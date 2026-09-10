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चहा-कॉफीप्रेमींनो सावधान! अतिगरम पेयांमुळे कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो
ऑक्सफर्डच्या मोठ्या अभ्यासानुसार, 65°C पेक्षा अधिक गरम चहा-कॉफी नियमित प्यायल्याने अन्ननलिकेच्या आवरणाला इजा होऊन कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो.
Published : September 10, 2026 at 8:00 PM IST
हैदराबाद : ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने अलीकडेच कर्करोगासंदर्भात महत्त्वाचं संशोधन केलंय. या अभ्यासाच्या निष्कर्षांनुसार, चहा आणि कॉफीसारखी अतिशय गरम पेये नियमितपणे प्यायल्यानं अन्ननलिकेच्या आतील आवरणाला इजा होऊ शकते आणि त्यामुळं अन्ननलिकेच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. जवळपास दहा लाख लोकांवर करण्यात आलेला हा अभ्यास या संबंधाची पुष्टी करणारा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अभ्यास असल्याचं संशोधकांचं म्हणणं आहे.
ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे संशोधन : अभ्यासानुसार, कोमट किंवा तुलनेने कमी तापमानाचे चहा-कॉफी पिणाऱ्यांच्या तुलनेत अतिशय गरम पेये पिणाऱ्या व्यक्तींमध्ये अन्ननलिकेच्या कर्करोगाचा धोका जवळपास तिप्पट अधिक असू शकतो. मात्र, तज्ञांच्या मते हा कर्करोग होण्याचा एकूण धोका कमी आहे. अतिशय गरम द्रवपदार्थ पोटाकडे जाताना अन्ननलिकेच्या आतील आवरणाला इजा पोहोचवू शकतात. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे हे संशोधन 'इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ कॅन्सर'मध्ये प्रकाशित झाले आहे. या संशोधनानुसार, 65 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक तापमानाचे कोणतेही पेय अतिशय गरम मानले जाते.
अन्ननलिकेलाही इजा होण्याची शक्यता : या अभ्यासात 9 लाख 77 हजार 282 मध्यमवयीन स्त्री-पुरुषांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यात कोमट किंवा गरम चहा पिणाऱ्यांच्या तुलनेत अतिशय गरम चहा किंवा कॉफी पिणाऱ्यांमध्ये अन्ननलिकेच्या कर्करोगाचा धोका जवळपास तिप्पट असल्याचं आढळलं. तसेच, दिवसातून सहावेळा किंवा त्याहून अधिक गरम पेये प्यायल्यानं हा धोका लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो, असंही संशोधकांचे म्हणणं आहे. संशोधकांच्या मते, चहामध्ये किंवा कॉफीमध्ये दूध घातल्यानं पेयाचं तापमान काही प्रमाणात कमी होऊ शकतं. मात्र, पेय जीभ किंवा तोंड भाजण्याइतकं गरम असेल, तर अन्ननलिकेलाही इजा होण्याची शक्यता असते. ज्यामुळं कर्करोगाचा धोका वाढतो.
गरम कॉफीचे आदर्श किती? : किटलीमध्ये चहा उकळल्यानंतर लगेचच, त्याचे तापमान उकळत्या बिंदूच्या (100°से किंवा 212°फॅ) जवळ असते. कपात ओतल्यावर, त्याचे तापमान सुमारे 90°से किंवा 95°से पर्यंत कमी होते. त्यामुळं, पिण्यापूर्वी काही मिनिटे थांबणे उत्तम आहे. कॅन्सर रिसर्च यूकेच्या मते, कोणतेही पेय तेव्हाच प्यावे, जेव्हा त्याचे तापमान पिण्यासाठी आरामदायक असेल. पेय सुरक्षित तापमानापर्यंत थंड होण्यासाठी काही मिनिटे थांबण्याचा सल्ला दिला जातो. गरम पेय नेमके किती वेळ थंड होऊ द्यावे हे ठरवणे कठीण आहे. तथापि, तज्ञांच्या मते, प्रवासात पिण्यासाठी गरम कॉफीचे तापमान 49 ते 60 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान असते. या वाढलेल्या धोक्याशी संबंधित पेयांचे नेमके तापमान निश्चित करण्यासाठी अधिक संशोधनाची आवश्यकता आहे.
कर्करोगाचा धोका : संशोधकांच्या मते, जर लोकांनी खूप गरम पेये पिणे बंद केले, तर अन्ननलिकेच्या कर्करोगाच्या (अन्ननलिकेचा कर्करोग) प्रत्येक दहा प्रकरणांपैकी सुमारे एक किंवा दोन प्रकरणे टाळता येऊ शकतात. स्क्वॅमस सेल अन्ननलिकेचा कर्करोग खूप दुर्मिळ आहे आणि दरवर्षी फक्त काही हजार लोकांनाच होतो. जरी खूप गरम पेये प्यायल्यानं धोका वाढू शकतो, तरी कर्करोग होण्याचा एकूण धोका कमी असतो. अन्ननलिकेच्या कर्करोगासाठी धूम्रपानासारखे इतर अनेक प्रमुख धोक्याचे घटक आहेत. या प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्याचं सर्वात महत्त्वाचे मार्ग म्हणजे धूम्रपान टाळणे आणि मद्यपान कमी करणे. अन्ननलिकेच्या कर्करोगाच्या लक्षणांमध्ये छातीत जळजळ, अपचन, घसा किंवा छातीत दुखणे आणि वजन कमी होणे यांचा समावेश असू शकतो.
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