‘हे’ आहार नियमित घेतल्यास वजनासह मधुमेह देखील राहिल नियंत्रणात
आहारात फायबरयुक्त पदार्थ समाविष्ट केल्यानं अनेक प्रकारचे आजार टाळता येतात. शिवाय वजन कमी करण्यासाठी देखील ते उत्तम मानले जाते.
Published : November 19, 2025 at 1:42 PM IST
fiber rich diet: फायबरयुक्त आहार आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायद्याचे आहे. अनेक अभ्यासातून असे निष्कर्ष निघाले आहेत की बद्धकोष्ठता, लठ्ठपणा यासारख्या समस्या कमी करण्यासाठी आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी फायबरयुक्त आहार सर्वोत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. यामुळे हृदयरोग आणि टाइप २ मधुमेह यासारख्या दीर्घकालीन आजारांचा धोका देखील कमी होतो. प्रसिद्ध गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, स्टँड-अप कॉमेडियन आणि सोशल मीडिया व्यक्तिमत्व डॉ. पॉल माणिकम यांनी आपल्या इस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत फायबरयुक्त पदार्थ वजन कमी करण्यासाठी आणि रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यासाठी किती फायदेशीर आहेत याबद्दल माहिती सांगितली आहे.
तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आपल्या आहारात जितके जास्त फायबर असेल तितके ते आपल्या आरोग्यासाठी चांगले असते. आपल्या शरीराला ऊर्जा आणि पोषक तत्वे प्रदान करणाऱ्या इतर पोषक तत्वांप्रमाणे, फायबर देखील एक आहे. फायबर लवकर पचत नाही. परंतु आपल्या शरीराला त्याची खूप गरज असते. अनेक अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघाला आहे की फायबर बद्धकोष्ठता आणि जास्त वजन यासारख्या समस्या कमी करते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते. यामुळे हृदयरोग आणि टाइप 2 मधुमेह यासारख्या दीर्घकालीन आजारांचा धोका देखील कमी होतो.
- रास्पबेरी: लाल आणि आकर्षक दिसणाऱ्या रास्पबेरीमध्ये भरपूर प्रमाणात आहारातील फायबर असते. 100 ग्रॅम रास्पबेरीमध्ये सुमारे 6.5 ते 7 ग्रॅम फायबर असते. जे इतर फळांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. रास्पबेरीमध्ये जास्त फायबर असल्याने पचन सोपे होते. त्यामुळे बद्धकोष्ठता आणि गॅस सारख्या समस्या कमी होतात. रास्पबेरीमधील फायबर ग्लुकोजचे शोषण कमी करते. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी देखील रास्पबेरी उत्तम आहेत.
- चिया सिड्स: चिया सि़ड्स दिसायला लहान असतात मात्र, त्या पौष्टिक मूल्यांनी परिपूर्ण आहेत. 100 ग्रॅम चिया सिड्समध्ये सुमारे 34 ते 37 ग्रॅम फायबर असते. चिया सिड्समधील फायबर पाणी शोषून घेते आणि त्याचे रुपांतर जेलमध्ये करते. यामुळे अन्न आतड्यांमधून सहजपणे हलवण्यास मदत होते. परिणामी बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होण्यास मदत होते. यातील फायबर कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित करते आणि हृदयाचे रक्षण करते. चिया सिड्स खाल्ल्यानंतर जास्त वेळ पोट भरलेलं असते. यामुळे अतिरीक्त खाणं टाळलं जाते. परिणामी वजन कमी होते.
- उडद डाळ: उडद डाळ केवळ प्रथिनेच समृद्ध नाही तर त्यात भरपूर फायबर देखील आढळतात. 100 ग्रॅम उडद डाळीमध्ये सुमारे 18 ग्रॅम फायबर असते. फायबर भरपूर असल्याने ते रक्तातील कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित करते. ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे.
- पेरू: पेरूमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. 100 ग्रॅम पेरूमध्ये सुमारे 5.4 ग्रॅम फायबर असते. हे सफरचंद आणि केळीपेक्षा दुप्पट आहे. पेरू खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता कमी होते आणि पचन सुधारते. पेरू फायबरने समृद्ध असल्याने ते कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित करते. फायबर आतड्यांमधून टाकाऊ पदार्थ बाहेर काढून शरीर स्वच्छ ठेवते. पेरू जास्त काळ पोट भरलेलं राहते. त्यामुळे भूक नियंत्रित राहते. आहारात समाविष्ट करण्यासाठी हे सर्वोत्तम फळ म्हणता येईल.
- फुटाणे: भाजलेल्या चण्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. एक चतुर्थांश कप फुटाण्यामध्ये 5-6 ग्रॅम फायबर असते. हे दररोजच्या गरजेच्या 18-21% आहे. या उच्च फायबर सामग्रीमुळे पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. ते वजन नियंत्रित ठेवते आणि शरीरातील कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी होते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)