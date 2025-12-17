ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुम्ही देखील वापरलेल्या टी बॅग्स फेकून देता काय? अशाप्रकारे करा पुनर्वापर
वापरलेल्या चहाच्या पिशव्या फेकून देऊ नका, कारण त्या पुन्हा वापरता येतात. कसे ते या लेखात जाणून घ्या.
Published : December 17, 2025 at 7:59 PM IST
Creative ways To Reuse Tae bag: हेल्दी जीवन जगण्यासाठी आपल्यापैकी अनेक जण ग्रीन टी आणि हर्बल टीला प्राधान्य देत आहेत. कॉफी आणि चहा घेण्यापेक्षा ग्रीन टी आणि हर्बल टी बॉडी डिटॉक्स, वजन कमी करण्यास आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या दूर करण्यासाठी उत्तम मानल्या जातात. यातही बाजारात उपलब्ध असलेल्या टी बॅग्सचा वापर मोठ्या प्रमाणत होत आहे. टी बॅग्समुळे काही क्षणात ग्रीन किंवा हर्बल टी तयार होते. मात्र, आपल्यापैकी बहुतेक जण वापरल्यानंतर या टी बॅग्ज कचऱ्यात फेकून देतात. परंतु, तज्ञ म्हणतात की, त्या फेकून देण्याऐवजी पुन्हा वापरल्याने अनेक फायदे होतात. वापरलेल्या टी बॅग्ज पुन्हा वापरण्याचे काही मार्ग पाहूया.
डार्क सर्कल दूर करण्यासाठी उपयुक्त: डोळ्यांखालील डार्क सर्कल ही एक सामान्य समस्या आहे. ज्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापासून मुक्त होण्यासाठी अनेक उपाय केले जातात. परंतु, वापरलेल्या टी बॅग्ज डोळ्यांखालील डार्क सर्कल कमी करण्यासाठी प्रभावी सिद्ध झाल्या आहेत. दिवसातून एकदा १५ मिनिटे डोळ्यांखाली या टी बॅग्ज ठेवल्याने चांगले परिणाम मिळू शकतात.
दुर्गंधी कमी करण्यास मदत करते: आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये विविध प्रकारचे अन्नपदार्थ ठेवतो. मात्र कधीकधी, जेव्हा आपण दार उघडतो तेव्हा फ्रिजमधील पदार्थांमधून कुबट वास येतो. अशा परिस्थितीत, वापरलेल्या टी बॅग्स रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने दुर्गंधी कमी होण्यास मदत होते. हे करण्यासाठी, एका कपमध्ये दोन किंवा तीन वापरलेल्या, कोरड्या टी बॅग्स ठेवा. नंतर, हा कप रेफ्रिजरेटरमध्ये अशा ठिकाणी ठेवा जिथे तो वास शोषून घेऊ शकेल.
काचेच्या पृष्ठभाग स्वच्छ करण्यासाठी उपयुक्त: अनेक घरांमध्ये काचेच्या वस्तू असतात, जसं की आरसा, खिडक्या आणि काचेच्या वस्तू. बहुतेक लोक ते स्वच्छ करण्यासाठी क्लिनरचा वापर करतात. परंतु, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, वापरलेल्या टी बॅगने या काचेच्या पृष्ठभागांना स्वच्छ केल्याने सर्व डाग आणि घाण सहज निघून जाते. यामुळे काच चमकदार देखील दिसतो.
फर्निचर पॉलिश: फर्निचर पॉलिश करण्यासाठी, काही वापरलेल्या टी बॅग्ज थोड्या पाण्यात दोन मिनिटे उकळवा. पाणी थंड होऊ द्या. नंतर, स्वच्छ, मऊ कापड पाण्यात बुडवा आणि फर्निचर पुसून टाका. नंतर, ते कोरड्या कापडाने पुसून टाका. फर्निचर नव्यासारखं चमकेल.
बाल्कनीत आणि घराभोवती वाढणाऱ्या वनस्पतींना योग्य वाढीसाठी सुपीक मातीची आवश्यकता असते. त्यांना वेळेवर खत देण्याची देखील आवश्यकता असते. तरच त्यांची भरभराट होते. या प्रक्रियेत, टी बॅग्स वनस्पतींसाठी खत म्हणून वापरली जाऊ शकते. चहाची पिशवी कापून घ्या आणि त्यातील घटक वनस्पतींच्या मुळांभोवती ठेवा. यामुळे वनस्पतींची वाढ होण्यास चालना मिळते.
निरोगी केस: बहुतेक लोकांचे केस कोरडे आणि ठिसूळ असतात. पण वापरलेल्या टी बॅग्ज या समस्येवर एक उत्तम उपाय आहेत. केसांना शॅम्पू केल्यानंतर, वापरलेल्या टी बॅग्जपासून बनवलेले मिश्रण केसांवर लावा, ते १० मिनिटे तसेच राहू द्या आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा. यामुळे तुमचे केस निरोगी आणि सुंदर दिसतील.
एअर फ्रेशनर: वापरलेल्या चहाच्या पिशव्या तुमच्या घरात एक आनंददायी सुगंध निर्माण करण्यासाठी एअर फ्रेशनर म्हणून देखील वापरल्या जाऊ शकतात. हे करण्यासाठी, वापरलेल्या टी बॅग्स पूर्णपणे वाळवा. नंतर, पिशव्यांमध्ये आवश्यक तेलाचे काही थेंब घाला आणि त्यांना हवे तिथं ठेवा. यामुळे एक आनंददायी सुगंध निर्माण होईल आणि वातावरण ताजेतवाने होईल.