ETV Bharat / health-and-lifestyle
अंडी खाल्ल्याने खरोखरच कोलेस्ट्रॉल वाढते का? जाणून घ्या दररोज किती अंडी खावीत
तज्ञांच्या मते, अंडी खाणं आरोग्यासाठी खूप चांगलं आहे. परंतु दररोज किती अंडी खाणं हृदयासाठी चांगलं आहे, वाचा सविस्तर..,
Published : December 1, 2025 at 2:26 PM IST
Does eating eggs every day: आरोग्याच्या बाबतीत, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे काय खावं आणि काय खाऊ नये. मात्र, काही पदार्थ असे आहेत. जे आहारात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यापैकी एक म्हणजे अंडी. अंडी प्रथिनांचा एक उत्कृष्ट स्रोत मानले जातात. परंतु अंडी खाण्याबद्दल एक मोठी गोष्ट म्हणजे ते किती प्रमाणात खाल्ल्याने कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढते. याबद्दल अनेकांना माहिती नाही. परंतु अंडी खाल्ल्याने खरोखरच कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते काय? नियमितपणे किती अंडी खाणे आरोग्यासाठी चांगले आहे आणि अंडी खाणं चांगलं आहे की वाईट? ते पाहूया
Will your blood cholesterol increase after consuming whole eggs (egg white + egg yolk)?— Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) August 6, 2024
How many eggs can be safely consumed?#egg #nutritionfacts #healthyfoods pic.twitter.com/hGuPvKsU4U
अंडी खाल्ल्याने खरोखरच कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते का? अंडी हे पौष्टिकतेने समृद्ध असलेले सुपरफूड आहे, काही जण अंड्यांना शाकाहारी मानतात तर काही जण मांसाहारी. अंडी हे प्रथिनांचे एक उत्तम स्रोत आहेत. जिममध्ये जाणारे बहुतांश लोक अंडी आवडीन खातात. हैदराबादमधील अपोलो हॉस्पिटलमधील न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार यांच्या मते, अंड्यांमध्ये प्रथिने खूप जास्त असतात, परंतु काही लोकांना भीती वाटते की, अंड्याचा पिवळा भाग खाल्ल्याने त्यांचे कोलेस्टेरॉल वाढू शकते. मात्र, हे खरे नाही. डॉ. सुधीर कुमार म्हणतात की, अंड्यांमध्ये कोलेस्टेरॉल असते, परंतु आहारातील कोलेस्ट्रॉल रक्तातील कोलेस्टेरॉल वाढवत नाही. तुम्ही कोणत्याही भीतीशिवाय कमी प्रमाणात अंडी खाऊ शकता. अंडी खाल्ल्याने प्रथिने आणि आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात. दररोज एक ते दोन अंडी खाल्ल्याने तरुणांमध्ये कोलेस्टेरॉलच्या पातळीवर कोणताही परिणाम होत नाही.
- अंडी तुमच्या आरोग्यासाठी चांगली आहेत का?अंड्यांमध्ये प्रथिने आणि विविध पोषक तत्वे भरपूर असतात. सुधीर कुमार यांच्या मते, त्यात जीवनसत्त्वे बी12, डी आणि ए, तसंच खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. अंड्यांमध्ये चरबी कमी असते. म्हणून, ते संतुलित आहार आणि चांगले पौष्टिक मूल्य प्रदान करतात. तज्ञांच्या मते, अंडी स्नायूंना बळकट करण्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत, विशेषतः वृद्धांमध्ये. (राष्ट्रीय आरोग्य अहवालासाठी येथे क्लिक करा.) तज्ञ असंही म्हणतात की, हे एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्य स्थिती आणि आहारावर अवलंबून असते. अनेक अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, अनेक लोकांना अंडी कमी प्रमाणात खाल्ल्याने अनेक पोषक तत्वे मिळतात. मात्र, मधुमेह आणि हृदयरोग असलेल्या लोकांना अंडी खाण्यापूर्वी त्यांच्या डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
- किती अंडी खाणे सुरक्षित आहे? हेल्थलाइनमधील एका अहवालानुसार, जर आहारात कोलेस्ट्रॉल कमी असेल तर तुम्ही जास्त प्रमाणात अंडी खाऊ शकता. परंतु जर तुमच्या आहारात कोलेस्ट्रॉल जास्त असेल, तर कमी अंडी खाणं चांगलं. काही संशोधन असं सूचित करतात की, दररोज 1 ते 2 अंडी खाणे सुरक्षित आहे. हृदयाच्या आरोग्यासाठी ते फायदेशीर ठरू शकते. 38 निरोगी प्रौढांच्या एका लहानशा अभ्यासात असं आढळून आलं की, दररोज तीन अंडी खाल्ल्याने एलडीएल (वाईट) आणि एचडीएल (चांगले) कोलेस्ट्रॉल पातळी तसंच एलडीएल-ते-एचडीएल गुणोत्तर सुधारते. मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा एक लहान अभ्यास होता आणि तज्ञ सामान्यतः दररोज 1-2 अंडी खाण्याची शिफारस करतात, जे बहुतेक लोकांसाठी सुरक्षित मानले जाते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)