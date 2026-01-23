ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! जेवणानंतर लगेच चहा पिणे धोकादायक; तज्ञांनी सांगितले कारण

भारतातील बहुतेक लोक सकाळी, दुपारी किंवा संध्याकाळी चहा पितात आणि बऱ्याच लोकांना जेवणानंतर चहा पिण्यास देखील आवडतं, परंतु...

DRINKING TEA AFTER MEAL IS HARMFUL: आपल्यापैकी अनेकांना चहाचे व्यसन असते. सकाळी उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत, दिवसाच्या कोणत्याही वेळी अनेकांना चहा पिण्याची सवय असते. ऑफिसमधील कर्मचाऱ्यांपासून ते महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत, जवळजवळ सर्वजण दिवसातून किमान दोन किंवा तीन वेळा चहा पितात. कारण चहा पिल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते असं अनेकांचं मत आहे. शिवाय, ते आळशीपणाशी लढण्यास मदत करते आणि थकवा कमी करते, असंही अनेक जण मानतात. काही संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, सकाळी चहा पिल्याने मेंदू सतर्क राहते.

मात्र, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, चहा फक्त भारतीयच पितात असे नाही तर इराण आणि अमेरिका सारख्या देशांमध्येही लोक चहा पितात. परंतु, अनेक लोकांना जेवणानंतर चहा पिण्याची सवय असते. मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे राहणारे आयुर्वेदिक डॉक्टर राजेश शर्मा यांच्या मते, ही सवय आपल्या आरोग्यासाठी किती फायदेशीर आहे आणि त्याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत ते पाहूया.

जेवणानंतर चहा पिणे योग्य की अयोग्य? आरोग्य तज्ञांच्या मते, जेवणानंतर लगेच चहा पिणे पूर्णपणे योग्य नाही. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जेवण केल्यानंतर लगेच चहा पिल्याने पचनसंस्थेमध्ये आणि पोषक तत्वांच्या शोषणात समस्या निर्माण होऊ शकते. चहाचे काही गुणधर्म पचनावर परिणाम करतात. आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जेवण केल्यानंतर लगेच चहा पिल्याने पचनाच्या समस्या वाढू शकतात. कारण चहामध्ये असलेले टॅनिन आणि कॅफिन सारखी रसायने पचनक्रिया मंदावतात. मधुमेहींनी विशेषतः जेवणानंतर लगेच चहा पिणे टाळावे. अन्यथा, रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याची शक्यता असते.

जेवणानंतर चहा पिण्याचे तोटे: जेवणानंतर लगेच चहा प्यायल्यास, त्यात असलेले कॅफिन मेंदूवर ताण आणू शकते. यामुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात. जेवणानंतर चहा पिल्याने आम्लपित्त आणि पोटदुखीचा धोका देखील वाढतो. जर तुम्हाला आधीच आम्लपित्त, पोटदुखी किंवा पचनाच्या समस्या असतील तर जेवणानंतर चहा न पिणे चांगले. चहामध्ये असलेले फॉस्फोरिक आम्ल हाडांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. कॅफिन रक्तदाब वाढवते. शिवाय, जेवणानंतर चहा पिल्याने झोपेचा त्रास देखील होऊ शकतो.

अभ्यास काय सांगतो? नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनने अनेक अभ्यासांत असं उघड केलं आहे की, जास्त चहा आणि कॉफी पिल्याने मधुमेह होऊ शकतो. तज्ञ असंही म्हणतात की, नियमितपणे सॉफ्ट ड्रिंक्स पिल्याने वजन वाढू शकते. शिवाय, हैदराबादमधील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) मधील संशोधकांचं म्हणणं आहे की, जे लोक दिवसातून दोनदापेक्षा जास्त गोड चहा आणि कॉफी पितात त्यांना मधुमेह आणि लठ्ठपणाचा धोका जास्त असतो आणि जे सॉफ्ट ड्रिंक्स पितात त्यांना लठ्ठपणा आणि टाइप 2 मधुमेहाचा धोका जास्त असतो. TIFR संशोधक प्रोफेसर उल्लास एस. यांनी स्पष्ट केलं की, चहा, कॉफी आणि सॉफ्ट ड्रिंक्समधील सुक्रोजचा यकृत, स्नायू आणि लहान आतड्यांवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यांनी लोकांना साखरेशिवाय चहा आणि कॉफी पिण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला. तसंच सॉफ्ट ड्रिंक्स जितके टाळले तितके चांगले.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

