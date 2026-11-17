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थंडीत ओठ वारंवार कोरडे पडतात?, जाणून घ्या ओठ मऊ ठेवण्यासाठीचे सोपे उपाय
थंडीतील बदलतं हवामान, डिहायड्रेशन आणि अनारोग्यदायी सवयींमुळं ओठ कोरडे पडतात. पुरेसे पाणी, लिप बाम आणि योग्य नैसर्गिक उपायांनी ओठांचा ओलावा टिकवता येतो.
Published : November 17, 2026 at 7:50 PM IST
हैदराबाद : ओठ कोरडे (Dry lips) पडणं ही एक सामान्य समस्या असून, ती अनेक कारणांमुळं उद्भवू शकते. बदलतं हवामान आणि अनारोग्यदायी जीवनशैली यामुळं ही समस्या अधिकच वाढताना दिसते. तज्ज्ञांच्या मते, कॅफीनचे अतिसेवन, रासायनिक घटक असलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर, अतिनील किरणांचा संपर्क आणि शरीरातील मेलॅनिनचे वाढलेले प्रमाण यांचा ओठांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, कोरडे, काळवंडलेले किंवा रंगहीन ओठ हे काही वेळा शरीरातील अंतर्गत आरोग्य समस्यांचे संकेतही असू शकतात.
ओठ कोरडे का पडतात? : शरीरात पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) असल्यास ओठ कोरडे पडू शकतात. त्याचप्रमाणे, तोंडानं श्वास घेण्याची सवय किंवा ओठांना ओलावा देण्यासाठी वापरले जाणारे काही लिप बाम आणि लिपस्टिक यांमधील घटकही ओठांचा कोरडेपणा वाढवू शकतात. त्यामुळं ही समस्या टाळण्यासाठी काही कारणे समजून घेऊन योग्य ती काळजी घेणं आवश्यक आहे.
- ओठांचा कोरडेपणा टाळण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी? :
1) पुरेशा प्रमाणात पाणी पिणे : ओठांचा नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. यासाठी दिवसभर पुरेशा प्रमाणात पाणी पिणं आवश्यक आहे.
2) लिप बाम लावावा : घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी SPF 15 किंवा त्यापेक्षा अधिक सूर्यसंरक्षण क्षमता असलेला लिप बाम लावावा. यामुळं सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून ओठांचं संरक्षण होण्यास मदत होते. सुगंधी किंवा त्रासदायक रासायनिक घटक नसलेला लिप बाम निवडणं अधिक योग्य ठरते. तसेच, बाहेर जाताना मास्क किंवा स्कार्फच्या मदतीनं ओठ झाकल्यास त्यांचं संरक्षण होऊ शकतं.
3) ओठ चावणे टाळा : काही जणांना वारंवार ओठ चावण्याची सवय असते. मात्र, या सवयीमुळं ओठांवरील नैसर्गिक ओलावा कमी होऊन ते अधिक कोरडे पडू शकतात. त्यामुळं ओठ चावणे टाळावे.
4) कोरफडीचा गर लावा : तज्ञांच्या मते, ओठ मऊ ठेवण्यासाठी कोरफडीचा गर खूप प्रभावी आहे. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी ओठांवर थोडासा कोरफडीचा गर लावून थोडा वेळ मालिश करणं पुरेसं आहे. यामुळं ओठांना आवश्यक ओलावा मिळतो आणि ते मऊ होतात. जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल सायन्समध्ये 2018 साली प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, कोरडे ओठ मऊ करण्यासाठी कोरफडीचा गर (अॅलोवेरा जेल) खूप प्रभावी आहे. हे संशोधन जर्मनीतील म्युनस्टर विद्यापीठातील त्वचारोगतज्ञ डॉ. उवे आर. गेलर यांनी केलं होतं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, कोरफडीतील औषधी गुणधर्म ओठ मऊ ठेवण्यास मदत करतात.
5) ऑलिव्ह तेलाचाही वापर : याशिवाय, ओठांचा कोरडेपणा कमी करण्यासाठी ऑलिव्ह तेलाचाही वापर केला जातो. तज्ञाच्या मते, यामुळं कोरड्या आणि निस्तेज ओठांना ओलावा मिळतो, ते मऊ होतात आणि त्यांचा रंग एकसारखा होण्यास मदत होते. जर तुम्ही नैसर्गिक उत्पादनांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही क्रीम, लिप बाम किंवा लिप जेल वापरण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तज्ञांचा सल्ला घेणं उत्तम.
(Disclaimer - येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)
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