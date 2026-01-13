ETV Bharat / health-and-lifestyle
त्वचेवरील काळे डाग दूर करण्यासाठी ‘हा’ पांढरा घटक आहे सर्वोत्तम
नारळाच्या तेलाच्या फायद्यांबद्दल तुम्ही खूप ऐकलं असेल, मात्र, तुम्हाला माहिती आहे काय नारळाचे दूध तुमच्यासाठी किती फायदेशीर आहे?
Published : January 13, 2026 at 7:27 PM IST
BENEFITS OF COCONUT MILK FOR SKIN: नारळ हा अनेकरित्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. लोक आरोग्य राखण्यासाठी नारळाच्या पाण्यापासून ते नारळाच्या तेलापर्यंत विविध स्वरूपात त्याचा वापर करतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, नारळाचे दूध, नारळाच्या पाण्यासारखे आणि नारळाच्या तेलासारखेच फायदेशीर आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दररोज चेहऱ्यावर नारळाच्या दुधाचे काही थेंब लावल्याने तुम्हाला निर्दोष आणि चमकदार त्वचा मिळू शकते. नारळाचे दूध त्वचेसाठी एक जादुई उपाय ठरू शकते. स्वयंपाकात वापरण्याव्यतिरिक्त, नारळाचे दूध आजकाल त्वचेच्या काळजीकरिता देखील वापरलं जात आहे. नारळाच्या दुधामुळे काळे डाग कमी होण्यास मदत होते तसंच त्वचा देखील उजळते.
2020 मध्ये प्रकाशित झालेल्या "चेहऱ्यावरील त्वचेचे हायपरपिग्मेंटेशन कमी करण्यासाठी कॉस्मेटिक घटक म्हणून नारळाचे दूध" या शीर्षकाच्या एका परिषदेच्या संशोधन पत्रात असं म्हटलं आहे की, नारळाच्या दुधात चेहऱ्यावरील हायपरपिग्मेंटेशन कमी करण्याची क्षमता आहे. अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आलं की, नारळाच्या दुधातील नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट्स आणि लॉरिक अॅसिड मेलेनिन उत्पादन नियंत्रित करू शकतात. जे काळ्या डागांसाठी जबाबदार रंगद्रव्य आहे. नारळाचे दूध सौम्य पोषण, हायड्रेशन आणि सुखदायक फायदे प्रदान करते. ज्यामुळे रासायनिक उपचारांशिवाय सुरक्षितपणे आणि प्रभावीपणे त्यांच्या त्वचेचा रंग सुधारू इच्छिणाऱ्यांसाठी ते एक उत्तम नैसर्गिक पर्याय बनते.
त्वचेसाठी नारळाच्या दुधाचे फायदे: नारळाच्या दुधात व्हिटॅमिन सी आणि ई, फॅटी अॅसिड आणि निरोगी त्वचेसाठी आवश्यक असलेले खनिजे यांसारखे पोषक घटक भरपूर असतात. हे घटक त्वचेला हायड्रेट करतात, जळजळ कमी करतात आणि मुक्त रॅडिकल्सच्या नुकसानापासून संरक्षण करतात. ज्यामुळे अकाली वृद्धत्व टाळता येऊ शकते. त्यात आढळणाऱ्या लॉरिक अॅसिडमध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात जे मुरुमांपासून बचाव करण्यास मदत करतात, तर अँटीऑक्सिडंट्स कालांतराने काळे डाग हलके करण्यास मदत करतात. नियमित वापरामुळे त्वचेचा पोत सुधारतो आणि नैसर्गिक चमक येते. त्याचबरोबर नारळाच दुध उन्हामुळे होणारी जळजळ कमी करू शकते.
नारळाचे दूध वापरण्यासाठी काही टिप्स
- जास्तीत जास्त फायद्यांसाठी, आठवड्यातून 2-3 वेळा नारळाच्या दुधाचा मास्क लावा आणि दिवसा नेहमी सनस्क्रीन वापरा. अतिनील किरणांच्या संपर्कात आल्याने काळे डाग वाढू शकतात, म्हणून सूर्यापासून संरक्षण अत्यंत महत्वाचं आहे. जर तुमची त्वचा संवेदनशील असेल, तर पहिल्यांदा वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा. संयम आवश्यक आहे, कारण नैसर्गिक पद्धती हळूहळू काम करतात परंतु चिडचिड न होता दीर्घकाळ टिकणारे परिणाम देतात.
- त्वचेची काळजी घेण्यासाठी नारळाचे दूध हा एक सुरक्षित पर्याय आहे. हे रसायनयुक्त क्रीमसाठी एक सौम्य आणि नैसर्गिक पर्याय आहे. हे बहुतेक त्वचेच्या प्रकारांसाठी योग्य आहे आणि ओलावा आणि लवचिकता सुधारत असताना सौम्य एक्सफोलिएशन प्रदान करते. रसायनमुक्त त्वचा निगा शोधणाऱ्यांसाठी, नारळाचे दूध हे एक स्वस्त, प्रभावी आणि बहुउद्देशीय घटक आहे. जे त्वचेचे एकूण आरोग्य राखून काळे डाग कमी करू शकते.
- तुमच्या त्वचेच्या काळजीच्या दिनचर्येत नारळाचे दूध समाविष्ट करणे हा काळे डाग कमी करण्याचा आणि त्वचेला उजळवण्याचा एक सुरक्षित आणि नैसर्गिक मार्ग असू शकतो. वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित, ते त्वचेला हायड्रेशन, पोषण आणि अँटीऑक्सिडंट संरक्षण प्रदान करते. ज्यामुळे त्वचा मऊ आणि चमकदार राहते. नियमित वापर आणि सूर्यप्रकाशामुळे, हे हळूहळू परंतु लक्षणीय सुधारणा सुनिश्चित करते. नारळाचे दूध हे केवळ एक सामान्य स्वयंपाकघरातील घटक नाही, ते निरोगी, चमकदार त्वचेसाठी एक नैसर्गिक सौंदर्य सहाय्यक देखील आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)