्हाला आढळल्यास, ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम. लवकर निदान झाल्यास भविष्यातील गुंतागुंत टाळता येऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)