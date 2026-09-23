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BMI सामान्य असला तरी तुम्ही पूर्णपणे निरोगी आहात का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय म्हणतात

बीएमआय (BMI) ही तुमची उंची आणि वजन मापात आहे का सांगणारी एक सोपी गणितीय पद्धत आहे. ती शरीरातील स्नायू आणि साठलेली चरबी यांच्यात फरक करते...

BMI
उंची आणि वजन (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 5:24 PM IST

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हैदराबाद : बऱ्याचदा आपण आपले आरोग्य तपासण्यासाठी केवळ वजन, बीएमआय, रक्तातील साखर किंवा रक्तदाब अवलंबून राहतो. मात्र, केवळ एका आकड्यावरून व्यक्ती खरोखर निरोगी आहे की नाही, हे ठरवता येतं का? विशेषतः आरोग्य मोजण्यासाठी बीएमआय (BMI) हा खरोखरच योग्य मार्ग आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

बीएमआय कसा ठरवला जातो? : जयपूर येथील सीके बिर्ला हॉस्पिटलमधील इंटर्नल मेडिसिन विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. निरंजन सिंग यांच्या मते, बीएमआय हा उंची आणि वजनाच्या आधारे ठरवला जातो. हे एक उपयुक्त प्राथमिक तपासणी साधन असले तरी, शरीरातील चरबी कुठे साठली आहे, स्नायूंचं प्रमाण किती आहे किंवा अंतर्गत अवयवांची स्थिती कशी आहे, याची माहिती बीएमआयमधून मिळत नाही.

बीएमआय योग्य असलेल्या व्यक्तींमध्येही समस्या : दोन व्यक्तींचा बीएमआय समान असू शकतो. त्यापैकी एका व्यक्तीमध्ये स्नायूंचे प्रमाण चांगले आणि शरीरातील चरबीचे प्रमाण कमी असू शकते, तर दुसऱ्या व्यक्तीच्या पोटाभोवती अतिरिक्त चरबी म्हणजेच व्हिसेरल फॅट असू शकते. ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण सामान्य बीएमआय असलेल्या व्यक्तींमध्येही पोटाभोवतीची अतिरिक्त चरबी मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कोलेस्टेरॉलमधील असामान्यता आणि फॅटी लिव्हरसारख्या समस्या निर्माण करू शकते.

आरोग्य आणि जीवनशैलीच्या सवयी : डॉ. निरंजन सिंग यांच्यामते, रुग्णाची तपासणी करताना केवळ बीएमआयचा विचार न करता कंबरेचा घेर, रक्तदाब, रक्तातील साखर, लिपिड प्रोफाइल, यकृताचे आरोग्य आणि जीवनशैलीच्या सवयी यांचाही विचार केला जातो. या सर्व घटकांमधून व्यक्तीच्या चयापचय आरोग्याचे अधिक स्पष्ट चित्र मिळू शकते.

तुम्ही बीएमआय तपासणे थांबवावे का? : तुम्ही बीएमआय तपासणे थांबवावे का? यावर डॉ. निरंजन सिंग म्हणतात, नाही. आरोग्य समजून घेण्यासाठी बीएमआय हा एक चांगला प्रारंभिक निकष आहे. फक्त “माझा बीएमआय सामान्य आहे का?” याऐवजी “माझ्या कंबरेचा घेर निरोगी मर्यादेत आहे का?”, “माझ्या रक्तातील साखर आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी योग्य आहे का?”, “माझी शारीरिक ताकद आणि सक्रियता कशी आहे?” तसेच “माझे एकूण चयापचय आरोग्य कसे आहे?” याचाही विचार करणं आवश्यक आहे.

डॉक्टर काय म्हणतात? : डॉ. निरंजन सिंग यांच्या मते, वजन हे आरोग्याच्या कहाणीचा केवळ एक भाग आहे. ती संपूर्ण कहाणी नाही. सामान्य वजन किंवा बीएमआय असण्याचा अर्थ व्यक्ती पूर्णपणे निरोगी आहे, असा होत नाही. वैद्यकीय भाषेत सामान्य वजन असूनही शरीरात चयापचयाशी संबंधित जोखीम असण्याच्या स्थितीला "मेटाबॉलिकली ओबीस नॉर्मल वेट" (MONW) असं म्हटलं जातं. काही ठिकाणी यासाठी “टोफीI” म्हणतात. तुमचा बीएमआय सामान्य दिसत असला तरी, अंतर्गत वैद्यकीय तपासणीद्वारे हे धोक्याचे घटक लवकर ओळखता येतात.

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