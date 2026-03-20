सावधान! तुम्ही देखील फ्रिजमधील थंड पाणी पिताय का?

उन्हाळ्यात थंड पाणी पिल्याशिवाय मन तृप्त होत नाही. यामुळे आपण फ्रिजमधील पाणी पितो. परंतु तज्ञांच्या मते ते पाणी.....

By ETV Bharat Health Team

Published : March 20, 2026 at 12:48 PM IST

Earthen pot water: उन्हाळ्यात, फ्रिजमधील पाण्यापेक्षा मातीच्या भांड्यातील पाणी अधिक चांगलं आणि सुरक्षित मानलं जाते. फ्रिजमधील पाणी प्यायल्याने शरीरात विविध आजार आणि शारीरिक असंतुलन निर्माण होऊ शकते. याउलट, मातीच्या माठातील पाणी पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. आयुर्वेदानुसार, मातीच्या माठातील पाणी प्यायल्याने केवळ उन्हाळ्यातील हंगामी आजारांपासूनच संरक्षण मिळत नाही, तर शरीराची प्रतिकारशक्ती आणि चयापचय क्रिया राखण्यासही मदत होते.

भोपाळमधील ज्येष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. राजेश शर्मा सांगतात की, मातीच्या माठातील पाणी प्यायल्याने शरीरातील आम्लपित्त कमी होते आणि क्षारता वाढते, कारण मातीची भांडी नैसर्गिकरित्या पाण्याच्या पीएच पातळीला संतुलित ठेवतात. यामुळे आम्लपित्त आणि पोटदुखी यांसारख्या अनेक आजारांपासून आराम मिळतो.

दिल्लीस्थित पोषणतज्ञ डॉ. दिव्या शर्मा सांगतात की, फ्रिजमधील थंड पाणी प्यायल्याने सहसा तहान लागत नाही. मात्र, मातीच्या माठातील साठवलेले पाणी प्यायल्याने तहान लागते. त्या स्पष्ट करतात की, माती नैसर्गिकरित्या अल्कधर्मी असते. त्यामुळे, मातीच्या भांड्यात काही काळ पाणी साठवल्याने त्याला अल्कधर्मी गुणधर्म प्राप्त होतात. ज्यामुळे अनेक आरोग्य फायदे मिळतात. असे पाणी प्यायल्याने केवळ शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलनच नाही, तर वृद्धत्वाची दृश्यमान चिन्हे देखील कमी होतात. शिवाय, यामुळे अनावश्यक वजनवाढ रोखण्यास मदत होते. मातीच्या माठातील साठवलेले पाणी गरोदर महिला आणि वृद्धांसाठी विशेषतः सुरक्षित मानले जाते.

याव्यतिरिक्त, डॉ. राजेश स्पष्ट करतात की, फ्रिजमधील पाणी थंड वाटत असले तरी, शरीरात त्याचा परिणाम उष्णता निर्माण करणारा असतो. ज्यामुळे वात वाढतो. याउलट, बर्फ किंवा थंड पाण्याचा शरीरातील सर्व प्रणालींवर, अगदी मज्जासंस्थेच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. उन्हाळ्यात, उन्हातून आल्यानंतर लगेच थंड पाणी प्यायल्याने सर्दी, घसादुखी आणि ताप यांसारख्या समस्यांचा धोका तर वाढतोच, पण त्याचबरोबर बद्धकोष्ठतेसारख्या पचनसंस्थेच्या समस्या, तसंच इतर संसर्ग आणि कधीकधी गंभीर आजारांचा धोकाही वाढतो.

मातीच्या माठात साठवलेले पाणी थंड कसे होते?

खरे तर, मातीच्या माठातील साठवलेले पाणी बाष्पीभवनाच्या प्रक्रियेमुळे थंड होते. मातीच्या माठाला असंख्य लहान छिद्रे असतात, ज्यामधून पाण्याचे सतत बाष्पीभवन होत राहते. ही थंड होण्याची प्रक्रिया आपल्या शरीराच्या घामाद्वारे तापमान नियंत्रित करण्याच्या प्रक्रियेसारखीच आहे. खरे तर, जेव्हा जास्त उष्णतेमुळे आपल्या शरीराला घाम येतो, तेव्हा आपली त्वचा थंड वाटते. त्याचप्रमाणे, भांड्यातील लहान छिद्रांमधून पाण्याचे सतत बाष्पीभवन होत असल्यामुळे, भांडे थंड राहते.

असं मानलं जाते की, भांड्यातून बाष्पीभवनाचा दर जितका जास्त असतो, तितके पाणी थंड राहते. ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे तापमानात नैसर्गिकरित्या घट होते. त्यामुळे, हे पाणी प्यायल्याने शरीराला कोणतीही हानी होत नाही. शिवाय, मातीच्या माठातील अंगभूत गुणधर्मांमुळे, भांड्यांमध्ये साठवलेले पाणी आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. अशाप्रकारे, हे पाणी प्यायल्याने विविध संसर्ग आणि आजारांचा धोका कमी होण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, अशा भांड्यांमध्ये किंवा माठामध्ये साठवलेले पाणी शरीराची प्रतिकारशक्ती आणि चयापचय कार्ये टिकवून ठेवण्यास देखील उपयुक्त ठरते.

मातीचे माठ कधी बदलावे?

डॉ. राजेश म्हणतात की, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव, भांड्यातील पाणी नियमितपणे बदलणे उत्तम आहे. शिवाय, मातीचे भांडी किंवा माठ दर तीन महिन्यांनी बदलली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, मातीचे भांडे स्वच्छ ठेवण्यासाठी इतर काही गोष्टी लक्षात ठेवणे देखील फायदेशीर ठरते. यापैकी काही गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत.

  • भांड्यात पाणी भरण्यापूर्वी ते पूर्णपणे स्वच्छ धुऊन कोरडे करा.
  • शक्य असल्यास, मातीच्या माठात आरओ पाण्याऐवजी थंड केलेले उकळलेले पाणी भरा. कारण अनेक आरओ मशीन्स इतर अशुद्धींसोबतच शरीरासाठी आवश्यक असलेली खनिजे आणि इतर पोषक तत्वे देखील गाळून टाकतात. उकळलेले पाणी वापरल्याने अशुद्धी दूर होते, पण पोषक तत्वे टिकून राहतात.
  • पाण्याने भरलेल्या माठात कधीही हात घालून पाणी काढू नका. शक्य असल्यास, माठातून पाणी काढण्यासाठी हँडल असलेल्या भांड्याचा वापर करा.
  • आजकाल बाजारात छिद्र असलेली भांडी आणि माठ मिळतात. ही वापरायला तुलनेने सोपी आणि सुरक्षित असतात.
  • धूळ, कीटक आणि जंतूंपासून संरक्षण करण्यासाठी भांडे नेहमी झाकून ठेवा. भांड्याच्या आत किंवा बाहेर शेवाळ नाही याची खात्री करा.
  • खिडकीजवळ पाण्याचे भांडे किंवा माठ ठेवणे अधिक प्रभावी ठरते, कारण पाणी हवेपेक्षा खूपच थंड असते.
  • जर एखादे भांडे किंवा माठ तडकले असेल, गळत असेल, किंवा त्याच्या पृष्ठभागाला तडे गेले असतील किंवा त्याची सालपटं निघत असतील, तर ते ताबडतोब बदलले पाहिजे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

