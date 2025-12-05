ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! हिवाळ्यात चुकूनही खाऊ नये ‘ही’ फळं

काही फळांचा थंडावा आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने हिवाळ्यात पचनसंस्थेवर दबाव येऊ शकतो, म्हणून ते कमी प्रमाणात खाणे चांगले. वाचा सविस्तर..,

सावधान! हिवाळ्यात चुकूनही खाऊ नये ‘ही’ फळं (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 5, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Most Dangerous Fruits In winter: हिवाळ्यात शरीराची पचनसंस्था मंदावते. त्यामुळे काही फळं खाणे आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. ती खाल्ल्याने आपण आजारी पडू शकतो. ज्यामुळे सर्दी आणि फ्लूचा धोका वाढू शकतो. याचा परिणाम पचनसंस्थेवरही होतो. त्यामुळे हिवाळ्यात काही फळे खाणे टाळावे.

हिवाळ्यात ही फळे टाळा.

  • टरबूज, काकडी आणि खरबूज सारखी फळे शरीराला थंडावा देतात, परंतु तज्ञ हिवाळ्यात या फळांचे सेवन मर्यादित ठेवण्याची शिफारस करतात. कारण कमकुवत पचनसंस्थेसाठी ते पचण्यास कठीण असू शकतात. या फळांमधील थंड गुणधर्म आणि जास्त पाण्याचे प्रमाण पचनसंस्थेवर दबाव आणू शकतात, ज्यामुळे गॅस आणि अपचन यासारख्या आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
  • याव्यतिरिक्त, हिवाळ्यात जास्त प्रमाणात अननस खाल्ल्याने घसा खवखवणे, तोंडात अल्सर आणि ऍलर्जी होऊ शकते. हिवाळ्यात या फळाचे जास्त सेवन केल्याने रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. पचनसंस्था कमकुवत होऊ शकते. कारण या हंगामात ही फळं पचण्यास कठीण असते. त्यामुळे श्लेष्माचे उत्पादन वाढते. जास्त पाण्याचे प्रमाण शरीराचे तापमान कमी करू शकते.
  • हिवाळ्यात केळी खाणे देखील टाळावे कारण ते श्लेष्मा निर्माण करतात. केळी खाल्ल्यानंतर सकाळी अनेकांना जडपणा जाणवतो. म्हणूनच, हिवाळ्यात ते कमी प्रमाणात खाणे चांगलं.
  • द्राक्षे शरीराला थंडावा देतात कारण त्यांच्यात थंडावा निर्माण होतो आणि त्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. हिवाळ्यात जास्त द्राक्षे खाल्ल्याने अनेकदा खोकला आणि सर्दी होऊ शकते. कारण त्यात साखरेचे प्रमाण जास्त असते, हिवाळ्यात ते खाणे हानिकारक मानले जाते.
  • हिवाळ्यात कोणती फळे खावीत? हिवाळ्यात सफरचंद, संत्री, पेरू, डाळिंब आणि किवी यांसारखी फळे खाण्याची शिफारस केली जाते. ही फळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि व्हिटॅमिन सीने समृद्ध असतात. ते शरीराला उबदारपणा आणि ऊर्जा प्रदान करतात.
  • तुमच्या पचनसंस्थेची विशेष काळजी घ्या: पचनसंस्था ही शरीरातील सर्वात महत्वाच्या प्रणालींपैकी एक आहे. आपण जे अन्न खातो ते पचवण्यासाठी आणि त्यातील पोषक तत्वे शोषण्यासाठी ती जबाबदार असते. हिवाळा तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर आणि परिणामी तुमच्या पचनसंस्थेवर अनेक प्रकारे परिणाम करू शकतो. म्हणूनच, हिवाळ्यात तुमच्या पचनसंस्थेची विशेष काळजी घेणे महत्वाचे आहे.
  • मंद चयापचय: हिवाळ्यात, तुमचे शरीर सामान्य तापमान राखण्यासाठी ऊर्जा साठवते. यामुळे तुमचे चयापचय मंदावते. मंद चयापचयामुळे गॅस, बद्धकोष्ठता, अतिसार आणि पोटफुगी सारख्या पचन समस्या उद्भवू शकतात. चयापचय गतिमान करण्यासाठी, नियमित व्यायाम करा आणि भरपूर पाणी प्या.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

